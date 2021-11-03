"Отличная работа юного хакера": киберполиция разоблачила 17-летнего харьковчанина, разработавшего еще одну фейковую "Дію". ВИДЕО

Фейковую версию приложения "Дія", с помощью которой можно было создавать поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса и водительские удостоверения, разработал 17-летний житель Харькова.

Об этом 3 ноября сообщил в Facebook глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

"Богаты талантами украинцы. Жаль, что свои способности используют в преступных целях.

На прошлой неделе мы обсуждали юного умельца, создавшего фейковую "Дію". Как оказалось, он такой не один. Киберполиция в Харькове разоблачила 17-летнего парня, который не просто подделал "Дію", но и создал крупнейший канал распространения подделки. На его телеграмм-бот и канал, которые уже заблокированы, были подписаны более 20 тысяч человек.

Через чаты можно было за 200 грн получить доступ к фейковой "Діє", а за 300 грн – оформить поддельный сертификат о вакцинации от COVID-19, а за 100 грн – фальшивое водительское удостоверение", - написал он.

Клименко отметил, что система работала по концептуально новой схеме: данные пользователей хранились на сервере, генерировавшем имитирующую веб-страницу приложения "Дія", и там можно было изменять любую информацию о себе.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Разработчика фейковой "Дії" пригласили на стажировку в Минцифры, - замминистра МВД Енин. ФОТО

Кроме того, веб-платформа отображала поддельный QR-код, который после сканирования даже демонстрировал страницу его успешной валидации.

"Признаю, это отличная работа юного хакера. И даже наша публикация выглядит как своеобразная реклама его навыков. Но принцип неотвратимости наказания должен работать: он нарушил закон, спекулируя на сложной ситуации в государстве и должен понести соответствующее наказание", - резюмировал глава Нацполиции.

Напомним, ранее в Запорожье киберполиция разоблачила разработчика фейкового приложения цифровых услуг, который полностью копировал дизайн "Дії".