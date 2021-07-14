Ветерани МВС збираються протестувати в Києві, вимагаючи перерахунку пенсій, - ЗМІ. ВIДЕО
Ветерани обурені тим, що зарплати поліцейським підняли 3 роки тому, а їм пенсії не перерахували.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на Zaxid.net.
Учасники акції збираються в середу, 14 липня пікетувати Верховну Раду, Кабінет Міністрів та Офіс Президента.
"Уже більше трьох років, як підняли зарплату поліцейським, а нам перерахунку не зробили. Згідно з положенням "Про проходження служби", нам автоматично повинні були зробити перерахунок пенсії. Тобто, якщо поліцейським піднімають зарплату, відповідно нам мають піднімати пенсію", – пояснив ветеран МВС Богдан Грицак.
Автобус з учасниками протесту вирушив до Києва зі Львова. У Бродах учасники акції зустрінуться зі своїми соратниками з усією Львівської області й далі вирушать разом.
"Є інформація, що є команда не пускати нас до Києва, як це буде - побачимо. Але ми плануємо мирну акцію", - розповів пенсіонер МВС Ігор Давиденко.
Акція протесту пенсіонерів та ветеранів органів внутрішніх справ України запланована як всеукраїнська - на неї з'їдуться представники всіх регіонів країни.
не думаю
в борьбе за свободу страны?
Близько 12:30, поблизу Слов'янська, після розвантаження продуктів харчування на 4-й блокпост та проведення ротації особового складу, повертаючись з району гори Карачун, був обстріляний із лісосмуги та підбитий терористами з ПЗРК гелікоптер Мі-8МТ (борт 16 «жовтий») Національної гвардії України, на борту якого перебував начальник управління бойової та спеціальної підготовки Національної гвардії України генерал-майор Кульчицький Сергій Павлович, який миттєво загинув. Разом з ним загинули ще 5 військовослужбовців Національної гвардії, включаючи 2 члені екіпажу: заступника командира з льотної підготовки Гвардійської авіаційної бази полковник Бульдович Сергій Іванович, начальник групи бойової підготовки 4 полку особливо важливих державних об'єктів з міста Павлограда, майор Кулилович Віталій Іванович, старший бортовий технік-інструктор вертолітної ескадрильї НГУ капітан Кравченко Сергій Миколайович, інструктор-старший кулеметник 8 полку оперативного призначення, Західне ОТО НГУ прапорщик Білошкурський Валентин Васильович, інструктор-старший кулеметник 8 полку оперативного призначення, Західне ОТО НГУ прапорщик Ліпський Віктор Володимирович, та 6 працівників спеціальної роти міліції УМВС (колишній «Беркут») Івано-Франківської області: заступник командира взводу, старший лейтенант міліції Безпалько Петро Васильович, інспектор-черговий чергової частини старший лейтенант міліції Семанюк Василь Васильович, командир відділення, старший прапорщик міліції Шарабуряк Володимир Богданович; міліціонер, прапорщик міліції Лисенчук Володимир Васильович; міліціонер, старшина міліції Остап'юк Петро Володимирович; міліціонер, старший сержант міліції Яков'як Віктор Петрович.
А ось Вам статистика: из 10 936 сотрудников МВД ы Крыму - только 88 (0,8%) не изменили присяге.
"Не забувайте, що в Криму залишилися і військові і прокурори і судді і дупутати, чи я помилився?" - ну мы то говорим про МВД. И кстати, из всех перечисленных Вами дармоедов, 99% предателей было только в МВД.
37-20=17
из 10 936 сотрудников МВД в Крыму - только 88 (0,8%) не изменили присяге.
Больше 99% предателей.
Офигеть!
Там свого достатньо…
Еще Берия, реформируя милицицю, поставил к стенке абсолютно всех и набрал новых.
Ничего не изменилось.
Никто нормальный за помощью в милицию не бегал, это два.
В твоем опусе минимум два десятка ошибок, потому сомневаюсь, что ты не таджик, на самом деле.
(А якщо з перерахованих вище є порядні люди - то це виключення з правил, а виключення - підтверджують правила)
Взагалі "вибори" це повне дурілово.
Я більше ніколи ні на які вибори взагалі не піду.
А за президентів Ющенко і Порошенко мені було не соромно і вони зробили свою справу настільки, настільки змогли, бо на території України проживає 73% дебілів і більше при такій массі зробити неможливо.
Може для вас особисто вони що то і зробили ..
На останніх виборах було 15 кандидатів. Ви могли вибрати.
Раз не захотіли робити вибір, значить Ви не демократ, не патріот, не громадянин.
Вірніше громадянином цієї країни себе не вважаєте.
Тому Ваша демагогія тут ні до чого.
А..! Ще, виходить, Ви, сер, боягуз.
Навіть якщо Ви проголосуєте, а більшість за іншого, то ніяку владу над собою Ви не віддаєте. Бо у Вас особисто її не було. Це якщо Ви дійсно не були у владі.
Прям слезу пустил от такого вывода)))
Мусорня, НИКОГДА и никому не нравилась. От простого работяги до, как ни странно, самого министра МВД.
Работяге, потому что, мусора с беспределом постоянным, а министру МВД, потому что ВСЕГДА МАЛО ЗАНОСИЛИ.
Про уголовный мир не вспоминаем.
Мусор, это стиль жизни. Любой нормальный человек, попадая в их систему, уже через пол-года, становится полным отморозком и быдлом. Система у них такая - обыдлячивать.
Каких реХформ, вам не хватает?