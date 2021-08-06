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Гопак, а не "присядка", - Беленюк розповів про переможний танець. ВIДЕО

Олімпійський чемпіон Жан Беленюк, повернувшись в Україну, розповів про свій танець після перемоги.

Коментар Беленюка опублікувало видання "НВ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я репетирував безпосередньо на Чемпіонаті Європи 2019 року, на Європейських іграх, і всім обіцяв, що якщо я виграю Олімпійські ігри - я, звичайно ж, станцюю гопак. Тому це також обіцянка, яку доводиться втілювати в життя", - сказав Беленюк.

Жан Беленюк розповів про свій переможний гопак після перемоги у Токіо pic.twitter.com/GTzbdkgs9L

— НВ (@tweetsNV) August 6, 2021

Нагадаємо, 30-річний український борець греко-римського стилю Жан Беленюк, який 4 серпня став олімпійським чемпіоном, після вирішального поєдинку станцював гопак.

Кремлівська пропагандистка Ольга Скабєєва заявила, що Беленюк "вместо традиционного украинского гопака пустился в москальскую присядку".

У Мінспорту відповіли: "Нехай вони собі заздрять, а ми будемо перемагати і будемо танцювати й далі наш гопак".

Автор: 

Олімпіада (687) танок (18) Беленюк Жан (59)


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Топ коментарі
+35
А что такое эта "присядка"? Как обычно, украденный у нас Гопак в уродливом москальском иполнении?
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06.08.2021 19:35
+23
Молодець,козарлюга !!! Слава Україні !!! Смерть ворогам !!!))))
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06.08.2021 19:33
+15
РАБссия не участвует в Олимпиаде...ни флага, ни Гимна, ни названия РАБссия...Мильдониево быдло Путлера короче...
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06.08.2021 19:50
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Молодець,козарлюга !!! Слава Україні !!! Смерть ворогам !!!))))
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06.08.2021 19:33 Відповісти
Будуть бажаючі блокувати трибуну ВР, якщо поруч стоятиме козарлюга?
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06.08.2021 19:35 Відповісти
Чому ні???)))
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06.08.2021 19:47 Відповісти
В арміі був один українець з Херсонщини- Карімов Сергій Халмурзаєвич !!!))))
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06.08.2021 19:51 Відповісти
може, киримли?
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06.08.2021 20:13 Відповісти
Узбек !!!))))
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06.08.2021 20:35 Відповісти
Українець з узбецьким корінням...
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07.08.2021 16:02 Відповісти
В нього тато ,узбек !!))
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08.08.2021 17:26 Відповісти
Цікавить лише одне чому він Жан ,а не Іван !!!))
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06.08.2021 19:34 Відповісти
Батько може так назвав. У нього ж батько африканец, а мати українка.
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06.08.2021 19:37 Відповісти
Я згоден з Вами,це його власне ім"я !!! Але якби він звався Миколою ,то відразу б перетаорився в Николая !!!))))
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06.08.2021 19:46 Відповісти
А чому не Ян???
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07.08.2021 00:00 Відповісти
Це парадокс україно-російського перекладу !!!))))
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07.08.2021 00:14 Відповісти
Батьки так назвали. І ніе треба ім'я змінювати, бо Україна - Мати
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07.08.2021 08:44 Відповісти
Абсолютно не цікавить.
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08.08.2021 15:21 Відповісти
А мені цікаво ,чому в україно-російському перекладі ,всупереч всім правилам ,перекладаються ім"я власні ,а в решті перекладів,як має бути, застасовується транскрипція !!!))))
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08.08.2021 17:26 Відповісти
А что такое эта "присядка"? Как обычно, украденный у нас Гопак в уродливом москальском иполнении?
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06.08.2021 19:35 Відповісти
у них хараводі...и комаринский .єто когда себя по пятке бьешь
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06.08.2021 19:36 Відповісти
Хоровод - это дохристианский танец. Это солнце славили
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06.08.2021 19:38 Відповісти
Бариня ще))
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06.08.2021 19:40 Відповісти
Гопак украли!
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06.08.2021 19:37 Відповісти
І "русский борщ" - не "борщ" а "шти с пьяной фантазией"!
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06.08.2021 21:16 Відповісти
Тре резервувати багато будинків під посольства
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07.08.2021 16:05 Відповісти
"русского" борща в помине нет - разница тока одна - ето будет вода вскипяченя на кислой капусте или на не на кислой...

если на кислой и ты с голодухи сербнешь - ну здравствуй язва...
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07.08.2021 06:07 Відповісти
Доброї ночі тобі! Ясно... А чого це ти на "Ватру" "сьорбать" не заходиш? Пам"ятаю, як ти мене "брав за петельки" щоб я її відкрив Що - від наших рецептів у тебе теж "язва"?
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07.08.2021 06:20 Відповісти
тобi i правда треба моi якись випровдовування?
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07.08.2021 06:32 Відповісти
Навіщо?... Ти просив?... Я виконав... А ти не з"являєшся і темою не цікавишся... Тому цікавлюсь я - причиною ігнорування...
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07.08.2021 08:18 Відповісти
Яр - дай мени трохи время..
до речи София ок?
вiдповiдь "ок" мене влаштуе
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07.08.2021 12:57 Відповісти
"если на кислой и ты с голодухи сербнешь - ну здравствуй язва."

