Ветерани МВС збираються протестувати в Києві, вимагаючи перерахунку пенсій, - ЗМІ. ВIДЕО

Ветерани обурені тим, що зарплати поліцейським підняли 3 роки тому, а їм пенсії не перерахували.

Учасники акції збираються в середу, 14 липня пікетувати Верховну Раду, Кабінет Міністрів та Офіс Президента.

"Уже більше трьох років, як підняли зарплату поліцейським, а нам перерахунку не зробили. Згідно з положенням "Про проходження служби", нам автоматично повинні були зробити перерахунок пенсії. Тобто, якщо поліцейським піднімають зарплату, відповідно нам мають піднімати пенсію", – пояснив ветеран МВС Богдан Грицак.

Автобус з учасниками протесту вирушив до Києва зі Львова. У Бродах учасники акції зустрінуться зі своїми соратниками з усією Львівської області й далі вирушать разом.

"Є інформація, що є команда не пускати нас до Києва, як це буде - побачимо. Але ми плануємо мирну акцію", - розповів пенсіонер МВС Ігор Давиденко.

Акція протесту пенсіонерів та ветеранів органів внутрішніх справ України запланована як всеукраїнська - на неї з'їдуться представники всіх регіонів країни.

