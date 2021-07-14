УКР
12 660 84

Ветерани МВС збираються протестувати в Києві, вимагаючи перерахунку пенсій, - ЗМІ. ВIДЕО

Ветерани обурені тим, що зарплати поліцейським підняли 3 роки тому, а їм пенсії не перерахували.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на Zaxid.net.

Учасники акції збираються в середу, 14 липня пікетувати Верховну Раду, Кабінет Міністрів та Офіс Президента.

"Уже більше трьох років, як підняли зарплату поліцейським, а нам перерахунку не зробили. Згідно з положенням "Про проходження служби", нам автоматично повинні були зробити перерахунок пенсії. Тобто, якщо поліцейським піднімають зарплату, відповідно нам мають піднімати пенсію", – пояснив ветеран МВС Богдан Грицак.

Автобус з учасниками протесту вирушив до Києва зі Львова. У Бродах учасники акції зустрінуться зі своїми соратниками з усією Львівської області й далі вирушать разом.

"Є інформація, що є команда не пускати нас до Києва, як це буде - побачимо. Але ми плануємо мирну акцію", - розповів пенсіонер МВС Ігор Давиденко.

Акція протесту пенсіонерів та ветеранів органів внутрішніх справ України запланована як всеукраїнська - на неї з'їдуться представники всіх регіонів країни.

Автор: 

