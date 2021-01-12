Пограничники на Сумщине задержали пожилого уголовника: шел из РФ пешком. ВИДЕО

Пограничники Сумского отряда задержали следовавшего из РФ 60-летнего украинца, который подозревается в совершении ряда уголовных преступлений.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что пожилой мужчина пешком возвращался из России через пункт пропуска "Бачевск". Во время проверки документов сработала одна из баз данных пограничников. Выяснилось, что задержанный находится в розыске по подозрению в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 255 "Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней", ч. 5 ст. 191 "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением", ч. 2 ст. 364-1 "Злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы", ч. 2 ст. 366 "Служебный подлог" Уголовного кодекса Украины.

Задержанного передали компетентным правоохранительным органам для принятия правового решения.

