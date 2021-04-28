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Громадян Китаю в Україні почали масово вакцинувати проти COVID-19. ВIДЕО

У Києві в одній з лікарень відбувалася вакцинація громадян Китаю проти COVID-19, що може бути частиною китайської урядової програми.

Щоб отримати щеплення, 26 квітня в Консультативно-діагностичний центр Печерського району Києва прийшли кілька десятків людей. Як повідомляє Радіо Свобода, на вході на них чекала кураторка, яка координувала вхід до медзакладу, розділивши присутніх на кілька груп, передає Цензор.НЕТ.

Вакцинація громадян Китаю у столичних пунктах щеплення відбувається за рішенням оперативного штабу Міністерства охорони здоров’я України з реагування на ситуацію з поширення інфекційних хвороб, яким можна запобігти шляхом вакцинації. Це 27 квітня підтвердив начальник відділу первинної медико-санітарної допомоги Департаменту охорони здоров’я КМДА, регіональний координатор вакцинації в Києві Василь Животенюк.

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Розпорядження про вакцинацію громадян Китаю закріплене у протоколі рішення центрального штабу МОЗ від 2 квітня, додав він.

Громадян Китаю в Україні почали масово вакцинувати проти COVID-19 01

"У протоколі є пункт, який дозволяє вакцинацію китайської діаспори вакциною COVAX (надані Україні в рамках глобальної ініціативи COVAX. – Ред.) на території України. Вакцина – CoronaVac, китайська, та, що нам надійшла. І є рішення центрального штабу про вакцинування певної групи людей через посольство Китайської Республіки напевно. Є 1500 доз. Є рішення – ми його виконуємо", – розповів координатор.

Координатор вакцинації в Києві не знає, чи мають можливість інші держави подати аналогічне прохання і додав, що подібних рішень щодо громадян інших країн, окрім Китаю, дотепер не було.

За інформацією видання, списки для щеплення склало посольство Китаю в Києві, для цього виділено 6500 вакцин CoviShield із партії, яка прибула в Україну в березні.

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Видання звернулося до київської лікарні, де відбувалася вакцинація, за додатковою інформацією, але там відмовилися від коментарів і порадили звернутися до посольства КНР.

Китайське державне інформагентство "Сіньхуа" 27 квітня підтвердило, що в Україні почалася вакцинація громадян Китаю "завдяки зусиллям посольства КНР".

"Імунізація здійснюється вакциною китайської компанії Sinovac Biotech. Щеплення можна зробити в трьох містах – Києві, Одесі та Харкові. Для охочих зробити щеплення діють вікові обмеження – від 18 до 59 років. За даними посольства КНР, на вакцинацію вже записалися 2800 осіб", – повідомляє китайське ЗМІ.

7 березня 2021 року міністр закордоних справ Китаю Ван Ї оголосив, що Пекін сприятиме щепленню від COVID-19 співвітчизників за кордоном, включно з відкриттям центрів із вакцинації китайськими препаратами.

Через місяць після цього китайські дипломати звітували, що таким чином вакцинували понад 200 тисяч громадян КНР у різних державах. Посольство Китаю в Києві підтвердило китайському проурядовому виданню Global Times, що також візьме участь у програмі. На запит Радіо Свобода про те, як це відбувається в Україні, у посольстві КНР не відповіли.