+32
ветераны МВД пусть рассчитаются сначала за награбленное за период службы
14.07.2021 00:02 Відповісти
+23
передайте мусорам нашу озабоченность.
14.07.2021 00:06 Відповісти
+20
Многие из них палачи и рэкетиры, т.е. оборотни в погонах.
14.07.2021 00:06 Відповісти
ветераны МВД пусть рассчитаются сначала за награбленное за период службы
14.07.2021 00:02 Відповісти
Вот-вот, там ещё люстрацию не мешает провести и лишить несколько тысяч пенсии вообще, за то, что они творили в своё время
14.07.2021 00:13 Відповісти
Та ви просто всіх розстріляйте, а то будете морочитись кому давати, кому ні.
14.07.2021 06:29 Відповісти
Приїжджай до мене я тобі свої"володіння" покажу,, можеш забрати 50% мого "награбованого" (бери що душа забажає) з речами з секонд хенду, включно.
14.07.2021 06:37 Відповісти
у силовиков репутация такая складывалась десятилетиями, кол-во лайков под моим постом это только подтверждает
14.07.2021 11:37 Відповісти
По собі усих зрівнюєш?
14.07.2021 09:40 Відповісти
совпадение с отставкой сАбакова ?
не думаю
14.07.2021 00:05 Відповісти
Многие из них палачи и рэкетиры, т.е. оборотни в погонах.
14.07.2021 00:06 Відповісти
все поголовно
14.07.2021 00:17 Відповісти
Бажаю тобі набутого мною на службі: моїх, полковничих у відставці, статків - !/4 в двокімнатній прохідній квартирі та 15 річного автомобіля, мого здоров"я - онкологіії, астми, видаленої нирки, гіпертонії. Ти, працював по п"ять років без відпусток, з одним вихідним у місяць і часто - цілодобово?
14.07.2021 09:43 Відповісти
таких как вы процентов 15-20% было
14.07.2021 10:19 Відповісти
передайте мусорам нашу озабоченность.
14.07.2021 00:06 Відповісти
зеть?
14.07.2021 00:11 Відповісти
Зеленський готується до силового розгону всіх невдоволених і підготовкою до наступних виборів президента. Але навіть не це головне. Зеленський готується задовольнити всі хотєлки путіна. Для цього йому потрібні мусора які виконають його наказ. Часи будуть важкі.(с)
14.07.2021 00:13 Відповісти
тяжелые дни наступают
в борьбе за свободу страны?
14.07.2021 00:16 Відповісти
Якось смішно, що Зеленський готується до силового розгону. Він резинову палку не підійме, обкакається, а як хтось кине якусь хлопулшку, то анурез бюудуть лікувати і з під спідниці мами чи дружини місяць не витягнуть. Чи хтось скаже, що він воював на "колчаковських фронтах" і має великий превеликий досвід? Правда в російських саунах "воював" і з сепаратистами ладушки, тільки захисників України чомусь не любить.
14.07.2021 08:14 Відповісти
Беркуту поднимите пенсию...
14.07.2021 00:16 Відповісти
Та й бувшому "Беркуту" потрібно піднімати, бо про це каже Закон. Ті "Беркутівці", що творили злочини воюють за "ДНР" "ЛНР" і залишилися в Криму. Багато втекли до своїх керівників у Московію. А бівші "Беркутівці", які нікого не вбивали на Майдані пішли на передлову і захищали Україну. Ось вам один приклад:
Близько 12:30, поблизу Слов'янська, після розвантаження продуктів харчування на 4-й блокпост та проведення ротації особового складу, повертаючись з району гори Карачун, був обстріляний із лісосмуги та підбитий терористами з ПЗРК гелікоптер Мі-8МТ (борт 16 «жовтий») Національної гвардії України, на борту якого перебував начальник управління бойової та спеціальної підготовки Національної гвардії України генерал-майор Кульчицький Сергій Павлович, який миттєво загинув. Разом з ним загинули ще 5 військовослужбовців Національної гвардії, включаючи 2 члені екіпажу: заступника командира з льотної підготовки Гвардійської авіаційної бази полковник Бульдович Сергій Іванович, начальник групи бойової підготовки 4 полку особливо важливих державних об'єктів з міста Павлограда, майор Кулилович Віталій Іванович, старший бортовий технік-інструктор вертолітної ескадрильї НГУ капітан Кравченко Сергій Миколайович, інструктор-старший кулеметник 8 полку оперативного призначення, Західне ОТО НГУ прапорщик Білошкурський Валентин Васильович, інструктор-старший кулеметник 8 полку оперативного призначення, Західне ОТО НГУ прапорщик Ліпський Віктор Володимирович, та 6 працівників спеціальної роти міліції УМВС (колишній «Беркут») Івано-Франківської області: заступник командира взводу, старший лейтенант міліції Безпалько Петро Васильович, інспектор-черговий чергової частини старший лейтенант міліції Семанюк Василь Васильович, командир відділення, старший прапорщик міліції Шарабуряк Володимир Богданович; міліціонер, прапорщик міліції Лисенчук Володимир Васильович; міліціонер, старшина міліції Остап'юк Петро Володимирович; міліціонер, старший сержант міліції Яков'як Віктор Петрович.
