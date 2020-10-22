Полиция разоблачила искусственное увеличение числа избирателей на участках Одесской, Житомирской и Тернопольской областей. ВИДЕО
Сотрудники Департамента защиты интересов общества и государства совместно со следователями Главного следственного управления Национальной полиции Украины раскрыли схему искусственного увеличения количества избирателей на ряде участков в Одесской, Житомирской и Тернопольской областях.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.
"В ходе следственно-оперативных мероприятий полицейские установили, что злоумышленники осуществляли изменение избирательного адреса значительному количеству лиц и подавали заявления в Государственный реестр избирателей об изменении места голосования. На одном адресе фигуранты регистрировали от 50 до 300 человек", - говорится в сообщении.
При этом заявления об изменении места голосования подавались как в бумажной, так и в электронной форме. Так, в Одесской области для подачи заявления в электронной форме злоумышленники использовали цифровые подписи граждан, которые были получены мошенническим способом. А в Тернопольской области декан одного из ВУЗов организовал "схему" среди студентов, которые меняли избирательный адрес за денежное вознаграждение. Перерегистрацию и подачу заявления в электронной форме в орган введения Реестра осуществляли в помещении университета. На территории Житомирской области фигуранты собирали персональные данные граждан и за денежное вознаграждение меняли их избирательные адреса.
21 октября правоохранители провели 11 одновременных санкционированных обысков в офисных помещениях и по местам проживания фигурантов на территории Одесской, Житомирской и Тернопольской областей. В результате полицейские изъяли документы, мобильные терминалы и компьютерную технику, с которой вносились ложные сведения в базы данных Государственного реестра избирателей. Вся техника направлена на экспертизу.
По данным фактам проводятся следственные действия. Следствие ведется по ч. 2 ст. 158 (фальсификация избирательных документов, документов референдума или фальсификация итогов голосования, предоставление ложных сведений в органы Государственного реестра избирателей или фальсификация сведений Государственного реестра избирателей) Уголовного кодекса Украины.
Кроме того, полиция проверяет информацию о возможных подобных правонарушениях на территории других областей Украины.
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Зеленый кагал усложнил процедуру выборов в местные советы до такой степени, что пересiчному громадянину и «мохеровым беретам» в кабинку для голосования надо предоставлять консультанта.
В большинстве населенных пунктов избиратели получат четыре бюллетеня для голосования за власть разных уровней.
Пять бюллетеней получат избиратели Житомира, Кривого Рога, Кропивницкого, Полтавы, Херсона. Они дополнительно будут выбирать представителей в районные в городе советы. В общей сложности на заполнение вороха бланков уйдёт не менее пяти минут. Это приведет к большим очередям к урнам.
Поэтому рекомендуем брать с собой на избирательные участки термосы с кавой и раскладные рыбацкие стульчики. Голосовать будем за «Европейскую Солидарность».
Мой бывший сосед - коммунист многократно был Председателем участковой избирательной комиссии. «Беспредел» достиг наивысшей точки, когда избирали президентом Украины Виктора Януковича. Приблизительно за час до закрытия избирательного участка в помещение вошла группа боевиков одетых в одинаковые черные кожаные куртки с битами в руках. Наблюдателей поставили лицом к стене и приказали «не дёргаться».
Самый рослый бандит оттолкнул Председателя от его рабочего места и сгрёб в охапку чистые бюллетени. За свободным столом братва быстро поставила «галочки» против «кого надо» и пачкой бросили бюллетени в урну.
Спустя много лет после этого случая, сосед, проживающий сейчас в Бруклине, с которым я продолжаю общаться, написал мне: «Я 10 лет занимался выборами, но разобраться в нынешних требованиях к избирателям «зеленой команды» не могу».
По всей вероятности, это сделано умышленно, чтобы «отсечь» от участия в выборном процессе наиболее активных проевропейских граждан и нищих кандидатов.
Например, кандидат в мэры города, где избирателей насчитывается менее 75 тысяч, должен внести залог примерно 4700.00 гривен. Таких денег в кошельках евреев Атика Рабиновича и у Евгения Червоненко нет. Значит, они пролетают, как «фанера над Парижем».
ну не лезет же он в науку или просто бы отдыхал!!! Нет раз закусил- и теперь пока вперед ногами не вытащат не уйдет!!!
Ребята - да успокойтесь вы!!!!
когда там у нас полный переход на безбумажный документооборот?