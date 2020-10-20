УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8330 відвідувачів онлайн
Новини Відео
10 922 44

Проєкт "Без цензури": Чому Медведчук боїться Стуса? Повний розбір. ВIДЕО

Чому Віктор Медведчук боїться покійного Василя Стуса, і хто допомагає куму Путіна забороняти книги в Україні? Детальний розбір скандалу від Марини Данилюк-Ярмолаєвої.

Звичайно, ви не могли не чути про те, що Дарницький районний суд Києва зобов'язав автора книги "Справа Василя Стуса" Вахтанга Кіпіані та видавництво "Віват" видалити з твору інформацію про голову політради партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука. А ще - заборонити поширення друкованого тиражу до усунення порушення немайнових прав Медведчука.

Медведчук уже не перший рік намагається зробити вигляд, ніби він зовсім не причетний до смерті Василя Стуса. І це рішення суду просто-таки переплюнуло всі межі абсурду. А ще - тонко натякає суспільству, що можуть засудити кожного.

Чому кожна згадка про Василя Стуса так муляє куму Віктора Медведчука? Навіщо Віктор Медведчук так хоче бути "справжнім росіянином", тоді як насправді залишається типовим малоросом?

І на десерт - як суддя-переселенка з Макіївки, яка любить їздити в так звану "ДНР", допомагає Медведчуку ганятися за примарою мертвого поета?

Це проєкт журналістських історій на Youtube спеціально для Цензор.НЕТ. І тут нічого особистого - тільки факти.

Подписывайтесь на youtube-канал "Цензор.НЕТ"

Напомним, в сентябре 2019 г. Виктор Медведчук заявил, что просит суд запретить книгу Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса", поскольку она якобы содержит "высказывания, не соответствующие действительности". Сам журналист назвал иск давлением на свободу слова. Суд должен был решить, действительно ли в 9 эпизодах книги Кипиани позволил себе высказывания, не соответствующие действительности и унижающие честь и достоинство политика. В этих эпизодах автор рассказывает о Медведчуке как адвокате поэта Стуса в процессе 1980 года.

19 октября Дарницкий райсуд Киева по иску Медведчука запретил книгу о Стусе.

После решения суда запрещенную судом по иску Медведчука книгу о Стусе раскупили за считанные минуты. В издательстве заявили, что "приняли решение допечатать новый тираж".

Автор: 