14.07.2021 08:45 Відповісти
"А бівші "Беркутівці", які нікого не вбивали на Майдані пішли на передлову і захищали Україну. Ось вам один приклад:"
А ось Вам статистика: из 10 936 сотрудников МВД ы Крыму - только 88 (0,8%) не изменили присяге.
14.07.2021 10:38 Відповісти
Я написав за донецьких, луганських і кримських правоохоронців, що вони майже всі там залишилися. Не забувайте, що в Криму залишилися і військові і прокурори і судді і дупутати, чи я помилився?
14.07.2021 10:46 Відповісти
"Я написав за донецьких, луганських і кримських" - там что, специально одаренных набирали? Нет. Там были такие-же, как и везде.
"Не забувайте, що в Криму залишилися і військові і прокурори і судді і дупутати, чи я помилився?" - ну мы то говорим про МВД. И кстати, из всех перечисленных Вами дармоедов, 99% предателей было только в МВД.
14.07.2021 12:50 Відповісти
Всех поголовно на пожизненное!
14.07.2021 00:16 Відповісти
Мусора же привыкли в одних забрать себе взять .
14.07.2021 00:18 Відповісти
За три роки бувші мєнти привикли до пенсій в 6-8 тис. а то і більше пенсій. Тільки це були пенсії з доплатою по видавленому рішенню суду буцім то за борги по прерахунках. А те шо майор-окопник який 20 років не кришував наркодилерів, а жив по полігонах не митий не бритий 20 років, по сьогоднішній день отримує пенсію 3500 то за його немає кому попіклуватись. А мєнти бачиш, чуть шо сходу за горло беруть
14.07.2021 00:25 Відповісти
еще хитрый хой говорил, что мусора не люди.
14.07.2021 00:29 Відповісти
А де це в нас 20 років були полігони і майори-окопники там сидули і захищали державу? То не ті майори-окопники, які розпродали всю техніку, майно і продовольство? А в 2014 році пацани, яких призвали з підприємств і сіл йшли у тапочках і одежі із секонда? То не при тих майорах-окопниках не заводився ні один танк і не злітали літаки? Чого ви накинулися на пенсіонерів МВС, в яких більність пенсія за 2000 гривні, бо не всі були полковниками. Запитуйте у Косоворотки, чому він не платить нормальні пенсії майорам-окопникам, а нападаєте на тих, хто захищає свої права.
14.07.2021 08:40 Відповісти
Привет вам от Авакова, который ушел без камня запазухой.
14.07.2021 00:32 Відповісти
Смешно, что автобус выехал со Львова, где пенсионеры ментовки вовсю поддерживали майдан.
14.07.2021 00:34 Відповісти
Как интересно читать высеры уродцев, которые при угрозе битого табла набирают 102 и рыдают в трубу....
14.07.2021 00:48 Відповісти
Ты с Акермана, как и ватный вАсиль? У вас что там одни малоросы и дауны живут?
14.07.2021 04:38 Відповісти
102 создана и существует за наши налоги. Обязаны помогать и защищать а не крышевать наркотрафики и проституцию или бизнес разводить на деньги. Не создавайте тут общественное мнение про белых-пушистых мусоров. Ваши репутационные потери зашкаливают.
14.07.2021 11:41 Відповісти
А шо такое, закончилось накалядованное за время службы?
14.07.2021 05:12 Відповісти
Что делать ветеранам врачам? Почему хирург идет на пенсию в 65, а беркутец в 40?
14.07.2021 05:15 Відповісти
Ти, мурло, за скільки секунд, ні хвилин в 65 стометрівку пробіжиш?
14.07.2021 06:32 Відповісти
а за сколько на мусорской точке уходит литр ацетильованого опію ?
14.07.2021 08:12 Відповісти
туше
14.07.2021 11:05 Відповісти
У беркутовцев нервная работа и руки и ноги болят от постоянного махания дубинкой и отбивания почек в КПЗ
14.07.2021 08:01 Відповісти
желательно мирную акцию закончить мирно... очень мирно... чтобы и клоун у власти не остался, и народ Украины стал жить лучше... просто закончить с миром...
14.07.2021 05:19 Відповісти
А хари не треснут? В 37 лет повыходили на пенсию . До пенсии сидели на шее налогоплательщика и до сих пор продолжают.
14.07.2021 06:13 Відповісти
може у 47 ??
37-20=17
14.07.2021 09:21 Відповісти
Им плюсовали к стажу обучение в ШМ, вузах и т.д.
14.07.2021 09:44 Відповісти
никому мы ненужны 2900 грн пенсия за то что выполнил присягу для страны на 100 %
14.07.2021 06:23 Відповісти
Ну да, ну да
из 10 936 сотрудников МВД в Крыму - только 88 (0,8%) не изменили присяге.

