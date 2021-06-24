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Мешканець Авдіївки збував гранати по 500 гривень за штуку, - поліція. ВIДЕО

27-річний житель прифронтової Авдіївки Донецької області організував протиправний бізнес з продажу боєприпасів. Він збував гранати Ф-1 та РГД-5 за ціною 500 грн за одну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Донецької області.

Чоловік - раніше судимий за скоєння крадіжки, вбивства і збут зброї. Він зберігав боєприпаси у своєму будинку і мав намір їх продати.

"З метою документування незаконної діяльності ділка поліцейські провели два етапи оперативних закупок боєприпасів, у результаті яких було придбано дві гранати Ф-1 і три гранати РГД-5 із запалами до них", - йдеться в повідомленні.

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Одразу після проведення другого етапу зловмисника затримали. Вилучений "товар" направлено на експертне дослідження. Поліцейські встановлюють походження цих боєприпасів

За незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами жителю Авдіївки загрожує до семи років позбавлення волі.

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Автор: 

граната (789) Нацполіція (15168) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) Авдіївка (2342)


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Топ коментарі
+10
Идиот. В АТБ 159 грн кг.
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24.06.2021 00:35
+2
На рынке совесть продавали…
За даром - три рубля кило.
Все приценялись - но не брали,
Товар не брендовый давно.

Хватали: Жадность, наглость, зависть,
Ложь раскупалась на «Ура».
А совесть? -.Бантиком украсить
И в сундучок сложить пора. Эд Дикий
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24.06.2021 06:48
+1
дороговато...
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24.06.2021 00:39
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Идиот. В АТБ 159 грн кг.
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24.06.2021 00:35 Відповісти
На рынке совесть продавали…
За даром - три рубля кило.
Все приценялись - но не брали,
Товар не брендовый давно.

Хватали: Жадность, наглость, зависть,
Ложь раскупалась на «Ура».
А совесть? -.Бантиком украсить
И в сундучок сложить пора. Эд Дикий
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24.06.2021 06:48 Відповісти
дороговато...
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24.06.2021 00:39 Відповісти
Подобный биологический мусор надо в Лугандон выдавливать, пусть там с колен встают
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24.06.2021 00:52 Відповісти
Гранаты случайно не китайского производства ?
Люди ж брали для конкретных разборок с тёщей, соседом, любовником жены ...
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24.06.2021 01:26 Відповісти
С тещей)))
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24.06.2021 05:00 Відповісти
беруть для прикола, перед друзями хвалитись і виє... по пьяні на пікніку в озеро жбурнути
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24.06.2021 07:49 Відповісти
Один из этих огурчиков-помидорчиков - да запхнуть ему куда надо, сняв чеку - вот и весь сказ.
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24.06.2021 01:36 Відповісти
Глаза у дикторши жуть!!!! Выдайте ей очки!!!!
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24.06.2021 10:12 Відповісти
а сколько он сидел.за кражу, оборот оружия и убийство? ему 27 и он на свободе. наверное начал красть в садике,торговать оружием в 3 классе а в 4м уже убивал. не сходиться. или закон хреновый или следаки и судьи хотят хорошо жить.
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24.06.2021 10:32 Відповісти
А я бы взял парочку!
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24.06.2021 10:42 Відповісти
Видать для рыбалки предлагал.....Вот, если бы он цели в руководстве определил ,тогда другое дело!
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24.06.2021 15:43 Відповісти
 
 