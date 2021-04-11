Чоловік заради розваги застрелив лелеку під Києвом. ВIДЕО
У Василькові Київської області поліцейські встановили зловмисника, який заради розваги застрелив лелеку.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Київській області.
Подія сталась на вулиці Донбасівській у місті Васильків. До відділу поліції №1 Обухівського районного управління поліції звернувся місцевий житель, який повідомив, що біля його будинку застрелили птаха.
На місце події миттєво виїхали правоохоронці і встановили обставини події. Менш ніж за добу дільничні офіцери знайшли зловмисника, ним виявився 25-річний молодик. Чоловік надав правдиві покази та зізнався у скоєному.
Пневматичну рушницю вилучено та направлено на експертизу.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України.
Наразі вирішується питання про оголошення підозри останньому. Досудове розслідування триває.
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В 2019 гніздувалась одна сім'я.
В минулому році не було ні однієї сім'ї.
В цьому році мабуть теж не буде.
Надеюсь, что ему вправят мозг, чтобы больше, *****, ни деревца не сломал, урод конченый.
Правильно делаете, что рожу ублюдку замазали. Наверняка найдутся такие, которые захотели бы с ним поговорить.