Больше 99% предателей.
14.07.2021 10:46 Відповісти
ветеранов "Майдана" нужно подтягивать!
14.07.2021 06:41 Відповісти
Не, те, кто работал на производстве и сфере обслуживания про перерасчет при зебилах давно забыли, а тунеядцы и бандиты требуют...
Офигеть!
14.07.2021 07:24 Відповісти
Всеукраїнський муссор повезуть в Київ ?
Там свого достатньо…
14.07.2021 07:30 Відповісти
Ці старі мусора і того не заробили, що їм дали при виході у 40 років, на пенсію. Дармоїди
14.07.2021 07:53 Відповісти
Ветераны МВД? Ето те которые в 35 на пенсию выходят с полными карманами награбленного? Вы смеетесь? Может еще сталинские вертухаи придут по повышенные пенсии и льготы за тяжелую и нервную работу?
14.07.2021 07:59 Відповісти
скора судейская мразота пениться начнет ...
14.07.2021 08:14 Відповісти
У судейской мразоти пенсия минимальная (районный судья была 67 тысяч) . Добавка была с 1 -го января +50%!! А с 1 июля Зеля "добавил" еще маленькую прибавку в 9 тысяч!! Т.е. теперь минимум у судьи 76 тысяч!! Ясненько?? До 1-го января 2021 у судей минималка была 45 тысяч!!
14.07.2021 08:49 Відповісти
Я так розумію, що више коменти написали палкі фанати Вальдемара Косоворотки? Бо далеко не всі працівники МВС були корупціонерами, а ті що жили не на зарплату і не потребують пенсій, у них є свій бізнес. Частина з них втекли до Московії. А ті, що чесно працювали, отримали на службі купу хвороб і невлаштованість викинуті новою владою на смітник. По аналогії при цій владі таке саме буду стосуватися і поліції, бо вони їм потрібні, коли їх захищають, "пакують", збирають "компру"..., в підуть на пенсію - знову придумають якісь закони і вони залишуться за бортом. Чомусь у "бариги" знаходили кошти на пенсії всім, а такі "чесні" зелені обдурили населення і доводять всіх до зубожіння.
14.07.2021 08:26 Відповісти
В мвд абсолютно все 100% - коррупционеры и ьандиты.
Еще Берия, реформируя милицицю, поставил к стенке абсолютно всех и набрал новых.
Ничего не изменилось.
14.07.2021 09:05 Відповісти
Чому всі образливі пости на ветеранів МВС на російській мові? Таке враженння, що Люся дала кломанду очорнити в очах населення нормальних дідуганів, які вірно відсдужили своєму народові і пішли на мізерну пенсію. Всі писаки, коли на них хтось крикнув чи погрожував так бігли до міліції, що аж туфлі злітали і просили захисту, а зараз такі сміливі тут муйню писати. Не тим займаються в офісі прехзидента, краще підвищуйте пенсії не тільки ветеранам МВС, а і іншим пенсіонерам, а не стравлюйте їх своїми збоченими постами.
14.07.2021 09:18 Відповісти
Это, что бы лучшему в истории министру мвд было понятно, что про него думают.
Никто нормальный за помощью в милицию не бегал, это два.
В твоем опусе минимум два десятка ошибок, потому сомневаюсь, что ты не таджик, на самом деле.
14.07.2021 09:36 Відповісти
Якщо твій нік Ан, то це не означає, що ти літак, чи кореєць, тии просто люсін троль. Я наврався на знатока української мови, який і слова мовою не пише, чи ти малорос? То звичайно, малороси в міліцію не бігали, вони від неї втікали.
14.07.2021 09:41 Відповісти
Хачик номерной, ты б хоть на курсы сначала записался прежде, чем выдавать себя за поцреота.
14.07.2021 09:50 Відповісти
Шановний "кукурузник АН2" не вчіть вченого. Я вільно розмовляю і пишу державною, а Вам раджу не ходити на курси, українська мова для нормальних людей, а для хамів якраз підходить мова гопніка і ординця. Ображати людей, які носили погони міліції поголовно - це Ваша тупість і зло. Подивіться на пам'ятники, які є в кожному місті і там Ви побачите десятки призвіщ, загинувших за спокій і благополуччя мирних людей. Не будьте таким злим по відношенню до старших за віком людей, які найкращі роки свого життя віддали службі народу- чергуванням, недосипанням і недоїданням. Як Ви можете давати оцінку тим, крого зовсям не знаєте. Як Ви думаєте, легко отримати посвідчення і погони? Звичайно ні. Це великі перевірки, навчання, спорт... Добами на чергуванні і замість того, щоб їх підтримати, Ви і такі як Ви їх ображають. Чи можливо Ви довели їх причетність до злочинів і у Вас є вироки суду? Вам не соромно?
14.07.2021 10:12 Відповісти
шо за ветерани мвд? Так будького хто на пенсію пішов можна ветераном назвати.
14.07.2021 08:58 Відповісти
Ветерани МВС це ті, які відслужили 25 і більше кадендарних років. Це ті, які не зганьбили мундир і свою честь.
14.07.2021 09:42 Відповісти
чесно кажучи я не доганяю як можна 25 років прожити на ту зп яка в МВС і не зганьбити мундир і честь - це повинні бути святі. Їх канонізувати треба, а не якесь звання ветерана мвс давати. Імхо ветерани - це ті хто воював з агресором, а інші то не ветерани.
14.07.2021 23:18 Відповісти
Білоконь буде?
14.07.2021 09:30 Відповісти
три года раздуплялись
14.07.2021 09:34 Відповісти
Підкиньте цим посіпакам і ворогам України ще тридцять срібняків!
14.07.2021 10:03 Відповісти
Вороги України це ті на яких Ви працюєте, які закривають невиннитх генералів і учасників російсько-української війни, захистивших Україну, віддають військових злочинців ворогу і секрети спецоперацій по затриманню терористів, які вбивали мирних і військових.
14.07.2021 10:14 Відповісти
Вороги України - це менти, сбу, депутати, чиновники ... Це вони за тридцять років залишили Україну без армії, без зброї, і без територій. Зате всi кацапські пособники - виявилися при владі !!!

