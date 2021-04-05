УКР
Викрадення екссудді Чауса в Кишиневі. ВIДЕО

У мережі з'явився відеозапис, на якому зафіксовано нібито викрадення в Кишиневі українського судді Миколи Чауcа, оголошеного Інтерполом у міжнародний розшук за підозрою у хабарництві.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на запису, опублікованому на одному з телеграм-каналів, видно білий автофургон, в який заштовхують людини, а потім автомобіль їде. За словами очевидців, на місці боротьби залишилася сумочка.

Також читайте: Суддю Чауса викрали іноземці. Вони вже перетнули молдовсько-український кордон. Одного підозрюваного затримали, - МВС Молдови

Нагадаємо, що 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря в розмірі $150 тис. Відразу після цього суддя пішов у відпустку, де перебував із 10 серпня по 1 вересня 2016 року. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України і 12 вересня 2016 року він був оголошений у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови, де перебуває до сьогодні. У липні 2017 року у Вищу раду правосуддя надійшла скарга Нелі Ластовки на систематичну відсутність Миколи Чауса на роботі, після чого 2 серпня щодо судді було відкрито дисциплінарну справу.

4 жовтня 2017 року Третя Дисциплінарна палата Ради правосуддя відсторонила Миколу Чауса від здійснення правосуддя і рекомендувала його звільнити. 6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку. Зараз у Кишиневі розглядається справа про екстрадицію Миколи Чауса в Україну.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса.

