Минздрав снова расширит перечень профессий с обязательной COVID-прививкой: приказ на согласовании с другими министерствами, - Ляшко. ВИДЕО

В Украине может быть расширен список профессий для обязательной вакцинации. В их числе и работники медицинских учреждений.

Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он сообщил, что сегодня Минздрав отправил на общественное обсуждение и согласование с другими министерствами приказ о расширении перечня профессий для обязательной вакцинации.

Речь идет о:

работниках учреждений здравоохранения государственной и коммунальной формы собственности,

работниках органов местного самоуправления,

работниках предприятий, учреждений и организаций, относящихся к коммунальной собственности соответствующий территориальных общин.

Также читайте: 91% госпитализированных с COVID-19 в Украине за неделю - невакцинированы, - Минздрав

С 9 декабря эта норма будет действовать для работников:

предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти.

учреждений и заведений, предоставляющих социальные услуги, заведений защиты прав детей, реабилитационных заведений.

предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства ("Укрпочта", "Укрзализныця" и другие).

Также читайте: Более 400 невакцинированных работников полиции отстранили от работы, - Клименко

Уже обязательно должны привиться работники: