Украинка Коляденко завоевала бронзу в вольной борьбе на Олимпиаде-2020. ВИДЕО

Украинка Ирина Коляденко (категория до 62 кг) завоевала бронзовую медаль в вольной борьбе на Олимпиаде в Токио.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Соперницей украинки была Анастасия Григорьева из Латвии - двукратная бронзовая призерка чемпионатов мира.

Коляденко одолела соперницу со счетом 3:1.

Украинка в начале схватки "подарила" один балл сопернице, однако тут же сравняла счет.

За 2 минуты до конца Коляденко заработала еще один балл после прохода в ноги, а после успешной контратаки увеличила преимущество до двух баллов.

Напомним, ранее украинские борцы Жан Беленюк и Парвиз Насибов также принесли сборной медали. Беленюк завоевал золото, а Насибов - серебро.

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