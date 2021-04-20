К похищению Чауса причастны действующие сотрудники государственных органов Украины, - адвокат Вишневый. ВИДЕО

Адвокат пропавшего бывшего киевского судьи Николая Чауса выразил озабоченность молчанием правоохранительных органов Украины.

Об этом Александр Вишневый заявил в интервью для Пятого канала, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ru.publika.md.

О степени вовлечённости в произошедшее молдавских структур, по его словам, судить рано.

"Могу предположить или сделать предварительные выводы, что к этому причастны, в том числе, и граждане Украины. Как мне стало известно со слов жены, к этой спецоперации, которая готовилась, или к этому правонарушению, можно утвердительно говорить, причастны не просто граждане, а действующие сотрудники официальных государственных органов", - заявил адвокат.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Комитет ВР по нацбезопасности не рассматривал вопрос похищения Чауса, - "слуга народа" Безуглая

Издание отмечает, что Украина уверена в том, что инцидент пытаются использовать для ухудшения отношений между Киевом и Кишинёвом. Молдавские правоохранительные органы пока задержали одного человека. МВД считает, что преступление совершили иностранные граждане, сбежавшие из страны через границу с Украиной. Расследованием случившегося занимается и специально сформированная парламентская комиссия.

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. Сразу после этого судья ушел в отпуск, где находился с 10 августа по 1 сентября 2016 года. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года он был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы, где находится до сих пор. В июле 2017 года в Высший совет правосудия поступила жалоба Нели Ластовки на систематическое отсутствие Чауса на работе, после чего 2 августа в отношении судьи было открыто дисциплинарное дело.

4 октября 2017 года Третья Дисциплинарная палата Совета правосудия отстранила Николая Чауса от осуществления правосудия и рекомендовала его уволить. 6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище. В настоящее время в Кишиневе рассматривается дело об экстрадиции судьи в Украину.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

Подробнее о ситуации с судьей Чаусом читайте в статье главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова: "Похищение судьи Чауса сотрудниками ГУР МО: скандал в Молдове ради дискредитации Бурбы и Вагнергейта".