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Ополченці Карачаєво-Черкесії підірвали російських окупантів із ФСБ. ВIДЕО

Біля будівлі відділу ФСБ РФ у селі Учкекен у Карачаєво-Черкесії стався вибух.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Російську службу BBC".

В адміністрації села Учкекен підтвердили, що у них сталася надзвичайна подія, відмовившись повідомити подробиці. Місцеві підрозділи ФСБ і МВС РФ не відповідали на дзвінки.

Пізніше інформацію про вибух підтвердили і в Національному антитерористичному комітеті РФ.

"Сьогодні близько 12:00 у селі Учкекен Карачаєво-Черкеської Республіки запобігли спробі прориву невстановленої особи на територію, де правоохоронними органами проводилися оперативно-розшукові заходи. Під час спроби затримання злочинець вчинив самопідрив", - йдеться в релізі відомства.

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"Як наслідок, легких поранень зазнали шестеро  співробітників правоохоронних органів. Їм надається необхідна медична допомога. Постраждалих серед цивільних осіб немає", - заявив НАК.

Раніше джерело російського "Інтерфаксу" повідомило, що надійшла інформація про вибух поруч зі входом до відділу ФСБ.

"За попередніми даними, чоловік поділяв погляди екстремістських угруповань. Перед вибухом він підійшов до групи правоохоронців біля входу в будівлю відділу ФСБ і підірвав себе з криками: "Аллах акбар", - розповів один зі співрозмовників агентства.

Як уточнює інше джерело, біля цього відділу ФСБ у п'ятницю було два вибухи, а не один.

"За попередніми даними, близько 7:00 пролунав перший вибух - спрацював невстановлений вибуховий пристрій невеликої потужності, ніхто не постраждав. Потім до групи співробітників правоохоронних органів, які працювали на місці, близько 12:00 підбіг чоловік, який підірвав себе", - повідомило джерело.

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Автор: 

вибух (4461) росія (65191) теракт (1016) ФСБ (1451)


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Топ коментарі
+71
більш за все у цій історії мені подобається відділення фсб у селі
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12.12.2020 17:59
+64
по замыслу Божьему, вся Расиюшка должна гореть и самоубиваться..
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12.12.2020 17:57
+39
Ополченцы Карачаево-Черкесии подорвали российских оккупантов из ФСБ - Цензор.НЕТ 9254
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12.12.2020 18:30
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Слава Карачаево-Черкессии.Долой рашистских оккупантов.
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13.12.2020 07:57 Відповісти
праздник какой то продолжается.
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13.12.2020 11:15 Відповісти
Не сидел на кухне скулил у мамки под платьем, а пошел раскидать свинособак? Похоже хороший был человек
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13.12.2020 12:18 Відповісти
мало... ООчень -мало!!!
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13.12.2020 13:08 Відповісти
мало взрывов...
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13.12.2020 13:11 Відповісти
ублюдки подохли )) хахаха ! за свои дела получили скормить свиньям мясо нужно )
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13.12.2020 13:14 Відповісти
Кадыровцев для порядка уже не хвата,говорят что они сейчас в Америке расшатывают американцев на противостояние.
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13.12.2020 13:27 Відповісти
.
московиты свои преступления ( РУСИФИКАЦЫЯ РАСТРЕЛЫ ГОЛОДОМОРЫ ВЫСЕЛКИ и т д )) - - называют = ИСТОРИЧЕССКИ СЛОЖИЛОСЬ... .
А народы ,- которые сопротивляються таким " сложительствам " - - ФАШИСТАМИ и Преступниками. . . . . . . . . . https://uploads.disquscdn.com/images/d1ac1e34f0d631e95fed47e4581fae1e0cfc9e2e3bf3c1e47252bfc2c32d7d98.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3b9f4a461eff19eb33ec397a14419f8bd86dbb305d6d206f10bfd6b285d3fe36.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/04c896b6619dc38b20288f0accc386afa1af397155823ae894e92e228088b039.gif https://uploads.disquscdn.com/images/2616d74efa701cb5fb9c17cf8fddf938bce4b487374e67e78168808426308da4.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/4f271d057670ead3531eecc1cfeeea3bb02a770f86671ce39e4066d4a4c7c731.jpg .... https://uploads.disquscdn.com/images/23fb6024f0251ceb8c46556a6f0131de2bbbca7246395346a85a041d70da7a5a.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/5db47307c70fda581f051d54dd21f73c5c4c3decda7495f9baaf975339c06bc6.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/5e8173b95ce4c647b925a5fbfe03289129b25e9cab132928e1add76b2199d3e8.png .... https://uploads.disquscdn.com/images/34c13d581a5ae97903c7267e0a1921dddabcf5708a500e95825e8027d31b4315.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/dacf9ed289ca55d3a5cf78e1f7b956b12cc00e1cdd1bd1da737fd847cf80886b.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/8259c25c05fb38705cd6b26a5b2480910423b51c0bb3ec9c8ef6d7efde4c22dc.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/91b8432dac0c8e5838c47b153bd3970bcf0b1ba6ed83f2653c6ad54c8658a0ba.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/25e3d2ac32ef60ee6ded622610b5d8026bd7ff4667962991250289e203452c2e.jpg .. .
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Это т касапсский сЦарь.. -- - 0снователь ********** - -https://uploads.disquscdn.com/images/8***************************************************************.jpg - - САТАНИСТ и ******** !// !!!!! https://uploads.disquscdn.com/images/c65ac75014c0848dac593537bca11b204b33c0136997db2350d8ac2a5df79c87.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/34c13d581a5ae97903c7267e0a1921dddabcf5708a500e95825e8027d31b4315.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/6deebbfff6d7de71802b4249516d8abf04c5bdc37d68f1a7cbcefb19ff65abd0.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/8a9c3fba96dc2294c5e192410a6ff5d42dee73a0b8c54f68c66d44c6202454e8.jpg . .


