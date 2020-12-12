Ополченці Карачаєво-Черкесії підірвали російських окупантів із ФСБ. ВIДЕО

Біля будівлі відділу ФСБ РФ у селі Учкекен у Карачаєво-Черкесії стався вибух.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Російську службу BBC".

В адміністрації села Учкекен підтвердили, що у них сталася надзвичайна подія, відмовившись повідомити подробиці. Місцеві підрозділи ФСБ і МВС РФ не відповідали на дзвінки.

Пізніше інформацію про вибух підтвердили і в Національному антитерористичному комітеті РФ.

"Сьогодні близько 12:00 у селі Учкекен Карачаєво-Черкеської Республіки запобігли спробі прориву невстановленої особи на територію, де правоохоронними органами проводилися оперативно-розшукові заходи. Під час спроби затримання злочинець вчинив самопідрив", - йдеться в релізі відомства.

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"Як наслідок, легких поранень зазнали шестеро співробітників правоохоронних органів. Їм надається необхідна медична допомога. Постраждалих серед цивільних осіб немає", - заявив НАК.

Раніше джерело російського "Інтерфаксу" повідомило, що надійшла інформація про вибух поруч зі входом до відділу ФСБ.

"За попередніми даними, чоловік поділяв погляди екстремістських угруповань. Перед вибухом він підійшов до групи правоохоронців біля входу в будівлю відділу ФСБ і підірвав себе з криками: "Аллах акбар", - розповів один зі співрозмовників агентства.

Як уточнює інше джерело, біля цього відділу ФСБ у п'ятницю було два вибухи, а не один.

"За попередніми даними, близько 7:00 пролунав перший вибух - спрацював невстановлений вибуховий пристрій невеликої потужності, ніхто не постраждав. Потім до групи співробітників правоохоронних органів, які працювали на місці, близько 12:00 підбіг чоловік, який підірвав себе", - повідомило джерело.

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