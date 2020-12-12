Ополченцы Карачаево-Черкесии подорвали российских оккупантов из ФСБ. ВИДЕО

Возле здания отдела ФСБ РФ в поселке Учкекен в Карачаево-Черкесии произошел взрыв.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Русскую службу BBC".

В администрации села Учкекен подтвердили, что у них произошло чрезвычайное происшествие, отказавшись сообщить подробности. Местные подразделения ФСБ и МВД РФ не отвечали на звонки.

Позднее информацию о взрыве подтвердили и в Национальном антитеррористическом комитете РФ.

"Сегодня около 12 часов дня в селе Учкекен Карачаево-Черкесской Республики была предотвращена попытка прорыва неустановленного лица на территорию, где правоохранительными органами проводились оперативно-разыскные мероприятия. При попытке задержания преступник осуществил самоподрыв", - говорится в релизе ведомства.

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"В результате легкие ранения получили шесть сотрудников правоохранительных органов. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Пострадавших среди гражданских лиц нет", - заявил НАК.

Ранее источник российского "Интерфакса" сообщил, что поступила информация о "хлопке" рядом со входом в отдел ФСБ.

"По предварительным данным, мужчина разделял взгляды экстремистских группировок и бандподполья. Перед взрывом он подошел к группе правоохранителей у входа в здание отдела ФСБ и взорвал себя с криками: "Аллах акбар", - рассказал один из собеседников агентства.

Как уточняет другой источник, возле этого отдела ФСБ в пятницу было два взрыва, а не один.

"По предварительным данным, около 7:00 раздался первый взрыв - сработало неустановленное взрывное устройство небольшой мощности, никто не пострадал. Затем к группе сотрудников правоохранительных органов, работавших на месте, около 12:00 подбежал мужчина, который совершил самоподрыв", - рассказал он.

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