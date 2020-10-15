"Слуга народу" Арахамія виступив за скорочення армії. ВIДЕО

Глава фракції СН Давид Арахамія підтримує ідею скорочення чисельності військовослужбовців ЗСУ. Він вважає, що зекономлені таким чином гроші можна витратити на переозброєння і розвиток армії.

Про це Арахамія розповів в ефірі одного з телеканалів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Букви".

"Я повністю погоджуюся з такими принципами, що нам насправді треба хоча б вести розмову і розрахунки про можливе скорочення чисельності. Або збільшення бюджету. Але ми розуміємо, що бюджет — це цифра, якої завжди не вистачає, вона захищена стаття для оборони, але завжди немає достатньо коштів, щоб переозброювати армію, придбати нові речі, нове озброєння, нові технології, займатися вивченням", - сказав Арахамія.

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"І тому дійсно, якщо ми будемо зменшувати бюджет проїдання і трохи збільшувати бюджет на розвиток і інновації, то здатність нашої армії буде зростати, а це нам треба, щоб стримувати військову агресію Російської Федерації", - додав глава фракції СН.

Нагадаємо, на час проголошення Україною незалежності чисельність військ в Україні нараховувала приблизно 980 тисяч осіб та поступово скорочувалася. Наразі чисельність Збройних сил України затверджується Верховною Радою України за поданням Президента України. Діє встановлений законодавством граничний ліміт - 250 тисяч осіб. У 2017 році чисельність ЗСУ майже наблизилася до цього ліміту.

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У 2020 році чисельність ЗСУ, згідно з паспортом бюджетної програми, - майже 247 тисяч осіб. З них приблизно 193 - військовослужбовці, 52 - цивільні працівники. 40 тисяч військовослужбовців беруть участь в Операції Об’єднаних сил.