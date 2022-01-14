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"Ксам-Жами": Путин снова не смог произнести имя президента Казахстана. ВИДЕО

Президент РФ Владимир Путин вторично через неделю не может правильно произнести имя президента Казахстана Касим-Жомарта Токаева.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу президент страны-агрессора Путин снова ошибся и назвал президента Казахстана "Ксам-Жами".

В то же время имя отчества Токаева Путин назвал правильно - Кемелевич.

Это уже не первый раз, когда Путин путает имя президента Казахстана. Ранее он назвал его – Кэмел Жомартович Токаев. А премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал его Касим-Жомартом Токаевичем.

Автор: 

Казахстан (781) путин владимир (31318) Токаев Касим-Жомарт (62)


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Топ комментарии
+34
у расейскава президеда уже деменция - ничего удивительного
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14.01.2022 17:48
+33
Если Токаев мужик - должен дать ***** по ипалу за подобную уйню
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14.01.2022 17:44
+32
походу у него деменция началась.
надеюсь скоро сдохнет, падаль.
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14.01.2022 17:50
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Если Токаев мужик - должен дать ***** по ипалу за подобную уйню
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14.01.2022 17:44 Ответить
у расейскава президеда уже деменция - ничего удивительного
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14.01.2022 17:48 Ответить
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14.01.2022 19:15 Ответить
Ну, или хотя бы обидеться...
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14.01.2022 18:23 Ответить
отбились мокшане от монгольских рук - пора мацву палить !

"Чин, чин Чингис-хан...
Забросаем Мацкву бомбами,
Йохо-хо-хо !!!!
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14.01.2022 19:34 Ответить
перший раз це дурко назвав його камел-верблюд...ох і дурко...
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14.01.2022 17:44 Ответить
так він такий і є! хто по демонстрантам дав команду стріляти?
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14.01.2022 17:51 Ответить
а "верблюд" і схавав, злякався відповісти..., до речі, верблюди дуже розумні істоти, рОськам до них далеко за розумом
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14.01.2022 18:21 Ответить
Маша, да не наша

Кемел, да только китайским оказался
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14.01.2022 19:36 Ответить
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14.01.2022 17:45 Ответить
"Сиски-мосиски" -

сосиские сраны
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14.01.2022 19:37 Ответить
Сиськи-мосиськи - это систематически с позднебрежневского.
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14.01.2022 20:14 Ответить
Сиськи-масиськи (систематически)
Письки-мисиськи (пессимистически)
Кому не сиськи (коммунистический)
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14.01.2022 22:02 Ответить
один мой знакомыйм когда смотрел выступление Токаева, подумал, что видеокартинка "зависла",
а звук был ок
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14.01.2022 17:47 Ответить
Да потому, что оно дебил одноклеточный!!!!
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14.01.2022 17:48 Ответить
Нет. Это он так унижает. На Токаеве вымещает обиду на китайцев, которые выгнали их с Казахстана.
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14.01.2022 19:38 Ответить
Да запомни уже *****! Жасмин Касматович он, Жасмин Касматович!!!!
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14.01.2022 17:48 Ответить
позорище.
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14.01.2022 17:49 Ответить
походу у него деменция началась.
надеюсь скоро сдохнет, падаль.
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14.01.2022 17:50 Ответить
Стареет удав-стерхолов. скорее нужен очередой репликант, а то сдохнет раньше, и шо делать??
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14.01.2022 21:44 Ответить
Так а у кого из 4-х деменция? Один сдохнет - другие-то бегать ещё долго будут.

Ну или замену "нарисуют". Не удивлюсь, если этот "путин" ещё лет 50 будет править. Как только придёт в негодность - заменят 70-летнего на 50-летнего, а народ и не заметит.

В крайнем случае опять скажут ботокса закачал. Схавали в прошлый раз - в этот тем более схавают.

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14.01.2022 22:11 Ответить
Теж раніше думав, що це двійники, а керує група людей. Але зараз так не думаю.
1. Не може кукуха поїхати одразу у групи людей.
2. Навряд чи група людей планує "всех убью - один останусь". Це швидше була би група зацікавлена у
а) збагаченні (та можливості користуватися своїми здобутками в будь-якій частині світу)
б) зберіганні влади (для подальшого збагачення, та уникнення відповідальності).
Але нинішні дії ставлять під загрозу обидва пункти.
Нинішню кацапську політику можна пояснити повною **анутістю однієї людини, але ж ніяк не групи достатньо розумних і хитрих (щоб таке замутити) людей (про рядових кацапів я не кажу - там клініка).
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14.01.2022 23:36 Ответить
Вы всё усложняете. И думаете о них лучше, чем есть на самом деле. Мне кажется, там всё очень прозаично и является именно тем, чем выглядит. Если что-то выглядит, как утка и крякает, как утка - то это утка.

Они реально массово поехавшие и немыслимо примитивные. Посмотрите на окружение Путина, всю их верхушку. Жириновский тот же. А министр культуры кто? Дегенерат полный. КУЛЬТУРЫ, Карл!

И если они открыто возят кокс сотнями килограммов дипломатической почтой(!!!), совершенно не стесняясь и не поведя бровью даже после публичного разоблачения - какие ещё могут быть додумывания по отношению к их уровню?

К слову, даже во времена СССР, каким бы он ни был, при власти всё же интеллектуалы и образованные люди, которые придавали некую благообразную форму всему этому концлагерю, и даже во многом привлекательную.

Но дичь творили ровно такую же самую во внешней политике. Просто тогда на западе у лидеров были яйца, а сейчас розовые пони одни, вот гопники и распоясались.

Так что, могут там массово поехавшие быть, ещё как могут.

