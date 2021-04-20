РУС
6 901 55

К похищению Чауса причастны действующие сотрудники государственных органов Украины, - адвокат Вишневый. ВИДЕО

Адвокат пропавшего бывшего киевского судьи Николая Чауса выразил озабоченность молчанием правоохранительных органов Украины.

Об этом Александр Вишневый заявил в интервью для Пятого канала, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ru.publika.md.

О степени вовлечённости в произошедшее молдавских структур, по его словам, судить рано.

"Могу предположить или сделать предварительные выводы, что к этому причастны, в том числе, и граждане Украины. Как мне стало известно со слов жены, к этой спецоперации, которая готовилась, или к этому правонарушению, можно утвердительно говорить, причастны не просто граждане, а действующие сотрудники официальных государственных органов", - заявил адвокат.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Комитет ВР по нацбезопасности не рассматривал вопрос похищения Чауса, - "слуга народа" Безуглая

Издание отмечает, что Украина уверена в том, что инцидент пытаются использовать для ухудшения отношений между Киевом и Кишинёвом. Молдавские правоохранительные органы пока задержали одного человека. МВД считает, что преступление совершили иностранные граждане, сбежавшие из страны через границу с Украиной. Расследованием случившегося занимается и специально сформированная парламентская комиссия.

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. Сразу после этого судья ушел в отпуск, где находился с 10 августа по 1 сентября 2016 года. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года он был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы, где находится до сих пор. В июле 2017 года в Высший совет правосудия поступила жалоба Нели Ластовки на систематическое отсутствие Чауса на работе, после чего 2 августа в отношении судьи было открыто дисциплинарное дело.

4 октября 2017 года Третья Дисциплинарная палата Совета правосудия отстранила Николая Чауса от осуществления правосудия и рекомендовала его уволить. 6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище. В настоящее время в Кишиневе рассматривается дело об экстрадиции судьи в Украину.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

Подробнее о ситуации с судьей Чаусом читайте в статье главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова: "Похищение судьи Чауса сотрудниками ГУР МО: скандал в Молдове ради дискредитации Бурбы и Вагнергейта".

Автор: 

