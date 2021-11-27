Я взволнован заявлением Зеленского о подготовке "государственного переворота", - Байден. ВИДЕО
Президент США Джо Байден выразил обеспокоенность по поводу заявления о возможности государственного переворота в Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Голос Америки.
"Меня это волнует. Смотрите, мы поддерживаем территориальную целостность Украины, мы поддерживаем их способность управлять своим государством", - отметил президент Соединенных Штатов в ходе разговора с журналистами.
На вопрос, будет ли он обсуждать эту ситуацию с президентом Украины Владимиром Зеленским, Джо Байден ответил: "Вполне возможно".
26 ноября во время общения с украинскими журналистами президент Украины Владимир Зеленский заявил, что располагает информацией о подготовке попытки государственного переворота в Украине 1-2 декабря с участием "представителей России".
Президент Байден заявив, що схвильований заявою Зеленського про підготовку "державного перевороту" https://t.co/SS6aMvqB5V pic.twitter.com/Cl1NR2Tr9x— Голоc Амepики (@chastime) November 26, 2021
26 ноября во время общения с украинскими журналистами президент Украины Владимир Зеленский заявил, что располагает информацией о подготовке попытки государственного переворота в Украине 1-2 декабря с участием "представителей России".
Позже в этот же день советник США по национальной безопасности Джейк Салливан провел телефонный разговор с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком по поводу событий последнего времени.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
зкацаплений блазень та одночасно обiсцяне чмо, що навiть не в змозi нормально
говорити, нормально закiнчити речення...досить вирогiдно,дуже схоже на те, що воно ще
й громадян паРашi та гебешна промокашка разом з дерьмаком...дожила Ненька...
.
"величайшего ", в лице Федины и Зверобой. Теперь запустили очередную серию "путч- 2". Сколько можно позорить страну? Если действительно такой факт есть, может стоило вначале самим с этим разобраться, а потом трубить на весь мир.
мсударственникам зрады на кумпол купол Главной Производственной КорупПлощадки надеть
Не даремно в мережу ніби по недогляду потрапляли віодсики з обдолбаним зє. Це підготовка до сприйняття нарідом його передозу "як і повинно бути".
Все продумано з самого початку. Так що, суду над зє-вялічайшим, де він може викласти інформацію про своїх роботодавців, не дочекаєтесь.
Те що ви спостерігаєте сьогодні, і скандальний брифінг це завершальна стадія цієї "вистави".
Мы тоже занепокоены, что этот мелкий дрыщ опять убежал от санитаров из палаты № 6 и у него опять словесная диарея. Пусть еще проверит, может эти заговорщики прячутся под его кроватью.
От военного пенсионера, жителя Полтавы
Козачка Юрия Яковлевича
Vivat, президент!
Володя! Извини за такое обращение! Это не фамильярность. Это проявление моего теплого, отеческого отношения к тебе. Хотя понятно- у тебя есть прекрасный, достойный отец!
Почему я так говорю - потому что я восхищен твоим поведением во время твоей пресс-конференции два дня тому. Конечно, пределов совершенству нет.
Можно было быть сдержаннее, холоднее. Но ты выбрал ту манеру, которая присуща и мне. Было видно, что ты переживаешь за дело, за управление государством.
Ни капли позёрства, только реакция на происходящее. Все было адекватно.
Порядочные люди поставят тебе адекватный диагноз - порядочный человек и твой отец должен тобой гордиться. Уверен, что так оно и есть.
Мне жалко только твоих родителей и жену.
Но ты сам пошел на это. И ты -ПРАВ!
Не сдавайся! Никакой сдачи Путину, олигархам и их обслуги в виде журналистов. Они борются за свои заработки от обслуживания хозяев.
Этим письмом я хочу только поддержать тебя и подставить тебе плечо.
Я бы с тобой пошел бы в тыл врага. А это важно. Жму твою мужественную руку. Я желаю тебе победы!
Дед Юрий, ветеран, врач проведший всю свою жизнь в коллективах СпецНаза ГРУ ГШ ВС СССР.
27.11.2021
вова зеленський - НУ ЯКИЙ ЖЕ ТИ ТІЛЬКИ ДЕБІЛ
Сам звеш в Україну інвесторів і тут відлякуєш їх свома переворотами в Україні
"США решительно поддержат президента Зеленского. С этой целью я, Тоня Блинкен и наша Черножопая Горилла из Пентагона подкрадёмся тихонечко сзади и влупашим наш знаменитый гранд-Американ-пендель аккурат промеж полужопий Зеленского. А когда от неожиданности Зеленский обернётся, мы во всю глотку задорно гаркнем в самое ухо Зеленского: «Угадай, кто?» и заразительновесело заржём, как Бродвейские подонки".