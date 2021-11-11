РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6481 посетитель онлайн
Новости Видео Коронавирус и карантин
5 954 53

Минздрав снова расширит перечень профессий с обязательной COVID-прививкой: приказ на согласовании с другими министерствами, - Ляшко. ВИДЕО

В Украине может быть расширен список профессий для обязательной вакцинации. В их числе и работники медицинских учреждений.

Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он сообщил, что сегодня Минздрав отправил на общественное обсуждение и согласование с другими министерствами приказ о расширении перечня профессий для обязательной вакцинации.

Речь идет о:

  • работниках учреждений здравоохранения государственной и коммунальной формы собственности,
  • работниках органов местного самоуправления,
  • работниках предприятий, учреждений и организаций, относящихся к коммунальной собственности соответствующий территориальных общин.

Также читайте: 91% госпитализированных с COVID-19 в Украине за неделю - невакцинированы, - Минздрав

С 9 декабря эта норма будет действовать для работников:

  • предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти.
  • учреждений и заведений, предоставляющих социальные услуги, заведений защиты прав детей, реабилитационных заведений.
  • предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства ("Укрпочта", "Укрзализныця" и другие).

Также читайте: Более 400 невакцинированных работников полиции отстранили от работы, - Клименко

Уже обязательно должны привиться работники:

  • работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов,
  • работники местных государственных администраций и структурных подразделений;
  • работники заведений высшего, послевузовского, профессионального, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, заведений специального образования.

Автор: 

вакцина (3815) Минздрав (4899) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+10
Вот я ,например убежденный , как вы говорите , антиваксер.Переболел еще весной в легкой форме. Готов вакцинировать показательно, в прямом эфире и убеждать всех вакцинироваться при условии , если подпишут мне бумагу , что отвечают за все последствия вакцинации ,за то, что мне достаточно 2-х или 3-х доз вакцины и не надо будет ревакцинироваться в будущем каждые пол-года год ,за то что в результате вакцинации у меня не упадет собственный иммунитет и я не стану вакцинозависимым! Как вы думаете , хоть один функционер от медицины утвердит это? Хоть один настоящий врач подтвердит что это так?
показать весь комментарий
11.11.2021 12:42
+7
как скоро рухнет этот карточный домик с "добровольной" вакцинацией? когда до ежемесячной дойдет? или раньше?
показать весь комментарий
11.11.2021 11:23
+4
Прочитай чуть выше! И подумай как будет проходить десятая ,сотая ревакцинация ? А насчет бесплатно, так я налогами заплатил за эту так называемую бесплатную вакцинацию! А бесплатным бывает только сыр в мышеловке! А насчет теории Дарвина , так именно это и произойдет! https://mises.in.ua/article/your-booster-life-how-big-pharma-adopted-the-subscription-model-of-profitability/#top https://mises.in.ua/article/your-booster-life-how-big-pharma-adopted-the-subscription-model-of-profitability/#top

показать весь комментарий
11.11.2021 12:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хе-хе. Антиваксерам все условия для того, чтоб начать новую жизнь на природе, пешим порядком, с натуральным обменом. Но они снова счас взвоют на болотах, что им прищемляют
показать весь комментарий
11.11.2021 11:12 Ответить
На болотах?? Чого на масковії витимуть від українських законів?
показать весь комментарий
11.11.2021 11:19 Ответить
А козлорылые всегда воют на Украину
показать весь комментарий
11.11.2021 11:21 Ответить
Сусід мєнт (патрульний) скаржився, що повідсторонювали поліцаїв що не прищепилися на 3 тижні від роботи. І тепер прищепленим доводиться працювати сутки через сутки. З ніг падають.
показать весь комментарий
11.11.2021 11:20 Ответить
Та наздоровье, полностью поддерживаю. Щимите их, никуда не денуцца.
показать весь комментарий
11.11.2021 11:13 Ответить
а прививки в какой валюте оплачиваются ?
как говорил кореш зеленского, 18 долларов или и гривну к оплате принимают ?
показать весь комментарий
11.11.2021 11:18 Ответить
Мед работники и работники мед учреждений всех форм собственности ( от министра до уборщицы ) должны были идти под №1 на двойную вакцинацию ( по примеру Франции), потом все остальные. Но правда некто не поверит в те % что по новой будет говорить Ляшко, особенно после того как он говорил о 80%, потом о 50%, потом опять о 80%.. а реально то сколько ( и не фальшивых, им то это проще сделать чем простому обывателю).
показать весь комментарий
11.11.2021 11:23 Ответить
Вот интересно: а какая тебе разница, что он там говорил? Привейся и забей на эти словесные упражнения чиновников. Не хочешь прививаться? Ну тогда твои поиски заговоров мне понятны.
показать весь комментарий
11.11.2021 11:45 Ответить
Что ты запоешь после десятой обязательной платной вакцинации?
показать весь комментарий
11.11.2021 11:53 Ответить
У тебя Валера, очень короткий ум,что бы задуматься хоть на миг дальше изложенных в методичке изречений! Но я понимаю , что мнение скота хозяев не интересует, их интересует выполнение команд и наращивание живого веса , или надои , или яйценоскость, так что думать их не учат ! Да и научить проблематично ,так , одни рефлексы как у собаки Павлова . Я нарываюсь время от времени на твои комментарии и они очень информативны в этом смысле .В них никогда нет собственных мыслей, только установленные хозяином штампы ,ну а от себя ты только унижения собеседника добавляешь.Причем очень тупые и неинтересные .Так что можешь стараться дальше ,хотя я не уверен что не разговариваю с отлично выдрессированной обезьяной ,научившейся печатать на клавиатуре за бананы!
показать весь комментарий
11.11.2021 12:34 Ответить
Ну вот , Валера испугался и самоликвидировался , может в пятый раз вакцинировать побежал? Говорят оно помогает !
показать весь комментарий
11.11.2021 12:54 Ответить
Не свисти. Вакцинация необязательна и бесплатна. Не хочешь - не прививайся. Поддержи теорию Дарвина.
показать весь комментарий
11.11.2021 12:44 Ответить
Прочитай чуть выше! И подумай как будет проходить десятая ,сотая ревакцинация ? А насчет бесплатно, так я налогами заплатил за эту так называемую бесплатную вакцинацию! А бесплатным бывает только сыр в мышеловке! А насчет теории Дарвина , так именно это и произойдет! https://mises.in.ua/article/your-booster-life-how-big-pharma-adopted-the-subscription-model-of-profitability/#top https://mises.in.ua/article/your-booster-life-how-big-pharma-adopted-the-subscription-model-of-profitability/#top

