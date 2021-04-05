РУС
Похищение экс-судьи Чауса в Кишиневе. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой зафиксировано якобы похищение в Кишиневе украинского судьи Николая Чауcа, объявленного Интерполом в международный розыск по подозрению во взяточничестве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, опубликованной на одном из телеграмм-каналов, видно белый автофургон, в который заталкивают человека, а потом автомобиль уезжает. По словам очевидцев, на месте борьбы осталась сумочка.

Напомним, что 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. Сразу после этого судья ушел в отпуск, где находился с 10 августа по 1 сентября 2016 года. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года он был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы, где находится до сих пор. В июле 2017 года в Высший совет правосудия поступила жалоба Нели Ластовки на систематическое отсутствие Чауса на работе, после чего 2 августа в отношении судьи было открыто дисциплинарное дело.

4 октября 2017 года Третья Дисциплинарная палата Совета правосудия отстранила Николая Чауса от осуществления правосудия и рекомендовала его уволить. 6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище. В настоящее время в Кишиневе рассматривается дело об экстрадиции судьи в Украину.

4 апреля 2021 года столо известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса.

Молдова (1911) похищение (1699) Чаус Николай (331)
+30
в Кишинёве чисто случайно в безлюдном месте чувак в 10 метрах снимает происходящее на камеру и говорит на русском.
05.04.2021 14:18 Ответить
+22
Сейчас тут один дебил от рождения, с ботофермы, появиться, и всем расскажет, что судья Чаус это личный судья Пороха (хотя Пороха ни кто не судил, и как Чаус может быть его судьёй не понятно в данном случае), и похитил этого судью брат Пороха убиенные им же, Порохом, в юнности.
Игорёня, АУУУУУУУУУ!!!!!
05.04.2021 14:20 Ответить
+21
В сексуальное рабство выкрали?
05.04.2021 14:17 Ответить
Знатное видео.
Оператор в это время анонировал.
05.04.2021 14:16 Ответить
дешевый номер. за 20$ сделает пластику и по новой ксиве будет жить в Европе.
05.04.2021 14:33 Ответить
За 20 долларов только в фотошопе можно пластику сделать.
05.04.2021 15:51 Ответить
значит мы в разных весовых категориях. у меня собаки в день едят на 40$, а где меньше 2х нулей это не купюра.
05.04.2021 23:40 Ответить
За 20$ у нас таку пластику можуть зробити, що рідна мати не впізнає. Хірург Вован і травматолог Толян з Борщаги)
06.04.2021 04:27 Ответить
тобі не знати, на собі випробував.
06.04.2021 08:18 Ответить
Да, похоже на постановку. "Похищение" средь бела дня, да еще и перед многоэтажкой, так чтобы без свидетелей точно не обошлось! Я бы на месте следаков, тщательно допросил авторов видео и проверил их связи.
06.04.2021 10:03 Ответить
как-то слишком много этого чебурашки.... национализировать собственость-лишить гражданства и отправить .......
05.04.2021 14:17 Ответить
В сексуальное рабство выкрали?
05.04.2021 14:17 Ответить
Ну у вас и сексуальные фантазии!
05.04.2021 14:20 Ответить
Шикарные фантазии. Вот он подходит к знакомому и спрашивает - А ты судью имел?)
05.04.2021 15:35 Ответить
в Кишинёве чисто случайно в безлюдном месте чувак в 10 метрах снимает происходящее на камеру и говорит на русском.
05.04.2021 14:18 Ответить
Так да, и это таки совпадениие! И от шоб за то ни кто не сомневался.
05.04.2021 14:21 Ответить
справа за 20 метрів багатоповерхівка - так що місце не безлюдне
05.04.2021 15:05 Ответить
Якщо чувак ворбіт рушті, то він - молдаван, а якщо ворбіт румінешті - то вже румун.
05.04.2021 15:12 Ответить
если чувак "ворбеште романеште", то он либо румын, либо молдован. Иначе коцап натуральный или коцап приднестровский.
05.04.2021 15:34 Ответить
закинуть это тело в микроавтобус на ходу занимает 2 секунды, как этот оператор засел в кустах и за 1 секунду успел включить камеру остаётся загадкой для доверчивых граждан посмотрим где всплывет это тело.
05.04.2021 15:41 Ответить
И на всякий случай сумочку оставили.
05.04.2021 21:00 Ответить
голівуд щось підкачав
05.04.2021 14:19 Ответить
Не ... у голливуда всё-бы закончилось нападением десептиконов и очередным тиходунайским рубежем...
05.04.2021 14:48 Ответить
