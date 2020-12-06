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Новости Видео Агрессия России против Украины
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В небо над оккупированным Донбассом запустили флаг Украины, - ОТГ "Север". ВИДЕО

Государственный флаг Украины размером 120 квадратных метров запустили в направлении оккупированной Горловки с помощью воздушных шаров с гелием.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТУ "Север".

Акция приурочена ко Дню Вооруженных сил Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский принял участие в торжествах ко Дню ВСУ: "Мы никогда не будем экономить на собственной армии". ВИДЕО

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флаг (934) Донбасс (26956) День Вооруженных сил Украины (30) ВСУ (6587)


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Топ комментарии
+37
У небо над окупованим Донбасом запустили прапор України, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 3709
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06.12.2020 20:28
+20
Флаг Украины должен висеть над каждым административным зданием Донбасса, а не летать на воздушных шариках...
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06.12.2020 20:21
+16
Буде, але не при цьому президенті.
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06.12.2020 20:24
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Правила форума Совет форумчан
це точно не план Б зєйлюка.... він би на таке не відважився
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06.12.2020 20:19 Ответить
Флаг Украины должен висеть над каждым административным зданием Донбасса, а не летать на воздушных шариках...
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06.12.2020 20:21 Ответить
Буде, але не при цьому президенті.
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06.12.2020 20:24 Ответить
Согласен ,что подобное смогло бы произойти только при Кеннеди, Вашингтоне , Рузвельде,Деголе или Черчеле и им подобным , а у нас все 6 гавно один лучше другого ,от комуняки до клоуна через олигарха ,тряпку , зека и пистуна пусть участники форума найдут своего из списка и возрадуются
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06.12.2020 20:48 Ответить
Тамошнему зверью это без надобности.
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06.12.2020 20:24 Ответить
сталин прое..л вов, во 2-й мировой практически незамечен, зато отличился в уничтожении млн кого попало...(((
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06.12.2020 20:40 Ответить
У небо над окупованим Донбасом запустили прапор України, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 3709
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06.12.2020 20:28 Ответить
Ще будемо. Життя нас заставить.
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06.12.2020 20:35 Ответить
Помню по своей работе в 2014-2015 я с военных вообще не брал деньги за свою работу. Тогда они этого заслуживали.
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06.12.2020 21:46 Ответить
И еще Серж не забывай, что на форуме среди так называемых "форумчан" каждый день тусуются 70% пригожинских кацапских троллей под украинским прокси и фажками Украины. Поверь, я лично об этом знаю на 100%, так что все не так плохо, как твоей бабушке рассказывают в телевизоре а тебе в инете.
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06.12.2020 21:58 Ответить
что ж ты такой дебил кгб-шный в 55 то лет?
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07.12.2020 01:10 Ответить
І хто потім роздробив цю єдність? Історична пам'ять так пошуткувала?
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06.12.2020 20:36 Ответить
Бо хтось сказав розумом обділениму насєлєнію, що Порох наживається на війні і на них, і ані уставшіє очєнь сільно ат вайни вибрали клоуна малороського, в принципі це закономірно. Вас Порох сильно захищав від війни, а ви йому і віддячили удмурти малороські.....
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06.12.2020 20:41 Ответить
Кого вас? Ти з ким взагалі тут розмовляєш- зі своє хворою уявою?
Я чітко запитав- ХТО роздробив? І чому Президент України не протидіяв цьому?
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06.12.2020 20:45 Ответить
З тобою уставший.
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06.12.2020 20:47 Ответить
Я за Пороха голосував- і вже не впершеце це тобі кажу. Чи твої дві звивини цього не здатні запам'ятати?
То ХТО і чому Президент цьому потурав?
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06.12.2020 20:49 Ответить
Що ж скажу як я це бачу, какламойська бабушка разом з мертвечуком та рештою шайки вирішила поставити свого президента, і пішла інформаційна атака на Порошенка. І коти й собаки вже знали, що він крадій . І ось так в нас є те, що ми маємо.
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06.12.2020 20:56 Ответить
Де відповідь на друге питання- чому Президент України цьому потурав?
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06.12.2020 20:58 Ответить
А ти ж за Порошенка голосував, то подивись інтервью про це як його обливали брудом.
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06.12.2020 21:00 Ответить
Нема в тебе відповіді. І в мене нема. Та я хоча б задаю такі незручні питання- а ти тут лише з дитячими забавками носишся, що дурне теля.
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06.12.2020 21:19 Ответить
Дивітся,наче однодумці ,а чубитесь !!! Треба лише усвідомити що в нас одна єдина країна і її інтереси понад усе !!))
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06.12.2020 21:39 Ответить
Однодумці- то в першу чергу про думаючих. Він до них жодного відношення не має- бо нема чим.
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06.12.2020 21:44 Ответить
Час покаже хто є ху!!!))
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06.12.2020 21:48 Ответить
Євгенович поцінновувач верховних дуп.
І йому взагалі байдуже чия попєнь сидить в кріслі. Головне прещидента захистити, бо для рабського розуму президент це держава.
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06.12.2020 21:50 Ответить
"Я гналась за вами три дня и три ночи...")))
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06.12.2020 22:52 Ответить
https://censor.net/ru/user/478939, "чому Президент України цьому потурав?" А Ви самі не розумієте? Бо в нас була не хунта (нажаль). І одна з небагатьох помилок Порошенка - те, що він вважав , що він президент європейської держави. Що народ мудрий і розділяє демократичні цінності, що він все бачить , розуміє і оцінить. Ан ні ! Нарід бачить тільки "сватів" і голобородьків і вірить в будь-яке лайно з вуст дубінських-мусійчучок-саакашвіль, аби тільки йому вказали на "ворога".
