В небо над оккупированным Донбассом запустили флаг Украины, - ОТГ "Север". ВИДЕО
Государственный флаг Украины размером 120 квадратных метров запустили в направлении оккупированной Горловки с помощью воздушных шаров с гелием.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТУ "Север".
Акция приурочена ко Дню Вооруженных сил Украины.
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Я чітко запитав- ХТО роздробив? І чому Президент України не протидіяв цьому?
То ХТО і чому Президент цьому потурав?
І йому взагалі байдуже чия попєнь сидить в кріслі. Головне прещидента захистити, бо для рабського розуму президент це держава.
І дата- правитель гарний, тільки йому народ якийсь не такий попався.)))
От проти Бубочки, Рошенко, Мертвечука, Юльки люди точно вийдуть.
Так що знову мимо.
Тому і обираємо серед НИХ, а не серед НАС.
сепарские , будете на коленях умолять , шоб вас, сцук, ваще как-то с Украиной ассоциировали! Пшлинах! Здыхайтэ у любимого пуйла!)
зі святом вас, ВСУ !!!
Героям СЛАВА !
А вот облезлая курица Льва явно достала 😀😀😀
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Видатну волонтерку Оксану Корчинську нагороджену іменною зброєю не пустили на урочисті заходи, із-за відмови від нагороди зеленої влади. Має санкції з 2018 від кремлівських ляльководів.