Щодня в Україні через COVID-19 госпіталізують 1-1,5 тис. осіб, - Степанов. ВIДЕО
В Україні щодня госпіталізують 1-1,5 тис. хворих COVID-19.
Про це під час брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"Ми розуміємо, що все одно в нас будуть хворі (на COVID-19. - ред.). Все одно у нас будуть люди, які будуть потребувати лікування, особливо в закладах охорони здоров'я. Кожен день у нас понад 1-1,5 тис. осіб госпіталізуються", - сказав Степанов.
Як повідомлялося раніше, в Україні станом на ранок четверга, 3 грудня, зафіксовано 14 496 нових випадків захворювання коронавірусною хворобою COVID-19, одужали - 15 372 людини (найвищий показник з початку пандемії), померли 243 пацієнти.
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Лариса #401376
показати весь коментар03.12.2020 11:14 Відповісти Мені подобається 1
Андрей Васильев #168557
показати весь коментар03.12.2020 16:13 Відповісти Мені подобається 0
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