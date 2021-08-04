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Украинка Коляденко завоевала бронзу в вольной борьбе на Олимпиаде-2020. ВИДЕО
Украинка Ирина Коляденко (категория до 62 кг) завоевала бронзовую медаль в вольной борьбе на Олимпиаде в Токио.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Соперницей украинки была Анастасия Григорьева из Латвии - двукратная бронзовая призерка чемпионатов мира.
Коляденко одолела соперницу со счетом 3:1.
Украинка в начале схватки "подарила" один балл сопернице, однако тут же сравняла счет.
За 2 минуты до конца Коляденко заработала еще один балл после прохода в ноги, а после успешной контратаки увеличила преимущество до двух баллов.
Напомним, ранее украинские борцы Жан Беленюк и Парвиз Насибов также принесли сборной медали. Беленюк завоевал золото, а Насибов - серебро.
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+19 Вася Шевченко #371210
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Ой, сьогодні в нас медальний день !
Так приємно !
Молодці. Вітання медалістам.
І нових перемог !