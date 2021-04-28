Граждан Китая в Украине начали массово вакцинировать от COVID-19. ВИДЕО

В Киеве в одной из больниц происходила вакцинация граждан Китая от COVID-19, что может быть частью китайской правительственной программы.

Чтобы получить прививку, 26 апреля в Консультативно-диагностический центр Печерского района Киева пришли несколько десятков человек. Как сообщает Радио Свобода, на входе их ждала куратор, которая координировала вход в медучреждение, разделив присутствующих на несколько групп, передает Цензор.НЕТ.

Вакцинация граждан Китая в столичных пунктах вакцинации происходит по решению оперативного штаба Министерства здравоохранения Украины по реагированию на ситуацию по распространению инфекционных болезней, которые можно предотвратить путем вакцинации. Это 27 апреля подтвердил начальник отдела первичной медико-санитарной помощи Департамента здравоохранения КГГА, региональный координатор вакцинации в Киеве Василий Животенюк.

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Распоряжение о вакцинации граждан Китая закреплено в протоколе решения центрального штаба Минздрава от 2 апреля, добавил он.

"В протоколе есть пункт, который позволяет вакцинацию китайской диаспоры вакциной COVAX (предоставленной Украине в рамках глобальной инициативы COVAX. - Ред.) на территории Украины. Вакцина - CoronaVac, китайская, та, что нам поступила. И есть решение центрального штаба о вакцинации определенной группы людей через посольство Китайской Республики наверное. Есть 1500 доз. Есть решение - мы его выполняем ", - рассказал координатор.

Координатор вакцинации в Киеве не знает, имеют ли возможность другие государства подать аналогичное прошение и добавил, что подобных решений в отношении граждан других стран, кроме Китая, до сих пор не было.

По информации издания, списки для прививки составило посольство Китая в Киеве, для этого выделены 6500 вакцин CoviShield из партии, которая прибыла в Украину в марте.

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Издание обратилось к киевской больнице, где проходила вакцинация, за дополнительной информацией, но там отказались от комментариев и посоветовали обратиться в посольство КНР.

Китайское государственное информагентство "Синьхуа" 27 апреля подтвердило , что в Украине началась вакцинация граждан Китая "благодаря усилиям посольства КНР".

"Иммунизация осуществляется вакциной китайской компании Sinovac Biotech. Прививку можно сделать в трех городах - Киеве, Одессе и Харькове. Для желающих сделать прививки действуют возрастные ограничения - от 18 до 59 лет. По данным посольства КНР, на вакцинацию уже записались 2800 человек", - сообщает китайское СМИ.

7 марта 2021 министр иностранных дел Китая Ван Й объявил, что Пекин будет способствовать вакцинации от COVID-19 соотечественников за рубежом, включая открытие центров по вакцинации китайскими препаратами.

Через месяц после этого китайские дипломаты отчитались, что таким образом вакцинировали более 200 000 граждан КНР в разных государствах. Посольство Китая в Киеве подтвердило китайскому проправительственному изданию Global Times, что также примет участие в программе. На запрос о том, как это происходит в Украине, в посольстве КНР не ответили.

25 марта 2021 в Украину по заказу украинского правительства прибыла первая партия (215 000 доз) вакцины китайской компании Sinovac Biotech, использовать ее начали 13 апреля.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что прививки китайской вакциной CoronaVac будут делать полицейским, представителям маломобильных групп населения, олимпийцам, паралимпийцам и педагогам, которые будут принимать участие во внешнем независимом оценивании. О гражданах Китая правительство до сих пор не сообщала.