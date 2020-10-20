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Проект "Без цензуры": Почему Медведчук боится Стуса? Полный разбор. ВИДЕО

Почему Виктор Медведчук боится покойного Василия Стуса, и кто помогает куму Путина запрещать книги в Украине? Детальный разбор скандала от Марины Данилюк-Ярмолаевой.

Конечно, вы не могли не слышать о том, что Дарницкий районный суд Киева обязал автора книги "Дело Василия Стуса" Вахтанга Кипиани и издательство "Виват" удалить из произведения информацию о председателе политсовета партии "ОПЗЖ" Викторе Медведчуке. А еще - запретить распространение печатного тиража до устранения нарушения неимущественных прав Медведчука.

Медведчук уже не первый год пытается сделать вид, будто он совсем не причастен к смерти Василия Стуса. И это решение суда просто-таки переплюнуло все границы абсурда. А еще - тонко намекает обществу, что может осудить каждого.

Почему каждое упоминание про Василия Стуса так мозолит куму Виктора Медведчука? Зачем Виктор Медведчук так хочет быть "настоящим русским", тогда как на самом деле остается типичным малоросом?

И на десерт - как судья-переселенка из Макеевки, которая любит ездить в так называемую "ДНР", помогает Медведчуку гоняться за призраком мертвого поэта?

Это проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. И здесь ничего личного - только факты.

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Напомним, в сентябре 2019 г. Виктор Медведчук заявил, что просит суд запретить книгу Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса", поскольку она якобы содержит "высказывания, не соответствующие действительности". Сам журналист назвал иск давлением на свободу слова. Суд должен был решить, действительно ли в 9 эпизодах книги Кипиани позволил себе высказывания, не соответствующие действительности и унижающие честь и достоинство политика. В этих эпизодах автор рассказывает о Медведчуке как адвокате поэта Стуса в процессе 1980 года.

19 октября Дарницкий райсуд Киева по иску Медведчука запретил книгу о Стусе.

После решения суда запрещенную судом по иску Медведчука книгу о Стусе раскупили за считанные минуты. В издательстве заявили, что "приняли решение допечатать новый тираж".

Автор: 

запрет (1707) Кипиани Вахтанг (48) книги (630) Медведчук Виктор (1789) Стус (94) цензура (1337) Данилюк-Ярмолаева Марина (356)


