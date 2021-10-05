РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12564 посетителя онлайн
Новости Видео
12 626 15

Двум буковинским пенсионерам вменяют почти 90 преступлений, касающихся половой свободы детей. ВИДЕО

Двух пенсионеров из Черновицкой области обвиняют в почти 90 преступлениях, касающихся половой свободы детей. По данным следствия, задержанные мужчины развращали несовершеннолетних с 2006 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Черновицкой области.

Полиция получила заявление о распространении детской порнографии и растлении несовершеннолетней девушки от черновчанки в начале марта этого года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве 74-летнего пенсионера подозревают в совершении развратных действий в отношении 8-летней девочки, - прокуратура

Для проверки информации полицейские провели ряд негласных следственно-розыскных действий и установили, что виновный - 74-летний житель Черновцов. Во время слежки за его квартирой правоохранители заметили, что туда вошла несовершеннолетняя девочка, которую видели на порнографическом видео, предоставленном заявительницей.

С помощью силовиков полицейские попали в помещение мужчины. Кроме девочки и самого владельца квартиры там был еще и его 66-летний знакомый. Как указывают в полиции, он причастен к развращению детей и их съемке на фото и видео. В квартире провели обыск, а пенсионеров задержали.

В течение 7 месяцев полицейские собирали доказательства, обрабатывали материалы, устанавливали потерпевших и роли каждого из подозреваемых. Как выяснилось, мужчины развращали несовершеннолетних с 2006 года. До этого года полиция получила 9 обращений, в которых говорилось о квартире, где развращали несовершеннолетних, но все они были от соседей по поводу нарушения общественного порядка.

В полиции отметили, что из всех девочек, которых развращали обвиняемые, дать показания согласились только трое. А потерпевшими от действий педофилов пока признали себя только двое.

Также читайте: Зашел в школу, притаился в туалете и напал на 8-летнюю девочку: в Киеве задержали педофила

Сами мужчины себя виновными не признают. В полиции говорят, что собрали достаточно доказательств вины обоих задержанных. В частности, владелец квартиры тщательно записывал даты, имена девушек и сумму вознаграждения за сексуальные услуги. На его компьютере полиция нашла примерно 2 терабайта информации, из которых 54 гигабайта занимали порнографические фото и видео.

Сейчас 74-летнего буковинца обвиняют в изнасиловании малолетних, сутенерстве, создании и содержании притонов, торговле малолетними и их вербовке для сексуальной эксплуатации, изготовлении, хранении и распространении детской порнографии и тому подобном.

Его 66-летнего товарища обвиняют в изнасиловании малолетних и других действиях сексуального характера, совершенных по предварительному сговору группой лиц, а также соединенных с предоставлением денежного вознаграждения третьему лицу.

Оба мужчины находятся в следственном изоляторе. Полицейские направили материалы досудебного расследования с обвинительными актами в Шевченковский районный суд города Черновцы для рассмотрения. Так, одному из мужчин грозит до 15 лет лишения свободы, другому - пожизненное заключение.

Читайте также: Учительницу одной из Винницких школ подозревают в развращении ученика, - Нацполиция

Автор: 

