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19 201 117

"В России - оккупационный режим фруктов против народа-овощей. Свободу политзаключенным!" - писатель Глуховский выступил в Москве на вручении премии. ВИДЕО

Российский писатель Дмитрий Глуховский на вручении премии GQ Человек года 2021 сравнил ситуацию в России с описанным в сказках Джанни Родари.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видео, опубликованное российской редакцией DW.

"Я хотел сказать, что я, конечно, польщен, но награда досталась мне незаслуженно. Дело в том, что последние семь лет, с 2014-го памятного всем вам года, место в списке, в десятке бестселлеров продолжает занимать Джордж Оруэлл с книгой "1984", - заявил писатель.

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По его мнению, в прошлом году Оруэлл "занял второе место уже, обойдя всех остальных писателей, включая в особенности отечественных, которых вообще наш читатель не милует".

"Почему так происходит, я не знаю, но подозреваю, что народ не так глуп, как кажется некоторым другим его избранным представителям. Или не избранным. Это раз. Хотел сказать еще напоследок, что я бы, конечно, премию эту отдал - поскольку Джордж Оруэлл умер - другому человеку, который, к сожалению, тоже умер. Его зовут Джанни Родари", - отметил Глуховский.

Он уверен, что этот писатель заслуживает награду, потому что он написал книги о Чиполлино и "Джельсомино в стране лжецов".

"Ну, "1984" мрачновато, но я рекомендую вам, если кто-то не читал в детстве, случайно пропустил, эти две книги. "Чиполлино" - это просто все, что сейчас разворачивается, начиная с января, у нас в стране, один в один, очень смешно. Сейчас детям читал, уссаться. Значит, просто про нас, все вот это - оккупационный режим фруктов против народа-овощей. И, наконец, "Джельсомино в стране лжецов" - это такая страна, куда попадает мальчик из рабоче-крестьянской Италии. Попадает в страну, где нельзя называть вещи ни в коем случае своими именами. Сыр называется "ластиком", чернила - это "молоко", ни в коем случае нельзя называть сыр "сыром", а ластик "ластиком", потому что за это - сразу в тюрьму. Что я хотел сказать в связи с этим. Вы можете сказать, что это детские книжки. Но мы с вами, дорогие друзья, вступаем в эпоху, когда достаточно уже гражданского мужества в том, чтобы делать, как мама нам в детстве говорила правильно делать. То есть не врать и не бояться. И не улюлюкать, когда других пинают ногами. И не притворяться. Это уже акт гражданского мужества, да. Я вот хотел вас призвать к этому: помнить, что нас всех в детстве учили определенным вещам. [Если] даже сейчас ваша мама вам говорит не высовываться, то в детстве она вам говорила другое. Ну, свободу политзаключенным", - резюмировал Глуховский.

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Автор: 

оккупация (10135) писатель (200) россия (95502)


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Топ комментарии
+45
А путінський холуй Ургант ледь не всрався впродовж цього спічу. До речі дивно що в Кацапії ще 1984 Оруелла не заборонили.
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18.09.2021 23:07
+41
Случился как-то митинг овощей,
Которые боролись против щей.

Но, чтоб не наломать случайно дров,
Договорились говорить о щах,
И чтоб ни слова о таких вещах,
Которые могли б обидеть поваров.

И митинг тот прошел во всей красе,
Все овощи пришли, буквально все!

А под конец, под выкрики "Ура!"
На сцену вышли сами повара:
"Ну, что ж, друзья, мы отменяем щи!
И щи, и даже все борщи!"...

Гуляли овощи - до самого утра!
---
Мораль проста, ее сказать могу -
С утра все овощи пустили на рагу.

