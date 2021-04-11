Мужчина ради развлечения застрелил аиста под Киевом. ВИДЕО+ФОТО
В Василькове Киевской области полицейские установили злоумышленника, который ради развлечения застрелил аиста.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Киевской области.
Событие произошло на улице Донбасской в городе Васильков. В отдел полиции №1 Обуховского районного управления полиции обратился местный житель, который сообщил, что возле его дома застрелили птицу.
На место происшествия мгновенно выехали правоохранители и установили обстоятельства происшествия. Менее чем за сутки участковые офицеры установили злоумышленника, им оказался 25-летний молодой человек. Мужчина предоставил показания и признался в содеянном.
Пневматическое ружье изъято и направлено на экспертизу.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения последнему. Досудебное расследование продолжается.
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В 2019 гніздувалась одна сім'я.
В минулому році не було ні однієї сім'ї.
В цьому році мабуть теж не буде.
Надеюсь, что ему вправят мозг, чтобы больше, *****, ни деревца не сломал, урод конченый.
Правильно делаете, что рожу ублюдку замазали. Наверняка найдутся такие, которые захотели бы с ним поговорить.