"Слуга народа" Арахамия выступил за сокращение армии. ВИДЕО
Глава фракции СН Давид Арахамия поддерживает идею сокращения численности военнослужащих ВСУ. Он считает, что сэкономленные таким образом деньги можно потратить на перевооружение и развитие армии.
Об этом Арахамия рассказал в эфире одного из телеканалов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Буквы".
"Я полностью согласен с такими принципами, что нам на самом деле нужно хотя бы вести разговор и расчеты о возможном сокращении численности (армии. - Ред.). Или увеличении бюджета. Но мы понимаем, что бюджет — это цифра, которой всегда не хватает, статья для обороны защищена, но всегда нет достаточно средств, чтобы перевооружать армию, приобрести новые вещи, новое вооружение, новые технологии, заниматься изучением", - сказал Арахамия.
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"И поэтому, действительно, если мы будем уменьшать бюджет проедания и немного увеличивать бюджет на развитие и инновации, то способность нашей армии будет расти, а это нам надо, чтобы сдерживать военную агрессию Российской Федерации", добавил глава фракции СН.
Напомним, момент провозглашения Украиной независимости численность войск в Украине насчитывала около 980 тысяч человек и постепенно сокращалась. Сейчас численность Вооруженных сил Украины утверждается Верховной Радой Украины по представлению Президента Украины. Действует установленный законодательством предельный лимит - 250 тысяч человек. В 2017 году численность ВСУ почти приблизилась к этому лимиту.
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В 2020 году численность ВСУ, согласно паспорту бюджетной программы - почти 247 тысяч человек. Из них около 193 - военнослужащие, 52 - гражданские работники. 40 тысяч военнослужащих участвуют в операции Объединенных сил.
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https://www.unian.ua/weapons/10384428-kubiv-nazvav-vartist-stvorennya-raketnogo-kompleksu-vilha.html Завершено створення лінії з виробництва високоточного озброєння "Вільха"
Витрати на проект становили 130 мільйонів гривень, ще близько 800 мільйонів гривень використано на створення лінії з виробництва ракетного палива, яке подається в "Вільху".
https://rubryka.com/2020/10/03/v-ukravtodori-rozpovily-skilky-koshtuye-budivnytstvo-1-kilometra-dorogy/ В "Укравтодорі" розповіли, скільки коштує будівництво 1 кілометра дороги
Середня вартість нового будівництва 1 кілометра автодороги першої категорії з асфальтобетонним покриттям в 2020 році в Україні становить 170,6 млн грн.
За даними держагентства, середня вартість будівництва 1 км асфальтобетонної дороги другої категорії - 77,4 млн грн, третьої - 69,6 млн грн,
Патріот ****. Вибачте, але просто неможливо на це все дивитись...
https://zn.ua/POLITICS/mnohie-deputaty-sluhi-naroda-pomohajut-rossijskoj-okkupatsii-deputat-evroparlamenta.html
Депутат Европейского парламента Виола фон Крамон заявила, что в "Слуге народа" есть много народных депутатов, которые помогают оккупации РФ и подрывают демократию в Украине.
Такое мнение представительница Германии в законодательном органе Евросоюза выразила в интервью "Новому времени", которое было опубликовано в четверг, 15 октября. https://nv.ua/ukraine/politics/deputat-evroparlamenta-viola-fon-kramon-o-bezvize-zelenskom-i-sluge-naroda-intervyu-nv-50117878.html
"В "Слуге народа" есть много законодателей, которые не разделяют декларируемые внешнеполитические цели народа и президента Украины. Эти законодатели подрывают демократию и волей или нежеланием помогают российской оккупации. Это остается опасным вызовом на пути интеграции в ЕС, и руководство партии должно решить эту проблему", - заявила она.