12 660 84

Ветераны МВД собираются протестовать в Киеве, требуя перерасчета пенсий, - СМИ. ВИДЕО

Ветераны возмущены тем, что зарплаты полицейским подняли 3 года назад, а им пенсии не пересчитали.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Zaxid.net.

Участники акции собираются в среду, 14 июля пикетировать Верховную Раду, Кабинет Министров и Офис Президента.

"Уже более трех лет, как подняли зарплату полицейским, а нам перерасчет не сделали. Согласно положению "О прохождении службы", нам автоматически должны были сделать перерасчет пенсии. То есть, если полицейским поднимают зарплату, соответственно, нам должны поднимать пенсию", - пояснил ветеран МВД Богдан Грицак.

Автобус с протестующими отправился в Киев из Львова. В Бродах участники акции встретятся со своими соратниками со всей Львовской области и дальше отправятся вместе.

"Есть информация, что есть команда не пускать нас в Киев, как это будет выглядеть - увидим. Но мы планируем мирную акцию", - рассказал пенсионер МВД Игорь Давыденко.

Акция протеста пенсионеров и ветеранов органов внутренних дел Украины запланирована как всеукраинская - на нее съедутся представители всех регионов страны.

+32
ветераны МВД пусть рассчитаются сначала за награбленное за период службы
показать весь комментарий
14.07.2021 00:02 Ответить
+23
передайте мусорам нашу озабоченность.
показать весь комментарий
14.07.2021 00:06 Ответить
+20
Многие из них палачи и рэкетиры, т.е. оборотни в погонах.
показать весь комментарий
14.07.2021 00:06 Ответить
ветераны МВД пусть рассчитаются сначала за награбленное за период службы
показать весь комментарий
14.07.2021 00:02 Ответить
Вот-вот, там ещё люстрацию не мешает провести и лишить несколько тысяч пенсии вообще, за то, что они творили в своё время
показать весь комментарий
14.07.2021 00:13 Ответить
Та ви просто всіх розстріляйте, а то будете морочитись кому давати, кому ні.
показать весь комментарий
14.07.2021 06:29 Ответить
Приїжджай до мене я тобі свої"володіння" покажу,, можеш забрати 50% мого "награбованого" (бери що душа забажає) з речами з секонд хенду, включно.
показать весь комментарий
14.07.2021 06:37 Ответить
у силовиков репутация такая складывалась десятилетиями, кол-во лайков под моим постом это только подтверждает
показать весь комментарий
14.07.2021 11:37 Ответить
По собі усих зрівнюєш?
показать весь комментарий
14.07.2021 09:40 Ответить
совпадение с отставкой сАбакова ?
не думаю
показать весь комментарий
14.07.2021 00:05 Ответить
Многие из них палачи и рэкетиры, т.е. оборотни в погонах.
показать весь комментарий
14.07.2021 00:06 Ответить
все поголовно
показать весь комментарий
14.07.2021 00:17 Ответить
Бажаю тобі набутого мною на службі: моїх, полковничих у відставці, статків - !/4 в двокімнатній прохідній квартирі та 15 річного автомобіля, мого здоров"я - онкологіії, астми, видаленої нирки, гіпертонії. Ти, працював по п"ять років без відпусток, з одним вихідним у місяць і часто - цілодобово?
показать весь комментарий
14.07.2021 09:43 Ответить
таких как вы процентов 15-20% было
показать весь комментарий
14.07.2021 10:19 Ответить
передайте мусорам нашу озабоченность.
показать весь комментарий
14.07.2021 00:06 Ответить
зеть?
показать весь комментарий
14.07.2021 00:11 Ответить
Зеленський готується до силового розгону всіх невдоволених і підготовкою до наступних виборів президента. Але навіть не це головне. Зеленський готується задовольнити всі хотєлки путіна. Для цього йому потрібні мусора які виконають його наказ. Часи будуть важкі.(с)
показать весь комментарий
14.07.2021 00:13 Ответить
тяжелые дни наступают
в борьбе за свободу страны?
