"Отличная работа юного хакера": киберполиция разоблачила 17-летнего харьковчанина, разработавшего еще одну фейковую "Дію". ВИДЕО
Фейковую версию приложения "Дія", с помощью которой можно было создавать поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса и водительские удостоверения, разработал 17-летний житель Харькова.
Об этом 3 ноября сообщил в Facebook глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.
"Богаты талантами украинцы. Жаль, что свои способности используют в преступных целях.
На прошлой неделе мы обсуждали юного умельца, создавшего фейковую "Дію". Как оказалось, он такой не один. Киберполиция в Харькове разоблачила 17-летнего парня, который не просто подделал "Дію", но и создал крупнейший канал распространения подделки. На его телеграмм-бот и канал, которые уже заблокированы, были подписаны более 20 тысяч человек.
Через чаты можно было за 200 грн получить доступ к фейковой "Діє", а за 300 грн – оформить поддельный сертификат о вакцинации от COVID-19, а за 100 грн – фальшивое водительское удостоверение", - написал он.
Клименко отметил, что система работала по концептуально новой схеме: данные пользователей хранились на сервере, генерировавшем имитирующую веб-страницу приложения "Дія", и там можно было изменять любую информацию о себе.
Кроме того, веб-платформа отображала поддельный QR-код, который после сканирования даже демонстрировал страницу его успешной валидации.
"Признаю, это отличная работа юного хакера. И даже наша публикация выглядит как своеобразная реклама его навыков. Но принцип неотвратимости наказания должен работать: он нарушил закон, спекулируя на сложной ситуации в государстве и должен понести соответствующее наказание", - резюмировал глава Нацполиции.
Напомним, ранее в Запорожье киберполиция разоблачила разработчика фейкового приложения цифровых услуг, который полностью копировал дизайн "Дії".
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А во сколько она обошлась налогоплательщикам?
Блин, зеленая пошесть в стране - волшебники недоучки! Шо ни делают - все коза!
А тепер подумаємо логічно: якщо простий 17 річний хакер таке зробив, то що можуть зробити москалі, як країна, якщо підключать всі свої ресурси?
Але потім -- це ж адська праця . Хто мав колись справу з бінарним кодом й аналізом цього коду , той знає , що 2 кіло цього коду легше "прочитати" ніж 10 мега згенерованного тайп-скріпта в JS , або навіть ReactJS .
Не забувайте , що підлітки вони збоченці , вони не розуміють в інженерії а нічого .
Бо інженер спочатку ставить ціль й завдання , а вже потім починає щось набирати на клаві .
А сцикун спочатку каже собі мовляв , я самий крутий , крутійший за яйця Фабірже , я таке напишу , що світ впаде на голову . А коли на голову впадають кібер поліціянти вже в в в слідчьому ізоляторі до його приходить думка , а мовляв нахера я це робив , нахера був цей геморой , приходить розуміння , що не було жодного шансу в цьому , що не зпіймали ...
Саме погане для цього хлопця , що світ розробок софта він такий , що зараз кричуща мода на веб-розробників (при тому , що десктоп нікуди не зникає) , але ж поки він відсидить може пройти мода , а він марнив час на зоні .
Мені важко уявити мотивацію того , що б на скрипті джави , чи на тайп-скрипті набрати сотні тисяч строк коду , роблячи клон того , що вже й так існує ... коли в деяких не вистачає а ні власних сил, а ні часу , що б реалізувати певні ідеї того, що поки не існує .
Тим більш в Україні , де чекає деджиталізації 90% промисловості , 80% офісної документації й 99.9999% державних паперів й архівної макулатури . Ті ж самі війскомати . Там усе йще в папірцях . Склади , логістика ...
Й так працюють усі клаєнт-сервер системи на десктопах й на фрейворках великих й середніх . Просто те , що він рахує як звичайна , ось це відносно новий концепт . Коли пійшла мода переводити усе з деск-топа на веб . Й серверну частину почали називати бекендом . Коли з"явився еластиксьорч , момо-ДВ або no-sql ... Коли продається під ключ вже не бази данних , а готові АPI й розробник навіть бекенду не має жодного уявлення про якись там stored procedures ... й вгагалом йому не важливо чи то база оракла , чито майкрософта кінцево зберігає його данні . Бо це тільки останні 10-15 років , зникла потреба оптимізувати по швидкості запис чи читання даних ... Й зараз головна оптимізація , це не залізо, а мен-пауер дорогущий . Зараз файлова система спеціалізованних кластерних серверів працює з швідкістю RAM memory .
Але ж десктоп й зараз працює з Entity Framework й напряму може використовувати SP . WPF й WCF вимагають , що б сервера не тормозили й тому потреба й зараз є значна на знання SQL ...
Чому голова кіберполіції про це не має уявлення - дивно .
Я теж колись й для обмежанної кількості користувачів алтернативну веб сторінку обслуговував як клієнта десктопного сервера , бо нахрена замовляти для 100 -- 200 тисяч користувачів максимум , окремий стандартний API , якщо можно туж базу данних , що й десктопа мати й код server side тий же . Тим більш , що будь яка процедура , написанна своїми ручками й не через дупу вона швидче працює ніж будь який самий "еластичний пошук" ...
А те , що розповсюджує чито Голівуд , чито Мосфільм про хакерів , це карикатиура й профанація .
Це не якісь там нереально круті фріки , які знають Айті так , що за 3 хвилини зломають телефонну мережу ЦРУ , й що вони такі фани своєї галузі , й що є якись таємний орден хакерів , якесь зманання між ними . Усе херня й навіть той хлоп , що каже що 2 місяця працює він то каже , що йому здається зменшить його термін покарання . Там роботи не меньше , ніж на 3-4 місяця без перерви . Й на його моніторі ви ніколи не побачите якусь там блимкаючу консоль й якісь там дивні (для dummy) ASCII символи , які в реалі виключно зменшують швидкість роботи процессору без жодного функціоналу .
Ось це 99.9999% хакерів такі як цей хлопець . Нічого для галузі нового не зробив , заробив копійки й теперь буде слідство й суд . Інтелекту вистачило вивчити JS й CSS з Html(s) , але навіть дрібний злочинець гопник з IQ < 90 ніколи б так не ризикнув би свободою заради фарту й дешевих понтів для демонстрації своєї крутізни ...
А в США , ЕС й Ізраїлі таким ідіотам йще забороняють на 5 років наближатися до компів ...
Тобто , заради нічого молодий хлопець перекреслює свою долю так на років 6-10 .