"Ксам-Жами": Путин снова не смог произнести имя президента Казахстана. ВИДЕО

Президент РФ Владимир Путин вторично через неделю не может правильно произнести имя президента Казахстана Касим-Жомарта Токаева.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу президент страны-агрессора Путин снова ошибся и назвал президента Казахстана "Ксам-Жами".

В то же время имя отчества Токаева Путин назвал правильно - Кемелевич.

Это уже не первый раз, когда Путин путает имя президента Казахстана. Ранее он назвал его – Кэмел Жомартович Токаев. А премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал его Касим-Жомартом Токаевичем.