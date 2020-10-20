Проєкт "Без цензури": Чому Медведчук боїться Стуса? Повний розбір. ВIДЕО

Чому Віктор Медведчук боїться покійного Василя Стуса, і хто допомагає куму Путіна забороняти книги в Україні? Детальний розбір скандалу від Марини Данилюк-Ярмолаєвої.

Звичайно, ви не могли не чути про те, що Дарницький районний суд Києва зобов'язав автора книги "Справа Василя Стуса" Вахтанга Кіпіані та видавництво "Віват" видалити з твору інформацію про голову політради партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука. А ще - заборонити поширення друкованого тиражу до усунення порушення немайнових прав Медведчука.

Медведчук уже не перший рік намагається зробити вигляд, ніби він зовсім не причетний до смерті Василя Стуса. І це рішення суду просто-таки переплюнуло всі межі абсурду. А ще - тонко натякає суспільству, що можуть засудити кожного.

Чому кожна згадка про Василя Стуса так муляє куму Віктора Медведчука? Навіщо Віктор Медведчук так хоче бути "справжнім росіянином", тоді як насправді залишається типовим малоросом?

І на десерт - як суддя-переселенка з Макіївки, яка любить їздити в так звану "ДНР", допомагає Медведчуку ганятися за примарою мертвого поета?

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Напомним, в сентябре 2019 г. Виктор Медведчук заявил, что просит суд запретить книгу Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса", поскольку она якобы содержит "высказывания, не соответствующие действительности". Сам журналист назвал иск давлением на свободу слова. Суд должен был решить, действительно ли в 9 эпизодах книги Кипиани позволил себе высказывания, не соответствующие действительности и унижающие честь и достоинство политика. В этих эпизодах автор рассказывает о Медведчуке как адвокате поэта Стуса в процессе 1980 года.

19 октября Дарницкий райсуд Киева по иску Медведчука запретил книгу о Стусе.

После решения суда запрещенную судом по иску Медведчука книгу о Стусе раскупили за считанные минуты. В издательстве заявили, что "приняли решение допечатать новый тираж".