Молдова (2117) викрадення (832) Чаус Микола (328)
+30
в Кишинёве чисто случайно в безлюдном месте чувак в 10 метрах снимает происходящее на камеру и говорит на русском.
05.04.2021 14:18 Відповісти
+22
Сейчас тут один дебил от рождения, с ботофермы, появиться, и всем расскажет, что судья Чаус это личный судья Пороха (хотя Пороха ни кто не судил, и как Чаус может быть его судьёй не понятно в данном случае), и похитил этого судью брат Пороха убиенные им же, Порохом, в юнности.
Игорёня, АУУУУУУУУУ!!!!!
05.04.2021 14:20 Відповісти
+21
В сексуальное рабство выкрали?
05.04.2021 14:17 Відповісти
Знатное видео.
Оператор в это время анонировал.
05.04.2021 14:16 Відповісти
дешевый номер. за 20$ сделает пластику и по новой ксиве будет жить в Европе.
показати весь коментар
За 20 долларов только в фотошопе можно пластику сделать.
показати весь коментар
значит мы в разных весовых категориях. у меня собаки в день едят на 40$, а где меньше 2х нулей это не купюра.
показати весь коментар
За 20$ у нас таку пластику можуть зробити, що рідна мати не впізнає. Хірург Вован і травматолог Толян з Борщаги)
показати весь коментар
тобі не знати, на собі випробував.
показати весь коментар
Да, похоже на постановку. "Похищение" средь бела дня, да еще и перед многоэтажкой, так чтобы без свидетелей точно не обошлось! Я бы на месте следаков, тщательно допросил авторов видео и проверил их связи.
показати весь коментар
как-то слишком много этого чебурашки.... национализировать собственость-лишить гражданства и отправить .......
показати весь коментар
В сексуальное рабство выкрали?
показати весь коментар
Ну у вас и сексуальные фантазии!
показати весь коментар
Шикарные фантазии. Вот он подходит к знакомому и спрашивает - А ты судью имел?)
показати весь коментар
в Кишинёве чисто случайно в безлюдном месте чувак в 10 метрах снимает происходящее на камеру и говорит на русском.
показати весь коментар
Так да, и это таки совпадениие! И от шоб за то ни кто не сомневался.
показати весь коментар
справа за 20 метрів багатоповерхівка - так що місце не безлюдне
показати весь коментар
Якщо чувак ворбіт рушті, то він - молдаван, а якщо ворбіт румінешті - то вже румун.
показати весь коментар
если чувак "ворбеште романеште", то он либо румын, либо молдован. Иначе коцап натуральный или коцап приднестровский.
показати весь коментар
закинуть это тело в микроавтобус на ходу занимает 2 секунды, как этот оператор засел в кустах и за 1 секунду успел включить камеру остаётся загадкой для доверчивых граждан посмотрим где всплывет это тело.
показати весь коментар
И на всякий случай сумочку оставили.
показати весь коментар
голівуд щось підкачав
показати весь коментар
Не ... у голливуда всё-бы закончилось нападением десептиконов и очередным тиходунайским рубежем...
показати весь коментар
Сейчас тут один дебил от рождения, с ботофермы, появиться, и всем расскажет, что судья Чаус это личный судья Пороха (хотя Пороха ни кто не судил, и как Чаус может быть его судьёй не понятно в данном случае), и похитил этого судью брат Пороха убиенные им же, Порохом, в юнности.
Игорёня, АУУУУУУУУУ!!!!!
05.04.2021 14:20 Відповісти
А что, есть сомнения? Присмотрись, на фургоне надпись ""Липецкая фабрика""
показати весь коментар
Это с другого ракурса видно.
показати весь коментар
следствие покажет) не зря же потрох дал ему спокойно свалить из Украины! или ты думаешь, что так просто можно уехать, если тобой займутся все органы, СБУ+МВД???
показати весь коментар
Можно. С нашими погранцами и их руководителем, как в то так и в это время, можно. За недорого можно. Купил пару рюкзаком и проходи. И к слову, прищучивать то его стали при Порохе. Да, что там этот Чаус. А вот у нас один бородатый гражданин Израиля и Швейцарии или даже Украины спокойно себя тут чувствует хотя им занимаються органы США, уже и Израиля и Швейцарии и ещё нескольких стран. А наши органы им почему то не занимаються. А он тут жиреет и жирует по полной.И свалить он сможет спокойно. Вы за такого не в курсе? Да, и руководитель органов и пограничников тот же. Совпадение?
показати весь коментар
не спорю! наше зло - олигархат! но коррупция в силовых структурах и судах - это не менее важно! если бы там был порядок - можно олигархов ставить на место
показати весь коментар
Олигархат надо ставить к стенке. С их подельниками и слугами.
показати весь коментар
Неужели и Порошенко тоже?
показати весь коментар
Порох лично стоял на всех пунктах пропуска и внимательно всматривался в лица судей, отталкивая продажных погранцов, тянущих руки за зелеными енотами).
Пока рада не сдала чауса, он вроде был выездным?
показати весь коментар
Сейчас тут один дебил от рождения, с ботофермы ... вже намагється відмити Чауса.
показати весь коментар
вот ты всё это сам и рассказал.
показати весь коментар
В Россию украли?
показати весь коментар
В Парашу.
показати весь коментар
На Парашу.
показати весь коментар
А какая разница?
показати весь коментар
Им так привычнее...
показати весь коментар
Давайте відео з іншої камери, бо з цієї погано видно. Дубль 2.
показати весь коментар
С другого ракурса низяяя, там будет видно, что похитители Порох с убиенным им же братом и Кровавый пастор за рулём. А на капоте, вместо куклы, распятый монтажной пеной мальчик в трусикахи весь так нехорошо исклёванный бандЕрИвсЬкими синичками.
показати весь коментар
Кризис жанра?
показати весь коментар
А это смотря у кого. Ежели у ЗЕДолбней это один кризис, а ежели у московитов и ботов с ЗЕлёной ботофермы, это другой кризис жанра. А ежели у вас, то это совершенно другой кризис жанра.
показати весь коментар
+++ но есть ошибка, у Него не второй, третий) кризис
показати весь коментар
хороший видать у тебя стеклоочиститель...
показати весь коментар
