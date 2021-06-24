Мешканець Авдіївки збував гранати по 500 гривень за штуку, - поліція. ВIДЕО

27-річний житель прифронтової Авдіївки Донецької області організував протиправний бізнес з продажу боєприпасів. Він збував гранати Ф-1 та РГД-5 за ціною 500 грн за одну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Донецької області.

Чоловік - раніше судимий за скоєння крадіжки, вбивства і збут зброї. Він зберігав боєприпаси у своєму будинку і мав намір їх продати.

"З метою документування незаконної діяльності ділка поліцейські провели два етапи оперативних закупок боєприпасів, у результаті яких було придбано дві гранати Ф-1 і три гранати РГД-5 із запалами до них", - йдеться в повідомленні.

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Одразу після проведення другого етапу зловмисника затримали. Вилучений "товар" направлено на експертне дослідження. Поліцейські встановлюють походження цих боєприпасів

За незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами жителю Авдіївки загрожує до семи років позбавлення волі.

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