показать весь комментарий
14.07.2021 00:16 Ответить
Якось смішно, що Зеленський готується до силового розгону. Він резинову палку не підійме, обкакається, а як хтось кине якусь хлопулшку, то анурез бюудуть лікувати і з під спідниці мами чи дружини місяць не витягнуть. Чи хтось скаже, що він воював на "колчаковських фронтах" і має великий превеликий досвід? Правда в російських саунах "воював" і з сепаратистами ладушки, тільки захисників України чомусь не любить.
показать весь комментарий
14.07.2021 08:14 Ответить
Беркуту поднимите пенсию...
показать весь комментарий
14.07.2021 00:16 Ответить
Та й бувшому "Беркуту" потрібно піднімати, бо про це каже Закон. Ті "Беркутівці", що творили злочини воюють за "ДНР" "ЛНР" і залишилися в Криму. Багато втекли до своїх керівників у Московію. А бівші "Беркутівці", які нікого не вбивали на Майдані пішли на передлову і захищали Україну. Ось вам один приклад:
Близько 12:30, поблизу Слов'янська, після розвантаження продуктів харчування на 4-й блокпост та проведення ротації особового складу, повертаючись з району гори Карачун, був обстріляний із лісосмуги та підбитий терористами з ПЗРК гелікоптер Мі-8МТ (борт 16 «жовтий») Національної гвардії України, на борту якого перебував начальник управління бойової та спеціальної підготовки Національної гвардії України генерал-майор Кульчицький Сергій Павлович, який миттєво загинув. Разом з ним загинули ще 5 військовослужбовців Національної гвардії, включаючи 2 члені екіпажу: заступника командира з льотної підготовки Гвардійської авіаційної бази полковник Бульдович Сергій Іванович, начальник групи бойової підготовки 4 полку особливо важливих державних об'єктів з міста Павлограда, майор Кулилович Віталій Іванович, старший бортовий технік-інструктор вертолітної ескадрильї НГУ капітан Кравченко Сергій Миколайович, інструктор-старший кулеметник 8 полку оперативного призначення, Західне ОТО НГУ прапорщик Білошкурський Валентин Васильович, інструктор-старший кулеметник 8 полку оперативного призначення, Західне ОТО НГУ прапорщик Ліпський Віктор Володимирович, та 6 працівників спеціальної роти міліції УМВС (колишній «Беркут») Івано-Франківської області: заступник командира взводу, старший лейтенант міліції Безпалько Петро Васильович, інспектор-черговий чергової частини старший лейтенант міліції Семанюк Василь Васильович, командир відділення, старший прапорщик міліції Шарабуряк Володимир Богданович; міліціонер, прапорщик міліції Лисенчук Володимир Васильович; міліціонер, старшина міліції Остап'юк Петро Володимирович; міліціонер, старший сержант міліції Яков'як Віктор Петрович.
показать весь комментарий
14.07.2021 08:45 Ответить
"А бівші "Беркутівці", які нікого не вбивали на Майдані пішли на передлову і захищали Україну. Ось вам один приклад:"
А ось Вам статистика: из 10 936 сотрудников МВД ы Крыму - только 88 (0,8%) не изменили присяге.
показать весь комментарий
14.07.2021 10:38 Ответить
Я написав за донецьких, луганських і кримських правоохоронців, що вони майже всі там залишилися. Не забувайте, що в Криму залишилися і військові і прокурори і судді і дупутати, чи я помилився?
показать весь комментарий
14.07.2021 10:46 Ответить
"Я написав за донецьких, луганських і кримських" - там что, специально одаренных набирали? Нет. Там были такие-же, как и везде.
"Не забувайте, що в Криму залишилися і військові і прокурори і судді і дупутати, чи я помилився?" - ну мы то говорим про МВД. И кстати, из всех перечисленных Вами дармоедов, 99% предателей было только в МВД.
показать весь комментарий
14.07.2021 12:50 Ответить
Всех поголовно на пожизненное!
показать весь комментарий
