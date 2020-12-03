УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11150 відвідувачів онлайн
Новини Відео Коронавірус і карантин
626 2

Щодня в Україні через COVID-19 госпіталізують 1-1,5 тис. осіб, - Степанов. ВIДЕО

В Україні щодня госпіталізують 1-1,5 тис. хворих COVID-19.

Про це під час брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"Ми розуміємо, що все одно в нас будуть хворі (на COVID-19. - ред.). Все одно у нас будуть люди, які будуть потребувати лікування, особливо в закладах охорони здоров'я. Кожен день у нас понад 1-1,5 тис. осіб госпіталізуються", - сказав Степанов.

Як повідомлялося раніше, в Україні станом на ранок четверга, 3 грудня, зафіксовано 14 496 нових випадків захворювання коронавірусною хворобою COVID-19, одужали - 15 372 людини (найвищий показник з початку пандемії), померли 243 пацієнти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов про карантин вихідного дня: "Бачимо зменшення не тільки динаміки, а й кількості хворих"

карантин (18172) госпіталізація (187) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Статистика у Степанова сатанячья. От 1 человека, до 1,5 тыс. Что это значит? Один раз было 1,5 тыс, а сотни раз было по 1 человеку? Или 1 раз один, а в остальные дни по 1,5 тыс? И когда были единицы, когда тысячи. Все скрыто, завуалировано и перекручено. Сатана.
показати весь коментар
03.12.2020 11:14 Відповісти
Хіба важко було сказати, скільки виписуються?
показати весь коментар
03.12.2020 16:13 Відповісти
 
 