Сейчас тут один дебил от рождения, с ботофермы, появиться, и всем расскажет, что судья Чаус это личный судья Пороха (хотя Пороха ни кто не судил, и как Чаус может быть его судьёй не понятно в данном случае), и похитил этого судью брат Пороха убиенные им же, Порохом, в юнности.
Игорёня, АУУУУУУУУУ!!!!!
05.04.2021 14:20 Ответить
А что, есть сомнения? Присмотрись, на фургоне надпись ""Липецкая фабрика""
05.04.2021 14:25 Ответить
Это с другого ракурса видно.
05.04.2021 14:26 Ответить
следствие покажет) не зря же потрох дал ему спокойно свалить из Украины! или ты думаешь, что так просто можно уехать, если тобой займутся все органы, СБУ+МВД???
05.04.2021 14:27 Ответить
Можно. С нашими погранцами и их руководителем, как в то так и в это время, можно. За недорого можно. Купил пару рюкзаком и проходи. И к слову, прищучивать то его стали при Порохе. Да, что там этот Чаус. А вот у нас один бородатый гражданин Израиля и Швейцарии или даже Украины спокойно себя тут чувствует хотя им занимаються органы США, уже и Израиля и Швейцарии и ещё нескольких стран. А наши органы им почему то не занимаються. А он тут жиреет и жирует по полной.И свалить он сможет спокойно. Вы за такого не в курсе? Да, и руководитель органов и пограничников тот же. Совпадение?
05.04.2021 14:34 Ответить
не спорю! наше зло - олигархат! но коррупция в силовых структурах и судах - это не менее важно! если бы там был порядок - можно олигархов ставить на место
05.04.2021 15:20 Ответить
Олигархат надо ставить к стенке. С их подельниками и слугами.
05.04.2021 15:32 Ответить
Неужели и Порошенко тоже?
05.04.2021 23:39 Ответить
Порох лично стоял на всех пунктах пропуска и внимательно всматривался в лица судей, отталкивая продажных погранцов, тянущих руки за зелеными енотами).
Пока рада не сдала чауса, он вроде был выездным?
05.04.2021 15:41 Ответить
Сейчас тут один дебил от рождения, с ботофермы ... вже намагється відмити Чауса.
05.04.2021 15:17 Ответить
вот ты всё это сам и рассказал.
06.04.2021 03:27 Ответить
В Россию украли?
05.04.2021 14:20 Ответить
В Парашу.
05.04.2021 14:21 Ответить
На Парашу.
05.04.2021 14:23 Ответить
А какая разница?
05.04.2021 14:25 Ответить
Им так привычнее...
05.04.2021 16:07 Ответить
Давайте відео з іншої камери, бо з цієї погано видно. Дубль 2.
05.04.2021 14:20 Ответить
С другого ракурса низяяя, там будет видно, что похитители Порох с убиенным им же братом и Кровавый пастор за рулём. А на капоте, вместо куклы, распятый монтажной пеной мальчик в трусикахи весь так нехорошо исклёванный бандЕрИвсЬкими синичками.
05.04.2021 14:24 Ответить
Кризис жанра?
05.04.2021 15:19 Ответить
А это смотря у кого. Ежели у ЗЕДолбней это один кризис, а ежели у московитов и ботов с ЗЕлёной ботофермы, это другой кризис жанра. А ежели у вас, то это совершенно другой кризис жанра.
05.04.2021 15:31 Ответить
+++ но есть ошибка, у Него не второй, третий) кризис
05.04.2021 15:42 Ответить
хороший видать у тебя стеклоочиститель...
05.04.2021 17:35 Ответить
Вам, как знатоку таких "благородный" напитков оно конечно виднее, но я его внутрь употребляю только в своей машине. Там, в машине, есть такой бачок, для жидкости аля стеклоочиститель. Но вижу, что вы его в себя вливаете, а не в бачок машины.
Впрочем, о чём это я, у вас и машины то нет.
05.04.2021 18:29 Ответить
Точно. Угадал. Машины нет. Зато есть несколько станков ЧПУ. Ты про такие только слышал та видал по монитору аля типа SyncMaster 795DF.
05.04.2021 19:03 Ответить
И, что же вы, "владелець" станков с ЧПУ (которые в Совке появились ещё на заре моей юнности, когда вас ещё и в проекте то не было), выпускаете? Ночные вазы?
05.04.2021 21:07 Ответить
да да, выпускаем костыли и утки таким старым пердунам как ты. ЧПУ станки появились действительно давно, но ты ведь даже и рядом не стоял возле станка с ЧПУ. Так что продолжай гордиться "величием" совка и вспоминать когда девки были молоды да и ты был тогда ого-го. Это единственное что осталось тебе, да и то с трудом. память то подводить начинает.
05.04.2021 21:12 Ответить
В отличии от вас я обхожусь и без костылей и без утки. И без стекломоя.
У меня высшее образование и академия на плечами. Это конечно не, как у вас, целое ПТУ нынче оно колледжем называется. Но суть осталась таже. Так, что я из белых воротничков, а не из говна, как вы. И вы правы, в том, что я на них не работал, а вот видеть приходилось. К примеру на киевском заводе "Петровского". И не только там. Вы в операторах там, при ЧПУ, числитесь, люмпен вы наш пролетарий или уборкой влажной вокруг станков с помощью ручной швабры орудуете? А на Совок я ложу. С большим наслаждением. Это вам к сведению.