14.07.2021 00:16 Ответить
Мусора же привыкли в одних забрать себе взять .
показать весь комментарий
14.07.2021 00:18 Ответить
За три роки бувші мєнти привикли до пенсій в 6-8 тис. а то і більше пенсій. Тільки це були пенсії з доплатою по видавленому рішенню суду буцім то за борги по прерахунках. А те шо майор-окопник який 20 років не кришував наркодилерів, а жив по полігонах не митий не бритий 20 років, по сьогоднішній день отримує пенсію 3500 то за його немає кому попіклуватись. А мєнти бачиш, чуть шо сходу за горло беруть
показать весь комментарий
14.07.2021 00:25 Ответить
еще хитрый хой говорил, что мусора не люди.
показать весь комментарий
14.07.2021 00:29 Ответить
А де це в нас 20 років були полігони і майори-окопники там сидули і захищали державу? То не ті майори-окопники, які розпродали всю техніку, майно і продовольство? А в 2014 році пацани, яких призвали з підприємств і сіл йшли у тапочках і одежі із секонда? То не при тих майорах-окопниках не заводився ні один танк і не злітали літаки? Чого ви накинулися на пенсіонерів МВС, в яких більність пенсія за 2000 гривні, бо не всі були полковниками. Запитуйте у Косоворотки, чому він не платить нормальні пенсії майорам-окопникам, а нападаєте на тих, хто захищає свої права.
показать весь комментарий
14.07.2021 08:40 Ответить
Привет вам от Авакова, который ушел без камня запазухой.
показать весь комментарий
14.07.2021 00:32 Ответить
Смешно, что автобус выехал со Львова, где пенсионеры ментовки вовсю поддерживали майдан.
показать весь комментарий
14.07.2021 00:34 Ответить
Как интересно читать высеры уродцев, которые при угрозе битого табла набирают 102 и рыдают в трубу....
показать весь комментарий
14.07.2021 00:48 Ответить
Ты с Акермана, как и ватный вАсиль? У вас что там одни малоросы и дауны живут?
показать весь комментарий
14.07.2021 04:38 Ответить
102 создана и существует за наши налоги. Обязаны помогать и защищать а не крышевать наркотрафики и проституцию или бизнес разводить на деньги. Не создавайте тут общественное мнение про белых-пушистых мусоров. Ваши репутационные потери зашкаливают.
показать весь комментарий
14.07.2021 11:41 Ответить
А шо такое, закончилось накалядованное за время службы?
показать весь комментарий
14.07.2021 05:12 Ответить
Что делать ветеранам врачам? Почему хирург идет на пенсию в 65, а беркутец в 40?
показать весь комментарий
14.07.2021 05:15 Ответить
Ти, мурло, за скільки секунд, ні хвилин в 65 стометрівку пробіжиш?
показать весь комментарий
14.07.2021 06:32 Ответить
а за сколько на мусорской точке уходит литр ацетильованого опію ?
показать весь комментарий
14.07.2021 08:12 Ответить
туше
показать весь комментарий
14.07.2021 11:05 Ответить
У беркутовцев нервная работа и руки и ноги болят от постоянного махания дубинкой и отбивания почек в КПЗ
показать весь комментарий
14.07.2021 08:01 Ответить
желательно мирную акцию закончить мирно... очень мирно... чтобы и клоун у власти не остался, и народ Украины стал жить лучше... просто закончить с миром...
показать весь комментарий
14.07.2021 05:19 Ответить
А хари не треснут? В 37 лет повыходили на пенсию . До пенсии сидели на шее налогоплательщика и до сих пор продолжают.
показать весь комментарий
14.07.2021 06:13 Ответить
може у 47 ??
37-20=17
показать весь комментарий
14.07.2021 09:21 Ответить
Им плюсовали к стажу обучение в ШМ, вузах и т.д.
показать весь комментарий
14.07.2021 09:44 Ответить
никому мы ненужны 2900 грн пенсия за то что выполнил присягу для страны на 100 %
показать весь комментарий
14.07.2021 06:23 Ответить
Ну да, ну да
из 10 936 сотрудников МВД в Крыму - только 88 (0,8%) не изменили присяге.