Буковина (898) педофил (493) пенсионеры (837) Нацполиция (16496)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+8
Да что там происходило все давно знали - и соседи и полиция, один из этих хероев работал преподом до недавнего времени,есть куча фоток его седого с малолетками на коленях...почему только теперь спохватились - даже не знаю.
показать весь комментарий
05.10.2021 23:58
+8
Дивно, з такими даними могли пройти в ВР.
показать весь комментарий
06.10.2021 06:56
+2
Да уж, всё-таки придётся от повсеместной гуманизации и бесконечных прав человека переходить к пересмотру взглядов на весёлую жизнь, ужесточению уголовного законодательства и его ИСПОЛНЕНИЮ, а также соответствию пенитенциарной системы сидельцам с тяжкими статьями. В обществе твориться дичь, надо останавливать
показать весь комментарий
05.10.2021 23:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Да уж, всё-таки придётся от повсеместной гуманизации и бесконечных прав человека переходить к пересмотру взглядов на весёлую жизнь, ужесточению уголовного законодательства и его ИСПОЛНЕНИЮ, а также соответствию пенитенциарной системы сидельцам с тяжкими статьями. В обществе твориться дичь, надо останавливать
показать весь комментарий
05.10.2021 23:38 Ответить
Вы полагаете, что ужесточение наказания приведет к ликвидации подобных действий?
Включайте логику, если способны. Указано, что немалые масштабы были более чем 17 лет! И местные менты не знали... Ужесточение наказания не изменит Ничего! Его заменят другие пенсионеры. Местные полисмены и их убедят в надёжности своей крыши. Ибо столько времени - и никто не в курсе - Вздор.
Если хотите чего-то поменять - Увольнение без права работы всех ментов, кто в течение этого срока курировали район по вертикали, до начальника областного управления. Если, разумеется, найдутся те, кто захочет их заменить...
показать весь комментарий
06.10.2021 08:05 Ответить
"Включайте логику, если способны", "не изменит Ничего!", "Вздор", "уволить всех!"... Сколько экспрессии и категоричности Может вместо "включения-выключения" логики на опыт других стран посмотреть и на статистику в конце-концов, а не выдумывать отсебятину? Чтобы спрашивать со всех полицейских за 17! лет, им придётся давать права и полномочия как на Рашке, кому это надо? Если сроки и штрафы минимальные, так твори, что хочешь, а потом снова твори тоже самое. И самое главное, надо не вечно рассказывать о наказании или вообще сопли жевать ни о чём, а применять его
показать весь комментарий
06.10.2021 16:03 Ответить
Вы исследовали опыт других стран? Каких? США, Китай, Швеция?
Поясните мне, как 70-ти летний педофил продолжит свою деятельность после выхода на свободу, если еще выйдет...
"Если сроки и штрафы минимальные, так твори, что хочешь, а потом снова твори тоже самое." Про какие штрафы за подобное вы рассказываете?
Вы знакомы со сроками за педофилию? У меня сложилось мнение, что вам, в вашей жизни, так и не удалось испытать разнообразие форм подавления личности. Если вам повезло, не значит, что так будет всегда... Но я вам этого не желаю. Прошу только, быть более логичным и оценивать глубину ситуации...
показать весь комментарий
08.10.2021 09:52 Ответить
Да что там происходило все давно знали - и соседи и полиция, один из этих хероев работал преподом до недавнего времени,есть куча фоток его седого с малолетками на коленях...почему только теперь спохватились - даже не знаю.
показать весь комментарий
05.10.2021 23:58 Ответить
Правильно нужно было написать так : В начале марта этого года полиция получила от черновчанки заявление о распространении детской порнографии и растлении несовершеннолетней девушки ...
показать весь комментарий
06.10.2021 00:47 Ответить
Дивно, з такими даними могли пройти в ВР.
показать весь комментарий
06.10.2021 06:56 Ответить
як мінімум в слугу урода,до опзжопу може й не дотягують
показать весь комментарий
06.10.2021 08:21 Ответить
Потвори.
показать весь комментарий
06.10.2021 07:16 Ответить
Сообщили, что это было в течение десятка лет... По-идее, участковый не мог про это не знать. А если не знал - служебное несоответствие. Любопытно, будет ли служебное расследование или он заносил куда надо и сколько надо..?
показать весь комментарий
06.10.2021 07:53 Ответить
Черновцы -родина Яценюка. Там таких много извращенцев.
показать весь комментарий
06.10.2021 09:08 Ответить
Ну и ну ,просто Старики-Разбойники куда Мир катится ..
показать весь комментарий
06.10.2021 09:17 Ответить
"За допомогою силовиків поліцейські потрапили до помешкання". Джерело:
Це як? Може краще написати "з використанням спецзасобів"? І може вже потрібно припинити використання отого новомодного московського слівця - силовики?
показать весь комментарий
06.10.2021 09:26 Ответить
74 года, изнасилование? Не, я верю что мог снимать порно как оператор и продавать, но вот остальное как-то с трудом.
показать весь комментарий
06.10.2021 09:55 Ответить
А це точно не слуги наріду?
показать весь комментарий
06.10.2021 11:25 Ответить
 
 