Полиция разоблачила искусственное увеличение числа избирателей на участках Одесской, Житомирской и Тернопольской областей. ВИДЕО

Сотрудники Департамента защиты интересов общества и государства совместно со следователями Главного следственного управления Национальной полиции Украины раскрыли схему искусственного увеличения количества избирателей на ряде участков в Одесской, Житомирской и Тернопольской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

"В ходе следственно-оперативных мероприятий полицейские установили, что злоумышленники осуществляли изменение избирательного адреса значительному количеству лиц и подавали заявления в Государственный реестр избирателей об изменении места голосования. На одном адресе фигуранты регистрировали от 50 до 300 человек", - говорится в сообщении.

При этом заявления об изменении места голосования подавались как в бумажной, так и в электронной форме. Так, в Одесской области для подачи заявления в электронной форме злоумышленники использовали цифровые подписи граждан, которые были получены мошенническим способом. А в Тернопольской области декан одного из ВУЗов организовал "схему" среди студентов, которые меняли избирательный адрес за денежное вознаграждение. Перерегистрацию и подачу заявления в электронной форме в орган введения Реестра осуществляли в помещении университета. На территории Житомирской области фигуранты собирали персональные данные граждан и за денежное вознаграждение меняли их избирательные адреса.

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21 октября правоохранители провели 11 одновременных санкционированных обысков в офисных помещениях и по местам проживания фигурантов на территории Одесской, Житомирской и Тернопольской областей. В результате полицейские изъяли документы, мобильные терминалы и компьютерную технику, с которой вносились ложные сведения в базы данных Государственного реестра избирателей. Вся техника направлена на экспертизу.

По данным фактам проводятся следственные действия. Следствие ведется по ч. 2 ст. 158 (фальсификация избирательных документов, документов референдума или фальсификация итогов голосования, предоставление ложных сведений в органы Государственного реестра избирателей или фальсификация сведений Государственного реестра избирателей) Уголовного кодекса Украины.

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Кроме того, полиция проверяет информацию о возможных подобных правонарушениях на территории других областей Украины.