Есть рецепты настоящего красного (разумеется - украинского, другого не бывает) борща с кислой капустой.
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08.08.2021 14:03 Відповісти
и с фасолькой
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08.08.2021 20:35 Відповісти
с фасолькой - это вообще классика.
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08.08.2021 21:27 Відповісти
100%
Кацапи усе крадуть .
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07.08.2021 11:26 Відповісти
кацапами у Украины спизжено все - гопак тоже.
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07.08.2021 14:10 Відповісти
Борщ -в щи,гопак -в прсядку,Русь- в россійську федерацію....
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07.08.2021 16:08 Відповісти
РАБссия не участвует в Олимпиаде...ни флага, ни Гимна, ни названия РАБссия...Мильдониево быдло Путлера короче...
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06.08.2021 19:50 Відповісти
Скабеевская присядка, прилежка и присоска
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06.08.2021 21:23 Відповісти
То танок мавпочки, як у #CatBoyWhite та #GypsyCrusader
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06.08.2021 22:24 Відповісти
Ну, на гопака то дійсно не схоже. Таки присядка..
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06.08.2021 23:07 Відповісти
Це - Гопак !! Тобі , що - очі повилазило , кацапе?

Дай нам силку на мокшанську " вприсядку"! Порівняємо!
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07.08.2021 00:04 Відповісти
це не гопак, кацапе. Тільки кацапу це гопак
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07.08.2021 01:47 Відповісти
тупий кацапе казламордий..., подивився
Жодного однакового руха нема! Ти чи пьяний чи дурний.... На що так самого себе тобі паскудити?
Геть нема нічого спорідненого з Беленюком!!!!!!!!
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19.08.2021 01:31 Відповісти
на, кацапе, дивись тут https://www.youtube.com/watch?v=61rym1tdjH4 Дуже схожі елементи. А що, у кацапів рук нема, що сам не можеш погуглити?
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07.08.2021 02:16 Відповісти
Ага. Кубанські танці, то таки точно "исконно русская присядка".
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08.08.2021 19:36 Відповісти
погугли подивись присядку, безрукий, чи що. Та й узагалі гопака ніхто в трусах (та й без трусів) не танцює.
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16.08.2021 00:23 Відповісти
Ну, взагалі-то , у Власовської РОА офіційним прапором був "Андріївський" (біле полотнище з косим синім хрестом - німці "триколор" забороняли) Там "сміх" в іншому - "триколор" в Російській імперії до І Світової війни існував: але як прапор торгових суден Парадокс - в Російській імперії НЕ ІСНУВАЛО ДЕРЖАВНОГО ПРАПОРА!!! Був прапор "династії Романових"! Теж "триколор"! Але "біло-жовто чорний" А після початку війни виявилося що "чорно-жовтий" державний прапор Австро-Угорщини з ним "співпадає" Для того щоб неграмотні кацапи не переплутали на полі бою прапори, "височайше соізволілі разрешіть " використання торгового прапора як державного!Коли почалося "белоє двіженіє", то довго сперечалися, під яким прапором виступать - монархісти "гнули" за "романовський", однак в їх рядах було багато "учреділовців" (республіканців) , а тому зупинилися на біло-синьо-червоному "триколорі" (Вперше піднятий під час "Льодового походу" Корнілова)
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07.08.2021 06:15 Відповісти
Ні. Власівці - біло-синьо-червоний прапор. Не тягни вола за хвоста!
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07.08.2021 08:49 Відповісти
Я "вола за хвіст тягти" не буду! Я тобі його "прищемлю"!
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07.08.2021 09:05 Відповісти
І не сміни чеснмй люд. Андріївський стяг ну ніяк до РОА не стикпється
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07.08.2021 08:52 Відповісти
"Законний ідіот"! Читай, телепню, вашу власну Вікіпедію!
"При формировании русскоязычных военных подразделений были попытки использования в эмблематике триколора, двуглавого орла, белого, синего и красного цветов, что было запрещено германским командованиемhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B#cite_note-%D0%92.%D0%A8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA-%D0%A8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%82-2 [2] :В связи с этим, главным русским национальным символом, использовавшимся во https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 власовской https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F Русской освободительной армии , стал не бело-сине-красный, а https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3 Андреевский флаг , появившийся на нарукавных эмблемах РОАhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B#cite_note-%D0%A1.%D0%A8%D1%82%D0%B5%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3-3 [3] :
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07.08.2021 09:04 Відповісти
спасибо за золото - болел, переживал и подпрыгивал...
и все таки шо та меня смущает, не я понимаю, шо чемпионам позволено все..
а шо и правда если Жан нюхает подмышку и определяет ето ковидник или нет?
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07.08.2021 05:57 Відповісти
https://youtu.be/L8WKIcYmGBg Слава Україні
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07.08.2021 11:43 Відповісти
зачем оправдываться?????
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07.08.2021 12:34 Відповісти
О чем вообще спор? Может он коряво станцевал, но он по своему станцевал гопак (и подтвердил это), а не присядку, сальсу или вальс. Все-таки он не танцор, а борец, не оценивайте его танцевальную технику.
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07.08.2021 12:48 Відповісти
Скабеева танцует в присядку на шпиле останкинской башни сутками!Прорва!
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07.08.2021 17:12 Відповісти
Хороший спортсмен,шкода не з тими зв'язався
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07.08.2021 21:00 Відповісти
прісядка, Скабєбєбєбє... іди вже собі, дєвочка...
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08.08.2021 14:56 Відповісти
 
 