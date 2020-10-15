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"Слуга народа" Арахамия выступил за сокращение армии. ВИДЕО

Глава фракции СН Давид Арахамия поддерживает идею сокращения численности военнослужащих ВСУ. Он считает, что сэкономленные таким образом деньги можно потратить на перевооружение и развитие армии.

Об этом Арахамия рассказал в эфире одного из телеканалов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Буквы".

"Я полностью согласен с такими принципами, что нам на самом деле нужно хотя бы вести разговор и расчеты о возможном сокращении численности (армии. - Ред.). Или увеличении бюджета. Но мы понимаем, что бюджет — это цифра, которой всегда не хватает, статья для обороны защищена, но всегда нет достаточно средств, чтобы перевооружать армию, приобрести новые вещи, новое вооружение, новые технологии, заниматься изучением", - сказал Арахамия.

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"И поэтому, действительно, если мы будем уменьшать бюджет проедания и немного увеличивать бюджет на развитие и инновации, то способность нашей армии будет расти, а это нам надо, чтобы сдерживать военную агрессию Российской Федерации", добавил глава фракции СН.

Напомним, момент провозглашения Украиной независимости численность войск в Украине насчитывала около 980 тысяч человек и постепенно сокращалась. Сейчас численность Вооруженных сил Украины утверждается Верховной Радой Украины по представлению Президента Украины. Действует установленный законодательством предельный лимит - 250 тысяч человек. В 2017 году численность ВСУ почти приблизилась к этому лимиту.

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В 2020 году численность ВСУ, согласно паспорту бюджетной программы - почти 247 тысяч человек. Из них около 193 - военнослужащие, 52 - гражданские работники. 40 тысяч военнослужащих участвуют в операции Объединенных сил.

Автор: 

армия (8495) Арахамия Давид (989) ВСУ (6574)


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Топ комментарии
+81
Арахамия поддерживает идею сокращения численности военнослужащих ВСУ. Он считает, что сэкономленные таким образом деньги можно потратить на перевооружение и развитие армии.
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А народ выступает за сокращения численности "Слуг народа", в том числе и физической ликвидации того же Арахамии.
А сэкономленные таким образом деньги можно потратить на перевооружение и развитие армии.
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15.10.2020 01:22
+75
А я бы поддержал идею сокращения численности "слуг народа" и "арахамий" "зепрезидентов" и "ермаков".
А сэкономленные таким образом деньги можно потратить на перевооружение и развитие армии.
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15.10.2020 01:30
+73
На Авакова деньги есть. Давеча ему еще больше увеличили финансирование.

ЗЕлень же собирается воевать не с Роисей, а с украинцами. Поэтому финансирует тех, кто будет воевать с украинцами.
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15.10.2020 01:50
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Згадався такий собі ублюдок лейба давидович бронштейн,він же троцкий,хто не в курсі,так от він в свій час казав: - Ні миру,ні війни. Мир не підписуємо,війну закінчуємо,а армію демобілізуємо". А що стосується цього чмошника,то він просто ворог при владі. Та хіба тільки він один...
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15.10.2020 20:26 Ответить
От поясніть, чому якась сухумська мавпа вирішує долю України та українців?!
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15.10.2020 21:50 Ответить
https://nationalcorps.org/dorogij-zelenskij-u-2021-planuyut-zbilshiti-vitrati-na-ofis-prezidenta/ Проект закону про Держбюджет свідчить про намір Кабміну збільшити у 2021 році фінансування Офісу президента на 40 %. Для забезпечення діяльності Зеленського та його Офісу в уряді збираються витратити рекордну цифру - 1 млрд 266,8 млн грн

"Слуга народу" Арахамія виступив за скорочення армії - Цензор.НЕТ 1391
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15.10.2020 22:51 Ответить
ЛУЧШЕ НЕОБХОДИМО ЕВРЕЕВ В УМАНИ СОКРАТИТЬ !!!
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15.10.2020 22:02 Ответить
Армию во время войны нужно увеличивать а не уменьшать...Это понятно каждому...Ну а то что говорит Арахамия,просто несусветный бред! Кто же ему такую "оригинальную" идею подсказал,ермачишко или Зебобик? я просто обалдеваю от этих двух "государственных деятелей" ....Хотя слово "государственный" можно и вычеркнуть....Это просто курам на смех обозвать их таким словом! Руцкие штирлицы, оба..хоть кино про них снимай...
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15.10.2020 22:04 Ответить
в нього з вух макарони висять і він нам їх хоче навісити??? ОБЛОМИСЬ, ХАРЯ-РАМІЯ...
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15.10.2020 22:12 Ответить
Порівняння витрат на озброєння і "великого будівництва"
https://www.unian.ua/weapons/10384428-kubiv-nazvav-vartist-stvorennya-raketnogo-kompleksu-vilha.html Завершено створення лінії з виробництва високоточного озброєння "Вільха"

Витрати на проект становили 130 мільйонів гривень, ще близько 800 мільйонів гривень використано на створення лінії з виробництва ракетного палива, яке подається в "Вільху".
https://rubryka.com/2020/10/03/v-ukravtodori-rozpovily-skilky-koshtuye-budivnytstvo-1-kilometra-dorogy/ В "Укравтодорі" розповіли, скільки коштує будівництво 1 кілометра дороги

Середня вартість нового будівництва 1 кілометра автодороги першої категорії з асфальтобетонним покриттям в 2020 році в Україні становить 170,6 млн грн.