+7
Гребанный стыд. Так измарать страну в фекалии, как сделали эти зеленые недоумки, нужно еще суметь. Не хватало еще угробить отношения с нормальным соседом.
20.04.2021 14:50 Ответить
+6
Испанский стыд...
20.04.2021 14:48 Ответить
+6
Этим показаниям сейчас уже грош цена в базарный день. Как они вообще собираются легализовать самого Чауса теперь на территории Украины?
20.04.2021 15:01 Ответить
Стид був коли потрох вивозив хабарників щоб сховати від відповідальності .
20.04.2021 14:58 Ответить
Лично брал и вывозил в чемоданах? По частям или целиком?
20.04.2021 15:02 Ответить
выпустили клоуна адукат строит конспирологические версии может он пусть расскажет как он лично перетирал с Плохотнюком в Молдове терки..и базар... и как именно ниоткуда в Кишиневе выплыл Чаус избежав арест тут в Украине???!!
20.04.2021 15:06 Ответить
Теперь уже абсолютно фиолетово что будет говорить или не говорить Чаус. От слова совсем.
20.04.2021 15:13 Ответить
Ти смердючка кацапська можеш сміятись хоч всерись ,але навіщо такий гарант який не знає як в нього зникають злочинці? Такий тільки твій ***** бо у вас завжди іхтамнєт.
20.04.2021 15:07 Ответить
Штырит? Проспись. У нас любые преступники сбегают, сбегали и будут сбегать через Молдову и Приднестровье. Там проходной двор.
20.04.2021 15:15 Ответить
Хто був президентом і за чиєю вказівкою його вивезли? Проспись ти бо коли його повернули там прохідний двір нікуди не зник,лише злочинець отримає своє.
20.04.2021 15:31 Ответить
Т.е. и организатор и давшие разрешение на этот недружественный Молдове шаг, все сядут в тюрьму? Я только ЗА.
20.04.2021 17:20 Ответить
Так і яза тільки сісти повинні з початку ті при чиїй владі брались хабарі і вивозили чауса у молдову.
20.04.2021 17:25 Ответить
У тебя тюрьмы хватит все почти население страны пересажать? По закону сидеть должны обе стороны. Себе сколько срока отпишешь? На десятку или поболее?
20.04.2021 17:41 Ответить
Ми з тобою де пересікались коли чауса вивозили чи завозили? Я не міг з тобою бачитись бо мене там не було ,сядеш сам.
20.04.2021 17:54 Ответить
Вряд-ли. Только после тебя, и то пойду свидетелем. Я за тобой внимательно присматриваю. И все документирую.
20.04.2021 18:08 Ответить
а адвокашка часом не під чаусом......... . правду кажуть - який їхав таку здибав.
20.04.2021 14:52 Ответить
Интересно, на кого сейчас Чаус даёт признательные показания?
20.04.2021 14:56 Ответить
А он не гражданин Украины? Или у него молдовская виза не закрыта?
20.04.2021 15:03 Ответить
Любой адвокат после всплывшей информации от молдавских правоохоронных органов в международном суде докажет факт насильственного похищения и удерживания Чауса. После этого его показания можно засунуть в одно место.
20.04.2021 15:07 Ответить
Любой обвинитель рассмеется ему в лицо и покажет билет на поезд Кишинев-Киев, купленный лично Чаусом, и продемонстрирует чек из чебуречной возле метро Вокзальная, найденный при обыске у честнейшего из реформированных судей. А показания каких-то молдавских участковых суд откинет как никчемные и не относящиеся к сути справы
20.04.2021 15:17 Ответить
Ага. Расскажешь это в суде Пусть похохочут.
20.04.2021 15:19 Ответить
Да, при условии ДОКАЗАТЕЛЬСТВА что его похитили именно правоохранительные органы Украины и ИМЕННО НА територии Молдавии. А вот ЕСЛИ его похитили "неустановленые лица" и по доброте душевной "вдруг" привезли в Украину, где связав, и оставив в определеном месте позвонили и предупредили уже В украине, то юридически задержание этого борова будет НА територии Украины.
А твой адвокат в международном суде "обгадится". И отношение к таким особям как чаус там отдельное. Этому борову нужно пожизненное дать. Как минимум
21.04.2021 08:54 Ответить
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА уже представили правоохранительные органы Молдовы. Поэтому обгадились пока что четко установленные лица, прямо имеющие отношение к государству Украина. А также их защитнички
21.04.2021 10:55 Ответить
Чауса невозможно легализовать для следственных действий. Где содержится Чаус? В СИЗО? А кто его туда поместил и на основании каких документов? Или Чаус на конспиративной квартире у ВОВКА? Т.Е он незаконно удерживается там разведчиками? Все это - каскады уголовных де против сотрудников разведки и ГРУ. И эти уголовные дела возникнут сразу после смены власти. По этому поводу у Украины колоссальный опыт.
20.04.2021 15:22 Ответить
А может его только завтра задержат на Позняках при попытке зайти в трамвай без спецпропуска, опознают, и за хобот отведут к деду Лукьяну. И все юридически безупречно
20.04.2021 15:29 Ответить
бакановские чертоловы не спроста выловили этого чапкиса и уже две недели держат инкогнито. Судя по его разбитому хлебалу, клоунская гэбня готовит какую-то информационную бомбу, чтобы перебить резонанс от расследования bellingcat. Не удивлюсь если этот чапкис заявит, что порошенко лично его скрывал в своей резиденции, а адвокат чапкиса, который дружбан дерьмака тут непричем.