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Топ комментарии
+16
Хоронити Медведчука будуть на кацапщині аби його могила сечею не смерділа.
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20.10.2020 16:44
+16
Хтось знає прізвища суддів та прокурорів на процесі Стуса? Ні. Ці люди виконували свою роботу як представники системи і як до таких до них не має претензій. Єдині хто міг і зобов'язаний був протистояти цій силі на користь звинувачених були саме адвокати. Тому дії медведчука уже увійшли в історію як підлість, ницість і зловживання професійними обов'язками. Він зрадив не лише підзахистного виступивши на стороні звинувачення, а й професію як таку. В будь якій країні його в за такий "захист" позбавили диплому, вигнали з спілки адвокатів і решту життя таке чмо доживало на допомогу з безробіття... Він сам знає що він покидьок і саме таким він сприймається і залишається в суспільній пам'яті українського народу. І ніяке рішення ніякого продажного суду цього вже не змінить...
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20.10.2020 16:52
+8
Ни какой суд не запретит распространение информации о том, что папа Медведчука в войну служил у немцев полицаем, а насколько далеко падает яблочко от яблони пусть судят люди.
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20.10.2020 17:43
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вірменьські свині
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20.10.2020 16:49 Ответить
Так хто при значив цю сєпарську суддю? Д е поділись свинорилі песи?
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20.10.2020 16:44 Ответить
Всі ці тварі однакові запамятайте всі. І медведчук і порошенко і зеленський і кучма і янунукович і вся інша свора що породила їх і що породили вони. Це гниди які в черговий раз знищують державність України з середини.
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20.10.2020 19:14 Ответить
Підписуюсь під кожним словом,а обирати нема з кого навіть близько! Ми кажем що білоруси не мають лідера забуваючи що самі сидим у такому ж лайні.Єдина різниця що перестали квіти дарувати.
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20.10.2020 19:21 Ответить
Хоронити Медведчука будуть на кацапщині аби його могила сечею не смерділа.
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20.10.2020 16:44 Ответить
Коли будуть ховати і кому здавати на гвіздки і вінки? Висилай рахунок.
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20.10.2020 19:24 Ответить
Кагановичу якось вже збирали мідяки на квиток до Мацкви.
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21.10.2020 09:39 Ответить
Так и лолита боится, ни слова против кума хозяина
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20.10.2020 16:47 Ответить
Хтось знає прізвища суддів та прокурорів на процесі Стуса? Ні. Ці люди виконували свою роботу як представники системи і як до таких до них не має претензій. Єдині хто міг і зобов'язаний був протистояти цій силі на користь звинувачених були саме адвокати. Тому дії медведчука уже увійшли в історію як підлість, ницість і зловживання професійними обов'язками. Він зрадив не лише підзахистного виступивши на стороні звинувачення, а й професію як таку. В будь якій країні його в за такий "захист" позбавили диплому, вигнали з спілки адвокатів і решту життя таке чмо доживало на допомогу з безробіття... Він сам знає що він покидьок і саме таким він сприймається і залишається в суспільній пам'яті українського народу. І ніяке рішення ніякого продажного суду цього вже не змінить...
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20.10.2020 16:52 Ответить
"В будь якій країні ..."- та таких країн у світі ще дофуя та більше..., починаючи від кАцапії - та закінчуючи КНДР...
Тут питання в іншому - ще понад 25 % ісповідують його прокацапську пропоганду...- але він то в шоколаді, а вони в гівні...- от де проблема
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20.10.2020 21:25 Ответить
причому тут представники системи, якщо складу злочину немає, якщо там все надумане? з таким же успіхом могли зловити на вулиці якусю людину і звинуватити у вбивстві, наприклад, при тому, що трупа немає і не було, і людина в тому надуманому місці не була і не могла бути, але ж вони предстаники системи, так?
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20.10.2020 21:50 Ответить
Так і було за совка. 8 чоловік було засуджено за злочини Чикатіло...
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20.10.2020 22:39 Ответить
то хоч факт злочину був, а в чому був злочин Стуса? там надумане було все від початку до кінця і люди системи, які підтримували те все винні не менше ніж Мертвечук
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20.10.2020 23:39 Ответить
Так. Винні. Але то був їх посадовий обовязок - засудити Стуса. Я читав ще в "самвидаві" стенограму засідань. І там була така хитра фраза медведчука про Стуса який "стремился разрушить вековую дружбу украинского и русского народов". От вони на цю фразу і зреагували. А якби не зреагували то поклали б партквитки і вилетіли з роботи...
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20.10.2020 23:47 Ответить
де таке написано "посадовий обовязок - засудити Стуса"? так от, ніде, тому і вони винні, засуджувати треба не лише мертвечука,а й тих виконавців репресивної машини.
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21.10.2020 08:46 Ответить
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/?hc_ref=ARR8WpXfY0vQwHmXMC-_RBrQAMyCDksgF6Ydt_Tvoy_hDcciJZkON7vApApYXmU_RmY&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDvARJDh6vb8GwVRmAeFPNTy43gB95y2c3075xuHito-994wok84RMqceGkSWfTlMusOPOIWPQR5ugKBPKa_MBQiRPz55b2EBMCQKchpUik3SnY3BffWdRn-ZlGPTAa2w-WT-Niiil6wKdLvlRiseMOfaPGM2HzbnUQYp6pG8HFVWtnQRAeiJT_Jiln4CZyBiT9oMCE8m9mPGaVh-aYCWP5Pl7O4JNI1XzbNSkD3vCXDail51l-I7TbPYCX2Snxw99AUoNBVxiG5P4A3I13juzE0gi_WN0KDViHa676hkRc6HBJt-1eG4dWkkUoAfaaVthYQeWc3MxhUWEC4w&__tn__=kC-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/10158846680983953?__xts__%5B0%5D=68.ARDvARJDh6vb8GwVRmAeFPNTy43gB95y2c3075xuHito-994wok84RMqceGkSWfTlMusOPOIWPQR5ugKBPKa_MBQiRPz55b2EBMCQKchpUik3SnY3BffWdRn-ZlGPTAa2w-WT-Niiil6wKdLvlRiseMOfaPGM2HzbnUQYp6pG8HFVWtnQRAeiJT_Jiln4CZyBiT9oMCE8m9mPGaVh-aYCWP5Pl7O4JNI1XzbNSkD3vCXDail51l-I7TbPYCX2Snxw99AUoNBVxiG5P4A3I13juzE0gi_WN0KDViHa676hkRc6HBJt-1eG4dWkkUoAfaaVthYQeWc3MxhUWEC4w&__tn__=-R 1 ч. ·https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream#

