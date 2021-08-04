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Українка Коляденко завоювала бронзу у вільній боротьбі на Олімпіаді-2020. ВIДЕО
Українка Ірина Коляденко (категорія до 62 кг) завоювала бронзову медаль у вільній боротьбі на Олімпіаді в Токіо.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Суперницею українки була Анастасія Григор'єва з Латвії - дворазова бронзова призерка чемпіонатів світу.
Коляденко здолала суперницю з рахунком 3:1.
Українка на початку сутички "подарувала" один бал суперниці, однак тут же зрівняла рахунок.
За 2 хвилини до кінця Коляденко заробила ще один бал після проходу в ноги, а після успішної контратаки збільшила перевагу до двох балів.
Нагадаємо, раніше українські борці Жан Беленюк і Парвіз Насібов також принесли збірній медалі. Беленюк завоював золото, а Насібов - срібло.
Топ коментарі
+19 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар04.08.2021 15:15
+9 Владимир Иванец
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+6 Vedana
показати весь коментар04.08.2021 18:24
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Ой, сьогодні в нас медальний день !
Так приємно !
Молодці. Вітання медалістам.
І нових перемог !