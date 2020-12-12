Ополченці Карачаєво-Черкесії підірвали російських окупантів із ФСБ. ВIДЕО
Біля будівлі відділу ФСБ РФ у селі Учкекен у Карачаєво-Черкесії стався вибух.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Російську службу BBC".
В адміністрації села Учкекен підтвердили, що у них сталася надзвичайна подія, відмовившись повідомити подробиці. Місцеві підрозділи ФСБ і МВС РФ не відповідали на дзвінки.
Пізніше інформацію про вибух підтвердили і в Національному антитерористичному комітеті РФ.
"Сьогодні близько 12:00 у селі Учкекен Карачаєво-Черкеської Республіки запобігли спробі прориву невстановленої особи на територію, де правоохоронними органами проводилися оперативно-розшукові заходи. Під час спроби затримання злочинець вчинив самопідрив", - йдеться в релізі відомства.
"Як наслідок, легких поранень зазнали шестеро співробітників правоохоронних органів. Їм надається необхідна медична допомога. Постраждалих серед цивільних осіб немає", - заявив НАК.
Раніше джерело російського "Інтерфаксу" повідомило, що надійшла інформація про вибух поруч зі входом до відділу ФСБ.
"За попередніми даними, чоловік поділяв погляди екстремістських угруповань. Перед вибухом він підійшов до групи правоохоронців біля входу в будівлю відділу ФСБ і підірвав себе з криками: "Аллах акбар", - розповів один зі співрозмовників агентства.
Як уточнює інше джерело, біля цього відділу ФСБ у п'ятницю було два вибухи, а не один.
"За попередніми даними, близько 7:00 пролунав перший вибух - спрацював невстановлений вибуховий пристрій невеликої потужності, ніхто не постраждав. Потім до групи співробітників правоохоронних органів, які працювали на місці, близько 12:00 підбіг чоловік, який підірвав себе", - повідомило джерело.
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московиты свои преступления ( РУСИФИКАЦЫЯ РАСТРЕЛЫ ГОЛОДОМОРЫ ВЫСЕЛКИ и т д )) - - называют = ИСТОРИЧЕССКИ СЛОЖИЛОСЬ... .
А народы ,- которые сопротивляються таким " сложительствам " - - ФАШИСТАМИ и Преступниками. . . . . . . . . . https://uploads.disquscdn.com/images/d1ac1e34f0d631e95fed47e4581fae1e0cfc9e2e3bf3c1e47252bfc2c32d7d98.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3b9f4a461eff19eb33ec397a14419f8bd86dbb305d6d206f10bfd6b285d3fe36.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/04c896b6619dc38b20288f0accc386afa1af397155823ae894e92e228088b039.gif https://uploads.disquscdn.com/images/2616d74efa701cb5fb9c17cf8fddf938bce4b487374e67e78168808426308da4.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/4f271d057670ead3531eecc1cfeeea3bb02a770f86671ce39e4066d4a4c7c731.jpg .... https://uploads.disquscdn.com/images/23fb6024f0251ceb8c46556a6f0131de2bbbca7246395346a85a041d70da7a5a.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/5db47307c70fda581f051d54dd21f73c5c4c3decda7495f9baaf975339c06bc6.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/5e8173b95ce4c647b925a5fbfe03289129b25e9cab132928e1add76b2199d3e8.png .... https://uploads.disquscdn.com/images/34c13d581a5ae97903c7267e0a1921dddabcf5708a500e95825e8027d31b4315.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/dacf9ed289ca55d3a5cf78e1f7b956b12cc00e1cdd1bd1da737fd847cf80886b.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/8259c25c05fb38705cd6b26a5b2480910423b51c0bb3ec9c8ef6d7efde4c22dc.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/91b8432dac0c8e5838c47b153bd3970bcf0b1ba6ed83f2653c6ad54c8658a0ba.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/25e3d2ac32ef60ee6ded622610b5d8026bd7ff4667962991250289e203452c2e.jpg .. .
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http://maxpark.com/community/1570/content/753918
російським генералом імам Шаміль /Шамиль Басаев/ запитав: "Навіщо ви
прийшли на нашу землю?" Російський генерал відповів: "Ми принесли
вам, дикунам, вищу культуру і цивілізацію!"
Імам Шаміль підкликав одного зі своїх соратників і попросив його зняти зняти чобіт,
оголити ногу. Нога від щоденних п'ятикратних обмивань була чистою і блищала.
Потім імам Шаміль підкликав одного з російських солдатів і попросив його зняти
чобіт і розмотати онучу - нога російського солдата була чорною.
фотографиях (58 фото)
http://fishki.net/anti/111756-pervaja-chechenskaja-vojna-v-fotografijah-58-foto.html
А из текста становится понятно, что ПОДОРВАЛСЯ
Ранения ФСБшников конечно сойдет за результат, но долгосрочной перспективе ведёт к проигрышу, если каждый раз подрывом ФСБэшников считать их ранение и смерть подрывника.
Рассчитывать на моральное подавление, в данном случае не имеет смысла.