Вам, как знатоку таких "благородный" напитков оно конечно виднее, но я его внутрь употребляю только в своей машине. Там, в машине, есть такой бачок, для жидкости аля стеклоочиститель. Но вижу, что вы его в себя вливаете, а не в бачок машины.
Впрочем, о чём это я, у вас и машины то нет.
показати весь коментар
Точно. Угадал. Машины нет. Зато есть несколько станков ЧПУ. Ты про такие только слышал та видал по монитору аля типа SyncMaster 795DF.
показати весь коментар
И, что же вы, "владелець" станков с ЧПУ (которые в Совке появились ещё на заре моей юнности, когда вас ещё и в проекте то не было), выпускаете? Ночные вазы?
показати весь коментар
да да, выпускаем костыли и утки таким старым пердунам как ты. ЧПУ станки появились действительно давно, но ты ведь даже и рядом не стоял возле станка с ЧПУ. Так что продолжай гордиться "величием" совка и вспоминать когда девки были молоды да и ты был тогда ого-го. Это единственное что осталось тебе, да и то с трудом. память то подводить начинает.
показати весь коментар
В отличии от вас я обхожусь и без костылей и без утки. И без стекломоя.
У меня высшее образование и академия на плечами. Это конечно не, как у вас, целое ПТУ нынче оно колледжем называется. Но суть осталась таже. Так, что я из белых воротничков, а не из говна, как вы. И вы правы, в том, что я на них не работал, а вот видеть приходилось. К примеру на киевском заводе "Петровского". И не только там. Вы в операторах там, при ЧПУ, числитесь, люмпен вы наш пролетарий или уборкой влажной вокруг станков с помощью ручной швабры орудуете? А на Совок я ложу. С большим наслаждением. Это вам к сведению.
показати весь коментар
ты как разбирался плохо в людях, так к старости еще хуже стало. Старческий маразм. Думаешь если купил диплом в переходе то ты спец? можешь им похвастаться перед такими же неудачниками как ты. Среди неудачников это ценится. На плечи ты только мешок можешь положить, подрабатывая на стройке разнорабочим. Академик ты наш на плечами. А по поводу станков использую по большей части при прототипировании устройств. Так что рукожопый заплечный академик, коллега кивы, чеши свои яйца. Вам с ним это сподручней. Можете друг дружке.
показати весь коментар
Какой слог! Какие слова и обороты речи! Вам бы ромАны писать. В стили фэнтези или ненаучной фантастики. К слову, тут кто покупает дипломы в переходе тот и пишет, так, как вы. Не соблюдая правил грамматики и правописания.
Вам, как выпускнику ПТУ, я открою секрет. Только вы ни кому про него не рассказывайте. Академии бывают разные. Командные, Инженерно - технические и Медицинские, и т.д.. Поскольку я служил по медицинской линии, я и поступал и оканчивал Военно-медицинскую академию. Впрочем вам, как люмпену, это тяжело понять.
Так, что онанируйте тут дальше, а мы с вас посмеёмся опять, онанируйте и мы посмеёмся с вас снова.
показати весь коментар
То что ты в людях не разбираешься, это установленный факт. А значит и хреновое образование. Вот потому такая медицина у нас, что с такими "академиками" страшно попадать в больницу.
показати весь коментар
Вот видите, моё лечение уже даёт свои позитивные плоды.
Вы уже и писать стали с соблюдением правил правописания. Предложение начинаете с буквы заглавной. Это даёт надежду, что вы ешё не полностью потерянный для общества человек. Так, лёгкий кретинизм у вас явно проявляется, но если вы будите использовать йодированую соль при приготовлении пищи и кушать морскую капусту, то лет через 17-19 у вас это может и пройдёт.
показати весь коментар
Да, совсем забыл, - скриннинг вам уже поздно делать, да и тироксин вам так же не поможет.
показати весь коментар
Главное не забывай себе делать клизмы. Пожалуй тебе этого хватит. С твоим старческим маразмом это очень важно.
показати весь коментар
Я уже не практикую и даненько не общался со своими потенциальными клиентами.
Я вас имею в виду.
А купустку то морскую, ламинарию, в рацион свой непременно введите. Помочь то она вам уже наврядли поможет, но и явно выраженные признаки критинизма у вас может и сгладит.
Будем продолжать ваше лечение? Онлайн. Или вы утомились тут онанировать?
показати весь коментар
В слове "капустка" я допустил опечатку. Так, что можите не радоваться понапрасну. Хотя из моей практики, радостный кретин лучше чем грустный кретин.
показати весь коментар
Шо, выкуп так никто еще не потребовал?
показати весь коментар
Один х.. наши "реформовані" суди завтра відпустять.
показати весь коментар
Один х.. наши "реформовані" суди завтра відпустять.
показати весь коментар
Колишнього українського суддю Миколу Чауса викрали в Молдові іноземні громадяни, які виїхали в Україну, повідомив міністр внутрішніх справ Молдови Павел Войку, пише видання https://newsmaker.md/rus/novosti/voyku-rasskazal-o-rassledovanii-pohischeniya-ukrainskogo-sudi-chausa/ NewsMaker . За його словами, листування організаторів злочину велося українською мовою. Чиновник підкреслив, що молдовські правоохоронні органи ведуть співпрацю зі Службою інформації та безпеки і мають намір звернутися до українських колег у міжнародний розшук.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-suddia-mykola-chaus/31187556.html
показати весь коментар
Скоро в Днестре найдет тело с визитками Яроша и Баканова.
Старую русскую собаку новым трюкам не научишь...
RIP Чаус
показати весь коментар
Такое дерьмо.
показати весь коментар
только восаленное воображение может представить на том видео похищение "чауса", а мне показалось, что выкрадали николу чаушеску и его супругу...
показати весь коментар
А мне Чебурашку и Брюса Ли.
показати весь коментар
в мыролюбном цеху начался траур. ведь чавес очень много расскажет о потужностях подельника пети.
показати весь коментар
У вашому розумінні - потужність це...? Що?

