"Слуга народу" Арахамія виступив за скорочення армії. ВIДЕО
Глава фракції СН Давид Арахамія підтримує ідею скорочення чисельності військовослужбовців ЗСУ. Він вважає, що зекономлені таким чином гроші можна витратити на переозброєння і розвиток армії.
Про це Арахамія розповів в ефірі одного з телеканалів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Букви".
"Я повністю погоджуюся з такими принципами, що нам насправді треба хоча б вести розмову і розрахунки про можливе скорочення чисельності. Або збільшення бюджету. Але ми розуміємо, що бюджет — це цифра, якої завжди не вистачає, вона захищена стаття для оборони, але завжди немає достатньо коштів, щоб переозброювати армію, придбати нові речі, нове озброєння, нові технології, займатися вивченням", - сказав Арахамія.
"І тому дійсно, якщо ми будемо зменшувати бюджет проїдання і трохи збільшувати бюджет на розвиток і інновації, то здатність нашої армії буде зростати, а це нам треба, щоб стримувати військову агресію Російської Федерації", - додав глава фракції СН.
Нагадаємо, на час проголошення Україною незалежності чисельність військ в Україні нараховувала приблизно 980 тисяч осіб та поступово скорочувалася. Наразі чисельність Збройних сил України затверджується Верховною Радою України за поданням Президента України. Діє встановлений законодавством граничний ліміт - 250 тисяч осіб. У 2017 році чисельність ЗСУ майже наблизилася до цього ліміту.
У 2020 році чисельність ЗСУ, згідно з паспортом бюджетної програми, - майже 247 тисяч осіб. З них приблизно 193 - військовослужбовці, 52 - цивільні працівники. 40 тисяч військовослужбовців беруть участь в Операції Об’єднаних сил.
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https://www.unian.ua/weapons/10384428-kubiv-nazvav-vartist-stvorennya-raketnogo-kompleksu-vilha.html Завершено створення лінії з виробництва високоточного озброєння "Вільха"
Витрати на проект становили 130 мільйонів гривень, ще близько 800 мільйонів гривень використано на створення лінії з виробництва ракетного палива, яке подається в "Вільху".
https://rubryka.com/2020/10/03/v-ukravtodori-rozpovily-skilky-koshtuye-budivnytstvo-1-kilometra-dorogy/ В "Укравтодорі" розповіли, скільки коштує будівництво 1 кілометра дороги
Середня вартість нового будівництва 1 кілометра автодороги першої категорії з асфальтобетонним покриттям в 2020 році в Україні становить 170,6 млн грн.
За даними держагентства, середня вартість будівництва 1 км асфальтобетонної дороги другої категорії - 77,4 млн грн, третьої - 69,6 млн грн,
Патріот ****. Вибачте, але просто неможливо на це все дивитись...
https://zn.ua/POLITICS/mnohie-deputaty-sluhi-naroda-pomohajut-rossijskoj-okkupatsii-deputat-evroparlamenta.html
Депутат Европейского парламента Виола фон Крамон заявила, что в "Слуге народа" есть много народных депутатов, которые помогают оккупации РФ и подрывают демократию в Украине.
Такое мнение представительница Германии в законодательном органе Евросоюза выразила в интервью "Новому времени", которое было опубликовано в четверг, 15 октября. https://nv.ua/ukraine/politics/deputat-evroparlamenta-viola-fon-kramon-o-bezvize-zelenskom-i-sluge-naroda-intervyu-nv-50117878.html
"В "Слуге народа" есть много законодателей, которые не разделяют декларируемые внешнеполитические цели народа и президента Украины. Эти законодатели подрывают демократию и волей или нежеланием помогают российской оккупации. Это остается опасным вызовом на пути интеграции в ЕС, и руководство партии должно решить эту проблему", - заявила она.