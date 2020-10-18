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В центр Минска стягивают военную и спецтехнику. ВИДЕО

В воскресенье, 18 октября, захвативший власть в стране президент Лукашенко стягивает в столицу Беларуси военную технику для разгона протестующих. В городе сегодня запланированы акции протеста, которые продолжаются уже 71 день.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tut.by, с самого утра на проспекте Независимости в центре столицы появилась военная техника.

Также смотрите: "Уроды! Фашисты!" - белорусские милиционеры применяют слезоточивый газ против участников акции пенсионеров в Минске. ВИДЕО

Кроме этого, октябрьская площадь перекрыта металлическими ограждениями, вдоль которых дежурят силовики. У многих на шлемах наклейки с официальным флагом.

Также очевидцы увидели колонну автозаков и военных машин. Они недалеко от Партизанского проспекта.

Минский метрополитен сообщил, что в 13.15 в целях обеспечения безопасности пассажиров на вход и выход закрыты станции метро "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская", "Немига", "Первомайская" и "Пролетарская". Поезда следуют без остановки на данных станциях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На акциях в Минске 17 октября задержали не менее 44 человек, - правозащитники

Автор: 

Беларусь (7891) протест (5858) Минск (1562)


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Топ комментарии
+17
Опять народ будет покушаться на водометы.
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18.10.2020 14:17
+17
У центр Мінська стягують військову і спецтехніку - Цензор.НЕТ 4655
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18.10.2020 14:35
+9
Гарні вояки білоруси,своїх беззбройних громадян не злякались.
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18.10.2020 14:19
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Опять народ будет покушаться на водометы.
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18.10.2020 14:17 Ответить
https://twitter.com/Dodeskaden2

https://twitter.com/Dodeskaden2 George Costanza

"Но как на грех, дела в колхозе шли плохо.
То есть не так чтобы очень плохо, можно было бы даже сказать - хорошо,
но с каждым годом всё хуже и хуже."

В центр Минска стягивают военную и спецтехнику - Цензор.НЕТ 8796
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18.10.2020 14:19 Ответить
Гарні вояки білоруси,своїх беззбройних громадян не злякались.
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18.10.2020 14:19 Ответить
нормальные беларусы вояки, тока от на подьем не шибко быстрые,
а как разыграются - то ховайся....
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18.10.2020 14:26 Ответить
у меня комвзвода был са..вичь
я бы не хотел с етим мужиком быть в разных окопах.
ну разве шо уже по другому не получится не дай бог....
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18.10.2020 14:52 Ответить
в центре минска солдаты вейшнории появились и лука их запобедит
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18.10.2020 14:20 Ответить
Білоруси, надувайте бальончики, купляйте квіти і ходіть в зад в перед може допоможе
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18.10.2020 14:29 Ответить
переходьте на підпільно-напільну роботу: можете вигукувати гасла, випускати паперові літачки в відчинені форточки...і хутко зачиняти їх, щоби не виявили і - вже зимно
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18.10.2020 15:01 Ответить
Вся техніка дуже гарно горить. Коктейль Молотву білорусам в поміч.
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18.10.2020 14:29 Ответить
Это зря Лука затеял. Армия может и на сторону народа перейти. Тогда будет Цыган в бульбе ховацца...
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18.10.2020 14:31 Ответить
У центр Мінська стягують військову і спецтехніку - Цензор.НЕТ 4655
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18.10.2020 14:35 Ответить
17 червня 18, це вона про кого?
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18.10.2020 14:41 Ответить
це не передбачення
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18.10.2020 14:56 Ответить
Як ти не памьятаешь коли тебі ***** пенсійний вік підвищело? А зрозуміло ти на песію ідеш в 45!
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18.10.2020 15:03 Ответить
А де ж бригада лахинських, разом з мєсними *****************, з їх пропагандонмантрою: «Всьо бєлоруси видохлісь !» ?