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06.12.2020 22:30 Ответить
Мене цікавить розуміння того, кого я питав.
І дата- правитель гарний, тільки йому народ якийсь не такий попався.)))
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06.12.2020 22:33 Ответить
Сашок, ти на https://censor.net/ru/user/478939 не наїзжай - він тут, дійсно, лише в підтримку твого божества писав раніше. Як і Гига і індєєц - вони приклад нормальної людини із своїми думками та вподобаннями. Пишуть, до речі, без хамства, як то ********** нині ви.
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06.12.2020 20:59 Ответить
Ти вже повернулося? Швидко..... ти колись видно спортсменом був
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06.12.2020 21:01 Ответить
От саме це і вирізняє тебе та інших від https://censor.net/ru/user/478939 (в минулому - Саша Хрещатик), Гигу та індєйця - у них відсутнє хамство в дописах.
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06.12.2020 21:04 Ответить
Вася, я відповів на твою брехню і наглість. Які проблеми? Ти ж не вибачився ?
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06.12.2020 21:06 Ответить
Так в чому "брехню", що саме ти тут в 2019-му найбільш розпинався, що восени 19-го проти Бубочки буде майдан?
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06.12.2020 21:09 Ответить
Вася, не включай дурника. Хоча він в тебе включений постійно. А люди вже не раз виходили, і ще вийдуть.
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06.12.2020 21:11 Ответить
Так, Сашок, люди вийдуть. Але в жодному випадку не за святого Рошенко, як то зачиналось і луснуло минулого року.
От проти Бубочки, Рошенко, Мертвечука, Юльки люди точно вийдуть.
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06.12.2020 21:15 Ответить
Бо "Дістали!!!!" (С)
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06.12.2020 21:17 Ответить
Чуєш, а яка є альтернатива зеленському? Я бачу одну, це Порошенко. А ти , що скажеш?
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06.12.2020 21:18 Ответить
Так, Сашок, "Єслі нє путін, то кто?!"(с)
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06.12.2020 21:20 Ответить
Вася, ти скільки сьогодні випив?
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06.12.2020 21:24 Ответить
До речі, взагалі не пью. Ні горілки, ні пива, ні вина. І так вже років з п'ять.
Так що знову мимо.
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06.12.2020 22:18 Ответить
Та, що там мимо, адже в тебе ще гірше чим я думав.
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06.12.2020 22:25 Ответить
Дійсно ,реально ,то хто???))
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06.12.2020 21:42 Ответить
Кличко, судячи з усього.
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06.12.2020 21:45 Ответить
ЦЕ що чорний гумор??)))
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06.12.2020 21:47 Ответить
А ЗЕ для розуміння цього було мало?
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06.12.2020 22:21 Ответить
Ну точно не колишній бандит із банди "Рибки".
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06.12.2020 22:17 Ответить
Не впевнений, що це нам і тут вирішувати. Та і який він там бандит...
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06.12.2020 22:20 Ответить
Ага. Як приклад: ну от який бандит, колишній рекетир Волканов, який нині в Кропивницькому поважна людина - начальник відділу міськради з прав захисту споживачів.
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06.12.2020 22:27 Ответить
І до речі, зайняв він це "тепле місце" досить давно, не рік і не п'ять тому назад.
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06.12.2020 22:29 Ответить
Бо злодії розставляють своїх людей при владі- а ми цього робити не вміємо. Далі щось треба пояснювати?
Тому і обираємо серед НИХ, а не серед НАС.
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06.12.2020 22:36 Ответить
От саме тому я і кажу, що нині вибір між гівном та ще більшим гівном - тобто між тими, хто на криміналі дорвався до влади в Україні в 90-ті роки
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06.12.2020 22:42 Ответить
І от віриш, дуже болісно було зрозуміти, що результатами Майдану скористались пройдисвіти. Всі надії крахом, що в цій країні щось зміниться на краще ще за нашого життя...
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06.12.2020 22:45 Ответить
Відповім філософськи - Добро можно зробити лише із Кривди. Бо нічого іншого навкруги нема. Так що наступний схоже на те Кличко.
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06.12.2020 22:50 Ответить
Дякую.
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06.12.2020 21:19 Ответить
Могло быть хуже, мог прийти к власти бойко или медведчук...
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07.12.2020 10:25 Ответить
Шкода тільки, вітер сьогодні дме на Горлівку виключно з луганди https://www.ventusky.com/?p=48.77;36.14;7&l=wind-10m&w=dark
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06.12.2020 20:37 Ответить
Главное, чтобы ***** в бункере удавилось, и не важно какой ветер
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06.12.2020 20:44 Ответить
Молодцы, надо им напоминать о нормальной жизни. Например Крым никогда так хорошо не жил, как в Украине, пусть теперь вспоминают.
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06.12.2020 21:01 Ответить
Ну шо сказать... Знатно дыбилов ордловских потроллили! Вы, твари
сепарские , будете на коленях умолять , шоб вас, сцук, ваще как-то с Украиной ассоциировали! Пшлинах! Здыхайтэ у любимого пуйла!)
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06.12.2020 21:06 Ответить
красиво...
зі святом вас, ВСУ !!!
Героям СЛАВА !
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06.12.2020 21:06 Ответить
Україні також Слава!)
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06.12.2020 21:12 Ответить
Слава Україні!
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06.12.2020 21:19 Ответить
Вот запустили бы так на шариках зеленских,ермаков,аваковых,коломойсих и т.д.,толку было бы больше.
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06.12.2020 21:21 Ответить
Победа будет за Украиной
А вот облезлая курица Льва явно достала 😀😀😀
У небо над окупованим Донбасом запустили прапор України, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 3216
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06.12.2020 21:21 Ответить
молодцы.
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06.12.2020 21:37 Ответить
-- поддержал!
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06.12.2020 21:41 Ответить
https://twitter.com/SerbinSergiy

