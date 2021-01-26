Ежегодно онкозаболевания становятся причиной смерти около 80 тыс. украинцев, - Степанов. ВИДЕО
На учете в учреждениях здравоохранения находятся около 1 млн украинцев с онкологическими заболеваниями.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
"Сейчас на учете в учреждениях здравоохранения Украины находится около 1 миллиона пациентов с онкологическими заболеваниями. По данным национального канцер-реестра, ежегодно онкозаболевания становятся причиной смерти около 80 тыс. наших граждан", - отметил глава Минздрава.
В то же время, по словам Степанова, в 2019 году 35% злокачественных новообразований были обнаружены на третьей-четвертой стадии заболевания.
"То есть, мы имеем очень мало именно раннего обнаружения. Важная составляющая предоставления качественной медицинской помощи - это полноценное финансирование и реалистичные тарифы, основанные на реальной стоимости медицинских услуг. Реальная стоимость - стоимость в которую входят все без исключения лекарственные средства, медицинские изделия, которые необходимы для лечения, чтобы на этом никто не экономил. И входит достойная заработная плата медицинских работников, чтобы они могли действительно качественно оказывать эту медицинскую помощь", - подчеркнул министр.
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Но чудес не бывает, как и денег на лечение.
Мужик хвалиться другу - дошкандибав до лікарні, ногу підвернув, думав взяти лікарняний. Там перемотали, а потім кажуть- лікарняний отримаєте тільки якщо згодитесь на запис "...COVID19" !!!
Таке рішення уряду викликало гучний скандал.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-54727788
Что бы уменьшить онкологию , надо комплексный подход .
Надо меньше людей кормить пальмовым маслом и всякой химией .
Мне раскатывали , что некие коммерсанты продают лук , который сами не хотят кушать , а вед это во многом так .
Свиней держим для себя и на продажу ? А кто кушает этих свиней с продажи ? Не те самые что потом с онкологией ?
А экология ? Много с вас летом с машины пересаживаетесь на велосипед?
Никто об этом не думает ! Все о деньгах ?
- Ежегодно заболевают около 160 тысяч человек, и для 90 тысяч из них этот диагноз становится смертельным.
- Украина занимает второе место в Европе по количеству смертей от онкологических заболеваний
- в настоящее время в Украине онкологические заболевания диагностированы у около 1 млн человек
- Смертность от онкологических заболеваний в Украине в 2 раза выше, чем в Европе
- В Украине каждый год выявляют более 160 тыс. новых случаев развития злокачественных новообразований, почти 100 тыс. жителей умирают от причин, вызванных ими, причем 35% умерших - лица трудоспособного возраста
и тд
где доступная диагностика? доступная - понимаете - доступная... т.е. и пенсионер с 2 000 грн и судья с 200 000 грн могли б рассчитывать на одинаково качественную и профессиональную
А от моя люба кума - померла. Не допомогло лікування анітрохи.
стєпашка - достойний продолжатєль сємашкі: главноє процес, а не результат. Бо якби падлюкам у білих халатах потрібний був результат, то вони б шукали причини такої кількості хворих на рак останні півстоліття. Та навіть чверть століття.
Ракові клітини (чужа організму біологія) безконтрольно розвиваються в організмі через відсутність природного імунітету. Думай.те