У центр Мінська стягують військову і спецтехніку - Цензор.НЕТ 8659
ЖЬІВЕ БЕЛАРУСЬ !
СЛАВА УКРАЇНІ !
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18.10.2020 14:36 Ответить
Ждут воскресный променад.
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18.10.2020 14:37 Ответить
Плохо, что у протестующих нет ударных беспилотников.
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18.10.2020 14:41 Ответить
А вже є безпілотники, що розкидують квіти?
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18.10.2020 14:42 Ответить
У центр Мінська стягують військову і спецтехніку - Цензор.НЕТ 8248
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18.10.2020 14:51 Ответить
опзЖопы с флагами белоРашки?
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18.10.2020 15:08 Ответить
фамилии переписать, и депортировать нах
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18.10.2020 15:05 Ответить
Ты прав в шахту вас по Сталински а основание вы враги народа!
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18.10.2020 15:09 Ответить
Ну вам ведь нравиться диктатура!
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18.10.2020 15:16 Ответить
Ну а чего вы тогда за Лукашенко митингуете?
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18.10.2020 15:33 Ответить
занавес
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18.10.2020 16:03 Ответить
Повна біларусь совкодрочерами, як і Україна.
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18.10.2020 15:19 Ответить
Десант ябатек?
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18.10.2020 15:20 Ответить
У центр Мінська стягують військову і спецтехніку - Цензор.НЕТ 5552
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18.10.2020 15:03 Ответить
Свого часу я був впевнен що Біларусь потрапить у ЄС і НАТОраніше ніж Балтія. але в мене були друзі і знайомі з цієї країни які швидко розвіяли мою хибну впевненність.Сьогодні я впевнен що бацька разом з пуйлом придушать протести.
Коли я дивився ролік зі штурмом водомету я вседумав- та киньте ви у кабіну коктейль і блокуйте двері з обох сторін - хай водію буде тепло. але нажаль не спромоглися. також як - маючи інфу на багатьох омонівців - не вирізали пару- трійку їх сімей. а тепер маюьб те що здобули.
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18.10.2020 15:03 Ответить
Игры мазохистов
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18.10.2020 15:09 Ответить
у будку, псина кацапская! у будку!
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18.10.2020 16:05 Ответить
Не писти, Майдан миллионы поддержали абсолютно бесплатно, за правду, против бандюгана овоща.
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18.10.2020 17:29 Ответить
Сябри,ви все просрали...
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18.10.2020 15:11 Ответить
З тебе такийже волиняка, як і сябро.
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18.10.2020 15:32 Ответить
скорее как УралВАГОН!!!)))
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18.10.2020 16:00 Ответить
Срамату фанерную с очковым сортиром строят🤣
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18.10.2020 16:28 Ответить
Да, ехал я сегодня возле Краза, там справа как в насмешку стоит салон по продаже техники МАЗ почти напротив от площадки где модельный ряд Краза. Но Жеваго видно выгодно рабочим 8 месяцев зарплату не платить, может с ****** договор, он ведь уроженец наросии, а бабки ему и так ГОК приносит. Жопа на Кразе кстати была далеко до Майдана. Вообще кто лучше очко ************** вылизывает, тот и финансируется, тут лука преуспел и датируется.
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18.10.2020 17:41 Ответить
У центр Мінська стягують військову і спецтехніку - Цензор.НЕТ 5670
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18.10.2020 15:17 Ответить
беспилотниками хренячьте
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18.10.2020 16:30 Ответить
Мужика на митинге в Минске менты отдубасили и тянут в луноход, а он им кричит: "Мужики, за что? Я же за Лукашенко голосовал!" А они ему со злостью: "Не пи@ди, с@ка, за него никто не голосовал!"
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18.10.2020 17:22 Ответить
Любили власть единоначальную, теперь она любит их с пристрастием.
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18.10.2020 17:27 Ответить
Мальброк в поход собрался? Или снова обосрался?
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18.10.2020 17:30 Ответить
если вечером/завтра появится сообщение, что 100500 мусоров в госпитале, то значит правда, что в пятницу они в казарме друг друга спьяну перебили
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18.10.2020 18:24 Ответить
ВЛАСТЬ НЕ УПРАШИВАЮТ, ЕЕ БЕРУТ СИЛОЙ!
Светлана Тихановская не перестает удивлять своей э… непосредственностью. На серьезных щах она призывает голосовать против поправок в Конституцию ( ), которые инициировал усатый узурпатор.
Матушка, если президент в Беларуси нелегитимен, если режим - фашистский, если результаты голосования тотально фальсифицируются, то какой смысл вообще участвовать в этом шапито с голосованием? Не лучше ли просто свергнуть диктатора и принять после широкого всенародного обсуждения демократическую Конституцию?
Ну, проголосуем мы против. Ну, Ермошина объявит, что 90% - за поправки. И что дальше?
То же самое с Народным ультиматумом ( ), к которому народ, к слову, никакого отношения не имеет, никто с нами его не обсуждал. Это ультиматум лично Тихановской. И провал ультиматума будет личным провалом Тихановской, как политика. Вот не объявит Лукашенко о своей отставке 25 октября. Не остановит насилие. Не освободит политзеков. Что дальше? Ну, можно, конечно, дать ему еще пару месяцев на подумать. А потом еще… И так до следующих выборов.
Светочка, читайте классиков: «Коренной вопрос всякой революции есть вопрос о власти в государстве». Мирная революция или не мирная, но у нее может быть только одна цель - взятие власти оппозицией. Если никто не хочет отобрать у Лукашенко власть, то, выходит, нет и оппозиции. Разве не так?
Но Тихановская не собирается брать власть. Она продолжает гнать пургу про свободные выборы, про освобождение политзаключенных, про необходимость наказать виновных в уличном насилии. Короче, тетенька за все хорошее против всего плохого. Но чтобы реализовать все эти благие намерения - освободить заложников, остановить насилие, провести честные выборы и т.д. - надо что?
НАДО ВЗЯТЬ ВЛАСТЬ!
Но почему-то именно об этом - о взятии власти все эти гламурные революционеры стыдливо молчат. Из этого и вытекает их трусливая нерешительность абсолютно во всем, навязчивые заклинания про действие в правовом поле, о недопустимости насилия. Странно, почему-то каратели бьют нас в правовом поле, еще и протоколы потом оформляют, а отвесить им в ответ - мы же и «провокаторы»! Если у так называемой оппозиции нет ЦЕЛИ, а у любого политика цель - приход к власти, то нет у нее и плана достижения цели. Вместо плана - только пиар и хайп.
Шумиха с «Народным ультиматумом» - это всего лишь попытка удержаться в медийной повестке. Плана реализации намерений не было и нет. Есть лишь демагогия в духе «Если президент нас не услышит, то мы выйдем на улицу… Потом будет шумиха по случаю конституционной реформы, потом еще по какому-нибудь поводу. И в конце будут грозные угрозы, что мы выйдем на улицу…
Ребята, на улицу выходят, чтобы брать власть. А вы завтра зачем пойдете - неужели только затем, чтобы вильнюсско-варшавские «оппозиционеры» продолжали надувать щеки и изображать из себя «отцов белорусской демократии»? Уличные протесты превратились в какой-то магический ритуал. Масса людей верит, что регулярное исполнение его приведет к победе добра над злом.
А кто из вас готов со злом воевать?
#философское
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18.10.2020 20:12 Ответить
ох и как же это психопатичное цепляется за власть!
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19.10.2020 05:12 Ответить
 
 