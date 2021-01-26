Ежегодно онкозаболевания становятся причиной смерти около 80 тыс. украинцев, - Степанов. ВИДЕО

На учете в учреждениях здравоохранения находятся около 1 млн украинцев с онкологическими заболеваниями.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Сейчас на учете в учреждениях здравоохранения Украины находится около 1 миллиона пациентов с онкологическими заболеваниями. По данным национального канцер-реестра, ежегодно онкозаболевания становятся причиной смерти около 80 тыс. наших граждан", - отметил глава Минздрава.

В то же время, по словам Степанова, в 2019 году 35% злокачественных новообразований были обнаружены на третьей-четвертой стадии заболевания.

"То есть, мы имеем очень мало именно раннего обнаружения. Важная составляющая предоставления качественной медицинской помощи - это полноценное финансирование и реалистичные тарифы, основанные на реальной стоимости медицинских услуг. Реальная стоимость - стоимость в которую входят все без исключения лекарственные средства, медицинские изделия, которые необходимы для лечения, чтобы на этом никто не экономил. И входит достойная заработная плата медицинских работников, чтобы они могли действительно качественно оказывать эту медицинскую помощь", - подчеркнул министр.

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