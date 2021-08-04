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Новости Видео Олимпиада-2020
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Украинка Коляденко завоевала бронзу в вольной борьбе на Олимпиаде-2020. ВИДЕО

Украинка Ирина Коляденко (категория до 62 кг) завоевала бронзовую медаль в вольной борьбе на Олимпиаде в Токио.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Соперницей украинки была Анастасия Григорьева из Латвии - двукратная бронзовая призерка чемпионатов мира.

Коляденко одолела соперницу со счетом 3:1.

Украинка в начале схватки "подарила" один балл сопернице, однако тут же сравняла счет.

За 2 минуты до конца Коляденко заработала еще один балл после прохода в ноги, а после успешной контратаки увеличила преимущество до двух баллов.

Напомним, ранее украинские борцы Жан Беленюк и Парвиз Насибов также принесли сборной медали. Беленюк завоевал золото, а Насибов - серебро.

Также читайте: Борец Беленюк завоевал первое для Украины золото на Олимпиаде в Токио. ВИДЕО

Автор: 

Олимпиада (1136) борьба (135)


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Топ комментарии
+19
ВІТАЄМО !!!
Украинка Коляденко завоевала бронзу в вольной борьбе на Олимпиаде-2020 - Цензор.НЕТ 6145

...
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04.08.2021 15:15
+9
Умничка Иринка! Ты боец!
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04.08.2021 15:17
+6


Ой, сьогодні в нас медальний день !
Так приємно !
Молодці. Вітання медалістам.
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04.08.2021 18:24
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ВІТАЄМО !!!
Украинка Коляденко завоевала бронзу в вольной борьбе на Олимпиаде-2020 - Цензор.НЕТ 6145

...
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04.08.2021 15:15 Ответить
Умничка Иринка! Ты боец!
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04.08.2021 15:17 Ответить
под конец аленьпиады поперло)
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04.08.2021 15:19 Ответить
вообщето считается что 4-ро борющихся за медали примерно одинаковы а там кому фортанёт и к стати не раз уже предлагали 4-го тоже награждать скажем малой бронзовой
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04.08.2021 15:41 Ответить
Воля к победе победила! Умница, красавица!
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04.08.2021 16:12 Ответить


Ой, сьогодні в нас медальний день !
Так приємно !
Молодці. Вітання медалістам.
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04.08.2021 18:24 Ответить
У борців сьогодні повний комплект медалей.
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04.08.2021 19:11 Ответить
Борітеся поборете.Т.Г.Шевченко)
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04.08.2021 19:50 Ответить
ВІТАЄМО !! МОЛОДЧИНА !! КРАСУНЯ !! ТРУДІВНИЦЯ !! ГОРДІСТЬ УКРАЇНИ !!
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04.08.2021 20:41 Ответить
Теплі вітання землячці !!!
І нових перемог !
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05.08.2021 01:03 Ответить
 
 