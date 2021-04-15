Обратный отсчет до летней Олимпиады запустили в Японии. ВИДЕО

В Японии через 100 дней стартует Олимпиада-2020, которую перенесли на год из-за пандемии. 14 апреля в Токио запустили обратный отсчет до дня соревнований.

На вершине горы Такао был установлен символ Олимпиады - пять колец, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Дом".

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В здании мэрии установили фигуры талисманов соревнований. Имя первого - Мирайтова - объединяет в себе понятия "будущее" и "вечность". А второго зовут Сомэйти - это производное от названия одного из сортов сакуры и фразы, что в переводе с английского означает - "такой сильный".

"Борьба с невидимым врагом, коронавирусом, заставила нас перенести Игры на год. Это было суровое испытание для всего человечества. Но я хочу, чтобы мы преодолели все трудности, связанные с коронавирусом, и провели Игры, которые запомнятся всем", - отметила губернатор Токио Юрико Коикэ.

Олимпийские игры в Японии пройдут с 23 июля по 8 августа этого года.

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