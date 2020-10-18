У центр Мінська стягують військову і спецтехніку. ВIДЕО

У неділю, 18 жовтня, "президент" Лукашенко, який захопив владу в країні, стягує до столиці Білорусі військову техніку для розгону протестувальників. У місті сьогодні заплановані акції протесту, які тривають вже 71 день.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Tut.by, з самого ранку на проспекті Незалежності в центрі столиці з'явилася військова техніка.

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Крім цього, жовтнева площа перекрита металевими огорожами, уздовж яких чергують силовики. У багатьох на шоломах наклейки з офіційним прапором.

Також очевидці побачили колону автозаків і військових машин. Вони недалеко від Партизанського проспекту.

Мінський метрополітен повідомив, що о 13.15 з метою забезпечення безпеки пасажирів на вхід та вихід закриті станції метро "Площа Леніна", "Жовтнева", "Купалівська", "Немига", "Першотравнева" та "Пролетарська". Потяги прямують без зупинки на цих станціях.

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