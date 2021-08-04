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Новини Відео Олімпіада-2020
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Українка Коляденко завоювала бронзу у вільній боротьбі на Олімпіаді-2020. ВIДЕО

Українка Ірина Коляденко (категорія до 62 кг) завоювала бронзову медаль у вільній боротьбі на Олімпіаді в Токіо.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Суперницею українки була Анастасія Григор'єва з Латвії - дворазова бронзова призерка чемпіонатів світу.

Коляденко здолала суперницю з рахунком 3:1.

Українка на початку сутички "подарувала" один бал суперниці, однак тут же зрівняла рахунок.

За 2 хвилини до кінця Коляденко заробила ще один бал після проходу в ноги, а після успішної контратаки збільшила перевагу до двох балів.

Нагадаємо, раніше українські борці Жан Беленюк і Парвіз Насібов також принесли збірній медалі. Беленюк завоював золото, а Насібов - срібло.

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Олімпіада (687) боротьба (84)


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Топ коментарі
+19
ВІТАЄМО !!!
Украинка Коляденко завоевала бронзу в вольной борьбе на Олимпиаде-2020 - Цензор.НЕТ 6145

...
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04.08.2021 15:15
+9
Умничка Иринка! Ты боец!
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04.08.2021 15:17
+6


Ой, сьогодні в нас медальний день !
Так приємно !
Молодці. Вітання медалістам.
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04.08.2021 18:24
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ВІТАЄМО !!!
Украинка Коляденко завоевала бронзу в вольной борьбе на Олимпиаде-2020 - Цензор.НЕТ 6145

...
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04.08.2021 15:15 Відповісти
Умничка Иринка! Ты боец!
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04.08.2021 15:17 Відповісти
под конец аленьпиады поперло)
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04.08.2021 15:19 Відповісти
вообщето считается что 4-ро борющихся за медали примерно одинаковы а там кому фортанёт и к стати не раз уже предлагали 4-го тоже награждать скажем малой бронзовой
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04.08.2021 15:41 Відповісти
Воля к победе победила! Умница, красавица!
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04.08.2021 16:12 Відповісти


Ой, сьогодні в нас медальний день !
Так приємно !
Молодці. Вітання медалістам.
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04.08.2021 18:24 Відповісти
У борців сьогодні повний комплект медалей.
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04.08.2021 19:11 Відповісти
Борітеся поборете.Т.Г.Шевченко)
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04.08.2021 19:50 Відповісти
ВІТАЄМО !! МОЛОДЧИНА !! КРАСУНЯ !! ТРУДІВНИЦЯ !! ГОРДІСТЬ УКРАЇНИ !!
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04.08.2021 20:41 Відповісти
Теплі вітання землячці !!!
І нових перемог !
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05.08.2021 01:03 Відповісти
 
 