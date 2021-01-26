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Ежегодно онкозаболевания становятся причиной смерти около 80 тыс. украинцев, - Степанов. ВИДЕО

На учете в учреждениях здравоохранения находятся около 1 млн украинцев с онкологическими заболеваниями.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Сейчас на учете в учреждениях здравоохранения Украины находится около 1 миллиона пациентов с онкологическими заболеваниями. По данным национального канцер-реестра, ежегодно онкозаболевания становятся причиной смерти около 80 тыс. наших граждан", - отметил глава Минздрава.

В то же время, по словам Степанова, в 2019 году 35% злокачественных новообразований были обнаружены на третьей-четвертой стадии заболевания.

"То есть, мы имеем очень мало именно раннего обнаружения. Важная составляющая предоставления качественной медицинской помощи - это полноценное финансирование и реалистичные тарифы, основанные на реальной стоимости медицинских услуг. Реальная стоимость - стоимость в которую входят все без исключения лекарственные средства, медицинские изделия, которые необходимы для лечения, чтобы на этом никто не экономил. И входит достойная заработная плата медицинских работников, чтобы они могли действительно качественно оказывать эту медицинскую помощь", - подчеркнул министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ежегодно в Украине рак выявляют у тысячи детей, - Степанов

Автор: 

рак (112) онкология (147) Степанов Максим (2062)


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Топ комментарии
+7
И именно поэтому вы забрали деньги у онкобольных и пустили их на дороги? Свои карманы ближе к телу.
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26.01.2021 09:34
+7
На самом деле цифра гораздо больше. Просто в статистике фигурирует фраза из графы причина смерти, а там к примеру остановка сердца в следствии тромбоза. А то, что этот человек последних три года боролся с онкологией там не указано.
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26.01.2021 09:40
+6
Так вроде как у онкобольных деньги забирали что б якобы дороги строить. Уровень лицемерия конечно не малый. А теперь якобы беспокойство и ужасная статистика.
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26.01.2021 09:39
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Ця заява маніпулятивна - щоб показати, що смернійсть від ковіду не така страшна порівняно з онко. Стєбанову давно пора на вихід - тільки не у відстійку, а в під шконку.
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26.01.2021 09:31 Ответить
Люди ещё верят в чудеса. Может само рассосётся...
Но чудес не бывает, как и денег на лечение.
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26.01.2021 09:32 Ответить
И именно поэтому вы забрали деньги у онкобольных и пустили их на дороги? Свои карманы ближе к телу.
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26.01.2021 09:34 Ответить
создали бы лучше фонд на борьбу с раком, ведь от него умирает гораздо больше, чем от ковида.
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26.01.2021 09:36 Ответить
Так вроде как у онкобольных деньги забирали что б якобы дороги строить. Уровень лицемерия конечно не малый. А теперь якобы беспокойство и ужасная статистика.
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26.01.2021 09:39 Ответить
На самом деле цифра гораздо больше. Просто в статистике фигурирует фраза из графы причина смерти, а там к примеру остановка сердца в следствии тромбоза. А то, что этот человек последних три года боролся с онкологией там не указано.
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26.01.2021 09:40 Ответить
Зйдіть на офсайт мінстата і там є офіційні дані за багато років. Там всі смерті від сердечних (найбільше) до тих що п'яні захлинулись блювлтинням. Тільки в останній рік з інших розділів частина перекочувала в новий розділ "...covid 19"...
Мужик хвалиться другу - дошкандибав до лікарні, ногу підвернув, думав взяти лікарняний. Там перемотали, а потім кажуть- лікарняний отримаєте тільки якщо згодитесь на запис "...COVID19" !!!
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26.01.2021 09:46 Ответить
Крокодильи слезы.
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26.01.2021 09:52 Ответить
Зовите срочно начальника Укравтодора, он знает как лечить.
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26.01.2021 09:53 Ответить
104 мільйони гривень, виділених для потреб онкохворих в Україні, віддали на ремонт доріг та підготовку пілотів.

Таке рішення уряду викликало гучний скандал.

https://www.bbc.com/ukrainian/features-54727788
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26.01.2021 09:56 Ответить
Почему вы украинцы не понимаете и не пишете , что проблема онкологи одними деньгами не решить.

