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Новости Видео Местные выборы-2020
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Полиция разоблачила искусственное увеличение числа избирателей на участках Одесской, Житомирской и Тернопольской областей. ВИДЕО

Сотрудники Департамента защиты интересов общества и государства совместно со следователями Главного следственного управления Национальной полиции Украины раскрыли схему искусственного увеличения количества избирателей на ряде участков в Одесской, Житомирской и Тернопольской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

"В ходе следственно-оперативных мероприятий полицейские установили, что злоумышленники осуществляли изменение избирательного адреса значительному количеству лиц и подавали заявления в Государственный реестр избирателей об изменении места голосования. На одном адресе фигуранты регистрировали от 50 до 300 человек", - говорится в сообщении.

При этом заявления об изменении места голосования подавались как в бумажной, так и в электронной форме. Так, в Одесской области для подачи заявления в электронной форме злоумышленники использовали цифровые подписи граждан, которые были получены мошенническим способом. А в Тернопольской области декан одного из ВУЗов организовал "схему" среди студентов, которые меняли избирательный адрес за денежное вознаграждение. Перерегистрацию и подачу заявления в электронной форме в орган введения Реестра осуществляли в помещении университета. На территории Житомирской области фигуранты собирали персональные данные граждан и за денежное вознаграждение меняли их избирательные адреса.

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21 октября правоохранители провели 11 одновременных санкционированных обысков в офисных помещениях и по местам проживания фигурантов на территории Одесской, Житомирской и Тернопольской областей. В результате полицейские изъяли документы, мобильные терминалы и компьютерную технику, с которой вносились ложные сведения в базы данных Государственного реестра избирателей. Вся техника направлена на экспертизу.

По данным фактам проводятся следственные действия. Следствие ведется по ч. 2 ст. 158 (фальсификация избирательных документов, документов референдума или фальсификация итогов голосования, предоставление ложных сведений в органы Государственного реестра избирателей или фальсификация сведений Государственного реестра избирателей) Уголовного кодекса Украины.

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Кроме того, полиция проверяет информацию о возможных подобных правонарушениях на территории других областей Украины.

местные выборы (2752) Одесская область (3565) Нацполиция (16458) махинации (582) Житомирская область (1390) Тернопольская область (725)


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Топ комментарии
+9
Любой ценой зе-мрази хотят дорваться до корыта
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22.10.2020 11:38
+5
Хорошие в Украине базы данных, то помещения налоговой в Одессе переоформили через нотариуса, то людей переселяют без их ведома. За то пиарятся своей электронной ДІЕЙ, мол, кто взломает, тому миллион гривен.)))). С таким бардаком, бумажные документы всегда будут иметь свою ценность. С вашими Украинами в смартфоне можно остаться с голой жопой на улице.
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22.10.2020 11:55
+3
Вот тебе и слуги народа! Эти ЗЕленые ушлепки похлеще наперстночников-шулеров оказались. Янукович по сравнению с ними мать Тереза
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22.10.2020 11:54
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Любой ценой зе-мрази хотят дорваться до корыта
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22.10.2020 11:38 Ответить
а інші хіба не хочуть?
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22.10.2020 12:14 Ответить
Ну не путем фальсификаций же
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22.10.2020 12:27 Ответить
С предстоящими выборами в Украине происходят непонятные вещи. К власти рвутся дважды судимые евреи, кандидаты с криминальным прошлым и бывшие пациенты психлечебниц, олигархи, марионетки Коломойского и пророссийские сепаратисты мечтающие присоединиться к Залесью и путинским нефтедолларам.
Зеленый кагал усложнил процедуру выборов в местные советы до такой степени, что пересiчному громадянину и «мохеровым беретам» в кабинку для голосования надо предоставлять консультанта.
В большинстве населенных пунктов избиратели получат четыре бюллетеня для голосования за власть разных уровней.
Пять бюллетеней получат избиратели Житомира, Кривого Рога, Кропивницкого, Полтавы, Херсона. Они дополнительно будут выбирать представителей в районные в городе советы. В общей сложности на заполнение вороха бланков уйдёт не менее пяти минут. Это приведет к большим очередям к урнам.
Поэтому рекомендуем брать с собой на избирательные участки термосы с кавой и раскладные рыбацкие стульчики. Голосовать будем за «Европейскую Солидарность».
Мой бывший сосед - коммунист многократно был Председателем участковой избирательной комиссии. «Беспредел» достиг наивысшей точки, когда избирали президентом Украины Виктора Януковича. Приблизительно за час до закрытия избирательного участка в помещение вошла группа боевиков одетых в одинаковые черные кожаные куртки с битами в руках. Наблюдателей поставили лицом к стене и приказали «не дёргаться».
Самый рослый бандит оттолкнул Председателя от его рабочего места и сгрёб в охапку чистые бюллетени. За свободным столом братва быстро поставила «галочки» против «кого надо» и пачкой бросили бюллетени в урну.
Спустя много лет после этого случая, сосед, проживающий сейчас в Бруклине, с которым я продолжаю общаться, написал мне: «Я 10 лет занимался выборами, но разобраться в нынешних требованиях к избирателям «зеленой команды» не могу».
По всей вероятности, это сделано умышленно, чтобы «отсечь» от участия в выборном процессе наиболее активных проевропейских граждан и нищих кандидатов.
Например, кандидат в мэры города, где избирателей насчитывается менее 75 тысяч, должен внести залог примерно 4700.00 гривен. Таких денег в кошельках евреев Атика Рабиновича и у Евгения Червоненко нет. Значит, они пролетают, как «фанера над Парижем».
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22.10.2020 12:25 Ответить
Полиция разоблачила искусственное увеличение числа избирателей на участках Одесской, Житомирской и Тернопольской областей - Цензор.НЕТ 5204
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22.10.2020 11:45 Ответить
Слуги урода мутят. Хотят нахлобучить лохторат в четвертый раз.
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22.10.2020 11:50 Ответить
Вот смотрю рекламу Кличко- ну что вот , мало побыл??? Но надо ему туда и надо!!!!
ну не лезет же он в науку или просто бы отдыхал!!! Нет раз закусил- и теперь пока вперед ногами не вытащат не уйдет!!!
Ребята - да успокойтесь вы!!!!
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22.10.2020 11:51 Ответить
Ви киянин?
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22.10.2020 11:54 Ответить
я Украинец!
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22.10.2020 11:56 Ответить
Кличко теж.
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22.10.2020 11:57 Ответить
я рад за него!!!!
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22.10.2020 12:00 Ответить
Воно голос Донбасса.
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22.10.2020 12:02 Ответить
Вот тебе и слуги народа! Эти ЗЕленые ушлепки похлеще наперстночников-шулеров оказались. Янукович по сравнению с ними мать Тереза
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22.10.2020 11:54 Ответить
Хорошие в Украине базы данных, то помещения налоговой в Одессе переоформили через нотариуса, то людей переселяют без их ведома. За то пиарятся своей электронной ДІЕЙ, мол, кто взломает, тому миллион гривен.)))). С таким бардаком, бумажные документы всегда будут иметь свою ценность. С вашими Украинами в смартфоне можно остаться с голой жопой на улице.
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22.10.2020 11:55 Ответить
злоумышленники использовали цифровые подписи граждан, которые были получены мошенническим способомИсточник: https://censor.net/ru/v3226323

когда там у нас полный переход на безбумажный документооборот?
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22.10.2020 12:07 Ответить
Запам'ятайте, махінації на виборах через залучення студентів і курсантів були завжди. Якщо бачите ректора-кандидата то, шукайте там і переадресацію голосування.
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22.10.2020 12:16 Ответить
 
 