За даними держагентства, середня вартість будівництва 1 км асфальтобетонної дороги другої категорії - 77,4 млн грн, третьої - 69,6 млн грн,
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15.10.2020 22:46 Ответить
"Ми маланци молодці в нас обрізані кінці" Кредо маланців "Загарбати, Знищити і продати вроздріб". І це у той час коли йде війна і не дивлячись на пусті заяви дизентерії про припинення обстрілів продовжуються вбивства українських військовослужбов, коли додається неукріплена частина кордону з Білорусією, таке може заявляти мішігіна войт..ТРЕБА МЕНШЕ КРАСТИ.
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15.10.2020 22:57 Ответить
Тише, тише - а не то ща сабакав на антисемитизм как возбудится со своими выкормышами...
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16.10.2020 02:07 Ответить
Тварина неукраїнська, зелена шмата, вали в Абхазію і торгуй, гидота, далі шаурмою на пляжі.
Патріот ****. Вибачте, але просто неможливо на це все дивитись...
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16.10.2020 00:41 Ответить
Янукович делал тоже самое - уничтожал обороноспособность страны. Арахамия вообще из России из Сочи. Какого мать его хера он делает в Украинской власти и еще в открытую ведет подрывную деятельность против обороноспособности страны...
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16.10.2020 01:11 Ответить
73% вибрали. Він їх представник
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16.10.2020 03:07 Ответить
а что это за нация что вот такое вот фуфло абхазкое приехало и сокращает им армию во время войны а терпилы покорно терпят?
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16.10.2020 01:25 Ответить
Многие депутаты "Слуги народа" помогают российской оккупации - член Европарламента

https://zn.ua/POLITICS/mnohie-deputaty-sluhi-naroda-pomohajut-rossijskoj-okkupatsii-deputat-evroparlamenta.html

Депутат Европейского парламента Виола фон Крамон заявила, что в "Слуге народа" есть много народных депутатов, которые помогают оккупации РФ и подрывают демократию в Украине.

Такое мнение представительница Германии в законодательном органе Евросоюза выразила в интервью "Новому времени", которое было опубликовано в четверг, 15 октября. https://nv.ua/ukraine/politics/deputat-evroparlamenta-viola-fon-kramon-o-bezvize-zelenskom-i-sluge-naroda-intervyu-nv-50117878.html

"В "Слуге народа" есть много законодателей, которые не разделяют декларируемые внешнеполитические цели народа и президента Украины. Эти законодатели подрывают демократию и волей или нежеланием помогают российской оккупации. Это остается опасным вызовом на пути интеграции в ЕС, и руководство партии должно решить эту проблему", - заявила она.
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16.10.2020 02:05 Ответить
Надо депутатов сократить и отзывать за воровские законы, прошу прощения лоббистские, а на секономленные деньги финансировать образование, что бы молодежь училась и создавала программы искуственного интелекта, в том числе в замену депутатов , которые плохо работают своими тупыми ботинками.
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16.10.2020 03:53 Ответить
пора подниматься... эти олдухи типа арахамий недоделанных или рабиновичей с бойками доведут до капитуляции...
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16.10.2020 04:24 Ответить
полководец , точно такой же как и его гавно- командующий , " захисники Вітчизни " .. курвота
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16.10.2020 07:40 Ответить
хочется спросить у неуважаемого зеленского - кого он подобрал в свою слизняковую группу под названием "слуга народа"... не пришло ли время шоры снять с глаз и увидеть ситуацию, начать влиять на бездействующие и все больше погрязающие в коррупции правоохранительные органы, служащие самим себе... на выборы денег хватает, а на армию нет? тогда не место зеленскому на посту президента, а арахамии - как честному офицеру - подумать о том, что своим бесчестьем он опозорил не только себя, но и страну, и принять соответствующее правильное решение честного офицера... нет, он не примет, потому что по жизни не офицер...
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16.10.2020 08:17 Ответить
"Слуга народу" Арахамія виступив за скорочення армії - Цензор.НЕТ 4565
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16.10.2020 08:59 Ответить
Кто таков? В каком полку служил?
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16.10.2020 10:33 Ответить
Тебе, паскудо скоротити, а гроші потратити на розвиток ЗСУ.
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16.10.2020 10:50 Ответить
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