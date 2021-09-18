"В России - оккупационный режим фруктов против народа-овощей. Свободу политзаключенным!" - писатель Глуховский выступил в Москве на вручении премии. ВИДЕО

"В России - оккупационный режим фруктов против народа-овощей. Свободу политзаключенным!" - писатель Глуховский выступил в Москве на вручении премии. ВИДЕО
Российский писатель Дмитрий Глуховский на вручении премии GQ Человек года 2021 сравнил ситуацию в России с описанным в сказках Джанни Родари.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видео, опубликованное российской редакцией DW.
"Я хотел сказать, что я, конечно, польщен, но награда досталась мне незаслуженно. Дело в том, что последние семь лет, с 2014-го памятного всем вам года, место в списке, в десятке бестселлеров продолжает занимать Джордж Оруэлл с книгой "1984", - заявил писатель.
По его мнению, в прошлом году Оруэлл "занял второе место уже, обойдя всех остальных писателей, включая в особенности отечественных, которых вообще наш читатель не милует".
"Почему так происходит, я не знаю, но подозреваю, что народ не так глуп, как кажется некоторым другим его избранным представителям. Или не избранным. Это раз. Хотел сказать еще напоследок, что я бы, конечно, премию эту отдал - поскольку Джордж Оруэлл умер - другому человеку, который, к сожалению, тоже умер. Его зовут Джанни Родари", - отметил Глуховский.
Он уверен, что этот писатель заслуживает награду, потому что он написал книги о Чиполлино и "Джельсомино в стране лжецов".
"Ну, "1984" мрачновато, но я рекомендую вам, если кто-то не читал в детстве, случайно пропустил, эти две книги. "Чиполлино" - это просто все, что сейчас разворачивается, начиная с января, у нас в стране, один в один, очень смешно. Сейчас детям читал, уссаться. Значит, просто про нас, все вот это - оккупационный режим фруктов против народа-овощей. И, наконец, "Джельсомино в стране лжецов" - это такая страна, куда попадает мальчик из рабоче-крестьянской Италии. Попадает в страну, где нельзя называть вещи ни в коем случае своими именами. Сыр называется "ластиком", чернила - это "молоко", ни в коем случае нельзя называть сыр "сыром", а ластик "ластиком", потому что за это - сразу в тюрьму. Что я хотел сказать в связи с этим. Вы можете сказать, что это детские книжки. Но мы с вами, дорогие друзья, вступаем в эпоху, когда достаточно уже гражданского мужества в том, чтобы делать, как мама нам в детстве говорила правильно делать. То есть не врать и не бояться. И не улюлюкать, когда других пинают ногами. И не притворяться. Это уже акт гражданского мужества, да. Я вот хотел вас призвать к этому: помнить, что нас всех в детстве учили определенным вещам. [Если] даже сейчас ваша мама вам говорит не высовываться, то в детстве она вам говорила другое. Ну, свободу политзаключенным", - резюмировал Глуховский.
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Відтінки мають бути лише у стосунках між людьми та в політиці
по-друге, мотивація захищать свою країну взагалі не корелює із розумом. Зараз зважаючи на кількість ворожої агентури у владі, силу ворога та тиск пропаганди з того боку розумні скоріше захочуть якось пересидіти цей час. І тут треба зрозуміти що є більш небезпечним - "пересидіти" а потім знову їсти власих дітей як на початку того століття чи може все ж таки ризикнути і щось зробити щоб зруйнувати плани ворога
А ось замість грошей платити воїнам любов'ю Батьківщини - в це я повірити можу