05.04.2021 21:28 Ответить
ты как разбирался плохо в людях, так к старости еще хуже стало. Старческий маразм. Думаешь если купил диплом в переходе то ты спец? можешь им похвастаться перед такими же неудачниками как ты. Среди неудачников это ценится. На плечи ты только мешок можешь положить, подрабатывая на стройке разнорабочим. Академик ты наш на плечами. А по поводу станков использую по большей части при прототипировании устройств. Так что рукожопый заплечный академик, коллега кивы, чеши свои яйца. Вам с ним это сподручней. Можете друг дружке.
05.04.2021 21:48 Ответить
Какой слог! Какие слова и обороты речи! Вам бы ромАны писать. В стили фэнтези или ненаучной фантастики. К слову, тут кто покупает дипломы в переходе тот и пишет, так, как вы. Не соблюдая правил грамматики и правописания.
Вам, как выпускнику ПТУ, я открою секрет. Только вы ни кому про него не рассказывайте. Академии бывают разные. Командные, Инженерно - технические и Медицинские, и т.д.. Поскольку я служил по медицинской линии, я и поступал и оканчивал Военно-медицинскую академию. Впрочем вам, как люмпену, это тяжело понять.
Так, что онанируйте тут дальше, а мы с вас посмеёмся опять, онанируйте и мы посмеёмся с вас снова.
06.04.2021 11:50 Ответить
То что ты в людях не разбираешься, это установленный факт. А значит и хреновое образование. Вот потому такая медицина у нас, что с такими "академиками" страшно попадать в больницу.
06.04.2021 17:37 Ответить
Вот видите, моё лечение уже даёт свои позитивные плоды.
Вы уже и писать стали с соблюдением правил правописания. Предложение начинаете с буквы заглавной. Это даёт надежду, что вы ешё не полностью потерянный для общества человек. Так, лёгкий кретинизм у вас явно проявляется, но если вы будите использовать йодированую соль при приготовлении пищи и кушать морскую капусту, то лет через 17-19 у вас это может и пройдёт.
06.04.2021 17:51 Ответить
Да, совсем забыл, - скриннинг вам уже поздно делать, да и тироксин вам так же не поможет.
06.04.2021 17:55 Ответить
Главное не забывай себе делать клизмы. Пожалуй тебе этого хватит. С твоим старческим маразмом это очень важно.
06.04.2021 18:22 Ответить
Я уже не практикую и даненько не общался со своими потенциальными клиентами.
Я вас имею в виду.
А купустку то морскую, ламинарию, в рацион свой непременно введите. Помочь то она вам уже наврядли поможет, но и явно выраженные признаки критинизма у вас может и сгладит.
Будем продолжать ваше лечение? Онлайн. Или вы утомились тут онанировать?
06.04.2021 18:44 Ответить
В слове "капустка" я допустил опечатку. Так, что можите не радоваться понапрасну. Хотя из моей практики, радостный кретин лучше чем грустный кретин.
06.04.2021 18:46 Ответить
Шо, выкуп так никто еще не потребовал?
05.04.2021 14:22 Ответить
Один х.. наши "реформовані" суди завтра відпустять.
05.04.2021 14:23 Ответить
Один х.. наши "реформовані" суди завтра відпустять.
05.04.2021 14:25 Ответить
Колишнього українського суддю Миколу Чауса викрали в Молдові іноземні громадяни, які виїхали в Україну, повідомив міністр внутрішніх справ Молдови Павел Войку, пише видання https://newsmaker.md/rus/novosti/voyku-rasskazal-o-rassledovanii-pohischeniya-ukrainskogo-sudi-chausa/ NewsMaker . За його словами, листування організаторів злочину велося українською мовою. Чиновник підкреслив, що молдовські правоохоронні органи ведуть співпрацю зі Службою інформації та безпеки і мають намір звернутися до українських колег у міжнародний розшук.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-suddia-mykola-chaus/31187556.html
05.04.2021 14:28 Ответить
Скоро в Днестре найдет тело с визитками Яроша и Баканова.
Старую русскую собаку новым трюкам не научишь...
RIP Чаус
05.04.2021 14:35 Ответить
Такое дерьмо.
05.04.2021 14:36 Ответить
только восаленное воображение может представить на том видео похищение "чауса", а мне показалось, что выкрадали николу чаушеску и его супругу...
05.04.2021 14:38 Ответить
А мне Чебурашку и Брюса Ли.
05.04.2021 14:43 Ответить
в мыролюбном цеху начался траур. ведь чавес очень много расскажет о потужностях подельника пети.
05.04.2021 14:38 Ответить
У вашому розумінні - потужність це...? Що?

