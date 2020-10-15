"Слуга народа" Арахамия выступил за сокращение армии. ВИДЕО

Глава фракции СН Давид Арахамия поддерживает идею сокращения численности военнослужащих ВСУ. Он считает, что сэкономленные таким образом деньги можно потратить на перевооружение и развитие армии.

Об этом Арахамия рассказал в эфире одного из телеканалов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Буквы".

"Я полностью согласен с такими принципами, что нам на самом деле нужно хотя бы вести разговор и расчеты о возможном сокращении численности (армии. - Ред.). Или увеличении бюджета. Но мы понимаем, что бюджет — это цифра, которой всегда не хватает, статья для обороны защищена, но всегда нет достаточно средств, чтобы перевооружать армию, приобрести новые вещи, новое вооружение, новые технологии, заниматься изучением", - сказал Арахамия.

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"И поэтому, действительно, если мы будем уменьшать бюджет проедания и немного увеличивать бюджет на развитие и инновации, то способность нашей армии будет расти, а это нам надо, чтобы сдерживать военную агрессию Российской Федерации", добавил глава фракции СН.

Напомним, момент провозглашения Украиной независимости численность войск в Украине насчитывала около 980 тысяч человек и постепенно сокращалась. Сейчас численность Вооруженных сил Украины утверждается Верховной Радой Украины по представлению Президента Украины. Действует установленный законодательством предельный лимит - 250 тысяч человек. В 2017 году численность ВСУ почти приблизилась к этому лимиту.

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В 2020 году численность ВСУ, согласно паспорту бюджетной программы - почти 247 тысяч человек. Из них около 193 - военнослужащие, 52 - гражданские работники. 40 тысяч военнослужащих участвуют в операции Объединенных сил.