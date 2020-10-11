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Азербайджанські "Байрактари" б'ють по машинах постачання під Гадрутом і Джебраїлом. ВIДЕО

Міноборони Азербайджану показало свіжі кадри знищення вірменських машин постачання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки опублікувало Міністерство оборони Азербайджану.

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Нагадаємо, Вірменія та Азербайджан домовилися про перемир'я в Карабасі з опівдня 10 жовтня.

Автор: 

Азербайджан (858) Вірменія (738) Нагірний Карабах (466)


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Топ коментарі
+56
Вчiтесь, зеленi гниди, поки ще не запiзно.
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11.10.2020 10:52 Відповісти
+43
Азербайджанські дрони б'ють по машинах постачання під Гадрутом і Джебраїлом - Цензор.НЕТ 7405Азербайджанські дрони б'ють по машинах постачання під Гадрутом і Джебраїлом - Цензор.НЕТ 2614
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11.10.2020 11:16 Відповісти
+38
Был бы барыга президент у нас уже было б пару десятков таких дронов.Но стадо выбрало клоуна
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11.10.2020 10:57 Відповісти
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"Вони розбігались як таракани від капця" - так буде написано в книзі про цей конфлікт
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11.10.2020 12:46 Відповісти
"Избиение младенцев...".
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12.10.2020 06:27 Відповісти
а мы 7ой год "фиксируем" проходы гуманитарнызх колонн" из *********,от краснючего креста,от ахметова-гудка...
хотя все мы знаем шо там оружие,топливо и военснаряжение...
шо при пете,шо при зеле.
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11.10.2020 12:51 Відповісти
Сейчас весь мир выстроился в очередь на турецкие дроны. И у турок отбоя на Байрактары не будет. Вот так нужно продвигать свое оружие а не показывать десятилетиями макеты из попьемоше на выставках.
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11.10.2020 12:57 Відповісти
Война - это плохо, спору нет.
Но угадайте, на чьей стороне наши симпатии, если Армения в числе считанных стран, поддержавших рашистскую оккупацию нашей страны?
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11.10.2020 13:02 Відповісти
Армия Украины может такое же показать, очень немного и без дронов-камикадзе. Пару ракет на Байрактарах,надеюсь, есть... Но нам и этого Путин не разрешает.
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11.10.2020 13:19 Відповісти
летят лапти...
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11.10.2020 19:38 Відповісти
Интеллегентно конечно.Молодцы.
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11.10.2020 20:51 Відповісти
Что и не говори но обосраных армян приятно видеть.
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11.10.2020 20:53 Відповісти
Отличная тактика - навязать бой за населённый пункт к которому ведет единственная дорога и крушить караваны со снабжением и подмогой,как в тире.
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11.10.2020 20:58 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=oXZd1fiWPk0 Азербайджан ракетным ударом уничтожил новейшую российскую РЛС "Небо-М"

Поставлена на вооружениеи Армении после 2017 года. Задача: осуществлять отслеживании пусков баллистических ракет и аэродинамических целей, в том числе малой радиолокационной заметности («стелс»-целей).
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11.10.2020 22:49 Відповісти
У Азербайджана дроны не кончаются. Также вызывают сожаление кадры, на которых видно, что в момент удара армянские военные уже высадились из машины.
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12.10.2020 10:17 Відповісти
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