Вот пісаю я пісаю, а куй єго знаєт, чо я пісаю!

Чи то пиво давить, чи мізки протікають)
05.04.2021 15:48 Ответить
Мабуть взяв трохлітрову банку з доларами, а справу так і не вирішив.
05.04.2021 14:39 Ответить
Ну-ну, говорят по русски, а переписку ведут на украинском
05.04.2021 14:41 Ответить
Инсценировка.
05.04.2021 14:45 Ответить
по любому. суть в том что чавес сделает пете реформу.
05.04.2021 14:49 Ответить
То монтаж. Вот настоящие кадры похищения Чауса.
Викрадення екссудді Чауса в Кишиневі - Цензор.НЕТ 8055
05.04.2021 14:46 Ответить
дэнги давай !
давай дэнги !
05.04.2021 14:56 Ответить
Знімали на Nokia 3310 ?
05.04.2021 15:11 Ответить
Якого рока випуска ?
05.04.2021 15:20 Ответить
будь -ласка виложіть фото і адресу нашого президента може його уже украдуть назавжди
05.04.2021 15:32 Ответить
Якого з двох ваших?)
05.04.2021 15:50 Ответить
Учитывая нашу судебную систему лучший вариант это задавить его и выкинуть на мусорку! Ничего он на суде все равно толком не сказал бы, а если и сказал бы? Под залог выпускать? Лучше пусть лучше его удушат, сволочь ..
05.04.2021 15:52 Ответить
Звідки відомо що це Чаус
05.04.2021 15:52 Ответить
Чаус разом з жінкою це викрадення й організував...За тиждень-два і жінка зникне з Молдавії у "невідомому напрямку".
05.04.2021 16:31 Ответить
Який сенс викрадати, якщо в країні не має судів, здатний його визнати винуватим, а по друге, ЄСПЛ визнає це порушенням? Для подібних методів, потрібно забити болт на Раду Європи та ЄСПЛ, а по друге, суди потрібно нормальні створювати..
05.04.2021 16:41 Ответить
https://uainfo.org/blognews/1617548869-propavshiy-v-moldove-ukrainskiy-sudya-chaus-obnaruzhen-v-rumynii.html Пропавший в Молдове украинский судья Чаус обнаружен в Румынии

Беглый украинский судья Николай Чаус после исчезновения в Молдове якобы нашелся в Румынии. Об этом https://t.me/pepermd сообщает Телеграм-канал "Молдавский перец". На опубликованном фото показан человек, у которого шапкой накрыта верхняя часть головы, видно только нос и подбородок. Также у мужчины на снимке частично забинтована правая рука.
"Наши подписчики прислали информацию, что скандальный украинский судья Чаус живой и здоровый находится на территории Румынии", - говорится в сообщении.
05.04.2021 17:04 Ответить
В Украине огромное количество судей-взяточников. Но за ними никто не гоняется. Явно какой-то олигархической группировке на мозоль наступил. А мы удивляемся, почему судьи судят в угоду олигархам.
05.04.2021 17:41 Ответить
Постанова обычная. На дно ложится. Хитрый гад.
05.04.2021 20:50 Ответить
 
 