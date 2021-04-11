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Чоловік заради розваги застрелив лелеку під Києвом. ВIДЕО

У Василькові Київської області поліцейські встановили зловмисника, який заради розваги застрелив лелеку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Київській області.

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Подія сталась на вулиці Донбасівській у місті Васильків. До відділу поліції №1 Обухівського районного управління поліції звернувся місцевий житель, який повідомив, що біля його будинку застрелили птаха.

На місце події миттєво виїхали правоохоронці і встановили обставини події. Менш ніж за добу дільничні офіцери знайшли зловмисника, ним виявився 25-річний молодик. Чоловік надав правдиві покази та зізнався у скоєному.
Пневматичну рушницю вилучено та направлено на експертизу.

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Чоловік заради розваги застрелив лелеку під Києвом 01
Чоловік заради розваги застрелив лелеку під Києвом 02
Чоловік заради розваги застрелив лелеку під Києвом 03

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання про оголошення підозри останньому. Досудове розслідування триває.

Нацполіція (15262) птахи (119) Васильків (75)


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Топ коментарі
+76
птічку??? це досить велика птаха, один із символів України...Мені їх шкода більше, чим кацапів...
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11.04.2021 17:32
+48
Чтоб у тебя падло руки отняло и ноги!!!
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11.04.2021 17:28
+42
тварь.

Не буде цій сволоті більше у житті щастя. Щоб воно здохло, нелюдь.
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11.04.2021 17:46
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Качок, зайців і т.д. стріляють теж заради розваги. Людина, взагалі, єдиний представник тваринного світу, що вбиває заради розваги
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11.04.2021 21:08 Відповісти
Терміново істоту відправити в динири-линири - це типовий їхній представник .
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11.04.2021 21:39 Відповісти
В хуторі Кукоби було колись ТРИ гнізда лелек.

В 2019 гніздувалась одна сім'я.
В минулому році не було ні однієї сім'ї.
В цьому році мабуть теж не буде.
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11.04.2021 22:20 Відповісти
понаплодилось уродов, думают, что весь мир только вокруг них крутится. Мозгов понять, сколько времени нужно на восстановление популяции, у них нет.
Надеюсь, что ему вправят мозг, чтобы больше, *****, ни деревца не сломал, урод конченый.

Правильно делаете, что рожу ублюдку замазали. Наверняка найдутся такие, которые захотели бы с ним поговорить.
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11.04.2021 22:28 Відповісти
ну почему же правильно, от хорошего разговора еще никому плохо не становилось, только ума прибавлялось ... если выживали
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12.04.2021 05:08 Відповісти
к войне готовится чо?
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12.04.2021 02:05 Відповісти
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