В центр Минска стягивают военную и спецтехнику. ВИДЕО

В воскресенье, 18 октября, захвативший власть в стране президент Лукашенко стягивает в столицу Беларуси военную технику для разгона протестующих. В городе сегодня запланированы акции протеста, которые продолжаются уже 71 день.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tut.by, с самого утра на проспекте Независимости в центре столицы появилась военная техника.

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Кроме этого, октябрьская площадь перекрыта металлическими ограждениями, вдоль которых дежурят силовики. У многих на шлемах наклейки с официальным флагом.

Также очевидцы увидели колонну автозаков и военных машин. Они недалеко от Партизанского проспекта.

Минский метрополитен сообщил, что в 13.15 в целях обеспечения безопасности пассажиров на вход и выход закрыты станции метро "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская", "Немига", "Первомайская" и "Пролетарская". Поезда следуют без остановки на данных станциях.

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