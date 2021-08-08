Залужный и Наев поздравили воинов-связистов с профессиональным праздником. ВИДЕО

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев поздравил военнослужащих с Днем войск связи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Объединенных сил ВСУ.

"От имени личного состава Командования объединенных сил Вооруженных Сил Украины и себя лично искренне поздравляю Вас с Днем войск связи!Войска связи являются одной из важнейших составляющих всего военного механизма. Задачи, которые ставятся перед Вами сегодня, ответственные и сложные. Они требуют от Вас высокой организованности и дисциплины. Ведь без связи нет управления, а без управления нет победы. Именно на этом постулате воспитываются воины-связисты", - подчеркивает Наев.

По его словам, о связи, как и о воздухе, вспоминают только тогда, когда она исчезает. Именно поэтому, от бесперебойной связи зависит мобильность и эффективность современного войска.

"В наше время боевые действия разворачиваются на очень больших территориях, поэтому хорошо налаженная связь это залог быстрой передачи данных, информации и команд. А от этого зависит качественное выполнение задач, взаимодействие подразделений и, наконец, результат боя", - следует из поздравления.

"Ваше мужество и образцовое выполнение воинского долга обеспечили эффективное функционирование системы управления в ходе проведения как Антитеррористической операции, так и операции Объединенных сил. В любых условиях обстановки Вы всегда демонстрируете слаженность действий, точность, оперативность и чрезвычайную ответственность. Сегодня мы выражаем слова благодарности военнослужащим, ветеранам и работникам войск связи за высокий профессионализм и преданность избранному делу", - подытожил Наев.

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В свою очередь министр обороны Украины Андрей Таран отметил, что военные связисты - интеллектуальная боевая единица, которая успешно выполняет задачи по обеспечению бесперебойности управления войсками и ведения действий в киберпространстве в условиях вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

"Последние семь лет государство-агрессор использует войну как полигон для тестирования новых образцов вооружения, радиоэлектронной борьбы, борьбы с системами коммуникации. Активизировались кибератаки на информационные системы Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины. В таких условиях связь и киберпространство стали еще одной средой противостояния, как суша, море, воздух. Именно в 2014 году воины-связисты продемонстрировали свою высокую готовность, развернув пункты управления войсками. Бесценный опыт участия в Антитеррористической операции и операции Объединенных сил приобретался дорогой ценой. Склоняем головы перед павшими воинами, которые не вернулись с передовой. Вечная им память ...", - отметил Таран.

По его словам, развитие Войск связи и кибербезопасности Вооруженных Сил Украины, которые обеспечивают функционирование системы связи и осуществляют меры киберзащиты, является самым важным заданием, учитывая угрозы, которые возникают вокруг нашей страны.

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-майор Сергей Шаптала также поздравил военнослужащих по случаю Дня войск связи.

"Необходимость обеспечения устойчивого управления требовала кардинальных изменений в оснащенности подразделений связи. За короткое время войска связи Вооруженных Сил Украины лишились устаревших, еще советских образцов, и сформировали новую, построенную на современных цифровых решениях систему связи", - отмечает Шаптала.

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"Однако главной ценностью войск связи всегда являлось не оборудование, а люди - профессиональный, обученный персонал, способный в любых условиях обеспечить коммуникации. Мы знаем множество примеров, когда наличие связи спасало ситуацию в бою и сохраняло жизнь нашим воинам. За каждым таким примером стоит добросовестное исполнение обязанности воинами-связистами", - добавил он.

По словам Шапталы, сегодня войска связи и кибербезопасности Вооруженных Сил Украины продолжают внедрение современных инновационных технологий, оснащение новейшими средствами и техникой связи, приближая национальное войско к уровню ведущих стран мира.

Поздравил воинов-связистов также и главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал-майор Валерий Залужный.

"В жару и холод, днем ​​и ночью вы даете связь, чем обеспечиваете управления войсками и, главное, сохранение жизни побратимов. С осознанием этой ответственности, опираясь на сильные традиции и осваивая новейшие технологии, мы идем только вперед - к Победе. Новые вызовы и угрозы, в том числе и в киберпространстве, ставят перед нами новые задачи. Убежден, вы успешно их выполните", - отметил главнокомандующий ВСУ.