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13.12.2020 13:28 Відповісти
Фильтрационные лагеря в Чечне 1994-2003г.

http://maxpark.com/community/1570/content/753918
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13.12.2020 14:34 Відповісти
Колись на переговорах з
російським генералом імам Шаміль /Шамиль Басаев/ запитав: "Навіщо ви
прийшли на нашу землю?" Російський генерал відповів: "Ми принесли
вам, дикунам, вищу культуру і цивілізацію!"

Імам Шаміль підкликав одного зі своїх соратників і попросив його зняти зняти чобіт,
оголити ногу. Нога від щоденних п'ятикратних обмивань була чистою і блищала.
Потім імам Шаміль підкликав одного з російських солдатів і попросив його зняти
чобіт і розмотати онучу - нога російського солдата була чорною.
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13.12.2020 14:37 Відповісти
Первая Чеченская война в
фотографиях (58 фото)

http://fishki.net/anti/111756-pervaja-chechenskaja-vojna-v-fotografijah-58-foto.html
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13.12.2020 14:38 Відповісти
А взрывчатка на погибшем была украинская. Тут и к Киселеву не надо ходить. И так видно что украинский след.
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13.12.2020 15:20 Відповісти
В результате легкие ранения получили шесть сотрудников правоохранительных органов. Люди не пострадали.
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13.12.2020 15:44 Відповісти
В селе Три куста
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13.12.2020 17:13 Відповісти
Жизнь за шесть раненых кацапов слишком дорого что свидетельствует об умственной неполноценности смертника - КПД=даже не "0" а "минус 1".
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13.12.2020 20:30 Відповісти
рейтинг карлика упал ватник ты проверь подвал
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13.12.2020 21:56 Відповісти
На сколько громко в заголовке звучит слово ПОДОРВАЛ
А из текста становится понятно, что ПОДОРВАЛСЯ
Ранения ФСБшников конечно сойдет за результат, но долгосрочной перспективе ведёт к проигрышу, если каждый раз подрывом ФСБэшников считать их ранение и смерть подрывника.
Рассчитывать на моральное подавление, в данном случае не имеет смысла.
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13.12.2020 22:20 Відповісти
ополченцы молодцы... держите кацапстан в страхе... чтобы каждый день, каждый час и каждая секунда были для кацапстана мукой боязни... кацапстан это заслужил...
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14.12.2020 07:58 Відповісти
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