Похищение экс-судьи Чауса в Кишиневе. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой зафиксировано якобы похищение в Кишиневе украинского судьи Николая Чауcа, объявленного Интерполом в международный розыск по подозрению во взяточничестве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, опубликованной на одном из телеграмм-каналов, видно белый автофургон, в который заталкивают человека, а потом автомобиль уезжает. По словам очевидцев, на месте борьбы осталась сумочка.

Напомним, что 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. Сразу после этого судья ушел в отпуск, где находился с 10 августа по 1 сентября 2016 года. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года он был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы, где находится до сих пор. В июле 2017 года в Высший совет правосудия поступила жалоба Нели Ластовки на систематическое отсутствие Чауса на работе, после чего 2 августа в отношении судьи было открыто дисциплинарное дело.

4 октября 2017 года Третья Дисциплинарная палата Совета правосудия отстранила Николая Чауса от осуществления правосудия и рекомендовала его уволить. 6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище. В настоящее время в Кишиневе рассматривается дело об экстрадиции судьи в Украину.

4 апреля 2021 года столо известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса.