УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4204 відвідувача онлайн
Новини Відео
12 630 112

Американський есмінець Thomas Hudner увійшов у Чорне море. ВIДЕО

Американський есмінець Thomas Hudner, здатний нести до 56 крилатих ракет Tomahawk з дальністю дії 1,6 тис. км, увійшов до акваторії Чорного моря.

Це випливає з даних міжнародної системи позиціонування суден (AIS), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з повідомленням, це сталося 20 березня близько 17:55 за Києвом.

Також читайте: У Чорне море прямує американський ракетний есмінець типу "Arleigh Burke". ФОТО

Стамбульські сайти також публікують фотографії проходження фрегата через Босфор.

Раніше в суботу 6-й оперативний флот повідомив, що корабель прямує в Чорне море "для проведення операцій із гарантування безпеки на морі".

Це вже другий бойовий корабель ВМС США, який за останні 24 години заходить до акваторії Чорного моря. У п'ятницю туди увійшов ракетний крейсер ВМС США Monterey ("Монтерей"), оснащений, щонайменше, 26 крилатими ракетами Tomahawk.

У Національному центрі управління обороною РФ повідомили напередодні, що російські військові стежать за американським крейсером.

"Сили і засоби Чорноморського флоту приступили до спостереження за діями крейсера "Монтерей" ВМС США, який зайшов в акваторію Чорного моря 19 березня 2021 року", - повідомили в центрі в п'ятницю ввечері.

Також читайте: США направили в Чорне море ракетний крейсер "Монтерей"

Крейсер Monterey і есмінець Thomas Hudner належать до авіаносної ударної групи ВМС США, очолюваної атомним авіаносцем Dwight Eisenhower ("Дуайт Ейзенхауер"). Зараз інші кораблі групи і сам авіаносець перебувають у Середземному морі поблизу берегів Туреччини.

Раніше передбачалося, що кораблі групи, які увійшли до Середземного моря 8 березня, пройдуть через Суецький канал на Близький Схід, звідки наприкінці січня після багатомісячного перебування пішла авіаносна ударна група на чолі з атомним авіаносцем Nimitz. Втім, наприкінці лютого, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що рішення про це поки не прийнято.

За даними американських ЗМІ, авіаносець якийсь час буде залишатися в Середземному морі і взаємодіяти з військово-морськими силами країн-членів НАТО.

Нині в Чорному морі також перебувають кораблі Постійної військово-морської групи НАТО у складі двох іспанських ракетних фрегатів, а також румунського, болгарського і турецького кораблів.

корабель (1613) США (23009) Чорне море (1669)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+29
Добре, коли друзі поруч...
показати весь коментар
20.03.2021 22:29
+22
ну где тот кацап,шо тут фыркал,мол нет томахоуков?
сбыча желаний в реальном масштабе времени...не прошло и пол дня
показати весь коментар
20.03.2021 22:32
+11
США планують розмістити в Чорному морі кораблі з новітніми крилатими ракетами Tomahawk Block V і для безперервного патрулювання будуть постійно змінювати один одного .
Залишайтеся, хлопці, довше !!
З вами безпечніше ... 👍🏼😊і спокійніше !!
показати весь коментар
20.03.2021 23:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Подумаешь! Какие-то три сотни "Томогавков" зашли за последнюю неделю в Черное море! А вот у Кузи,дымовой шлейф -больше чем у всего 6-го флота США!
показати весь коментар
21.03.2021 06:12 Відповісти
Американський есмінець Thomas Hudner увійшов у Чорне море - Цензор.НЕТ 7539
показати весь коментар
21.03.2021 08:21 Відповісти
ХЙЛО ТВАРЬ ДОВЫДЕЛЫВАЛСЯ !)
показати весь коментар
21.03.2021 08:50 Відповісти
На подходе авианосец Кузнецов.
Просто нужно подождать пока заготовят дрова для его энергетических установок.
показати весь коментар
21.03.2021 09:38 Відповісти
Эсминцы нынче измельчали
показати весь коментар
21.03.2021 10:05 Відповісти
По-перше, "Томагавки" мають дальність польоту до 2,5 тис. км. По-друге, це означає, що кораблям 6-го Флоту США навіть не обов"язково заходити з Середземного в Чорне море, щоб покласти край ЧФ РФ разом з усіма береговими загрозами паРаші для Европи і світу. По-третє, затримка АУГ США поблизу Чорного моря, який слідує на Б. Схід просто так від нічого робити не відбувається. Все вказує на те, що паРаша таки нарвалася на стан "холодної війни", який вона, звісно, що не витримає. Не кажучи вже про більш гострі стани. Це підказує, що ху"ло таки чикає мотузка на його шию. Скоріше б.
показати весь коментар
21.03.2021 11:24 Відповісти
что характерно: пынька спрятался от Томагавков в бункере в Хакассии
показати весь коментар
21.03.2021 11:43 Відповісти
Мда, судя по всему нам явно не хватает самолета(тов) ДРЛО которые бы держали все Черное и Азовское море. Хммм...это по сути должна быть Кольчуга, только в контейнерном варианте, навешенная на экономичный транспортник( ну скажем Ан 74, вариант). Неплохо бы и использовать площадь крыла, как СЕС с инверторами для станции, а площадь крыла 31 митерз. Просто непонятно, почему этим никто не занимается. Надо просто части сложить в целое!
показати весь коментар
21.03.2021 14:12 Відповісти
ты о чем вообще...
показати весь коментар
21.03.2021 18:46 Відповісти
Не парься, это я о пукане в серой пижаме.
показати весь коментар
21.03.2021 19:03 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 