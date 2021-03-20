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Американский эсминец Thomas Hudner вошел в Черное море. ВИДЕО

Американский эсминец Thomas Hudner, способный нести до 56 крылатых ракет Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км, вошел в акваторию Черного моря.

Это следует из данных международной системы позиционирования судов (AIS), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению, это случилось 20 марта около 17:55 по Киеву.

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Стамбульские сайты также публикуют фотографии прохождения фрегата через Босфор.

Ранее в субботу 6-й оперативный флот сообщил, что корабль направляется в Черное море "для проведения операций по обеспечению безопасности на море".

Это уже второй боевой корабль ВМС США, который за последние 24 часа заходит в акваторию Черного моря. В пятницу туда вошел ракетный крейсер ВМС США Monterey, оснащенный, по меньшей мере, 26 крылатыми ракетами Tomahawk.

Крейсер Monterey и эсминец Thomas Hudner входят в состав авианосной ударной группы ВМС США, возглавляемой атомным авианосцем Dwight Eisenhower. В настоящее время остальные корабли группы и сам авианосец находятся в Средиземном море вблизи берегов Турции.

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Ранее предполагалось, что корабли группы, которые вошли в Средиземное море 8 марта, проследуют через Суэцкий канал на Ближний Восток, откуда в конце января после многомесячного пребывания ушла авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем Nimitz. Однако в конце февраля министр обороны США Ллойд Остин заявил, что решение об этом пока не принято.

По данным американских СМИ, авианосец какое-то время будет оставаться в Средиземном море и взаимодействовать с военно-морскими силами стран-членов НАТО.

В настоящее время в Черном море также находятся корабли Второй постоянной военно-морской группы НАТО в составе двух испанских ракетных фрегатов, а также румынского, болгарского и турецкого кораблей.

Автор: 

корабль (2042) США (26815) Черное море (1482)


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Топ комментарии
+29
Добре, коли друзі поруч...
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20.03.2021 22:29
+22
ну где тот кацап,шо тут фыркал,мол нет томахоуков?
сбыча желаний в реальном масштабе времени...не прошло и пол дня
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20.03.2021 22:32
+11
США планують розмістити в Чорному морі кораблі з новітніми крилатими ракетами Tomahawk Block V і для безперервного патрулювання будуть постійно змінювати один одного .
Залишайтеся, хлопці, довше !!
З вами безпечніше ... 👍🏼😊і спокійніше !!
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20.03.2021 23:04
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Подумаешь! Какие-то три сотни "Томогавков" зашли за последнюю неделю в Черное море! А вот у Кузи,дымовой шлейф -больше чем у всего 6-го флота США!
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21.03.2021 06:12 Ответить
Американський есмінець Thomas Hudner увійшов у Чорне море - Цензор.НЕТ 7539
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21.03.2021 08:21 Ответить
ХЙЛО ТВАРЬ ДОВЫДЕЛЫВАЛСЯ !)
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21.03.2021 08:50 Ответить
На подходе авианосец Кузнецов.
Просто нужно подождать пока заготовят дрова для его энергетических установок.
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21.03.2021 09:38 Ответить
Эсминцы нынче измельчали
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21.03.2021 10:05 Ответить
По-перше, "Томагавки" мають дальність польоту до 2,5 тис. км. По-друге, це означає, що кораблям 6-го Флоту США навіть не обов"язково заходити з Середземного в Чорне море, щоб покласти край ЧФ РФ разом з усіма береговими загрозами паРаші для Европи і світу. По-третє, затримка АУГ США поблизу Чорного моря, який слідує на Б. Схід просто так від нічого робити не відбувається. Все вказує на те, що паРаша таки нарвалася на стан "холодної війни", який вона, звісно, що не витримає. Не кажучи вже про більш гострі стани. Це підказує, що ху"ло таки чикає мотузка на його шию. Скоріше б.
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21.03.2021 11:24 Ответить
что характерно: пынька спрятался от Томагавков в бункере в Хакассии
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21.03.2021 11:43 Ответить
Мда, судя по всему нам явно не хватает самолета(тов) ДРЛО которые бы держали все Черное и Азовское море. Хммм...это по сути должна быть Кольчуга, только в контейнерном варианте, навешенная на экономичный транспортник( ну скажем Ан 74, вариант). Неплохо бы и использовать площадь крыла, как СЕС с инверторами для станции, а площадь крыла 31 митерз. Просто непонятно, почему этим никто не занимается. Надо просто части сложить в целое!
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21.03.2021 14:12 Ответить
ты о чем вообще...
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21.03.2021 18:46 Ответить
Не парься, это я о пукане в серой пижаме.
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21.03.2021 19:03 Ответить
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