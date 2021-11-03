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"Отличная работа юного хакера": киберполиция разоблачила 17-летнего харьковчанина, разработавшего еще одну фейковую "Дію". ВИДЕО

Фейковую версию приложения "Дія", с помощью которой можно было создавать поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса и водительские удостоверения, разработал 17-летний житель Харькова.

Об этом 3 ноября сообщил в Facebook глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

"Богаты талантами украинцы. Жаль, что свои способности используют в преступных целях.

На прошлой неделе мы обсуждали юного умельца, создавшего фейковую "Дію". Как оказалось, он такой не один. Киберполиция в Харькове разоблачила 17-летнего парня, который не просто подделал "Дію", но и создал крупнейший канал распространения подделки. На его телеграмм-бот и канал, которые уже заблокированы, были подписаны более 20 тысяч человек.

Через чаты можно было за 200 грн получить доступ к фейковой "Діє", а за 300 грн – оформить поддельный сертификат о вакцинации от COVID-19, а за 100 грн – фальшивое водительское удостоверение", - написал он.

Клименко отметил, что система работала по концептуально новой схеме: данные пользователей хранились на сервере, генерировавшем имитирующую веб-страницу приложения "Дія", и там можно было изменять любую информацию о себе.

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Кроме того, веб-платформа отображала поддельный QR-код, который после сканирования даже демонстрировал страницу его успешной валидации.

"Признаю, это отличная работа юного хакера. И даже наша публикация выглядит как своеобразная реклама его навыков. Но принцип неотвратимости наказания должен работать: он нарушил закон, спекулируя на сложной ситуации в государстве и должен понести соответствующее наказание", - резюмировал глава Нацполиции.

Напомним, ранее в Запорожье киберполиция разоблачила разработчика фейкового приложения цифровых услуг, который полностью копировал дизайн "Дії".

Харьков (7621) киберполиция (328) Дія (427)


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Топ комментарии
+50
Это не тинейджер гений. Это разработчики "Дия" профнепригодны. Иначе валидатор QR кода у проверяющего мгновенно определил, что адрес сервера неверный. Для этого даже криптография не нужна.
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03.11.2021 15:06 Ответить
+21
еще один повод не устанавливать это гаумно...
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03.11.2021 15:03 Ответить
+8
нє-нє-нє.. тут цікаве інше.. якщо 17-річний хлопчина зробив таке вдома, так би мовити, на колінці, то куди товаріщь Фьодоров такі грубі гроші з нашого кармана закопав?..
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03.11.2021 15:12 Ответить
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какой нах** хакер? скопировать это приложение дело 2-3 часов
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03.11.2021 15:55 Ответить
ню-ню
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03.11.2021 16:13 Ответить
ты тоже хакер?
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03.11.2021 16:54 Ответить
Оказывается Дию может состряпать 17 летний пацан)
А во сколько она обошлась налогоплательщикам?
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03.11.2021 15:57 Ответить
https://www.google.co.uk/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.unian.net/science/amp-10850822-v-chehii-programmisty-besplatno-i-za-dva-dnya-napisali-sayt-na-kotoryy-pravitelstvo-vydelilo-16-millionov-evro.html&ved=2ahUKEwjm7cbprfzzAhVYilwKHYkDCHgQFnoECAsQAQ&usg=AOvVaw20_MdsPjBA3Rnm2QTxG0qw&ampcf=1 Колись в Чехії хотіли віддати кучу бабла за державний сайт, але програмісти зробили його за "Дякую".
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03.11.2021 16:05 Ответить
брехня. они бросили его на 90%, оставив самую сложную (дорогую) часть не сделанной
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03.11.2021 16:14 Ответить
какое нафиг "фальшивой удостоверение" - картинку удостоверения. так что "киберполиция" как всегда занимается х*рней. хоть порно уже не смотрит круглосуточно в надежде увидеть знакомые лица.
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03.11.2021 16:09 Ответить
Ляшко в лотерее выигрывает постоянно, а мальцы дизайн своих сайтов придумывают, который странным образом похожи друг на друга и случайным образом генерируют странички в интернете, похожие на сертификаты. Главное, что они не вмешивались в работу компьтеризированных машин и базы данных...
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03.11.2021 16:19 Ответить
Міг би за пару-декілька років стати Senior'ом в серйозній IT-компанії (можливо навіть з релокейтом "туди"), а тепер за пару-декілька років тільки вийде з зони... чим думав?
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03.11.2021 16:27 Ответить
Скоро уже Дию даже семиклассникам будет стыдно подделывать - развлечение разве шо для пятиклассников...
Блин, зеленая пошесть в стране - волшебники недоучки! Шо ни делают - все коза!
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03.11.2021 16:45 Ответить
..не зря Зеля мечтает о выборах через Интернет - ей нарисуют любые цифры, вумный жлобистый нарид результат "схавает" и брехуха за второй срок прездобольства "будет всех бомбить".. наголосувалы
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03.11.2021 16:48 Ответить
Парень может и умный програмист, но приложение "Дія" вообще простое как двери, его копировать проще пареной репы.
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03.11.2021 17:13 Ответить
как ctrl+c
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03.11.2021 18:05 Ответить
"Отличная работа юного хакера": киберполиция разоблачила 17-летнего харьковчанина, разработавшего еще одну фейковую "Дію"..."

