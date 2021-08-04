Українка Коляденко завоювала бронзу у вільній боротьбі на Олімпіаді-2020. ВIДЕО

Українка Ірина Коляденко (категорія до 62 кг) завоювала бронзову медаль у вільній боротьбі на Олімпіаді в Токіо.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Суперницею українки була Анастасія Григор'єва з Латвії - дворазова бронзова призерка чемпіонатів світу.

Коляденко здолала суперницю з рахунком 3:1.

Українка на початку сутички "подарувала" один бал суперниці, однак тут же зрівняла рахунок.

За 2 хвилини до кінця Коляденко заробила ще один бал після проходу в ноги, а після успішної контратаки збільшила перевагу до двох балів.

Нагадаємо, раніше українські борці Жан Беленюк і Парвіз Насібов також принесли збірній медалі. Беленюк завоював золото, а Насібов - срібло.

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