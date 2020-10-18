В центр Минска стягивают военную и спецтехнику. ВИДЕО
В воскресенье, 18 октября, захвативший власть в стране президент Лукашенко стягивает в столицу Беларуси военную технику для разгона протестующих. В городе сегодня запланированы акции протеста, которые продолжаются уже 71 день.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tut.by, с самого утра на проспекте Независимости в центре столицы появилась военная техника.
Кроме этого, октябрьская площадь перекрыта металлическими ограждениями, вдоль которых дежурят силовики. У многих на шлемах наклейки с официальным флагом.
Также очевидцы увидели колонну автозаков и военных машин. Они недалеко от Партизанского проспекта.
Минский метрополитен сообщил, что в 13.15 в целях обеспечения безопасности пассажиров на вход и выход закрыты станции метро "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская", "Немига", "Первомайская" и "Пролетарская". Поезда следуют без остановки на данных станциях.
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"Но как на грех, дела в колхозе шли плохо.
То есть не так чтобы очень плохо, можно было бы даже сказать - хорошо,
но с каждым годом всё хуже и хуже."
а как разыграются - то ховайся....
я бы не хотел с етим мужиком быть в разных окопах.
ну разве шо уже по другому не получится не дай бог....
ЖЬІВЕ БЕЛАРУСЬ !
СЛАВА УКРАЇНІ !
Коли я дивився ролік зі штурмом водомету я вседумав- та киньте ви у кабіну коктейль і блокуйте двері з обох сторін - хай водію буде тепло. але нажаль не спромоглися. також як - маючи інфу на багатьох омонівців - не вирізали пару- трійку їх сімей. а тепер маюьб те що здобули.
Светлана Тихановская не перестает удивлять своей э… непосредственностью. На серьезных щах она призывает голосовать против поправок в Конституцию ( ), которые инициировал усатый узурпатор.
Матушка, если президент в Беларуси нелегитимен, если режим - фашистский, если результаты голосования тотально фальсифицируются, то какой смысл вообще участвовать в этом шапито с голосованием? Не лучше ли просто свергнуть диктатора и принять после широкого всенародного обсуждения демократическую Конституцию?
Ну, проголосуем мы против. Ну, Ермошина объявит, что 90% - за поправки. И что дальше?
То же самое с Народным ультиматумом ( ), к которому народ, к слову, никакого отношения не имеет, никто с нами его не обсуждал. Это ультиматум лично Тихановской. И провал ультиматума будет личным провалом Тихановской, как политика. Вот не объявит Лукашенко о своей отставке 25 октября. Не остановит насилие. Не освободит политзеков. Что дальше? Ну, можно, конечно, дать ему еще пару месяцев на подумать. А потом еще… И так до следующих выборов.
Светочка, читайте классиков: «Коренной вопрос всякой революции есть вопрос о власти в государстве». Мирная революция или не мирная, но у нее может быть только одна цель - взятие власти оппозицией. Если никто не хочет отобрать у Лукашенко власть, то, выходит, нет и оппозиции. Разве не так?
Но Тихановская не собирается брать власть. Она продолжает гнать пургу про свободные выборы, про освобождение политзаключенных, про необходимость наказать виновных в уличном насилии. Короче, тетенька за все хорошее против всего плохого. Но чтобы реализовать все эти благие намерения - освободить заложников, остановить насилие, провести честные выборы и т.д. - надо что?
НАДО ВЗЯТЬ ВЛАСТЬ!
Но почему-то именно об этом - о взятии власти все эти гламурные революционеры стыдливо молчат. Из этого и вытекает их трусливая нерешительность абсолютно во всем, навязчивые заклинания про действие в правовом поле, о недопустимости насилия. Странно, почему-то каратели бьют нас в правовом поле, еще и протоколы потом оформляют, а отвесить им в ответ - мы же и «провокаторы»! Если у так называемой оппозиции нет ЦЕЛИ, а у любого политика цель - приход к власти, то нет у нее и плана достижения цели. Вместо плана - только пиар и хайп.
Шумиха с «Народным ультиматумом» - это всего лишь попытка удержаться в медийной повестке. Плана реализации намерений не было и нет. Есть лишь демагогия в духе «Если президент нас не услышит, то мы выйдем на улицу… Потом будет шумиха по случаю конституционной реформы, потом еще по какому-нибудь поводу. И в конце будут грозные угрозы, что мы выйдем на улицу…
Ребята, на улицу выходят, чтобы брать власть. А вы завтра зачем пойдете - неужели только затем, чтобы вильнюсско-варшавские «оппозиционеры» продолжали надувать щеки и изображать из себя «отцов белорусской демократии»? Уличные протесты превратились в какой-то магический ритуал. Масса людей верит, что регулярное исполнение его приведет к победе добра над злом.
А кто из вас готов со злом воевать?
#философское