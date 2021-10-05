Двум буковинским пенсионерам вменяют почти 90 преступлений, касающихся половой свободы детей. ВИДЕО
Двух пенсионеров из Черновицкой области обвиняют в почти 90 преступлениях, касающихся половой свободы детей. По данным следствия, задержанные мужчины развращали несовершеннолетних с 2006 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Черновицкой области.
Полиция получила заявление о распространении детской порнографии и растлении несовершеннолетней девушки от черновчанки в начале марта этого года.
Для проверки информации полицейские провели ряд негласных следственно-розыскных действий и установили, что виновный - 74-летний житель Черновцов. Во время слежки за его квартирой правоохранители заметили, что туда вошла несовершеннолетняя девочка, которую видели на порнографическом видео, предоставленном заявительницей.
С помощью силовиков полицейские попали в помещение мужчины. Кроме девочки и самого владельца квартиры там был еще и его 66-летний знакомый. Как указывают в полиции, он причастен к развращению детей и их съемке на фото и видео. В квартире провели обыск, а пенсионеров задержали.
В течение 7 месяцев полицейские собирали доказательства, обрабатывали материалы, устанавливали потерпевших и роли каждого из подозреваемых. Как выяснилось, мужчины развращали несовершеннолетних с 2006 года. До этого года полиция получила 9 обращений, в которых говорилось о квартире, где развращали несовершеннолетних, но все они были от соседей по поводу нарушения общественного порядка.
В полиции отметили, что из всех девочек, которых развращали обвиняемые, дать показания согласились только трое. А потерпевшими от действий педофилов пока признали себя только двое.
Сами мужчины себя виновными не признают. В полиции говорят, что собрали достаточно доказательств вины обоих задержанных. В частности, владелец квартиры тщательно записывал даты, имена девушек и сумму вознаграждения за сексуальные услуги. На его компьютере полиция нашла примерно 2 терабайта информации, из которых 54 гигабайта занимали порнографические фото и видео.
Сейчас 74-летнего буковинца обвиняют в изнасиловании малолетних, сутенерстве, создании и содержании притонов, торговле малолетними и их вербовке для сексуальной эксплуатации, изготовлении, хранении и распространении детской порнографии и тому подобном.
Его 66-летнего товарища обвиняют в изнасиловании малолетних и других действиях сексуального характера, совершенных по предварительному сговору группой лиц, а также соединенных с предоставлением денежного вознаграждения третьему лицу.
Оба мужчины находятся в следственном изоляторе. Полицейские направили материалы досудебного расследования с обвинительными актами в Шевченковский районный суд города Черновцы для рассмотрения. Так, одному из мужчин грозит до 15 лет лишения свободы, другому - пожизненное заключение.
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Включайте логику, если способны. Указано, что немалые масштабы были более чем 17 лет! И местные менты не знали... Ужесточение наказания не изменит Ничего! Его заменят другие пенсионеры. Местные полисмены и их убедят в надёжности своей крыши. Ибо столько времени - и никто не в курсе - Вздор.
Если хотите чего-то поменять - Увольнение без права работы всех ментов, кто в течение этого срока курировали район по вертикали, до начальника областного управления. Если, разумеется, найдутся те, кто захочет их заменить...
Поясните мне, как 70-ти летний педофил продолжит свою деятельность после выхода на свободу, если еще выйдет...
"Если сроки и штрафы минимальные, так твори, что хочешь, а потом снова твори тоже самое." Про какие штрафы за подобное вы рассказываете?
Вы знакомы со сроками за педофилию? У меня сложилось мнение, что вам, в вашей жизни, так и не удалось испытать разнообразие форм подавления личности. Если вам повезло, не значит, что так будет всегда... Но я вам этого не желаю. Прошу только, быть более логичным и оценивать глубину ситуации...
Це як? Може краще написати "з використанням спецзасобів"? І може вже потрібно припинити використання отого новомодного московського слівця - силовики?