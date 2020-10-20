Проект "Без цензуры": Почему Медведчук боится Стуса? Полный разбор. ВИДЕО
Почему Виктор Медведчук боится покойного Василия Стуса, и кто помогает куму Путина запрещать книги в Украине? Детальный разбор скандала от Марины Данилюк-Ярмолаевой.
Конечно, вы не могли не слышать о том, что Дарницкий районный суд Киева обязал автора книги "Дело Василия Стуса" Вахтанга Кипиани и издательство "Виват" удалить из произведения информацию о председателе политсовета партии "ОПЗЖ" Викторе Медведчуке. А еще - запретить распространение печатного тиража до устранения нарушения неимущественных прав Медведчука.
Медведчук уже не первый год пытается сделать вид, будто он совсем не причастен к смерти Василия Стуса. И это решение суда просто-таки переплюнуло все границы абсурда. А еще - тонко намекает обществу, что может осудить каждого.
Почему каждое упоминание про Василия Стуса так мозолит куму Виктора Медведчука? Зачем Виктор Медведчук так хочет быть "настоящим русским", тогда как на самом деле остается типичным малоросом?
И на десерт - как судья-переселенка из Макеевки, которая любит ездить в так называемую "ДНР", помогает Медведчуку гоняться за призраком мертвого поэта?
Это проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. И здесь ничего личного - только факты.
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Напомним, в сентябре 2019 г. Виктор Медведчук заявил, что просит суд запретить книгу Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса", поскольку она якобы содержит "высказывания, не соответствующие действительности". Сам журналист назвал иск давлением на свободу слова. Суд должен был решить, действительно ли в 9 эпизодах книги Кипиани позволил себе высказывания, не соответствующие действительности и унижающие честь и достоинство политика. В этих эпизодах автор рассказывает о Медведчуке как адвокате поэта Стуса в процессе 1980 года.
19 октября Дарницкий райсуд Киева по иску Медведчука запретил книгу о Стусе.
После решения суда запрещенную судом по иску Медведчука книгу о Стусе раскупили за считанные минуты. В издательстве заявили, что "приняли решение допечатать новый тираж".
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Тут питання в іншому - ще понад 25 % ісповідують його прокацапську пропоганду...- але він то в шоколаді, а вони в гівні...- от де проблема
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/10158846680983953?__xts__%5B0%5D=68.ARDvARJDh6vb8GwVRmAeFPNTy43gB95y2c3075xuHito-994wok84RMqceGkSWfTlMusOPOIWPQR5ugKBPKa_MBQiRPz55b2EBMCQKchpUik3SnY3BffWdRn-ZlGPTAa2w-WT-Niiil6wKdLvlRiseMOfaPGM2HzbnUQYp6pG8HFVWtnQRAeiJT_Jiln4CZyBiT9oMCE8m9mPGaVh-aYCWP5Pl7O4JNI1XzbNSkD3vCXDail51l-I7TbPYCX2Snxw99AUoNBVxiG5P4A3I13juzE0gi_WN0KDViHa676hkRc6HBJt-1eG4dWkkUoAfaaVthYQeWc3MxhUWEC4w&__tn__=-R 1 ч. ·https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream#
І ще з пошти цих днів - дуже точне спостереження над поезією Стуса: саме так, "гуще, чем у Рильке", набагато: щоб одержати таку густину, потрібен був ще й досвід трансґенераційної травми, космічна пустка вивласнення-відчуження (розкуркулення), ввібрана з молоком матері ("Немає доми. Світ утратив вісь"), буденний жах ДНА ІСТОРІЇ, пережитий хлопчиком з тачкою серед бараків міста Сталіно ("зрозумів, що жити - тяжко"), біль концентрований, скам'янілий - біль мільйонів, ввібраний і перероблений однією геніальною душею (бо геній - це об'єм душі, а не тільки сума видатних здібностей!) на АНТРАЦИТ. Ні Рільке, ні хто інший із західних поетів не мав такого досвіду (хіба що Целан! - але він і не витримав, психіка дала збій...).
"Донецький екзистенціалізм" - колись, думаю, з'явиться й такий термін. І моторошні "дитячі" (насправді ох ні!) повісті Григора Тютюнника (який теж не витримав...), і агіографічне житіє-в-поезії Івана Світличного, і ціла їх зоряна плеяда за плечима Стуса - тих, хто прагнув дати голос цьому стражденному степу 20-го століття, але був обірваний на півслові, - все виструнчиться перед очима нащадків як цілість, як дзеркало ("свічадо", за Стусом), в якому ми нарешті виразно вгледимо, з якого мороку, з яких бездонних шахт розпачу під кінець століття видряпувалися на світ...
І що дало нам силу вижити.
Стус залишив людству ХУДОЖНІЙ ключ до трагедії українського Донбасу. І, через нього, - до трагедії ВСІЄЇ України. Навіть попри те, що написане ним в останні 5 рр. вертухаї знищили, - того, що вціліло, досить, аби нові покоління змогли повернути цей ключ в замку...
І тому, насамперед - а не тільки через якогось там одного сина поліцая, - гебня, стара й нова, завжди буде старатись одного з найбільших поетів 20-го ст. Василя Стуса - принизити, змалити, "демістифікувати", оббрехати (як вони це робили за його життя - читайте в спогадах Михайла Хейфеца, якого роками вмовляв начальник зони: "Он вас обманывает, Михаил Рувимович, никакой он не поэт...").
Не даваймо збити собі оптику.
Будьмо уважні (с).
https://twitter.com/SerbinSergiy @SerbinSergiy
УВАГА ІГНОР !
Мережа заправок "GLUSCO" належить МЕДВЕДЧУКУ.
(раніше Роснефть)
Постачає неякісне пальне, не відповідає на 20% нормативу "Євро 5".
...
осям запад-восток и север-юг и если приглядется то связка Украина-Беларусь-Польша, огром
ная территория которую никак не возможно обойти сухопутным путём и играет в геополитичес
ких раскладах Евразии базовую роль и поэтому нас НИКОГДА не оставят в желанном для 3/4
населения покое ни будет никакого покоя слишком благодатная и богатая земля для того что
бы нас оставили в покое и мы всё равно прийдём к этой связке базовых славянских стран и
по любому если не желаем быть чьейто колонией или периферией нам нужна максимально
независимая энергетика максимально самодостаточная экономика максимально эффектив
ная научно-технологическая база и максимально боеспособная армия.