25 березня 2021 року до України на замовлення українського уряду прибула перша партія (215 тисяч доз) вакцини китайської компанії Sinovac Biotech, використовувати її почали 13 квітня.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляв, що щеплення китайською вакциною CoronaVac робитимуть поліцейським, представникам маломобільних груп населення, олімпійцям, паралімпійцям та освітянам, які братимуть участь у зовнішньому незалежному оцінюванні. Про громадян Китаю уряд дотепер не повідомляв.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Київ (19463) Китай (4584) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Хто б міг подумати.
Маски працюють та є ефективними. Тому в разі, якщо масочник захворіє, винна людина без маски.
Лохдани працюють та є ефективними. тому в разі, якщо ідіот, який в очікуванні послаблення карантину черговий тиждень сидить вдома, захворіє, винна вільна людина, яка нахабно та безвідповідально захищає свої елементарні конституційні права (як-то права на вільне пересування та підприємницьку дільність).
В@кцини працюють та є ефективними. Тому в разі, якщо повністю щеплений захворіє, винна людина, що не приймає в себе експериментальні отруйні субстанції.
Чи ідіоти сліпо вірять в це через гіпоксію мозку? Чи з їх критичним мисленням завжди все було погано?
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28.04.2021 09:59
+4
Сбу не цікаво?
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28.04.2021 09:45
+4
Этих узкоглазых нужно серной кислотой вакцинировать.
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28.04.2021 09:48
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Сбу не цікаво?
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28.04.2021 09:45 Відповісти
Ага, как раз пфайцер подьехал.
Испанский стыд.
Зато основную массу украинцев не вакцининруют, а стариков китайской же вакциной.
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28.04.2021 09:46 Відповісти
Новость прочитай.
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28.04.2021 09:48 Відповісти
Тут двойные стандарты. Было же постановление о недопустимости вакцинации "вне очереди". Более того, угрожали уголовными делами нарушителям. А тут...
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28.04.2021 09:57 Відповісти
Этих узкоглазых нужно серной кислотой вакцинировать.
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28.04.2021 09:48 Відповісти
любитель Адика?
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28.04.2021 09:52 Відповісти
А таких як ти каструвати - щоб не розмножувались.
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28.04.2021 09:52 Відповісти
Смотрю есть защитники у китайцев.... ну ну коронавирус вам в помощь
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28.04.2021 09:59 Відповісти
Я й кажу - кацапи ненавидять все, що не кацапське.
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28.04.2021 10:07 Відповісти
ну китайских шпионов в первую очередь нужно сберечь ...
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28.04.2021 09:49 Відповісти
Хто б міг подумати.
Маски працюють та є ефективними. Тому в разі, якщо масочник захворіє, винна людина без маски.
Лохдани працюють та є ефективними. тому в разі, якщо ідіот, який в очікуванні послаблення карантину черговий тиждень сидить вдома, захворіє, винна вільна людина, яка нахабно та безвідповідально захищає свої елементарні конституційні права (як-то права на вільне пересування та підприємницьку дільність).
В@кцини працюють та є ефективними. Тому в разі, якщо повністю щеплений захворіє, винна людина, що не приймає в себе експериментальні отруйні субстанції.
Чи ідіоти сліпо вірять в це через гіпоксію мозку? Чи з їх критичним мисленням завжди все було погано?
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28.04.2021 09:59 Відповісти
Хуавей Украина?
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28.04.2021 10:00 Відповісти
А що, хіба 73% ще не вакцинували? Дивно...
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28.04.2021 10:09 Відповісти
Живу в Печерском районе. Стал в очередь на вакцинацию месяц тому назад. Но китайские товарищи зебыдлоте идейно ближе.
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28.04.2021 10:33 Відповісти
Как же, нафик вы нужны? Вы думаете кому будут продавать ВАШУ землю ЗЕБИДЛОТА при власти? Тем же = кому и МОТОРСИЧ.... Нам геноцид (шоб повиздихали) - китайцы заселят, будет вторая ПОДНЕБЕСНАЯ.. а то куда ж им бедняжкам свои миллиарды населения девать? Сибирь не так привлекает как Украина....
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28.04.2021 10:43 Відповісти
за чей счет?
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28.04.2021 11:11 Відповісти
Как бы стать китайцем?
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28.04.2021 11:28 Відповісти
Восток дело тонкое. Такого ляпаса сегодняшней власти Китай влупил... Наши граждане мимо проходя наблюдают как надо организовывать вакцинацию... И граждан своих привить и за "Мотор Січ" ответочку дать.
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28.04.2021 11:51 Відповісти
ніфіга сєбе. а чого це їх через КОВАКС? Нехай китайці своїм партію відправляють за свій рахунок. ото летів літак із Сіновак, ото у ньому повинна була бути за гроші Китаю для своїх громадян вакцина, медтрійку ладно вже Україна дає. а не так, що вакцина, що для українців через КОВАКС віддається китайцям, купи у китайців ще на китайців виколи.
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28.04.2021 12:09 Відповісти
Зебилы, я в восхищении!
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28.04.2021 12:20 Відповісти
.. лЬогкій ляпас Зєлє - майстру спорта від Піднебесної
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28.04.2021 14:00 Відповісти
 
 