А тепер подумаємо логічно: якщо простий 17 річний хакер таке зробив, то що можуть зробити москалі, як країна, якщо підключать всі свої ресурси?
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03.11.2021 17:46 Ответить
в чем хакерность..приложение на компе сделать и затеребонькать в олх..чине хакер
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03.11.2021 18:05 Ответить
Треба нашим юним натуралістам доручити зробити атомну бомбу для України. Вони тихенько зроблять,бо від інших не дочекаємося.
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03.11.2021 18:46 Ответить
Заодно предложить и вакцину украинскую создать. Тоже создадут. Без ********** из бюджета и штатов в 200-300 безграмотных бездельников. Вовин папа же заявил, что "сделайте лучше и не тявкайте". Сделали. Уже двое. Несовершеннолетних пацанов. Без мешков бабла из бюджета. Что дальше-то, а, папа?
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03.11.2021 19:05 Ответить
Я думаю він тупо скопіпастив згенерований готовий хтмл... і налаштував лінки... якщо б тіп дійсно міг би в бд, бекенд, апі і фронтенд, то не страждав би цією фігнєю з дією
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03.11.2021 23:50 Ответить
F12 -- хоч в MS Edge , хоч в Хроні , хоч в фаер-фоксі .

Але потім -- це ж адська праця . Хто мав колись справу з бінарним кодом й аналізом цього коду , той знає , що 2 кіло цього коду легше "прочитати" ніж 10 мега згенерованного тайп-скріпта в JS , або навіть ReactJS .

Не забувайте , що підлітки вони збоченці , вони не розуміють в інженерії а нічого .
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04.11.2021 03:13 Ответить
Й саме це відрізнає справжнього й зрілого software engineer від усяких сцикунів типа хакерів .

Бо інженер спочатку ставить ціль й завдання , а вже потім починає щось набирати на клаві .

А сцикун спочатку каже собі мовляв , я самий крутий , крутійший за яйця Фабірже , я таке напишу , що світ впаде на голову . А коли на голову впадають кібер поліціянти вже в в в слідчьому ізоляторі до його приходить думка , а мовляв нахера я це робив , нахера був цей геморой , приходить розуміння , що не було жодного шансу в цьому , що не зпіймали ...

Саме погане для цього хлопця , що світ розробок софта він такий , що зараз кричуща мода на веб-розробників (при тому , що десктоп нікуди не зникає) , але ж поки він відсидить може пройти мода , а він марнив час на зоні .