заборона (1451) Кіпіані Вахтанг (39) книги (446) Медведчук Віктор (1707) Стус Василь (73) цензура (363) Данилюк-Ярмолаєва (362)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+16
Хоронити Медведчука будуть на кацапщині аби його могила сечею не смерділа.
показати весь коментар
20.10.2020 16:44
+16
Хтось знає прізвища суддів та прокурорів на процесі Стуса? Ні. Ці люди виконували свою роботу як представники системи і як до таких до них не має претензій. Єдині хто міг і зобов'язаний був протистояти цій силі на користь звинувачених були саме адвокати. Тому дії медведчука уже увійшли в історію як підлість, ницість і зловживання професійними обов'язками. Він зрадив не лише підзахистного виступивши на стороні звинувачення, а й професію як таку. В будь якій країні його в за такий "захист" позбавили диплому, вигнали з спілки адвокатів і решту життя таке чмо доживало на допомогу з безробіття... Він сам знає що він покидьок і саме таким він сприймається і залишається в суспільній пам'яті українського народу. І ніяке рішення ніякого продажного суду цього вже не змінить...
показати весь коментар
20.10.2020 16:52
+8
Ни какой суд не запретит распространение информации о том, что папа Медведчука в войну служил у немцев полицаем, а насколько далеко падает яблочко от яблони пусть судят люди.
показати весь коментар
20.10.2020 17:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
вірменьські свині
показати весь коментар
20.10.2020 16:49 Відповісти
Так хто при значив цю сєпарську суддю? Д е поділись свинорилі песи?
показати весь коментар
20.10.2020 16:44 Відповісти
Всі ці тварі однакові запамятайте всі. І медведчук і порошенко і зеленський і кучма і янунукович і вся інша свора що породила їх і що породили вони. Це гниди які в черговий раз знищують державність України з середини.
показати весь коментар
20.10.2020 19:14 Відповісти
Підписуюсь під кожним словом,а обирати нема з кого навіть близько! Ми кажем що білоруси не мають лідера забуваючи що самі сидим у такому ж лайні.Єдина різниця що перестали квіти дарувати.
показати весь коментар
20.10.2020 19:21 Відповісти
Хоронити Медведчука будуть на кацапщині аби його могила сечею не смерділа.
показати весь коментар
20.10.2020 16:44 Відповісти
Коли будуть ховати і кому здавати на гвіздки і вінки? Висилай рахунок.
показати весь коментар
20.10.2020 19:24 Відповісти
Кагановичу якось вже збирали мідяки на квиток до Мацкви.
показати весь коментар
21.10.2020 09:39 Відповісти
Так и лолита боится, ни слова против кума хозяина
показати весь коментар
20.10.2020 16:47 Відповісти
Хтось знає прізвища суддів та прокурорів на процесі Стуса? Ні. Ці люди виконували свою роботу як представники системи і як до таких до них не має претензій. Єдині хто міг і зобов'язаний був протистояти цій силі на користь звинувачених були саме адвокати. Тому дії медведчука уже увійшли в історію як підлість, ницість і зловживання професійними обов'язками. Він зрадив не лише підзахистного виступивши на стороні звинувачення, а й професію як таку. В будь якій країні його в за такий "захист" позбавили диплому, вигнали з спілки адвокатів і решту життя таке чмо доживало на допомогу з безробіття... Він сам знає що він покидьок і саме таким він сприймається і залишається в суспільній пам'яті українського народу. І ніяке рішення ніякого продажного суду цього вже не змінить...
показати весь коментар
20.10.2020 16:52 Відповісти
"В будь якій країні ..."- та таких країн у світі ще дофуя та більше..., починаючи від кАцапії - та закінчуючи КНДР...
Тут питання в іншому - ще понад 25 % ісповідують його прокацапську пропоганду...- але він то в шоколаді, а вони в гівні...- от де проблема
показати весь коментар
20.10.2020 21:25 Відповісти
причому тут представники системи, якщо складу злочину немає, якщо там все надумане? з таким же успіхом могли зловити на вулиці якусю людину і звинуватити у вбивстві, наприклад, при тому, що трупа немає і не було, і людина в тому надуманому місці не була і не могла бути, але ж вони предстаники системи, так?
показати весь коментар
20.10.2020 21:50 Відповісти
Так і було за совка. 8 чоловік було засуджено за злочини Чикатіло...
показати весь коментар
20.10.2020 22:39 Відповісти
то хоч факт злочину був, а в чому був злочин Стуса? там надумане було все від початку до кінця і люди системи, які підтримували те все винні не менше ніж Мертвечук
показати весь коментар
20.10.2020 23:39 Відповісти
Так. Винні. Але то був їх посадовий обовязок - засудити Стуса. Я читав ще в "самвидаві" стенограму засідань. І там була така хитра фраза медведчука про Стуса який "стремился разрушить вековую дружбу украинского и русского народов". От вони на цю фразу і зреагували. А якби не зреагували то поклали б партквитки і вилетіли з роботи...
показати весь коментар
20.10.2020 23:47 Відповісти
де таке написано "посадовий обовязок - засудити Стуса"? так от, ніде, тому і вони винні, засуджувати треба не лише мертвечука,а й тих виконавців репресивної машини.
показати весь коментар
21.10.2020 08:46 Відповісти
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/?hc_ref=ARR8WpXfY0vQwHmXMC-_RBrQAMyCDksgF6Ydt_Tvoy_hDcciJZkON7vApApYXmU_RmY&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDvARJDh6vb8GwVRmAeFPNTy43gB95y2c3075xuHito-994wok84RMqceGkSWfTlMusOPOIWPQR5ugKBPKa_MBQiRPz55b2EBMCQKchpUik3SnY3BffWdRn-ZlGPTAa2w-WT-Niiil6wKdLvlRiseMOfaPGM2HzbnUQYp6pG8HFVWtnQRAeiJT_Jiln4CZyBiT9oMCE8m9mPGaVh-aYCWP5Pl7O4JNI1XzbNSkD3vCXDail51l-I7TbPYCX2Snxw99AUoNBVxiG5P4A3I13juzE0gi_WN0KDViHa676hkRc6HBJt-1eG4dWkkUoAfaaVthYQeWc3MxhUWEC4w&__tn__=kC-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/10158846680983953?__xts__%5B0%5D=68.ARDvARJDh6vb8GwVRmAeFPNTy43gB95y2c3075xuHito-994wok84RMqceGkSWfTlMusOPOIWPQR5ugKBPKa_MBQiRPz55b2EBMCQKchpUik3SnY3BffWdRn-ZlGPTAa2w-WT-Niiil6wKdLvlRiseMOfaPGM2HzbnUQYp6pG8HFVWtnQRAeiJT_Jiln4CZyBiT9oMCE8m9mPGaVh-aYCWP5Pl7O4JNI1XzbNSkD3vCXDail51l-I7TbPYCX2Snxw99AUoNBVxiG5P4A3I13juzE0gi_WN0KDViHa676hkRc6HBJt-1eG4dWkkUoAfaaVthYQeWc3MxhUWEC4w&__tn__=-R 1 ч. ·https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream#

