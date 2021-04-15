Зворотний відлік до літньої Олімпіади запустили в Японії. ВIДЕО

В Японії через 100 днів стартує Олімпіада-2020 року, яку перенесли на рік через пандемію. 14 квітня в Токіо запустили зворотний відлік до дня змагань.

На вершині гори Такао було встановлено символ Олімпіади - п'ять кілець, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал "Дом".

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У будівлі мерії встановили фігури талісманів змагань. Ім'я першого — Мірайтова — об'єднує в собі поняття "майбутнє" і "вічність". А другого звуть Сомейті — це похідне від назви одного з сортів сакури і фрази, що в перекладі з англійської означає — "такий сильний".

"Боротьба з невидимим ворогом, коронавірусом, змусила нас перенести Ігри на рік. Це було суворе випробування для всього людства. Але я хочу, щоб ми подолали всі труднощі, пов'язані з коронавірусом, і провели Ігри, які запам'ятаються всім", — зазначила губернатор Токіо Юріко Коїке.

Олімпійські ігри в Японії триватимуть з 23 липня до 8 серпня цього року.

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