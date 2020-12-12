Ополченцы Карачаево-Черкесии подорвали российских оккупантов из ФСБ. ВИДЕО
Возле здания отдела ФСБ РФ в поселке Учкекен в Карачаево-Черкесии произошел взрыв.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Русскую службу BBC".
В администрации села Учкекен подтвердили, что у них произошло чрезвычайное происшествие, отказавшись сообщить подробности. Местные подразделения ФСБ и МВД РФ не отвечали на звонки.
Позднее информацию о взрыве подтвердили и в Национальном антитеррористическом комитете РФ.
"Сегодня около 12 часов дня в селе Учкекен Карачаево-Черкесской Республики была предотвращена попытка прорыва неустановленного лица на территорию, где правоохранительными органами проводились оперативно-разыскные мероприятия. При попытке задержания преступник осуществил самоподрыв", - говорится в релизе ведомства.
"В результате легкие ранения получили шесть сотрудников правоохранительных органов. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Пострадавших среди гражданских лиц нет", - заявил НАК.
Ранее источник российского "Интерфакса" сообщил, что поступила информация о "хлопке" рядом со входом в отдел ФСБ.
"По предварительным данным, мужчина разделял взгляды экстремистских группировок и бандподполья. Перед взрывом он подошел к группе правоохранителей у входа в здание отдела ФСБ и взорвал себя с криками: "Аллах акбар", - рассказал один из собеседников агентства.
Как уточняет другой источник, возле этого отдела ФСБ в пятницу было два взрыва, а не один.
"По предварительным данным, около 7:00 раздался первый взрыв - сработало неустановленное взрывное устройство небольшой мощности, никто не пострадал. Затем к группе сотрудников правоохранительных органов, работавших на месте, около 12:00 подбежал мужчина, который совершил самоподрыв", - рассказал он.
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московиты свои преступления ( РУСИФИКАЦЫЯ РАСТРЕЛЫ ГОЛОДОМОРЫ ВЫСЕЛКИ и т д )) - - называют = ИСТОРИЧЕССКИ СЛОЖИЛОСЬ... .
А народы ,- которые сопротивляються таким " сложительствам " - - ФАШИСТАМИ и Преступниками. . . . . . . . . . https://uploads.disquscdn.com/images/d1ac1e34f0d631e95fed47e4581fae1e0cfc9e2e3bf3c1e47252bfc2c32d7d98.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3b9f4a461eff19eb33ec397a14419f8bd86dbb305d6d206f10bfd6b285d3fe36.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/04c896b6619dc38b20288f0accc386afa1af397155823ae894e92e228088b039.gif https://uploads.disquscdn.com/images/2616d74efa701cb5fb9c17cf8fddf938bce4b487374e67e78168808426308da4.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/4f271d057670ead3531eecc1cfeeea3bb02a770f86671ce39e4066d4a4c7c731.jpg .... https://uploads.disquscdn.com/images/23fb6024f0251ceb8c46556a6f0131de2bbbca7246395346a85a041d70da7a5a.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/5db47307c70fda581f051d54dd21f73c5c4c3decda7495f9baaf975339c06bc6.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/5e8173b95ce4c647b925a5fbfe03289129b25e9cab132928e1add76b2199d3e8.png .... https://uploads.disquscdn.com/images/34c13d581a5ae97903c7267e0a1921dddabcf5708a500e95825e8027d31b4315.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/dacf9ed289ca55d3a5cf78e1f7b956b12cc00e1cdd1bd1da737fd847cf80886b.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/8259c25c05fb38705cd6b26a5b2480910423b51c0bb3ec9c8ef6d7efde4c22dc.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/91b8432dac0c8e5838c47b153bd3970bcf0b1ba6ed83f2653c6ad54c8658a0ba.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/25e3d2ac32ef60ee6ded622610b5d8026bd7ff4667962991250289e203452c2e.jpg .. .
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http://maxpark.com/community/1570/content/753918
російським генералом імам Шаміль /Шамиль Басаев/ запитав: "Навіщо ви
прийшли на нашу землю?" Російський генерал відповів: "Ми принесли
вам, дикунам, вищу культуру і цивілізацію!"
Імам Шаміль підкликав одного зі своїх соратників і попросив його зняти зняти чобіт,
оголити ногу. Нога від щоденних п'ятикратних обмивань була чистою і блищала.
Потім імам Шаміль підкликав одного з російських солдатів і попросив його зняти
чобіт і розмотати онучу - нога російського солдата була чорною.
фотографиях (58 фото)
http://fishki.net/anti/111756-pervaja-chechenskaja-vojna-v-fotografijah-58-foto.html
А из текста становится понятно, что ПОДОРВАЛСЯ
Ранения ФСБшников конечно сойдет за результат, но долгосрочной перспективе ведёт к проигрышу, если каждый раз подрывом ФСБэшников считать их ранение и смерть подрывника.
Рассчитывать на моральное подавление, в данном случае не имеет смысла.