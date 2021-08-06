Гопак, а не присядка, - Беленюк рассказал о победном танце. ВИДЕО

Олимпийский чемпион Жан Беленюк, вернувшись в Украину, рассказал о своем танце после победы.

Комментарий Беленюка опубликовало издание "НВ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Я репетировал непосредственно на Чемпионате Европы 2019 года, на Европейских играх, и всем обещал, что если я выиграю Олимпийские игры - я, конечно же, станцую гопак. Поэтому это тоже и обещание, которое приходится воплощать в жизнь", - сказал Беленюк.

Смотрите: "Вместо традиционного украинского гопака пустился в москальскую присядку. В Киев Беленюку возвращаться небезопасно", - пропагандистка Кремля Скабеева. ВИДЕО

Жан Беленюк розповів про свій переможний гопак після перемоги у Токіо pic.twitter.com/GTzbdkgs9L — НВ (@tweetsNV) August 6, 2021

Напомним, ранее Кремлевская пропагандистка Ольга Скабеева заявила, что Беленюк после победы на Олимпиаде "вместо традиционного украинского гопака пустился в москальскую присядку".

В Минспорта ответили: "Пусть они себе завидуют, а мы будем побеждать и будем танцевать в дальнейшем наш гопак".