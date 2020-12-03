Ежедневно в Украине из-за COVID-19 госпитализируют 1-1,5 тыс. человек, - Степанов. ВИДЕО
В Украине ежедневно госпитализируют 1-1,5 тыс. больных COVID-19.
Об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"Мы понимаем, что все равно у нас будут заболевших (на COVID-19. - Ред.). Все равно у нас будут люди, которые будут нуждаться лечения, особенно в учреждениях здравоохранения. Каждый день у нас более 1-1,5 тыс. человек, госпитализируются ", - сказал Степанов.
Как сообщалось ранее, в Украине по состоянию на утро четверга, 3 декабря, зафиксированы 14 496 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели – 15 372 человека (самый высокий показатель с начала пандемии), умерли 243 пациента.
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Лариса #401376
показать весь комментарий03.12.2020 11:14 Ответить Мне нравится 1
Андрей Васильев #168557
показать весь комментарий03.12.2020 16:13 Ответить Мне нравится 0
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