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Минздрав снова расширит перечень профессий с обязательной COVID-прививкой: приказ на согласовании с другими министерствами, - Ляшко. ВИДЕО
В Украине может быть расширен список профессий для обязательной вакцинации. В их числе и работники медицинских учреждений.
Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Он сообщил, что сегодня Минздрав отправил на общественное обсуждение и согласование с другими министерствами приказ о расширении перечня профессий для обязательной вакцинации.
Речь идет о:
- работниках учреждений здравоохранения государственной и коммунальной формы собственности,
- работниках органов местного самоуправления,
- работниках предприятий, учреждений и организаций, относящихся к коммунальной собственности соответствующий территориальных общин.
С 9 декабря эта норма будет действовать для работников:
- предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти.
- учреждений и заведений, предоставляющих социальные услуги, заведений защиты прав детей, реабилитационных заведений.
- предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства ("Укрпочта", "Укрзализныця" и другие).
Уже обязательно должны привиться работники:
- работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов,
- работники местных государственных администраций и структурных подразделений;
- работники заведений высшего, послевузовского, профессионального, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, заведений специального образования.
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как говорил кореш зеленского, 18 долларов или и гривну к оплате принимают ?
Врачи поставили Дарвину несколько диагнозов, от аппендицита и непереносимости лактозы до шизофрении...
вакцинація в Україні безкоштовна.
100% вакцинированных умрут в течение 100 лет
вакцинироватьчипировать как можно большее число людей.
але антиваксерною пропагандою мізки Хорбоконя "промиті" знатно..
а може вам ще ключі від хати,де гроші лежать ? )))))))
https://www.youtube.com/watch?v=z5TmxnD9Vfc&ab_channel=Amus