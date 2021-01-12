РУС
Пограничники на Сумщине задержали пожилого уголовника: шел из РФ пешком. ВИДЕО

Пограничники Сумского отряда задержали следовавшего из РФ 60-летнего украинца, который подозревается в совершении ряда уголовных преступлений.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что пожилой мужчина пешком возвращался из России через пункт пропуска "Бачевск". Во время проверки документов сработала одна из баз данных пограничников. Выяснилось, что задержанный находится в розыске по подозрению в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 255 "Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней", ч. 5 ст. 191 "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением", ч. 2 ст. 364-1 "Злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы", ч. 2 ст. 366 "Служебный подлог" Уголовного кодекса Украины.

Задержанного передали компетентным правоохранительным органам для принятия правового решения.

Неадекватный водитель пытался прорваться на внедорожнике через КПВВ в оккупированный Крым, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТО

Госпогранслужба (6856) россия (97265) Сумская область (3676)
+8
Проффесор возвращается ?
12.01.2021 16:19 Ответить
+5
Цей сидіти не буде.Зараз їхня влада і він отримає посаду в офісі президента або десь не далеко.
12.01.2021 16:24 Ответить
+4
12.01.2021 16:21 Ответить
Проффесор возвращается ?
12.01.2021 16:19 Ответить
Отправьте его назад . Сколько ещё прямоходящих из раши будет кормить Украина ?
12.01.2021 16:20 Ответить
12.01.2021 16:21 Ответить
капець, дожились, господа-товарищи рашкованы !!!!

пожилые уголовники идут пешком из рашки в Украину !

Кисилев такого не покажет, а Соловьев об этом не споет !
12.01.2021 16:21 Ответить
Да уж , ... На расии видать совсем плохи дела , - раз и на праздники нигде не подают . ))
12.01.2021 16:27 Ответить
Цей сидіти не буде.Зараз їхня влада і він отримає посаду в офісі президента або десь не далеко.
12.01.2021 16:24 Ответить
Задержанного передали компетентным правоохранительным органам
12.01.2021 16:30 Ответить
Та чому ? ) . Навпаки , залюбки посадять . Ще й годуватимуть за наш кошт .
12.01.2021 16:30 Ответить
Посадять радником президента, бо підходить за всіма ознаками.
12.01.2021 16:54 Ответить
Ви по собі це обміркували , чи ще з кимось радились ?
12.01.2021 17:21 Ответить
До нас був офіційний запит з офісу як до представників 73% виборців. От і маємо набирати кадри.
12.01.2021 17:44 Ответить
Перечитайте статтю , а потому відповідайте
12.01.2021 18:04 Ответить
Задержанного передали компетентным правоохранительным органам для принятия правового решения,призначити радником в офіс президента.
12.01.2021 18:16 Ответить
Вітя Лі , - сначала поработаєт СБУ над задержаным , а потом над теми , кто его к нам рекомендовал . ))
12.01.2021 18:39 Ответить
Наші сбу з поконвіку працюють тільки з патріотами бо вони нащадки чк,нквд і кгб.
12.01.2021 18:48 Ответить
Витя Ли , хватит пургу гнать . Если б захотели что-нибудь найти , то уже это всё было в инете .
12.01.2021 19:12 Ответить
А хто тобі дефективному сказав що хтось щось шукає? Тобі кажеться що посада в офісі президента вже жде ,бо є заслуги як видно зі статті.
12.01.2021 19:43 Ответить
ВІтя Ли , тобой русский ****** , непонятно , почему , не занимается СБУ , - мразь кремлёвская .
12.01.2021 20:13 Ответить
От я й не розумію ,чому СБУ повинно займатися мною а не тобою *********** свинособакою.?
12.01.2021 20:20 Ответить
Ну от і порозумілися . ))
12.01.2021 20:29 Ответить
Бач як зразу пурга пропала?
12.01.2021 20:47 Ответить
12.01.2021 22:12 Ответить
к ермаку шёл, будет в оп радныком.....
12.01.2021 16:32 Ответить
Коменти на свинособачій вуха ріжуть. Свинособаки і недо свинособаки вчіть, УКРАЇНСЬКУ!
12.01.2021 17:04 Ответить
Історія виникнення свинособак

Прикордонники на Сумщині затримали літнього кримінальника: йшов з РФ пішки - Цензор.НЕТ 3944
12.01.2021 19:18 Ответить
Слишком породные особи на картинке. Из таких кацап может не получится
13.01.2021 01:33 Ответить
Всім прикордонникам присвоїти по званню Героя Сумщини...
12.01.2021 17:05 Ответить
сильно смахивет на постановочное видео
12.01.2021 18:12 Ответить
Щось останнім часом до нашого берегу прибивається як не лайно так тріска.
12.01.2021 18:19 Ответить
Немедленно в на расеюшку...только нелегально и через другой участок...документики нормальные состряпать и в какую нибудь расейскую госконторку на экономическую должность..
12.01.2021 20:22 Ответить
 
 