Чоловік заради розваги застрелив лелеку під Києвом. ВIДЕО

У Василькові Київської області поліцейські встановили зловмисника, який заради розваги застрелив лелеку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Київській області.

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Подія сталась на вулиці Донбасівській у місті Васильків. До відділу поліції №1 Обухівського районного управління поліції звернувся місцевий житель, який повідомив, що біля його будинку застрелили птаха.

На місце події миттєво виїхали правоохоронці і встановили обставини події. Менш ніж за добу дільничні офіцери знайшли зловмисника, ним виявився 25-річний молодик. Чоловік надав правдиві покази та зізнався у скоєному.

Пневматичну рушницю вилучено та направлено на експертизу.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання про оголошення підозри останньому. Досудове розслідування триває.