https://twitter.com/SerbinSergiy Serbin Sergiy



Видатну волонтерку Оксану Корчинську нагороджену іменною зброєю не пустили на урочисті заходи, із-за відмови від нагороди зеленої влади. Має санкції з 2018 від кремлівських ляльководів.


У небо над окупованим Донбасом запустили прапор України, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 3836

У небо над окупованим Донбасом запустили прапор України, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 9317
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06.12.2020 21:57 Ответить
Гопота, наша и не наша, она только силу уважает. Местное же население должно видеть от государства (а не от отдельных волонтеров) желание деоккупации, но видит только тупую нелепую трепотню.
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06.12.2020 22:02 Ответить
Нарид Украины(подсадной народ) ,который дорвался до власти в Украине думает что московская Орда успокоится и больше не полезет на земли Украины и в этом глубоко ошибается,они даже не понимают что сейчас находится Юго восток Украины в буферной зоне и российские войска незаметно мимо их не пройдут,будет много разрушений ,грабежей и смертей. Украинцам нужно становиться одним целым народом,чтобы вместе отбивать всякого оккупанта ,который лезет на нашу украинскую землю,под всяким предлогом..
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06.12.2020 22:02 Ответить
Оце так перемога!
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06.12.2020 22:55 Ответить
У небо над окупованим Донбасом запустили прапор України, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 4385
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06.12.2020 23:04 Ответить
А должны были Точки-У запустить. Идиоты.
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06.12.2020 23:31 Ответить
Согласен- развлекуха для обезьян- постреляют в шарики и вытрут сапоги, Поглумятся над символом государства и выложат посты в сеть)))) ....
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07.12.2020 00:43 Ответить
Не разобравшись, что к ним летит, оккупанты открыли огонь и будут наказаны за нарушение условий перемирия новыми ужасными санкциями. Так победим!
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06.12.2020 23:52 Ответить
Мне нахер уже тот домбабве не всрался. Лучше б туда пару тамагавков отправили по админ зданиям что ли... Какой нахер флаг?
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07.12.2020 03:53 Ответить
Глупости! Флаг должен гордо реять, а не пролетать "как фанера над Парижем", территории нужно освобождать (и ничиго, кроме грубой силы кацапские рабы не понимают и не уважают)!
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07.12.2020 05:06 Ответить
Занятся больше нечем видимо.
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07.12.2020 09:53 Ответить
Краще б пару ударних безпілотників запустили...
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07.12.2020 13:22 Ответить
 
 