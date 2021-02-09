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ТЭС не смогут прекратить производство электроэнергии по собственному желанию, - Герус. ВИДЕО

Председатель Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус отмечает, что генерирующие компании любых форм собственности не смогут прекратить производить электроэнергию по желанию их владельцев.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом Герус заявил в эфире "Свободы слова" на ICTV.

"Хочу всех успокоить. Электроэнергия есть, свет есть. Они будут и сегодня, и завтра. Ведется работа, как действовать в этой сложной ситуации, чтобы у всех был свет", - отметил Герус, комментируя ситуацию в энергосистеме Украины по состоянию на начало февраля, когда на складах ТЭС отсутствует уголь, а 10 энергоблоков вышли в аварийный ремонт.

Он отметил, что предохранителем этому являются, во-первых, лицензионные условия.

Также читайте: Кабмин решил ограничить цену на газ из-за риска еще большего роста тарифов, - "слуга народа" Герус

"Компания не может прекратить производить электроэнергию. У всех есть проданная электроэнергия на будущее. Те объемы, которые проданы, должны быть выработаны. Второе - есть лицензионные условия. Это правила игры, которых должны придерживаться участники рынка. У нас за нарушение лицензионных условий НКРЭКУ имеет право налагать санкции. Также есть системный оператор "Укрэнерго", который имеет право давать станциям команды на включение", - отметил Герус.

Председатель парламентского комитета отметил, что государство заботится о диверсификации источников генерации и о бесперебойном снабжении энергии.

"Есть государство, которое заботится о резерве, чтобы были альтернативы. Сейчас есть импорт, который составляет около 2%. То все, что не покрывает наша украинская генерация, покрывает импорт", - сказал Герус.

Ранее сообщалось, что в аварийном ремонте находится уже 10 энергоблоков ТЭС.

Также читайте: В аварийном ремонте находится уже 10 энергоблоков ТЭС, - Герус. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

ТЭС (280) Герус Андрей (184) электроэнергия (772)


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Топ комментарии
+9
Цього косоокого снайпера треба гнати від енергетики і не підпускати на постріл гармати.Гнида коломойська.
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09.02.2021 09:20
+6
"Есть государство, которое заботится о резерве, чтобы были альтернативы. Сейчас есть импорт, который составляет около 2%. То все, что не покрывает наша украинская генерация, покрывает импорт", - сказал Герус.
Зе-шибись! свои энергоблоки простаивают, а покрывает импорт. вы, скоты, на какую страну работаете?
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09.02.2021 09:25
+6
ЗЕбил Герус считает... Ну таких ЗЕбильных тварей еще во власти в Украине не было. Были порошенковские выродки, которые подготовили почву для этого всеобъемлющего беспредела, но они были хитрее, а эта свора тупых моральных уродов просто неадекватна и ведет себя, как стая бешенных псов...
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09.02.2021 09:33
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При Порошенко такого не было
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09.02.2021 09:14 Ответить
не зачіпай "будку" ... зараз засмердять все
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09.02.2021 09:25 Ответить
Импорта 1,5 ГВт мощности? Давненько такого позора не было, да.
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09.02.2021 20:52 Ответить
Корнієнко:Про Формат Коаліціі "У нас з Ю.Тимошенко "идеологические разногласия"
Вона за газ по 3 грв.,а ми за ринок (по 9-10)
Ми за Продаж Землі, а вона ні"
Нам треба визначитись Що ми танцюєм,вальс,танго,чи сальсу У нас багато розбіжностей з Ю.Тимошенко
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09.02.2021 09:17 Ответить
Може й так, та мати дизель-генератор та запас палива на тиждень зайвим не буде.
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09.02.2021 09:19 Ответить
Цього косоокого снайпера треба гнати від енергетики і не підпускати на постріл гармати.Гнида коломойська.
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09.02.2021 09:20 Ответить
Не могут потому что ТЭС или потому что ахметовские? Герус, ты понимаешь, чмо гребаное, что ты уже на пожизненное с конфискацией натворил?
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09.02.2021 09:20 Ответить
Рінат Ліонідовіч нас у біді не кине.
Всіх ообігріє, освітить й ... оббере.
Шоб ми робили, якби не він.
Слава герою!
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09.02.2021 09:21 Ответить
Не дарма ж його канали Яценюка реінкарнують.
Ляшко з металобрухтом теж свій гонорар відробив у свій час.
Рінат Ліонідовіч з будь-якою владою порозуміння знайде.
Трохи пошантажує, ціну наб'є і знайде.
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09.02.2021 09:26 Ответить
А сільки народу з ПРЯМОГО на Україна24 перебігло...
А може це трансфер?
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09.02.2021 09:30 Ответить
а хто тебе питати буде ... як рудий кнур постановить так і буде ...
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09.02.2021 09:24 Ответить
"Есть государство, которое заботится о резерве, чтобы были альтернативы. Сейчас есть импорт, который составляет около 2%. То все, что не покрывает наша украинская генерация, покрывает импорт", - сказал Герус.
Зе-шибись! свои энергоблоки простаивают, а покрывает импорт. вы, скоты, на какую страну работаете?
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09.02.2021 09:25 Ответить
таки , да ...
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09.02.2021 09:27 Ответить
На країну з назвою Ахметов.
Чув про таку?
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09.02.2021 09:28 Ответить
Страна Ахметия ?
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09.02.2021 09:50 Ответить
Вона сама.
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09.02.2021 09:58 Ответить
ТЭС не смогут прекратить производство электроэнергии по собственному желанию, - Герус

Так их желания никто и не спрашивает.)
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09.02.2021 09:27 Ответить
ЗЕбил Герус считает... Ну таких ЗЕбильных тварей еще во власти в Украине не было. Были порошенковские выродки, которые подготовили почву для этого всеобъемлющего беспредела, но они были хитрее, а эта свора тупых моральных уродов просто неадекватна и ведет себя, как стая бешенных псов...
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09.02.2021 09:33 Ответить
Налякав Херус їжака голою дупою. Заборонив виходити з ладу енергоблокам, наймолодшому з яких 35 років та ще й залишився на окупованій території. Або зупинятись за відсутності вугілля, яке ніхто не хоче добувати даром
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09.02.2021 09:34 Ответить
хєрус-прєдатєль ,аферіст і брехун.
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09.02.2021 09:40 Ответить
Герус ещё не сидит ? А пора! Єнергетический кризис в Украине искусственного характера из-за лобирования интересов воров-олигархов. Не смешивайте его с зелёной энергетикой. Зелёная энергетика слишком слаба чтобы вызывать в стране кризис. Её не больше 3 %
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09.02.2021 09:44 Ответить
ТЕС не зможуть припинити виробництво електроенергії за власним бажанням, - Герус - Цензор.НЕТ 8195
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09.02.2021 09:44 Ответить
Если верить словам Геруса,то закупку электроэнергии делает государство.И не надо прикрываться дефицитом угля у производителя и нехваткой электроэнергии.Так сработали соответствующие чиновники,которые закупали электроэнергию.Гнерирующие компании исполняют свои обязательства,значит проблема в госуларстве.Объяснение по закупке из других источников- этому может быть два случая: или это не компетенция чиновников или умышленное преступление.которым должно заниматься СБУ.
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09.02.2021 11:18 Ответить
А эта история только очередной раз говорито том, что НИКАКОГО РЫНКА на стратегических направления быть не должно и не может ! Ни государство ни население не должны быть заложниками частных компаний, монополий и кого бы то ни было !
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10.02.2021 02:16 Ответить
 
 