Что бы уменьшить онкологию , надо комплексный подход .
Надо меньше людей кормить пальмовым маслом и всякой химией .
Мне раскатывали , что некие коммерсанты продают лук , который сами не хотят кушать , а вед это во многом так .
Свиней держим для себя и на продажу ? А кто кушает этих свиней с продажи ? Не те самые что потом с онкологией ?
А экология ? Много с вас летом с машины пересаживаетесь на велосипед?
Никто об этом не думает ! Все о деньгах ?
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26.01.2021 10:15 Ответить
как вариант, предлагаю с целью уменьшения онкозаболеваний запретить онкодиагностику. Это самый простой способ победить болезнь))
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26.01.2021 19:32 Ответить
80000 : 365 = 220 человек. КАЖДЫЙ ДЕНЬ, Почти 10 человек в час. А клоун объявляет всеукраинский траур по 16 старикам в харькове.. Лицемерие...
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26.01.2021 11:22 Ответить
вы верите всему, что пишут? Так же верите, что каждый сорок второй человек в Украине онкобольной на учёте?
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26.01.2021 19:31 Ответить
Эти цифры реально еще и преуменьшены. Краткие цитаты из достоверных источников:
- Ежегодно заболевают около 160 тысяч человек, и для 90 тысяч из них этот диагноз становится смертельным.
- Украина занимает второе место в Европе по количеству смертей от онкологических заболеваний
- в настоящее время в Украине онкологические заболевания диагностированы у около 1 млн человек
- Смертность от онкологических заболеваний в Украине в 2 раза выше, чем в Европе
- В Украине каждый год выявляют более 160 тыс. новых случаев развития злокачественных новообразований, почти 100 тыс. жителей умирают от причин, вызванных ими, причем 35% умерших - лица трудоспособного возраста
и тд
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26.01.2021 19:44 Ответить
Кто-нибудь слышал чтобы штрафовали и сажали за некачественные продукты питания? Нас кормят химией преднамеренно, заставляя финансировать фармакологию, контролируемую глобализационной мафией.
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26.01.2021 11:28 Ответить
словоблудие...загнали медицину, как лошадь..
где доступная диагностика? доступная - понимаете - доступная... т.е. и пенсионер с 2 000 грн и судья с 200 000 грн могли б рассчитывать на одинаково качественную и профессиональную
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26.01.2021 12:47 Ответить
Кто может назвать процент выживаемости онкобольных свыше 5 лет, после лечения?Я ни разу не слышал,что кого-то спасли.Раковые клетки есть в каждом человеке.Пока иммунная система здорова клетки эти спят или под контролем имммунитета..Поэтому нездоровый образ жизни будущих онкобольных приводит к трагедии.Это, как и курево,алкоголь,наркотики,вредности экологии и на работе ,вредное питание! приводят к разным,но обязательно плачевным результатам.Человек запрограммирован на 100-120лет жизни.Все наши вредности неумолимо снижают эту цифру.На 90% виноваты в этом мы сами.ЗОЖ на 90% избавит вас от болезней.
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26.01.2021 13:07 Ответить
Знаю одну. Вже давно пережила хіміотерапію (чи справді був рак - хто зна, але хімію приймала). З головою не все впорядку - взяли на роботу прибирати територію, то вигребла весь парк самотужки. І біля двору жодної травиночки - гола земля. Вік - за 50,
А от моя люба кума - померла. Не допомогло лікування анітрохи.
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26.01.2021 14:24 Ответить
У меня супруга умерла через 11 месяцев после операции И то не жила ,а мучилась.В далёком 90м 30 летней.Так что в этой теме более 30 лет.Не курила, не пила ,а вот пищу любила рафинированную,в отличие от меня.Даже яблочки чистила.В теперешнее время я бы такого исхода не допустил.И тогда взятку давал хирургу.
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26.01.2021 15:31 Ответить
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26.01.2021 15:35 Ответить
все вірно- екологія та вода...- головні чинники...
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26.01.2021 18:51 Ответить
Ну шо порадити стєпашці? - Щепити їх в першу чергу - ето раз. І локдаун їм - ето два. Якшо не помагає - побільше хіміотерапії. І подорожче. Богатирьову підключить - акушерка допоможе родити нові схеми розпилу.
стєпашка - достойний продолжатєль сємашкі: главноє процес, а не результат. Бо якби падлюкам у білих халатах потрібний був результат, то вони б шукали причини такої кількості хворих на рак останні півстоліття. Та навіть чверть століття.
Ракові клітини (чужа організму біологія) безконтрольно розвиваються в організмі через відсутність природного імунітету. Думай.те
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26.01.2021 14:35 Ответить
сказавши а - скажи і інше...- Україна вимираїча нація ((((
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26.01.2021 18:49 Ответить
******** статистика попахивает, если на 42 ляма населения 1 лям онко, представьте, что каждый 42-й человек онкобольной, верите?
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26.01.2021 19:28 Ответить
 
 