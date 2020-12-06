В небо над оккупированным Донбассом запустили флаг Украины, - ОТГ "Север". ВИДЕО

Государственный флаг Украины размером 120 квадратных метров запустили в направлении оккупированной Горловки с помощью воздушных шаров с гелием.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТУ "Север".

Акция приурочена ко Дню Вооруженных сил Украины.

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