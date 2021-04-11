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Мужчина ради развлечения застрелил аиста под Киевом. ВИДЕО+ФОТО

В Василькове Киевской области полицейские установили злоумышленника, который ради развлечения застрелил аиста.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Киевской области.

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Событие произошло на улице Донбасской в городе Васильков. В отдел полиции №1 Обуховского районного управления полиции обратился местный житель, который сообщил, что возле его дома застрелили птицу.

На место происшествия мгновенно выехали правоохранители и установили обстоятельства происшествия. Менее чем за сутки участковые офицеры установили злоумышленника, им оказался 25-летний молодой человек. Мужчина предоставил показания и признался в содеянном.

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Пневматическое ружье изъято и направлено на экспертизу.

Мужчина ради развлечения застрелил аиста под Киевом 01
Мужчина ради развлечения застрелил аиста под Киевом 02
Мужчина ради развлечения застрелил аиста под Киевом 03

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения последнему. Досудебное расследование продолжается.

Автор: 

Нацполиция (16550) птицы (54) Васильков (179)


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Топ комментарии
+76
птічку??? це досить велика птаха, один із символів України...Мені їх шкода більше, чим кацапів...
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11.04.2021 17:32
+48
Чтоб у тебя падло руки отняло и ноги!!!
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11.04.2021 17:28
+42
тварь.

Не буде цій сволоті більше у житті щастя. Щоб воно здохло, нелюдь.
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11.04.2021 17:46
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Качок, зайців і т.д. стріляють теж заради розваги. Людина, взагалі, єдиний представник тваринного світу, що вбиває заради розваги
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11.04.2021 21:08 Ответить
Терміново істоту відправити в динири-линири - це типовий їхній представник .
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11.04.2021 21:39 Ответить
В хуторі Кукоби було колись ТРИ гнізда лелек.

В 2019 гніздувалась одна сім'я.
В минулому році не було ні однієї сім'ї.
В цьому році мабуть теж не буде.
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11.04.2021 22:20 Ответить
понаплодилось уродов, думают, что весь мир только вокруг них крутится. Мозгов понять, сколько времени нужно на восстановление популяции, у них нет.
Надеюсь, что ему вправят мозг, чтобы больше, *****, ни деревца не сломал, урод конченый.

Правильно делаете, что рожу ублюдку замазали. Наверняка найдутся такие, которые захотели бы с ним поговорить.
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11.04.2021 22:28 Ответить
ну почему же правильно, от хорошего разговора еще никому плохо не становилось, только ума прибавлялось ... если выживали
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12.04.2021 05:08 Ответить
к войне готовится чо?
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12.04.2021 02:05 Ответить
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