показать весь комментарий
11.11.2021 12:53 Ответить
Вы еще и за вакцинированного Омерзительный заплатили.
показать весь комментарий
11.11.2021 12:59 Ответить
Дарвін отримав по заслузі:
Врачи поставили Дарвину несколько диагнозов, от аппендицита и непереносимости лактозы до шизофрении...
показать весь комментарий
11.11.2021 13:16 Ответить
для запорєбріка інформація.

вакцинація в Україні безкоштовна.
показать весь комментарий
11.11.2021 15:31 Ответить
А никто и не говорит, что она сейчас за деньги! То ли еще будет!
показать весь комментарий
11.11.2021 21:46 Ответить
Не в суть вопроса смотрите " товарищ"... Что бы по настоящему пропагандировать вакцинацию, нужно было привить двойной ( тройной) дозой всех работников мед учреждений всех форм собственности.. в первую очередь.. ( а не объяснять что медики не хотят вакцинироваться , а отстранить от работы их мы не имеем возможностей).. Вот и все. Пока этого нет, нет и веры в вакцину у 80% населения. ( ларец открывается очень просто) И это факт.
показать весь комментарий
11.11.2021 12:03 Ответить
как скоро рухнет этот карточный домик с "добровольной" вакцинацией? когда до ежемесячной дойдет? или раньше?
показать весь комментарий
11.11.2021 11:23 Ответить
сначала 5-6 месяцев ,а дно ежемесячной, думаю,еще лет 5 будем добираться!
показать весь комментарий
11.11.2021 11:51 Ответить
Усі держслужбовці мають бути привитими
показать весь комментарий
11.11.2021 11:24 Ответить
Це добре. Не хочте добровільно - заставимо. Переконувати та просити антиваксерів-долбо.обів вже досить.
показать весь комментарий
11.11.2021 11:40 Ответить
А не заставим - расстреляем , или повесим , зачем пулю тратить , веревку второй раз можно использовать!
показать весь комментарий
11.11.2021 11:52 Ответить
"Добровільна" вакцинація впевнено перетворюється в обов'язкову. Цікаво, як вони можуть заставити комунальні установи і місцеві ради? Вони ж не підпорядковані державі.
показать весь комментарий
11.11.2021 11:43 Ответить
Мое мнение,в первую очередь надо давать волчьи билеты тележурналистам.Ковид отрицательно сказывается на их мозговой деятельности и они начинают нести сущий бред..Правда за деньги.
показать весь комментарий
11.11.2021 12:04 Ответить
Ну так таки не совсем отрицательно сказывается, если про себя любимого даже в таком случае не забывают.
показать весь комментарий
11.11.2021 13:01 Ответить
та не дай Бог, бо ж серед них багато адекватних людей, яких просто "заставили"... під приводом залишити їх без засобів до існування.
показать весь комментарий
11.11.2021 12:33 Ответить
воно то правда...але цифри інші..

