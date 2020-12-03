Ежедневно в Украине из-за COVID-19 госпитализируют 1-1,5 тыс. человек, - Степанов. ВИДЕО

В Украине ежедневно госпитализируют 1-1,5 тыс. больных COVID-19.

Об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"Мы понимаем, что все равно у нас будут заболевших (на COVID-19. - Ред.). Все равно у нас будут люди, которые будут нуждаться лечения, особенно в учреждениях здравоохранения. Каждый день у нас более 1-1,5 тыс. человек, госпитализируются ", - сказал Степанов.

Как сообщалось ранее, в Украине по состоянию на утро четверга, 3 декабря, зафиксированы 14 496 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели – 15 372 человека (самый высокий показатель с начала пандемии), умерли 243 пациента.

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