Я взволнован заявлением Зеленского о подготовке "государственного переворота", - Байден. ВИДЕО

Президент США Джо Байден выразил обеспокоенность по поводу заявления о возможности государственного переворота в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Голос Америки.

"Меня это волнует. Смотрите, мы поддерживаем территориальную целостность Украины, мы поддерживаем их способность управлять своим государством", - отметил президент Соединенных Штатов в ходе разговора с журналистами.

На вопрос, будет ли он обсуждать эту ситуацию с президентом Украины Владимиром Зеленским, Джо Байден ответил: "Вполне возможно".

26 ноября во время общения с украинскими журналистами президент Украины Владимир Зеленский заявил, что располагает информацией о подготовке попытки государственного переворота в Украине 1-2 декабря с участием "представителей России".

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Президент Байден заявив, що схвильований заявою Зеленського про підготовку "державного перевороту" https://t.co/SS6aMvqB5V pic.twitter.com/Cl1NR2Tr9x — Голоc Амepики (@chastime) November 26, 2021

26 ноября во время общения с украинскими журналистами президент Украины Владимир Зеленский заявил, что располагает информацией о подготовке попытки государственного переворота в Украине 1-2 декабря с участием "представителей России".

Позже в этот же день советник США по национальной безопасности Джейк Салливан провел телефонный разговор с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком по поводу событий последнего времени.