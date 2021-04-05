Похищение экс-судьи Чауса в Кишиневе. ВИДЕО
В сети появилась видеозапись, на которой зафиксировано якобы похищение в Кишиневе украинского судьи Николая Чауcа, объявленного Интерполом в международный розыск по подозрению во взяточничестве.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, опубликованной на одном из телеграмм-каналов, видно белый автофургон, в который заталкивают человека, а потом автомобиль уезжает. По словам очевидцев, на месте борьбы осталась сумочка.
Напомним, что 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. Сразу после этого судья ушел в отпуск, где находился с 10 августа по 1 сентября 2016 года. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года он был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы, где находится до сих пор. В июле 2017 года в Высший совет правосудия поступила жалоба Нели Ластовки на систематическое отсутствие Чауса на работе, после чего 2 августа в отношении судьи было открыто дисциплинарное дело.
4 октября 2017 года Третья Дисциплинарная палата Совета правосудия отстранила Николая Чауса от осуществления правосудия и рекомендовала его уволить. 6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище. В настоящее время в Кишиневе рассматривается дело об экстрадиции судьи в Украину.
4 апреля 2021 года столо известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-suddia-mykola-chaus/31187556.html
Беглый украинский судья Николай Чаус после исчезновения в Молдове якобы нашелся в Румынии. Об этом https://t.me/pepermd сообщает Телеграм-канал "Молдавский перец". На опубликованном фото показан человек, у которого шапкой накрыта верхняя часть головы, видно только нос и подбородок. Также у мужчины на снимке частично забинтована правая рука.
"Наши подписчики прислали информацию, что скандальный украинский судья Чаус живой и здоровый находится на территории Румынии", - говорится в сообщении.