Больше 99% предателей.
показать весь комментарий
14.07.2021 10:46 Ответить
ветеранов "Майдана" нужно подтягивать!
показать весь комментарий
14.07.2021 06:41 Ответить
Не, те, кто работал на производстве и сфере обслуживания про перерасчет при зебилах давно забыли, а тунеядцы и бандиты требуют...
Офигеть!
показать весь комментарий
14.07.2021 07:24 Ответить
Всеукраїнський муссор повезуть в Київ ?
Там свого достатньо…
показать весь комментарий
14.07.2021 07:30 Ответить
Ці старі мусора і того не заробили, що їм дали при виході у 40 років, на пенсію. Дармоїди
показать весь комментарий
14.07.2021 07:53 Ответить
Ветераны МВД? Ето те которые в 35 на пенсию выходят с полными карманами награбленного? Вы смеетесь? Может еще сталинские вертухаи придут по повышенные пенсии и льготы за тяжелую и нервную работу?
показать весь комментарий
14.07.2021 07:59 Ответить
скора судейская мразота пениться начнет ...
показать весь комментарий
14.07.2021 08:14 Ответить
У судейской мразоти пенсия минимальная (районный судья была 67 тысяч) . Добавка была с 1 -го января +50%!! А с 1 июля Зеля "добавил" еще маленькую прибавку в 9 тысяч!! Т.е. теперь минимум у судьи 76 тысяч!! Ясненько?? До 1-го января 2021 у судей минималка была 45 тысяч!!
показать весь комментарий
14.07.2021 08:49 Ответить
Я так розумію, що више коменти написали палкі фанати Вальдемара Косоворотки? Бо далеко не всі працівники МВС були корупціонерами, а ті що жили не на зарплату і не потребують пенсій, у них є свій бізнес. Частина з них втекли до Московії. А ті, що чесно працювали, отримали на службі купу хвороб і невлаштованість викинуті новою владою на смітник. По аналогії при цій владі таке саме буду стосуватися і поліції, бо вони їм потрібні, коли їх захищають, "пакують", збирають "компру"..., в підуть на пенсію - знову придумають якісь закони і вони залишуться за бортом. Чомусь у "бариги" знаходили кошти на пенсії всім, а такі "чесні" зелені обдурили населення і доводять всіх до зубожіння.
показать весь комментарий
14.07.2021 08:26 Ответить
В мвд абсолютно все 100% - коррупционеры и ьандиты.
Еще Берия, реформируя милицицю, поставил к стенке абсолютно всех и набрал новых.
Ничего не изменилось.
показать весь комментарий
14.07.2021 09:05 Ответить
Чому всі образливі пости на ветеранів МВС на російській мові? Таке враженння, що Люся дала кломанду очорнити в очах населення нормальних дідуганів, які вірно відсдужили своєму народові і пішли на мізерну пенсію. Всі писаки, коли на них хтось крикнув чи погрожував так бігли до міліції, що аж туфлі злітали і просили захисту, а зараз такі сміливі тут муйню писати. Не тим займаються в офісі прехзидента, краще підвищуйте пенсії не тільки ветеранам МВС, а і іншим пенсіонерам, а не стравлюйте їх своїми збоченими постами.
показать весь комментарий
14.07.2021 09:18 Ответить
Это, что бы лучшему в истории министру мвд было понятно, что про него думают.
Никто нормальный за помощью в милицию не бегал, это два.
