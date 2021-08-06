Гопак, а не "присядка", - Беленюк розповів про переможний танець. ВIДЕО
Олімпійський чемпіон Жан Беленюк, повернувшись в Україну, розповів про свій танець після перемоги.
Коментар Беленюка опублікувало видання "НВ", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я репетирував безпосередньо на Чемпіонаті Європи 2019 року, на Європейських іграх, і всім обіцяв, що якщо я виграю Олімпійські ігри - я, звичайно ж, станцюю гопак. Тому це також обіцянка, яку доводиться втілювати в життя", - сказав Беленюк.
Жан Беленюк розповів про свій переможний гопак після перемоги у Токіо pic.twitter.com/GTzbdkgs9L— НВ (@tweetsNV) August 6, 2021
Нагадаємо, 30-річний український борець греко-римського стилю Жан Беленюк, який 4 серпня став олімпійським чемпіоном, після вирішального поєдинку станцював гопак.
Кремлівська пропагандистка Ольга Скабєєва заявила, що Беленюк "вместо традиционного украинского гопака пустился в москальскую присядку".
У Мінспорту відповіли: "Нехай вони собі заздрять, а ми будемо перемагати і будемо танцювати й далі наш гопак".
Будь ласка, зачекайте...
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если на кислой и ты с голодухи сербнешь - ну здравствуй язва...
до речи София ок?
вiдповiдь "ок" мене влаштуе
Есть рецепты настоящего красного (разумеется - украинского, другого не бывает) борща с кислой капустой.
Кацапи усе крадуть .
Дай нам силку на мокшанську " вприсядку"! Порівняємо!
Жодного однакового руха нема! Ти чи пьяний чи дурний.... На що так самого себе тобі паскудити?
Геть нема нічого спорідненого з Беленюком!!!!!!!!
"При формировании русскоязычных военных подразделений были попытки использования в эмблематике триколора, двуглавого орла, белого, синего и красного цветов, что было запрещено германским командованиемhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B#cite_note-%D0%92.%D0%A8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA-%D0%A8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%82-2 [2] :В связи с этим, главным русским национальным символом, использовавшимся во https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 власовской https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F Русской освободительной армии , стал не бело-сине-красный, а https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3 Андреевский флаг , появившийся на нарукавных эмблемах РОАhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B#cite_note-%D0%A1.%D0%A8%D1%82%D0%B5%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3-3 [3] :
и все таки шо та меня смущает, не я понимаю, шо чемпионам позволено все..
а шо и правда если Жан нюхает подмышку и определяет ето ковидник или нет?