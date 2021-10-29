Раскрыта транснациональная группировка хакеров, нанесшая иностранным компаниям 120 млн долл. убытков, - киберполиция. ВИДЕО

Киберполиция разоблачила транснациональную преступную группировку хакеров, нанесших иностранным компаниям 120 миллионов долларов убытков.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент киберполиции.

"Используя программное обеспечение типа Ransomware, фигуранты совершили атаки более чем на 50 компаний в странах Европы и Америки. Прекратить преступную деятельность группы удалось в ходе международной полицейской операции", – говорится в сообщении. К операции привлекались Европол, Евроюст, правоохранители Франции, США, Нидерландов и Норвегии.

По данным Киберполиции, злоумышленники совершали атаки "вирусом-вымогателем" – за восстановление доступа к зашифрованным данным требовали выкуп в криптовалюте.

"Фигуранты получали контроль над компьютерными системами компаний, используя их уязвимости. В состав группировки входило 11 человек. Двое из них осуществляли непосредственное распространение вредоносного ПО, часть – поддерживали работу серверов и помогали выводить деньги, полученные незаконным путем", – говорится в сообщении. Среди пострадавших – компании из Франции, Норвегии, Германии, Швейцарии, Нидерландов, Великобритании и США.

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Правоохранители провели 28 обысков в местах проживания фигурантов и в их автомобилях.

"Обыски проходили на территории Киева, Киевской, Волынской, Тернопольской, Харьковской, Запорожской и Донецкой областей. Одновременно был проведен обыск в Швейцарии в помещении сообщника группировки. По результатам изъята компьютерная техника, жесткие диски, мобильные телефоны, банковские карты, автомобили", – уточниди в киберполиции

В настоящее время открыто уголовное производство по статьям о "несанкционированном вмешательстве в работу компьютеров", "вымогательство", "легализации (отмывание) средств". Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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