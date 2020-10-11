Азербайджанські "Байрактари" б'ють по машинах постачання під Гадрутом і Джебраїлом. ВIДЕО
Міноборони Азербайджану показало свіжі кадри знищення вірменських машин постачання.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки опублікувало Міністерство оборони Азербайджану.
Нагадаємо, Вірменія та Азербайджан домовилися про перемир'я в Карабасі з опівдня 10 жовтня.
Топ коментарі
+56 No48
показати весь коментар11.10.2020 10:52 Відповісти Посилання
+43 Гыг с Вами
показати весь коментар11.10.2020 11:16 Відповісти Посилання
+38 Dmitriy Swan #416188
показати весь коментар11.10.2020 10:57 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
хотя все мы знаем шо там оружие,топливо и военснаряжение...
шо при пете,шо при зеле.
Но угадайте, на чьей стороне наши симпатии, если Армения в числе считанных стран, поддержавших рашистскую оккупацию нашей страны?
Поставлена на вооружениеи Армении после 2017 года. Задача: осуществлять отслеживании пусков баллистических ракет и аэродинамических целей, в том числе малой радиолокационной заметности («стелс»-целей).