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Лесные пожары распространяются в Черногории, огонь приблизился к столице. ВИДЕО

В Черногории 8 августа вспыхнул масштабный лесной пожар на возвышенности Мало-Брдо. Огонь вплотную приблизился к жилым домам черногорской столицы Подгорицы. Также пожары бушуют вокруг второго по величине города страны - Никшича.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По данным Национального черногорского телевидения (RTCG), пожарные пытаются ликвидировать возгорание в районе Мало-Брдо, но ветер затрудняет тушение огня.

Мэр Подгорицы Иван Вукович сообщил, что причиной пожара стал поджог.

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"Пока наши коллеги день и ночь следили за Горицей и Любовичами, кто-то использовал возможность и устроил пожар на Мало-Брдо. Служба защиты выехала на место. Надеюсь на эффективную реакцию полиции", - написал он.

Также пожары бушуют вокруг города Никшич, передает портал Vijesti. По данным спасательной службы, в окрестностях города удалось спасти пятерых человек, которые считались пропавшими без вести.

Директор городской службы защиты и спасения Слава Тадич отметил, к тушению пожаров в районе Никшича привлекли авиацию.

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Между тем полиция сообщила о задержании 19-летнего молодого человека за поджог в окрестностях Никшича. В отношении его возбудили уголовное дело.

Автор: 

пожар (5941) Черногория (198)


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Топ комментарии
+16
коцапы падлы гадят
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09.08.2021 01:19
+9
Вот я просто уверен, что это кацапы по всему миру это устраивают. Любая дестабилизация им всегда на руку.
Но не могут пожары везде просто так возникать...
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09.08.2021 04:36
+7
"Тепло рюзьке мирЪ...
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09.08.2021 01:57
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коцапы падлы гадят
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09.08.2021 01:19 Ответить
"Тепло рюзьке мирЪ...
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09.08.2021 01:57 Ответить
Вот я просто уверен, что это кацапы по всему миру это устраивают. Любая дестабилизация им всегда на руку.
Но не могут пожары везде просто так возникать...
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09.08.2021 04:36 Ответить
Одна гадина гадит во всем мире
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09.08.2021 04:40 Ответить
Є чудова українська технологія гасіння пожеж, але ніхто не хоче вкладати кошти в будівництво заводу. Причому не тільки в Україні, скрізь по світові. Значить, це владам країн вигідно - на вогонь можна всі свої розкрадання посписувати. Мешканці Австралії вважають, що 2 роки тому їхня пожежа, яка випекла пів-Австралії, була на руку їхній корумпованій владі...
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09.08.2021 08:00 Ответить
Детальніше можна. Просто цікаво.
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09.08.2021 08:11 Ответить
здається що це просто "в муку набздів"
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09.08.2021 10:13 Ответить
чудова українська технологія гасіння пожеж

Не мешай, оно само сгорит ?
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09.08.2021 10:30 Ответить
Також детальку чекаю.
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09.08.2021 08:28 Ответить
Черногорцы очень любят кацапию пусть все сгорит и ненадо ту ездить и трати
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09.08.2021 11:43 Ответить
 
 