В твоем опусе минимум два десятка ошибок, потому сомневаюсь, что ты не таджик, на самом деле.
показать весь комментарий
14.07.2021 09:36 Ответить
Якщо твій нік Ан, то це не означає, що ти літак, чи кореєць, тии просто люсін троль. Я наврався на знатока української мови, який і слова мовою не пише, чи ти малорос? То звичайно, малороси в міліцію не бігали, вони від неї втікали.
показать весь комментарий
14.07.2021 09:41 Ответить
Хачик номерной, ты б хоть на курсы сначала записался прежде, чем выдавать себя за поцреота.
показать весь комментарий
14.07.2021 09:50 Ответить
Шановний "кукурузник АН2" не вчіть вченого. Я вільно розмовляю і пишу державною, а Вам раджу не ходити на курси, українська мова для нормальних людей, а для хамів якраз підходить мова гопніка і ординця. Ображати людей, які носили погони міліції поголовно - це Ваша тупість і зло. Подивіться на пам'ятники, які є в кожному місті і там Ви побачите десятки призвіщ, загинувших за спокій і благополуччя мирних людей. Не будьте таким злим по відношенню до старших за віком людей, які найкращі роки свого життя віддали службі народу- чергуванням, недосипанням і недоїданням. Як Ви можете давати оцінку тим, крого зовсям не знаєте. Як Ви думаєте, легко отримати посвідчення і погони? Звичайно ні. Це великі перевірки, навчання, спорт... Добами на чергуванні і замість того, щоб їх підтримати, Ви і такі як Ви їх ображають. Чи можливо Ви довели їх причетність до злочинів і у Вас є вироки суду? Вам не соромно?
показать весь комментарий
14.07.2021 10:12 Ответить
шо за ветерани мвд? Так будького хто на пенсію пішов можна ветераном назвати.
показать весь комментарий
14.07.2021 08:58 Ответить
Ветерани МВС це ті, які відслужили 25 і більше кадендарних років. Це ті, які не зганьбили мундир і свою честь.
показать весь комментарий
14.07.2021 09:42 Ответить
чесно кажучи я не доганяю як можна 25 років прожити на ту зп яка в МВС і не зганьбити мундир і честь - це повинні бути святі. Їх канонізувати треба, а не якесь звання ветерана мвс давати. Імхо ветерани - це ті хто воював з агресором, а інші то не ветерани.
показать весь комментарий
14.07.2021 23:18 Ответить
Білоконь буде?
показать весь комментарий
14.07.2021 09:30 Ответить
три года раздуплялись
показать весь комментарий
14.07.2021 09:34 Ответить
Підкиньте цим посіпакам і ворогам України ще тридцять срібняків!
показать весь комментарий
14.07.2021 10:03 Ответить
Вороги України це ті на яких Ви працюєте, які закривають невиннитх генералів і учасників російсько-української війни, захистивших Україну, віддають військових злочинців ворогу і секрети спецоперацій по затриманню терористів, які вбивали мирних і військових.
показать весь комментарий
14.07.2021 10:14 Ответить
Вороги України - це менти, сбу, депутати, чиновники ... Це вони за тридцять років залишили Україну без армії, без зброї, і без територій. Зате всi кацапські пособники - виявилися при владі !!!