* * *

Зря вы верите, безголосные,
что вы будете властью спасёнными!
Только буйные и несносные
и останутся неснесёнными!
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18.09.2021 23:03
+18
так, білі та пухнасті поки не спитати про Україну. на цьому питанні уся притомність кацапів зазвичай закінчується.
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18.09.2021 23:19
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пригожинские кремлеботы уже объясняют как глуховский не прав и вообще какой он неблагодарный либерал?
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19.09.2021 02:02 Ответить
трындеть на власть в Мордоре еще позволяют многим, но вот если они в эту власть полезут, то будут нарываться на летальный ответ
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19.09.2021 02:32 Ответить
так а що цьому жи дку жалітись? він на волі і при грошах.... досить великих грошах! та й жи дів в кацапії практично не зачіпають, бо вони там і є влада! в найгіршому випадку звалить в сраїль....
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19.09.2021 04:26 Ответить
Какой героизм,приехать из Израиля и назвать овощей овощами,а овощи весело подхихикивали.
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19.09.2021 09:04 Ответить
Он живет в Швейцарии.
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19.09.2021 16:12 Ответить
Аналогия со сказкой "Чипполино" действительно есть, но между "овощами и фруктами" существует большая неразбериха в толковании, как в ботанике, так и в жизни /политике/, что или кого считать "овощем", а кого "фруктом" - это еще как посмотреть! А на самом деле не все так однозназно и прямолинейно, или просто как в детских сказках, мир вокруг нас не "черно-белый", есть куча оттенком и богатая палитра цветов, не стоит на него смотреть только через определенный фильтр, тем самым существенно занижая диапазон частот и не видя болшего спектра, что в итоге може привести к неверному анализу и толкованию происходящего!
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19.09.2021 11:38 Ответить
На війні та наприклад в ПДР нема ніяких відтінків - там світ чорно-білий. І це правильно.

Відтінки мають бути лише у стосунках між людьми та в політиці
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19.09.2021 12:11 Ответить
Вы не правы, мир надо всегда воспринимать такой, какой он есть на самом деле, иначе рискуете его неадекватно оценить и наломать немало дров! Другое дело, вы говорите о "пропаганде во время войны" - она действительно топорная, незамысловатая и "черно-белая", рассчитана не на умных и самостоятельно мыслящих людей, а на глупый лохторат, который должен не задумываясь /ибо ему это вообще не свойственно/ делать то, что нужно: убивать врагов и умрать самому! Умным и свободным людям вообще не нужна пропаганда, они сами мотивированы и понимают когда кого, за что и почему нужно убивать или самому умирать, если потребуется (не потому, что кто-то "злой", а кто "добрый", а так требует логика и сложившиеся ситуация)!
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19.09.2021 12:29 Ответить
по-перше пропаганда є різна - одна дебільна розрахована на дебілів (Скабєєва, Кисельов, Соловьйов), а ще є доволі витончена і розрахована саме на тих хто вважає себе розумним (це наприклад Гордон або Шарій)

по-друге, мотивація захищать свою країну взагалі не корелює із розумом. Зараз зважаючи на кількість ворожої агентури у владі, силу ворога та тиск пропаганди з того боку розумні скоріше захочуть якось пересидіти цей час. І тут треба зрозуміти що є більш небезпечним - "пересидіти" а потім знову їсти власих дітей як на початку того століття чи може все ж таки ризикнути і щось зробити щоб зруйнувати плани ворога
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20.09.2021 19:22 Ответить
Все гораздо проще, люди жившие пару тысячу лет назад были разумнее и адекватнее современных дебилов. ГРАЖДАНСТВО и степень (круг) прав определялись ИМУЩЕСТВЕННЫМ ЦЕНЗОМ, если человеку есть что защищать с оружием в руках (свою собственность), то он будет МОТИВИРОВАН это делать, поэтому никакой пропаганды не требовалось. Потребность в пропаганде появилась когда фактические рабы и пролетарии стали подавляющим большинством , чтоб неимущих дураков (люмпенов) заставить умирать за чужую собственность, поэтому и придумали весь этот пафос "о любви к родине" и "долге"!
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20.09.2021 21:16 Ответить
щось я в цьому не впевений. Важко уявити собі герцога що б'ється з іншим герцогом сам на сам (Бо обидва вмотивовані)
А ось замість грошей платити воїнам любов'ю Батьківщини - в це я повірити можу
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23.09.2021 17:04 Ответить
навальный не бутерброд, чтобы его туда_сюда- пусть сидит
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19.09.2021 13:06 Ответить
Упал маслом вниз - пусть остынет, чтобы отодрать от пола.
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19.09.2021 21:09 Ответить
Мне кажется это рекламный трюк рассчитанный на Запад. Не дают покоя лавры Алексеевой.
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19.09.2021 19:00 Ответить
Глуховский постійно висловлювався однозначно в політичному дискусі. Він завжди критикував режим путіна. Видно,що ведучі в ступорі.. так, що не меліть дурниць.
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20.09.2021 14:26 Ответить
как говорил Конфуций, правильно назвать - значит правильно понять...
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19.09.2021 21:47 Ответить
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