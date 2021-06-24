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Житель Авдеевки сбывал гранаты по 500 гривен за штуку, - полиция. ВИДЕО

27-летний житель прифронтовой Авдеевки Донецкой области организовал противоправный бизнес по продаже боеприпасов. Он сбывал гранаты Ф-1 и РГД-5 по цене 500 грн за одну.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Донецкой области.

Мужчина - ранее судимый за совершение кражи, убийства и сбыта оружия. Он хранил боеприпасы в своем доме и намеревался их продать.

"С целью документирования незаконной деятельности дельца полицейские провели два этапа оперативных закупок боеприпасов, в результате которых были приобретены две гранаты Ф-1 и три гранаты РГД-5 с запалами к ним", - говорится в сообщении.

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Сразу после проведения второго этапа злоумышленника задержали. Изъятый ​​"товар" направлен на экспертное исследование. Полицейские устанавливают происхождение этих боеприпасов.

За незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами жителю Авдеевки грозит до семи лет лишения свободы.

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Автор: 

граната (998) Нацполиция (16463) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) Авдеевка (2444)


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Топ комментарии
+10
Идиот. В АТБ 159 грн кг.
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24.06.2021 00:35
+2
На рынке совесть продавали…
За даром - три рубля кило.
Все приценялись - но не брали,
Товар не брендовый давно.

Хватали: Жадность, наглость, зависть,
Ложь раскупалась на «Ура».
А совесть? -.Бантиком украсить
И в сундучок сложить пора. Эд Дикий
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24.06.2021 06:48
+1
дороговато...
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24.06.2021 00:39
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Правила форума Совет форумчан
Идиот. В АТБ 159 грн кг.
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24.06.2021 00:35 Ответить
На рынке совесть продавали…
За даром - три рубля кило.
Все приценялись - но не брали,
Товар не брендовый давно.

Хватали: Жадность, наглость, зависть,
Ложь раскупалась на «Ура».
А совесть? -.Бантиком украсить
И в сундучок сложить пора. Эд Дикий
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24.06.2021 06:48 Ответить
дороговато...
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24.06.2021 00:39 Ответить
Подобный биологический мусор надо в Лугандон выдавливать, пусть там с колен встают
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24.06.2021 00:52 Ответить
Гранаты случайно не китайского производства ?
Люди ж брали для конкретных разборок с тёщей, соседом, любовником жены ...
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24.06.2021 01:26 Ответить
С тещей)))
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24.06.2021 05:00 Ответить
беруть для прикола, перед друзями хвалитись і виє... по пьяні на пікніку в озеро жбурнути
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24.06.2021 07:49 Ответить
Один из этих огурчиков-помидорчиков - да запхнуть ему куда надо, сняв чеку - вот и весь сказ.
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24.06.2021 01:36 Ответить
Глаза у дикторши жуть!!!! Выдайте ей очки!!!!
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24.06.2021 10:12 Ответить
а сколько он сидел.за кражу, оборот оружия и убийство? ему 27 и он на свободе. наверное начал красть в садике,торговать оружием в 3 классе а в 4м уже убивал. не сходиться. или закон хреновый или следаки и судьи хотят хорошо жить.
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24.06.2021 10:32 Ответить
А я бы взял парочку!
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24.06.2021 10:42 Ответить
Видать для рыбалки предлагал.....Вот, если бы он цели в руководстве определил ,тогда другое дело!
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24.06.2021 15:43 Ответить
 
 