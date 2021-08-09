Лесные пожары распространяются в Черногории, огонь приблизился к столице. ВИДЕО

В Черногории 8 августа вспыхнул масштабный лесной пожар на возвышенности Мало-Брдо. Огонь вплотную приблизился к жилым домам черногорской столицы Подгорицы. Также пожары бушуют вокруг второго по величине города страны - Никшича.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По данным Национального черногорского телевидения (RTCG), пожарные пытаются ликвидировать возгорание в районе Мало-Брдо, но ветер затрудняет тушение огня.

Мэр Подгорицы Иван Вукович сообщил, что причиной пожара стал поджог.

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"Пока наши коллеги день и ночь следили за Горицей и Любовичами, кто-то использовал возможность и устроил пожар на Мало-Брдо. Служба защиты выехала на место. Надеюсь на эффективную реакцию полиции", - написал он.

Также пожары бушуют вокруг города Никшич, передает портал Vijesti. По данным спасательной службы, в окрестностях города удалось спасти пятерых человек, которые считались пропавшими без вести.

Директор городской службы защиты и спасения Слава Тадич отметил, к тушению пожаров в районе Никшича привлекли авиацию.

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Между тем полиция сообщила о задержании 19-летнего молодого человека за поджог в окрестностях Никшича. В отношении его возбудили уголовное дело.