І ще з пошти цих днів - дуже точне спостереження над поезією Стуса: саме так, "гуще, чем у Рильке", набагато: щоб одержати таку густину, потрібен був ще й досвід трансґенераційної травми, космічна пустка вивласнення-відчуження (розкуркулення), ввібрана з молоком матері ("Немає доми. Світ утратив вісь"), буденний жах ДНА ІСТОРІЇ, пережитий хлопчиком з тачкою серед бараків міста Сталіно ("зрозумів, що жити - тяжко"), біль концентрований, скам'янілий - біль мільйонів, ввібраний і перероблений однією геніальною душею (бо геній - це об'єм душі, а не тільки сума видатних здібностей!) на АНТРАЦИТ. Ні Рільке, ні хто інший із західних поетів не мав такого досвіду (хіба що Целан! - але він і не витримав, психіка дала збій...).
"Донецький екзистенціалізм" - колись, думаю, з'явиться й такий термін. І моторошні "дитячі" (насправді ох ні!) повісті Григора Тютюнника (який теж не витримав...), і агіографічне житіє-в-поезії Івана Світличного, і ціла їх зоряна плеяда за плечима Стуса - тих, хто прагнув дати голос цьому стражденному степу 20-го століття, але був обірваний на півслові, - все виструнчиться перед очима нащадків як цілість, як дзеркало ("свічадо", за Стусом), в якому ми нарешті виразно вгледимо, з якого мороку, з яких бездонних шахт розпачу під кінець століття видряпувалися на світ...
І що дало нам силу вижити.
Стус залишив людству ХУДОЖНІЙ ключ до трагедії українського Донбасу. І, через нього, - до трагедії ВСІЄЇ України. Навіть попри те, що написане ним в останні 5 рр. вертухаї знищили, - того, що вціліло, досить, аби нові покоління змогли повернути цей ключ в замку...
І тому, насамперед - а не тільки через якогось там одного сина поліцая, - гебня, стара й нова, завжди буде старатись одного з найбільших поетів 20-го ст. Василя Стуса - принизити, змалити, "демістифікувати", оббрехати (як вони це робили за його життя - читайте в спогадах Михайла Хейфеца, якого роками вмовляв начальник зони: "Он вас обманывает, Михаил Рувимович, никакой он не поэт...").
Не даваймо збити собі оптику.
Будьмо уважні (с).
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21.10.2020 18:38 Ответить
Кажуть , що мертвечук "короною" захворів !?
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20.10.2020 17:13 Ответить
алилуя - Марченко як...- сумуе...
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20.10.2020 21:26 Ответить
Це ж таке горе ... успадкувати неміряно майна та грошей за декілька років лежання на спині...
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20.10.2020 22:40 Ответить
що, так як той що в грунт? йому теж вакцина допомогла?
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20.10.2020 21:51 Ответить
зебилы, как же неловко для вас получается, что мертведчук подал иск именно при презеденте зеленском. И при презеденте зеленском, мертведчук выиграл суд. Может дело не в пэте, а в том, что кацапская тварь при зеленском делает все что хочет?!
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20.10.2020 17:41 Ответить
Ни какой суд не запретит распространение информации о том, что папа Медведчука в войну служил у немцев полицаем, а насколько далеко падает яблочко от яблони пусть судят люди.
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20.10.2020 17:43 Ответить
https://twitter.com/SerbinSergiy
https://twitter.com/SerbinSergiy @SerbinSergiy

УВАГА ІГНОР !

Мережа заправок "GLUSCO" належить МЕДВЕДЧУКУ.
(раніше Роснефть)
Постачає неякісне пальне, не відповідає на 20% нормативу "Євро 5".
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20.10.2020 17:58 Ответить
та й назва якась дебільна
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20.10.2020 21:52 Ответить
Проєкт "Без цензури": Чому Медведчук боїться Стуса? Повний розбір - Цензор.НЕТ 4429
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21.10.2020 10:13 Ответить
Давно пора СБУ закопать мертвечука нахрен, а не играть с ним в демократию
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20.10.2020 18:01 Ответить
в Днепре, на Новом мосту, вывесили банеры с цитатами из книги о Стусе !!! маладца!
Проєкт "Без цензури": Чому Медведчук боїться Стуса? Повний розбір - Цензор.НЕТ 2822

Проєкт "Без цензури": Чому Медведчук боїться Стуса? Повний розбір - Цензор.НЕТ 7212

Проєкт "Без цензури": Чому Медведчук боїться Стуса? Повний розбір - Цензор.НЕТ 8017