20.04.2021 14:56 Ответить
Правопорушення було тоді коли цього мерзотника тишком вивозили з України щоб уникнути відповідальності і коли Молдова його не видавала ,а не тепер коли він буде відповідати засвої злочини.
20.04.2021 14:57 Ответить
Молдова его как-раз выдавала. Оствалось около месяца, все шло по международной процедуре. Но тут вмешались дебилы.
20.04.2021 15:04 Ответить
Молдова його видавала (как раз),до тих пір поки не вкрали і не вивезли.Вона його видавала при попрошенку а при зеленському неохоче видала,а тепер сумує.
20.04.2021 15:14 Ответить
Врешь. Оставалось закончить процедуру передачи после решения Верховного Суда Молдовы. И все. А теперь, из-за дебилов, имидж государства в дерьме и отношения с Молдовой ниже плинтуса. Величайший даже телефон не берет -- нечего сказать.
20.04.2021 15:18 Ответить
Я не знаю що таке врьош, а знаю те що бажання завезти щоб сховати свідка була у того хто його вивозив щоб він не дав покази,тобто вкрав той хто й вивозив а заодно і державу підставив.
20.04.2021 20:15 Ответить
До викрадення Чауса причетні чинні співробітники державних органів України, - адвокат Вишневий - Цензор.НЕТ 6839
20.04.2021 20:20 Ответить
А может по этому его и похитили, но только те же что и вывезли?
20.04.2021 20:08 Ответить
А его шо, Корбан с Коломойским вывели, когда Чаус за честные глаза льготировал Корбана по приговору? Спрятали концы вводу?
20.04.2021 15:24 Ответить
А якби викрали Януковича наші компетентні органи, галас був би такий?
Чаус - скоїв злочин! Його місце в суді, а не в Молдові!
20.04.2021 15:01 Ответить
Пліснявий план по інтеграції в ЄС та НАТО на сьогодні.
Переср.атися з усіма цивілізованими сусідами.
Годувати українських воєнних гниляччям.
Зустрітися з лукашенком.
Дати воду в окупований крим.
20.04.2021 15:01 Ответить
"...Как мне стало известно со слов жены, к этой спецоперации, которая готовилась,...", тобто дружина (невідомо чия) знала, що така спецоперація готувалася. і мовчала, доки спецоперація не реалізувалася... Прямо цирк на дроті!
20.04.2021 15:05 Ответить
Это журналисты так написали. Молодых поставли на "статью" как обычно, они и понаписывали эту ерунду.
20.04.2021 15:26 Ответить
Таким молодим журналістам потрібно відривати я..ця за розповсюдження фейків і неправдивої інформації "по недомислію", або гнати з редакцій.
20.04.2021 21:00 Ответить
Ещё раз убеждаюсь - судью посадить невозможно. Делайте выводы...
20.04.2021 16:01 Ответить
"по словам жени"...а теща що говорить?...задовбали ці ....."Могу предположить"
20.04.2021 16:13 Ответить
Оно жаль когда хороший человек пропал.....
20.04.2021 16:24 Ответить
викрила і вбили ...ДАРАСА суддівського - МОЛОДЦІ, одним ...андоном на цій землі стало менше!
20.04.2021 16:25 Ответить
Теперь молдавскому СИБу надо выкрасть Зелю...вот будет хохма....
20.04.2021 16:25 Ответить
ну а что делать если братья молдоване не выдавали его? сбу хуже моссада или что? так нужно доставать всех, со всего мира и точка
20.04.2021 16:30 Ответить
То есть, он еще год забирал в Молдове с банкомата свою зарплату)))))))))
20.04.2021 21:22 Ответить
Ну красавчики!
20.04.2021 22:01 Ответить
а чого він у молдавію попер, колись показували його сімю, то його дружина чисто молдаванка, то може на батьківщину. зелена масть говорила, що його вивезли на президентсьому літаку, колись порушували кримінал проти прикордонника який його випустив, але щось слідів цієї справи немає. Чаус був призначений на викрадення бо другого нікого не було під рукою. А чи знали гнусавий поц і павлін про майбутнє викрадення. Безумовно. Смирнов із ОПи адвокат Чауса в минулому, сам із кубла порткова. раніше СБУ повідомляло, що затримало бувших ГУР, які в інтересах рейха хотіли викрасти генерала, який не подав руки поцу на представленні. А Чаус зявиться акурат за три дні до фільму Грозева. Вони як херові шахматисти рахують тільки до трьох.
20.04.2021 23:36 Ответить
зебил со своей ОПой и прочим моносбродом ---будут сидеть в тюрьме !

Столько, сколько они нагадили Украине---можно сравнивать только с овощем и то не факт, что они его не перелюнули!
20.04.2021 23:53 Ответить
Ізраїльський " Моссад" викрав всіх фашистських злочинців з Аргентини та інших південно - американських країн і що їм за це було? Гордяться цим до сих пір.
21.04.2021 08:18 Ответить
Манипуляции
В заглавии написано "К похищению Чауса причастны действующие сотрудники государственных органов Украины"
А вот адвокат ПРЕДПОЛАГАЕТ, со слов жены.
Анулировать бы лицензию у таких вот артемонов. НЕ имеешь ФАКТОВ, хоть 1 доказательства - не раскрывай хлебало.

А еще лучше было бы "Я слышал как на базаре 2 бабки говорили" - далее по тексту.
Это что за бред? Это зачем постить?

А вот то что эта МРАЗЬ, пользуясь "законом" сбежала - абсолютные факты. И баблишко нашли, которые никак не мог заработать этот мудила.
21.04.2021 08:48 Ответить
 
 