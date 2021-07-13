Ветераны МВД собираются протестовать в Киеве, требуя перерасчета пенсий, - СМИ. ВИДЕО

Ветераны возмущены тем, что зарплаты полицейским подняли 3 года назад, а им пенсии не пересчитали.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Zaxid.net.

Участники акции собираются в среду, 14 июля пикетировать Верховную Раду, Кабинет Министров и Офис Президента.

"Уже более трех лет, как подняли зарплату полицейским, а нам перерасчет не сделали. Согласно положению "О прохождении службы", нам автоматически должны были сделать перерасчет пенсии. То есть, если полицейским поднимают зарплату, соответственно, нам должны поднимать пенсию", - пояснил ветеран МВД Богдан Грицак.

Автобус с протестующими отправился в Киев из Львова. В Бродах участники акции встретятся со своими соратниками со всей Львовской области и дальше отправятся вместе.

"Есть информация, что есть команда не пускать нас в Киев, как это будет выглядеть - увидим. Но мы планируем мирную акцию", - рассказал пенсионер МВД Игорь Давыденко.

Акция протеста пенсионеров и ветеранов органов внутренних дел Украины запланирована как всеукраинская - на нее съедутся представители всех регионов страны.