І ще з пошти цих днів - дуже точне спостереження над поезією Стуса: саме так, "гуще, чем у Рильке", набагато: щоб одержати таку густину, потрібен був ще й досвід трансґенераційної травми, космічна пустка вивласнення-відчуження (розкуркулення), ввібрана з молоком матері ("Немає доми. Світ утратив вісь"), буденний жах ДНА ІСТОРІЇ, пережитий хлопчиком з тачкою серед бараків міста Сталіно ("зрозумів, що жити - тяжко"), біль концентрований, скам'янілий - біль мільйонів, ввібраний і перероблений однією геніальною душею (бо геній - це об'єм душі, а не тільки сума видатних здібностей!) на АНТРАЦИТ. Ні Рільке, ні хто інший із західних поетів не мав такого досвіду (хіба що Целан! - але він і не витримав, психіка дала збій...).
"Донецький екзистенціалізм" - колись, думаю, з'явиться й такий термін. І моторошні "дитячі" (насправді ох ні!) повісті Григора Тютюнника (який теж не витримав...), і агіографічне житіє-в-поезії Івана Світличного, і ціла їх зоряна плеяда за плечима Стуса - тих, хто прагнув дати голос цьому стражденному степу 20-го століття, але був обірваний на півслові, - все виструнчиться перед очима нащадків як цілість, як дзеркало ("свічадо", за Стусом), в якому ми нарешті виразно вгледимо, з якого мороку, з яких бездонних шахт розпачу під кінець століття видряпувалися на світ...
І що дало нам силу вижити.
Стус залишив людству ХУДОЖНІЙ ключ до трагедії українського Донбасу. І, через нього, - до трагедії ВСІЄЇ України. Навіть попри те, що написане ним в останні 5 рр. вертухаї знищили, - того, що вціліло, досить, аби нові покоління змогли повернути цей ключ в замку...
І тому, насамперед - а не тільки через якогось там одного сина поліцая, - гебня, стара й нова, завжди буде старатись одного з найбільших поетів 20-го ст. Василя Стуса - принизити, змалити, "демістифікувати", оббрехати (як вони це робили за його життя - читайте в спогадах Михайла Хейфеца, якого роками вмовляв начальник зони: "Он вас обманывает, Михаил Рувимович, никакой он не поэт...").
Не даваймо збити собі оптику.
Будьмо уважні (с).
показати весь коментар
21.10.2020 18:38 Відповісти
Кажуть , що мертвечук "короною" захворів !?
показати весь коментар
20.10.2020 17:13 Відповісти
алилуя - Марченко як...- сумуе...
показати весь коментар
20.10.2020 21:26 Відповісти
Це ж таке горе ... успадкувати неміряно майна та грошей за декілька років лежання на спині...
показати весь коментар
20.10.2020 22:40 Відповісти
що, так як той що в грунт? йому теж вакцина допомогла?
показати весь коментар
20.10.2020 21:51 Відповісти
зебилы, как же неловко для вас получается, что мертведчук подал иск именно при презеденте зеленском. И при презеденте зеленском, мертведчук выиграл суд. Может дело не в пэте, а в том, что кацапская тварь при зеленском делает все что хочет?!
показати весь коментар
20.10.2020 17:41 Відповісти
Ни какой суд не запретит распространение информации о том, что папа Медведчука в войну служил у немцев полицаем, а насколько далеко падает яблочко от яблони пусть судят люди.
показати весь коментар
20.10.2020 17:43 Відповісти
https://twitter.com/SerbinSergiy
https://twitter.com/SerbinSergiy @SerbinSergiy

УВАГА ІГНОР !

Мережа заправок "GLUSCO" належить МЕДВЕДЧУКУ.
(раніше Роснефть)
Постачає неякісне пальне, не відповідає на 20% нормативу "Євро 5".
показати весь коментар
20.10.2020 17:58 Відповісти
та й назва якась дебільна
показати весь коментар
20.10.2020 21:52 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Чому Медведчук боїться Стуса? Повний розбір - Цензор.НЕТ 4429
показати весь коментар
21.10.2020 10:13 Відповісти
Давно пора СБУ закопать мертвечука нахрен, а не играть с ним в демократию
показати весь коментар
20.10.2020 18:01 Відповісти
в Днепре, на Новом мосту, вывесили банеры с цитатами из книги о Стусе !!! маладца!
Проєкт "Без цензури": Чому Медведчук боїться Стуса? Повний розбір - Цензор.НЕТ 2822

Проєкт "Без цензури": Чому Медведчук боїться Стуса? Повний розбір - Цензор.НЕТ 7212

Проєкт "Без цензури": Чому Медведчук боїться Стуса? Повний розбір - Цензор.НЕТ 8017