(А якщо з перерахованих вище є порядні люди - то це виключення з правил, а виключення - підтверджують правила)
показать весь комментарий
14.07.2021 10:24 Ответить
Мені дуже цікаво, а чому 30 років? Я не вважаю, що за Ющенка і Порошенко ми щось віддавали, чи втратили. Навпаки, відкрили архіви і жахнулися з тієї інформації, що з нами робив "Брат", відвоювали частину своєї території і взяли курс на Захід-подалі від Москви. А ще цікавіше - а хто нам вибирав Кравчука, Кучму, Януковича і Зеленського? Що прийшли з Америки і всунули нам цих ворогів? Це Ви і такі як Ви їх навибирали, а вони вже визначають свою зовнішню і внутрішню політику. Є провини міліції і це незаперечно, коли вони виконували злочинний наказ Зека, але більшісить встали на захист Конституції і людей, бо нічого б не відбулося, якби вони цього не зробили. Нормальні були і в СБУ та прокуратурі а також серед депутатів. Чому Ви їх всіх змішали з брудом? За суддів, які виносили рішення іменем України, Ви не написали, за прокурів, які клепали злочинні обвинувачення, Ви також не написали. А що мало було військових генералів і полковників, які зливали інформацію про наші війська? Та нівіть деякі леді бадали це робити. Не шукайте винних у своїх помилках.
показать весь комментарий
14.07.2021 10:35 Ответить
До цих чотирьох президентів, яких ви перерахували я хочу додати ще двох - Ющенко і Порошенко.
Взагалі "вибори" це повне дурілово.
Я більше ніколи ні на які вибори взагалі не піду.
показать весь комментарий
14.07.2021 11:25 Ответить
Це Ваше право не ходити на вибори. То Ви за те щоб ніхто не ходив на вибори, бо в нас немає нормальних кандидатів? Виходить, що в нас немає держави? То виходить, що ми раби сусіда, бо не створили держави, це такі Ваші мрії, дії, чи побажання?
А за президентів Ющенко і Порошенко мені було не соромно і вони зробили свою справу настільки, настільки змогли, бо на території України проживає 73% дебілів і більше при такій массі зробити неможливо.
показать весь комментарий
14.07.2021 12:12 Ответить
А що Ющенко і Порошенко зробили доброго для України? Посадили путінських агентів, забралі награбоване у Ахметова, викинули з України проросійських політиків?
Може для вас особисто вони що то і зробили ..
показать весь комментарий
14.07.2021 12:28 Ответить
Це все демагогія.
На останніх виборах було 15 кандидатів. Ви могли вибрати.
Раз не захотіли робити вибір, значить Ви не демократ, не патріот, не громадянин.
Вірніше громадянином цієї країни себе не вважаєте.
Тому Ваша демагогія тут ні до чого.
А..! Ще, виходить, Ви, сер, боягуз.
показать весь комментарий
14.07.2021 15:27 Ответить
На останніх президентських в першому турі за Балашова. А взагалі - проголасовать за чергового ... (не буду писати, щоб не видалили коммент), тобто добровільно віддати владу над собою це ознака відваги або малодушності ??
показать весь комментарий
15.07.2021 09:46 Ответить
Це технічне питання, якщо вибори чесні і без порушень.
Навіть якщо Ви проголосуєте, а більшість за іншого, то ніяку владу над собою Ви не віддаєте. Бо у Вас особисто її не було. Це якщо Ви дійсно не були у владі.
показать весь комментарий
16.07.2021 15:57 Ответить
Віддав 44 роки праці в промисловості,але завжди говорив і говорю,що хаять міліцію,поліцію ті хто найбільше краде і порушує закони. . Поліція неподобається пяним дебілам на дорогах, корупціонерам. шахраям.вбивцям і іншій навалочі. Ну а особовий склад поліції--такий як і ми всі з вами. Вони з нашої вулиці,з нашого будинку,вони є плоть нації. Тому дивіться на себе в дзеркало і побачите поліцію. Ну а "найчеснішим"--ідіть в лави поліції і змінюйте її.
показать весь комментарий
14.07.2021 10:53 Ответить
Та шо Вы говорите!
Прям слезу пустил от такого вывода)))
Мусорня, НИКОГДА и никому не нравилась. От простого работяги до, как ни странно, самого министра МВД.
Работяге, потому что, мусора с беспределом постоянным, а министру МВД, потому что ВСЕГДА МАЛО ЗАНОСИЛИ.
Про уголовный мир не вспоминаем.
Мусор, это стиль жизни. Любой нормальный человек, попадая в их систему, уже через пол-года, становится полным отморозком и быдлом. Система у них такая - обыдлячивать.
показать весь комментарий
14.07.2021 11:22 Ответить
Анархіст ? ?
показать весь комментарий
14.07.2021 15:28 Ответить
Ветераны МВД им. Януковича?
показать весь комментарий
14.07.2021 10:57 Ответить
ЦЕЛАЯ страница, реального отношения к мусорам мусористым))))
Каких реХформ, вам не хватает?
показать весь комментарий
14.07.2021 11:15 Ответить
 
 