100% вакцинированных умрут в течение 100 лет
показать весь комментарий
11.11.2021 15:33 Ответить
Питання - чи можна людям з цього переліку "вакцинуватись" без підпису про "добровільність" такої "вакцинації"?
показать весь комментарий
11.11.2021 12:28 Ответить
Без підпису не вакцинують.
показать весь комментарий
11.11.2021 13:02 Ответить
цель глобалистов и их марионеток - вакцинировать чипировать как можно большее число людей.
показать весь комментарий
11.11.2021 15:34 Ответить
Вот я ,например убежденный , как вы говорите , антиваксер.Переболел еще весной в легкой форме. Готов вакцинировать показательно, в прямом эфире и убеждать всех вакцинироваться при условии , если подпишут мне бумагу , что отвечают за все последствия вакцинации ,за то, что мне достаточно 2-х или 3-х доз вакцины и не надо будет ревакцинироваться в будущем каждые пол-года год ,за то что в результате вакцинации у меня не упадет собственный иммунитет и я не стану вакцинозависимым! Как вы думаете , хоть один функционер от медицины утвердит это? Хоть один настоящий врач подтвердит что это так?
показать весь комментарий
11.11.2021 12:42 Ответить
Да Вы наглец. Как у Вас даже мысль шевельнулась требовать подобные вещи. Крамолу пишете.
показать весь комментарий
11.11.2021 13:04 Ответить
Зараз Вас грєфи, глазкови, бєлякови та інші подібні місцеві недоумки, назвуть кацапом та "агентом кремля", ну ще про "чіпи" можуть згадати
показать весь комментарий
11.11.2021 13:18 Ответить
Самое обидное не то ,что они создают проблемы для нормальных людей , они же не понимают , что и себя в ярмо тянут и в скот превращают! На днях у меня ребенок в школе учил древний Египет! Он на дистанционное сейчас, а я вообще уже года 4 как дома работаю , так я слышал как высоко поднялась цивилизация древнего Египта , вплоть до хирургических операций и стоматологии! А потом причина падения -- коррупция , деградация правящего класса! А что сейчас происходит? С нами? А со всем миром? Бабло побеждает ВСЕ! И добро и зло! И превращается само в ЗЛО! Ради чего вся эта истерия? Ради людей? Но когда люди умирают от голода, от болезней , от стрессов и плохой экологии, когда климат преподносит сюрпризы, где были все эти благодетели? На этом ведь денег не заработаешь! А тут такая удача! Ковид! И все сразу стали белыми и пушистыми - забота о людях превыше всего! Медицину превратили в бизнес , а тут - БЕСПЛАТНО! На халяву и уксус сладкий! Пропаганда по Гебелльсовско-Гитлеровской технологии! Пипл схапает все! Пострашнее да поневероятнее истории надо показывать! Повторяй одно и тоже и тебе поверят! Чем чудовищнее ложь , тем охотнее в нее верят - это сказал Гитлер !
показать весь комментарий
11.11.2021 13:31 Ответить
не обов"язково...

але антиваксерною пропагандою мізки Хорбоконя "промиті" знатно..
показать весь комментарий
11.11.2021 15:38 Ответить
Ставайте в чергу на третю дозу - вона вже не за горами.
показать весь комментарий
11.11.2021 16:20 Ответить
Я сам мізки промию кому хочеш . І усіляку пропаганду не читаю і не дивлюсь.Сам звик думати і вирішувати проблеми, а от ідейні ваксери ще ні однієї своєї думки не висказали , тільки цитати з пропаганди Гебелльсовских ЗМІ!
показать весь комментарий
11.11.2021 21:29 Ответить
. Готов вакцинировать показательно, в прямом эфире и убеждать всех вакцинироваться при условии , если подпишут мне бумагу , что отвечают за все последствия вакцинации ,за то, что мне достаточно 2-х или 3-х доз вакцины и не надо будет ревакцинироваться в будущем каждые пол-года год ,за то что в результате вакцинации у меня не упадет собственный иммунитет и я не стану вакцинозависимым!

а може вам ще ключі від хати,де гроші лежать ? )))))))
показать весь комментарий
11.11.2021 15:35 Ответить
А тоді одне тільки питання, чому усі знімають відповідальність за вакцинацію з виробників, з медпрацівників, з держави!? Адже,якщо,як розповідають , так мало побічних явищ і не буде довгострокових побічних явищ , то хіба держава, або виробник, або хто інший не може взяти на себе відповідальність за ту мізерну частку людей , що,як вони говорять, може мати ці негативи? Подивіться , я не вказав температуру кілька днів і інші побіні ефекти, мене цікавить довгострокова перспектива! Ні ! Ніхто вам нічого не гарантує! А чому! Думайте самі , якщо мізки зостались!
показать весь комментарий
11.11.2021 21:34 Ответить
демагоги,ПНХ !!!
показать весь комментарий
11.11.2021 15:36 Ответить
Узнали состав МИНЕРАЛКИ
https://www.youtube.com/watch?v=z5TmxnD9Vfc&ab_channel=Amus
показать весь комментарий
11.11.2021 13:42 Ответить
Ну если быть честным, то это не пфайзер, а ковишилд то есть астразенека из Индии! То что на клетках эмбрионов выращивается это еще чепуха! Это потому что клетки эмбрионов имеют большой потенциал, у них теломеры еще длинные и они могут хорошо размножаться
показать весь комментарий
11.11.2021 21:44 Ответить
 
 