...
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20.10.2020 18:21 Ответить
Медведчук подлежит уничтожению на молекулы.
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20.10.2020 19:48 Ответить
Блин, та гоните эту сволочь вообще с Украины, пусть на хрен едет к своему куму.
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20.10.2020 19:51 Ответить
бог проти диявола. нема виправдання даунам які вибирають антихриста мертвечука.
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20.10.2020 20:50 Ответить
Медведчук- це Потвора нашоі дійсності,нашого бездержав'я,нашоі суспільноі цинічності,нашої безвідповідальності за країну, нашого бездуховного ********* життя. Я не буду брати високі матерії по совісті та законності. А хочу спитати НАС усіх: чому ми терпимо ось таких Лайнюків на своїй землі? Те,що вони ігнорують нашу країну,в якій вони живуть і її цинічно використовують в боротьбі з нею ж,ми іх Терпимо і лише розводимо руками за їх антинародну та антидержавну діяльність. В інших краінах,в самих невеличких та невідомих, таких людей просто ...нещадно карають або висилають по Великому прощєнню або поблажливістю самого народу. А у нас....це просто жахіття,вони сидять у парламенті і ....творять нам Зло. А ині ще й знову лаштуються в депутати по містах.
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20.10.2020 20:58 Ответить
Нам потрібен Єдиновласний Господар в Україну. Іначе нам лишилось недовго!
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20.10.2020 20:59 Ответить
Медведчук- це Потвора нашоі дійсності,нашого бездержав'я,нашоі суспільноі цинічності,нашої безвідповідальності за країну, нашого бездуховного ********* життя. Я не буду брати високі матерії по совісті та законності. А хочу спитати НАС усіх: чому ми терпимо ось таких Лайнюків на своїй землі? Те,що вони ігнорують нашу країну,в якій вони живуть і її цинічно використовують в боротьбі з нею ж,ми іх Терпимо і лише розводимо руками за їх антинародну та антидержавну діяльність. В інших краінах,в самих невеличких та невідомих, таких людей просто ...нещадно карають або висилають по Великому прощєнню або поблажливістю самого народу. А у нас....це просто жахіття,вони сидять у парламенті і ....творять нам Зло. А ині ще й знову лаштуються в депутати по містах.
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20.10.2020 21:02 Ответить
Проєкт "Без цензури": Чому Медведчук боїться Стуса? Повний розбір - Цензор.НЕТ 5857
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20.10.2020 22:00 Ответить
Ясна річ, що це чмо( медвечук) купує лояльність в українських політиків за пуйловські гроші. Політик з нього - ніякий.
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20.10.2020 22:11 Ответить
https://inlviv.in.ua/lviv/podyakujte-poroshenkovi-farion-***********-shho-suddyu-yaka-zasudyla-knygu-pro-stusa-pryznachyv-svoyim-ukazom-p-yatyj-prezydent «Подякуйте Порошенкові» - Фаріон стверджує, що суддю, яка засудила книгу про Стуса, призначив своїм указом п'ятий президент

Проєкт "Без цензури": Чому Медведчук боїться Стуса? Повний розбір - Цензор.НЕТ 503
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20.10.2020 23:46 Ответить
Проєкт "Без цензури": Чому Медведчук боїться Стуса? Повний розбір - Цензор.НЕТ 5164
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20.10.2020 23:47 Ответить
Украина по своему расположению не столько транзитная сколько связующая территория по
осям запад-восток и север-юг и если приглядется то связка Украина-Беларусь-Польша, огром
ная территория которую никак не возможно обойти сухопутным путём и играет в геополитичес
ких раскладах Евразии базовую роль и поэтому нас НИКОГДА не оставят в желанном для 3/4
населения покое ни будет никакого покоя слишком благодатная и богатая земля для того что
бы нас оставили в покое и мы всё равно прийдём к этой связке базовых славянских стран и
по любому если не желаем быть чьейто колонией или периферией нам нужна максимально
независимая энергетика максимально самодостаточная экономика максимально эффектив
ная научно-технологическая база и максимально боеспособная армия.
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21.10.2020 09:18 Ответить
Проєкт "Без цензури": Чому Медведчук боїться Стуса? Повний розбір - Цензор.НЕТ 1541
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21.10.2020 14:08 Ответить
мертвячук не боится Стуса. мертвячук стесняется своего гнилого прошлого, вроде как в аристократы выбиться пытается и тут на тебе, шестерка гебнявая, шавка на довольстве в услужении режиму.
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21.10.2020 21:40 Ответить
Проєкт "Без цензури": Чому Медведчук боїться Стуса? Повний розбір - Цензор.НЕТ 5892
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21.10.2020 21:59 Ответить
 
 