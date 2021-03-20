Американський есмінець Thomas Hudner увійшов у Чорне море. ВIДЕО

Американський есмінець Thomas Hudner, здатний нести до 56 крилатих ракет Tomahawk з дальністю дії 1,6 тис. км, увійшов до акваторії Чорного моря.

Це випливає з даних міжнародної системи позиціонування суден (AIS), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з повідомленням, це сталося 20 березня близько 17:55 за Києвом.

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Стамбульські сайти також публікують фотографії проходження фрегата через Босфор.

Раніше в суботу 6-й оперативний флот повідомив, що корабель прямує в Чорне море "для проведення операцій із гарантування безпеки на морі".

Це вже другий бойовий корабель ВМС США, який за останні 24 години заходить до акваторії Чорного моря. У п'ятницю туди увійшов ракетний крейсер ВМС США Monterey ("Монтерей"), оснащений, щонайменше, 26 крилатими ракетами Tomahawk.

У Національному центрі управління обороною РФ повідомили напередодні, що російські військові стежать за американським крейсером.

"Сили і засоби Чорноморського флоту приступили до спостереження за діями крейсера "Монтерей" ВМС США, який зайшов в акваторію Чорного моря 19 березня 2021 року", - повідомили в центрі в п'ятницю ввечері.

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Крейсер Monterey і есмінець Thomas Hudner належать до авіаносної ударної групи ВМС США, очолюваної атомним авіаносцем Dwight Eisenhower ("Дуайт Ейзенхауер"). Зараз інші кораблі групи і сам авіаносець перебувають у Середземному морі поблизу берегів Туреччини.

Раніше передбачалося, що кораблі групи, які увійшли до Середземного моря 8 березня, пройдуть через Суецький канал на Близький Схід, звідки наприкінці січня після багатомісячного перебування пішла авіаносна ударна група на чолі з атомним авіаносцем Nimitz. Втім, наприкінці лютого, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що рішення про це поки не прийнято.

За даними американських ЗМІ, авіаносець якийсь час буде залишатися в Середземному морі і взаємодіяти з військово-морськими силами країн-членів НАТО.

Нині в Чорному морі також перебувають кораблі Постійної військово-морської групи НАТО у складі двох іспанських ракетних фрегатів, а також румунського, болгарського і турецького кораблів.