Вот пісаю я пісаю, а куй єго знаєт, чо я пісаю!

Чи то пиво давить, чи мізки протікають)
показати весь коментар
Мабуть взяв трохлітрову банку з доларами, а справу так і не вирішив.
показати весь коментар
Ну-ну, говорят по русски, а переписку ведут на украинском
показати весь коментар
Инсценировка.
показати весь коментар
по любому. суть в том что чавес сделает пете реформу.
показати весь коментар
То монтаж. Вот настоящие кадры похищения Чауса.
Викрадення екссудді Чауса в Кишиневі - Цензор.НЕТ 8055
показати весь коментар
дэнги давай !
давай дэнги !
показати весь коментар
Знімали на Nokia 3310 ?
показати весь коментар
Якого рока випуска ?
показати весь коментар
будь -ласка виложіть фото і адресу нашого президента може його уже украдуть назавжди
показати весь коментар
Якого з двох ваших?)
показати весь коментар
Учитывая нашу судебную систему лучший вариант это задавить его и выкинуть на мусорку! Ничего он на суде все равно толком не сказал бы, а если и сказал бы? Под залог выпускать? Лучше пусть лучше его удушат, сволочь ..
показати весь коментар
Звідки відомо що це Чаус
показати весь коментар
Чаус разом з жінкою це викрадення й організував...За тиждень-два і жінка зникне з Молдавії у "невідомому напрямку".
показати весь коментар
Який сенс викрадати, якщо в країні не має судів, здатний його визнати винуватим, а по друге, ЄСПЛ визнає це порушенням? Для подібних методів, потрібно забити болт на Раду Європи та ЄСПЛ, а по друге, суди потрібно нормальні створювати..
показати весь коментар
https://uainfo.org/blognews/1617548869-propavshiy-v-moldove-ukrainskiy-sudya-chaus-obnaruzhen-v-rumynii.html Пропавший в Молдове украинский судья Чаус обнаружен в Румынии

Беглый украинский судья Николай Чаус после исчезновения в Молдове якобы нашелся в Румынии. Об этом https://t.me/pepermd сообщает Телеграм-канал "Молдавский перец". На опубликованном фото показан человек, у которого шапкой накрыта верхняя часть головы, видно только нос и подбородок. Также у мужчины на снимке частично забинтована правая рука.
"Наши подписчики прислали информацию, что скандальный украинский судья Чаус живой и здоровый находится на территории Румынии", - говорится в сообщении.
показати весь коментар
В Украине огромное количество судей-взяточников. Но за ними никто не гоняется. Явно какой-то олигархической группировке на мозоль наступил. А мы удивляемся, почему судьи судят в угоду олигархам.
показати весь коментар
Постанова обычная. На дно ложится. Хитрый гад.
показати весь коментар
