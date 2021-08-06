Гопак, а не "присядка", - Беленюк розповів про переможний танець. ВIДЕО

Олімпійський чемпіон Жан Беленюк, повернувшись в Україну, розповів про свій танець після перемоги.

Коментар Беленюка опублікувало видання "НВ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я репетирував безпосередньо на Чемпіонаті Європи 2019 року, на Європейських іграх, і всім обіцяв, що якщо я виграю Олімпійські ігри - я, звичайно ж, станцюю гопак. Тому це також обіцянка, яку доводиться втілювати в життя", - сказав Беленюк.

Жан Беленюк розповів про свій переможний гопак після перемоги у Токіо pic.twitter.com/GTzbdkgs9L — НВ (@tweetsNV) August 6, 2021

Нагадаємо, 30-річний український борець греко-римського стилю Жан Беленюк, який 4 серпня став олімпійським чемпіоном, після вирішального поєдинку станцював гопак.

Кремлівська пропагандистка Ольга Скабєєва заявила, що Беленюк "вместо традиционного украинского гопака пустился в москальскую присядку".

У Мінспорту відповіли: "Нехай вони собі заздрять, а ми будемо перемагати і будемо танцювати й далі наш гопак".