Мужчина ради развлечения застрелил аиста под Киевом. ВИДЕО+ФОТО

В Василькове Киевской области полицейские установили злоумышленника, который ради развлечения застрелил аиста.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Киевской области.

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Событие произошло на улице Донбасской в городе Васильков. В отдел полиции №1 Обуховского районного управления полиции обратился местный житель, который сообщил, что возле его дома застрелили птицу.

На место происшествия мгновенно выехали правоохранители и установили обстоятельства происшествия. Менее чем за сутки участковые офицеры установили злоумышленника, им оказался 25-летний молодой человек. Мужчина предоставил показания и признался в содеянном.

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Пневматическое ружье изъято и направлено на экспертизу.







По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения последнему. Досудебное расследование продолжается.