(А якщо з перерахованих вище є порядні люди - то це виключення з правил, а виключення - підтверджують правила)
14.07.2021 10:24 Відповісти
Мені дуже цікаво, а чому 30 років? Я не вважаю, що за Ющенка і Порошенко ми щось віддавали, чи втратили. Навпаки, відкрили архіви і жахнулися з тієї інформації, що з нами робив "Брат", відвоювали частину своєї території і взяли курс на Захід-подалі від Москви. А ще цікавіше - а хто нам вибирав Кравчука, Кучму, Януковича і Зеленського? Що прийшли з Америки і всунули нам цих ворогів? Це Ви і такі як Ви їх навибирали, а вони вже визначають свою зовнішню і внутрішню політику. Є провини міліції і це незаперечно, коли вони виконували злочинний наказ Зека, але більшісить встали на захист Конституції і людей, бо нічого б не відбулося, якби вони цього не зробили. Нормальні були і в СБУ та прокуратурі а також серед депутатів. Чому Ви їх всіх змішали з брудом? За суддів, які виносили рішення іменем України, Ви не написали, за прокурів, які клепали злочинні обвинувачення, Ви також не написали. А що мало було військових генералів і полковників, які зливали інформацію про наші війська? Та нівіть деякі леді бадали це робити. Не шукайте винних у своїх помилках.
14.07.2021 10:35 Відповісти
До цих чотирьох президентів, яких ви перерахували я хочу додати ще двох - Ющенко і Порошенко.
Взагалі "вибори" це повне дурілово.
Я більше ніколи ні на які вибори взагалі не піду.
14.07.2021 11:25 Відповісти
Це Ваше право не ходити на вибори. То Ви за те щоб ніхто не ходив на вибори, бо в нас немає нормальних кандидатів? Виходить, що в нас немає держави? То виходить, що ми раби сусіда, бо не створили держави, це такі Ваші мрії, дії, чи побажання?
А за президентів Ющенко і Порошенко мені було не соромно і вони зробили свою справу настільки, настільки змогли, бо на території України проживає 73% дебілів і більше при такій массі зробити неможливо.
14.07.2021 12:12 Відповісти
А що Ющенко і Порошенко зробили доброго для України? Посадили путінських агентів, забралі награбоване у Ахметова, викинули з України проросійських політиків?
Може для вас особисто вони що то і зробили ..
14.07.2021 12:28 Відповісти
Це все демагогія.
На останніх виборах було 15 кандидатів. Ви могли вибрати.
Раз не захотіли робити вибір, значить Ви не демократ, не патріот, не громадянин.
Вірніше громадянином цієї країни себе не вважаєте.
Тому Ваша демагогія тут ні до чого.
А..! Ще, виходить, Ви, сер, боягуз.
14.07.2021 15:27 Відповісти
На останніх президентських в першому турі за Балашова. А взагалі - проголасовать за чергового ... (не буду писати, щоб не видалили коммент), тобто добровільно віддати владу над собою це ознака відваги або малодушності ??
15.07.2021 09:46 Відповісти
Це технічне питання, якщо вибори чесні і без порушень.
Навіть якщо Ви проголосуєте, а більшість за іншого, то ніяку владу над собою Ви не віддаєте. Бо у Вас особисто її не було. Це якщо Ви дійсно не були у владі.
16.07.2021 15:57 Відповісти
Віддав 44 роки праці в промисловості,але завжди говорив і говорю,що хаять міліцію,поліцію ті хто найбільше краде і порушує закони. . Поліція неподобається пяним дебілам на дорогах, корупціонерам. шахраям.вбивцям і іншій навалочі. Ну а особовий склад поліції--такий як і ми всі з вами. Вони з нашої вулиці,з нашого будинку,вони є плоть нації. Тому дивіться на себе в дзеркало і побачите поліцію. Ну а "найчеснішим"--ідіть в лави поліції і змінюйте її.
14.07.2021 10:53 Відповісти
Та шо Вы говорите!
Прям слезу пустил от такого вывода)))
Мусорня, НИКОГДА и никому не нравилась. От простого работяги до, как ни странно, самого министра МВД.
Работяге, потому что, мусора с беспределом постоянным, а министру МВД, потому что ВСЕГДА МАЛО ЗАНОСИЛИ.
Про уголовный мир не вспоминаем.
Мусор, это стиль жизни. Любой нормальный человек, попадая в их систему, уже через пол-года, становится полным отморозком и быдлом. Система у них такая - обыдлячивать.
14.07.2021 11:22 Відповісти
Анархіст ? ?
14.07.2021 15:28 Відповісти
Ветераны МВД им. Януковича?
14.07.2021 10:57 Відповісти
ЦЕЛАЯ страница, реального отношения к мусорам мусористым))))
Каких реХформ, вам не хватает?
14.07.2021 11:15 Відповісти
 
 