...
показати весь коментар
20.10.2020 18:21 Відповісти
Медведчук подлежит уничтожению на молекулы.
показати весь коментар
20.10.2020 19:48 Відповісти
Блин, та гоните эту сволочь вообще с Украины, пусть на хрен едет к своему куму.
показати весь коментар
20.10.2020 19:51 Відповісти
бог проти диявола. нема виправдання даунам які вибирають антихриста мертвечука.
показати весь коментар
20.10.2020 20:50 Відповісти
Медведчук- це Потвора нашоі дійсності,нашого бездержав'я,нашоі суспільноі цинічності,нашої безвідповідальності за країну, нашого бездуховного ********* життя. Я не буду брати високі матерії по совісті та законності. А хочу спитати НАС усіх: чому ми терпимо ось таких Лайнюків на своїй землі? Те,що вони ігнорують нашу країну,в якій вони живуть і її цинічно використовують в боротьбі з нею ж,ми іх Терпимо і лише розводимо руками за їх антинародну та антидержавну діяльність. В інших краінах,в самих невеличких та невідомих, таких людей просто ...нещадно карають або висилають по Великому прощєнню або поблажливістю самого народу. А у нас....це просто жахіття,вони сидять у парламенті і ....творять нам Зло. А ині ще й знову лаштуються в депутати по містах.
показати весь коментар
20.10.2020 20:58 Відповісти
Нам потрібен Єдиновласний Господар в Україну. Іначе нам лишилось недовго!
показати весь коментар
20.10.2020 20:59 Відповісти
Медведчук- це Потвора нашоі дійсності,нашого бездержав'я,нашоі суспільноі цинічності,нашої безвідповідальності за країну, нашого бездуховного ********* життя. Я не буду брати високі матерії по совісті та законності. А хочу спитати НАС усіх: чому ми терпимо ось таких Лайнюків на своїй землі? Те,що вони ігнорують нашу країну,в якій вони живуть і її цинічно використовують в боротьбі з нею ж,ми іх Терпимо і лише розводимо руками за їх антинародну та антидержавну діяльність. В інших краінах,в самих невеличких та невідомих, таких людей просто ...нещадно карають або висилають по Великому прощєнню або поблажливістю самого народу. А у нас....це просто жахіття,вони сидять у парламенті і ....творять нам Зло. А ині ще й знову лаштуються в депутати по містах.
показати весь коментар
20.10.2020 21:02 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Чому Медведчук боїться Стуса? Повний розбір - Цензор.НЕТ 5857
показати весь коментар
20.10.2020 22:00 Відповісти
Ясна річ, що це чмо( медвечук) купує лояльність в українських політиків за пуйловські гроші. Політик з нього - ніякий.
показати весь коментар
20.10.2020 22:11 Відповісти
https://inlviv.in.ua/lviv/podyakujte-poroshenkovi-farion-***********-shho-suddyu-yaka-zasudyla-knygu-pro-stusa-pryznachyv-svoyim-ukazom-p-yatyj-prezydent «Подякуйте Порошенкові» - Фаріон стверджує, що суддю, яка засудила книгу про Стуса, призначив своїм указом п'ятий президент

Проєкт "Без цензури": Чому Медведчук боїться Стуса? Повний розбір - Цензор.НЕТ 503
показати весь коментар
20.10.2020 23:46 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Чому Медведчук боїться Стуса? Повний розбір - Цензор.НЕТ 5164
показати весь коментар
20.10.2020 23:47 Відповісти
Украина по своему расположению не столько транзитная сколько связующая территория по
осям запад-восток и север-юг и если приглядется то связка Украина-Беларусь-Польша, огром
ная территория которую никак не возможно обойти сухопутным путём и играет в геополитичес
ких раскладах Евразии базовую роль и поэтому нас НИКОГДА не оставят в желанном для 3/4
населения покое ни будет никакого покоя слишком благодатная и богатая земля для того что
бы нас оставили в покое и мы всё равно прийдём к этой связке базовых славянских стран и
по любому если не желаем быть чьейто колонией или периферией нам нужна максимально
независимая энергетика максимально самодостаточная экономика максимально эффектив
ная научно-технологическая база и максимально боеспособная армия.
показати весь коментар
21.10.2020 09:18 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Чому Медведчук боїться Стуса? Повний розбір - Цензор.НЕТ 1541
показати весь коментар
21.10.2020 14:08 Відповісти
мертвячук не боится Стуса. мертвячук стесняется своего гнилого прошлого, вроде как в аристократы выбиться пытается и тут на тебе, шестерка гебнявая, шавка на довольстве в услужении режиму.
показати весь коментар
21.10.2020 21:40 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Чому Медведчук боїться Стуса? Повний розбір - Цензор.НЕТ 5892
показати весь коментар
21.10.2020 21:59 Відповісти
 
 