Мені важко уявити мотивацію того , що б на скрипті джави , чи на тайп-скрипті набрати сотні тисяч строк коду , роблячи клон того , що вже й так існує ... коли в деяких не вистачає а ні власних сил, а ні часу , що б реалізувати певні ідеї того, що поки не існує .

Тим більш в Україні , де чекає деджиталізації 90% промисловості , 80% офісної документації й 99.9999% державних паперів й архівної макулатури . Ті ж самі війскомати . Там усе йще в папірцях . Склади , логістика ...
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04.11.2021 03:00 Ответить
Що дійсно дуже прикро , що начальник відділу кіберполіції не в курсі , що те , що він назвав "концептуально новою схемою" вже в світі знайома так років 40 .
Й так працюють усі клаєнт-сервер системи на десктопах й на фрейворках великих й середніх . Просто те , що він рахує як звичайна , ось це відносно новий концепт . Коли пійшла мода переводити усе з деск-топа на веб . Й серверну частину почали називати бекендом . Коли з"явився еластиксьорч , момо-ДВ або no-sql ... Коли продається під ключ вже не бази данних , а готові АPI й розробник навіть бекенду не має жодного уявлення про якись там stored procedures ... й вгагалом йому не важливо чи то база оракла , чито майкрософта кінцево зберігає його данні . Бо це тільки останні 10-15 років , зникла потреба оптимізувати по швидкості запис чи читання даних ... Й зараз головна оптимізація , це не залізо, а мен-пауер дорогущий . Зараз файлова система спеціалізованних кластерних серверів працює з швідкістю RAM memory .

Але ж десктоп й зараз працює з Entity Framework й напряму може використовувати SP . WPF й WCF вимагають , що б сервера не тормозили й тому потреба й зараз є значна на знання SQL ...

Чому голова кіберполіції про це не має уявлення - дивно .
Я теж колись й для обмежанної кількості користувачів алтернативну веб сторінку обслуговував як клієнта десктопного сервера , бо нахрена замовляти для 100 -- 200 тисяч користувачів максимум , окремий стандартний API , якщо можно туж базу данних , що й десктопа мати й код server side тий же . Тим більш , що будь яка процедура , написанна своїми ручками й не через дупу вона швидче працює ніж будь який самий "еластичний пошук" ...
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04.11.2021 04:01 Ответить
А ось що дійсно інформативно , то те , що на превеликий жаль цей сайт не подивляться максимум народу й не зрозуміє, що справжні "хакери" саме так й виглядають , й саме приблизно таке ж саме роблять .
А те , що розповсюджує чито Голівуд , чито Мосфільм про хакерів , це карикатиура й профанація .
Це не якісь там нереально круті фріки , які знають Айті так , що за 3 хвилини зломають телефонну мережу ЦРУ , й що вони такі фани своєї галузі , й що є якись таємний орден хакерів , якесь зманання між ними . Усе херня й навіть той хлоп , що каже що 2 місяця працює він то каже , що йому здається зменшить його термін покарання . Там роботи не меньше , ніж на 3-4 місяця без перерви . Й на його моніторі ви ніколи не побачите якусь там блимкаючу консоль й якісь там дивні (для dummy) ASCII символи , які в реалі виключно зменшують швидкість роботи процессору без жодного функціоналу .

Ось це 99.9999% хакерів такі як цей хлопець . Нічого для галузі нового не зробив , заробив копійки й теперь буде слідство й суд . Інтелекту вистачило вивчити JS й CSS з Html(s) , але навіть дрібний злочинець гопник з IQ < 90 ніколи б так не ризикнув би свободою заради фарту й дешевих понтів для демонстрації своєї крутізни ...

А в США , ЕС й Ізраїлі таким ідіотам йще забороняють на 5 років наближатися до компів ...
Тобто , заради нічого молодий хлопець перекреслює свою долю так на років 6-10 .
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04.11.2021 05:13 Ответить
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