А то, что рожи у этого "путина" разные - просто видно, тут никакие теории заговора не нужны, достаточно верить своим глазам.
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15.01.2022 01:20 Ответить
Не згоден. Дибільність міністрів і т.п. саме і пояснюється наявністю одного поїхавшого кукухою керівника. Загальна поведінка холопів пояснюється ісконною кацапською покірністю і обожненням царя. Порівнювати з правлячою елітою СРСР не зовсім коректно - тоді всі блага та діти (як такого великого бабла - мільйони, мільярди, у тодішньої еліти особливо не було - всі блага вони і так мали, а витрачати мільйони їм не було куди. Не плутати із золотом партії, це окрема тема) еліти були в СРСР, а не в Лондоні та по всьому світу. Тому вони і робили всяку хєрню в зовнішній політиці. Так їм ще Лєнін завіщав. Нинішню р.ашкованську "еліту" цікавить виключно бабло та матеріальні блага. Особливо забугорні. Тому така політика групи людей абсолютно нелогічна. А однієї їб&&нутої особи - якраз. До того ж, якщо це двійники, то чому його наряжають весь час в бронежилет на потіху людям? Це також не логічно.
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15.01.2022 10:19 Ответить
П.С. І я не думаю краще про кацапів. Я думаю краще про інтелект групи людей, яка могла би замутити таку гру
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15.01.2022 10:21 Ответить
П.П.С. І я не виключаю, що у Путіна справді є двійники. Просто ними користується він сам.
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15.01.2022 10:25 Ответить
нармалек
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14.01.2022 17:53 Ответить
Че, плешивий, почався маразм? Сконцентруй увагу на руках, щоб не тряслись. А прізвища можна навіть не вимовляти. Обійтись словами "наш дГГужочек".
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14.01.2022 17:54 Ответить
причём это уже с третьей попытки и это уже вобщем мэм ))
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14.01.2022 17:59 Ответить
так у него уже и пальцы трясутся.
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14.01.2022 18:00 Ответить
Что *****, в твоём процессоре на счётах, косточку заклинило! Блииин и как его в през...ивы выбрали, наверное 2 лишних хромосом...
*****, а не с тобой ли хрюкала лаврошадь по телефону, когда проигогокал мудрую фразу;"Дебил бл#дь!"?
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14.01.2022 18:01 Ответить
а накуй ему знать холопов по имени. сцарь есть держит марку.
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14.01.2022 18:01 Ответить
Козломордый.
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14.01.2022 18:02 Ответить
пусть в дворники идёт и орехов купит ))
https://www.youtube.com/watch?v=Dqv9-Z14LCE
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14.01.2022 18:04 Ответить
По факту, Токаев публично опустил беса путлера, когда выгнал из Казахстана, под видом армии, банду головорезов, и кремлевский комуно-фашист затаил на Токаева старческую злобу.
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14.01.2022 18:11 Ответить
А Тротуар Бордюрович образиться на нього і закочує його в асфальт.
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14.01.2022 18:11 Ответить
та в них там усі порєбріковічі, отже порєбріками й воюють
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14.01.2022 18:29 Ответить
Одне неправильно сказане слово, і тисячі тонн соляри пішли на смарку, восток дєло тонкоє...
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14.01.2022 18:17 Ответить
А у ребяток ведь действительно истерика на грани полного срыва.)
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14.01.2022 18:21 Ответить
Привет от Альцгеймера, недолго суке осталось
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14.01.2022 18:23 Ответить
руцКВАйазьічєцкая чєлюсть вона така
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14.01.2022 18:24 Ответить
Ніяка це не деменція, а свідома провокація. Він і Зеленського Зєлінскім називав. Це так убогіє вважають, що вони самостверджуються.
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14.01.2022 18:25 Ответить
Там Альцгеймер.
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14.01.2022 18:25 Ответить
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14.01.2022 18:26 Ответить
карликовый педофильный пигмей шалом кабаев - ***** заговаривается. это хорошо, это значит ему скоро кырдык.
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14.01.2022 18:28 Ответить
Эта гнида даже имена своих союзников,пускающих его вооруженных головорезов в свою страну,не хочет запоминать.
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14.01.2022 18:32 Ответить
Просто пуйло за звичкою хоче із ніжністю вимовити "Кужугетович"
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14.01.2022 18:33 Ответить
*уйло є містер Деменцій! Воно хоча не забуло, як його харківські фанати назвали?! Від щирого серця, з любов'ю...
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14.01.2022 18:34 Ответить
У ПУТИНА НАЧАЛСЯ МАРАЗМ. А ДАЛЬШЕ СМЕРТЬ И В АД
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14.01.2022 18:34 Ответить
Как фараоны, вместе с своими поданными.
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14.01.2022 22:47 Ответить
ворюги,блин ограниченные мозгами

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14.01.2022 18:36 Ответить
Та це "дрібнота"!
Барнаул Білборд до 9 травня "Они сражались за Родину" Поряд (на 2/3 "борду) фото екіпажу Ю88 у кабіні літака
Томськ - пам"ятник загиблим у "ВОВ" - Голова "ідеального німецького солдата" з геббельсівського плакату (Геббельс теж "обісрався" - той солдат виявився євреєм по матері!)
Липецьк Білборд з рекламою Управління лісового господарства - над лісом закладає красивий віраж бомбардувальник Хейнкель -111
Про білборд до Дня десантника з "російськими" десантниками (в ременях з "тризубами") вже мовчу - хлопці з Житомирської бригади сміялися коли себе впізнавали
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14.01.2022 19:51 Ответить
я ж кажу-без голови
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14.01.2022 19:55 Ответить
Путин на встрече с учёными-историками:

- Коллеги! С вершины прожитых лет ,потраченных на руководство в развитии прогресса в России , я сделал неопровержимый вывод: россияне нуждаются и любят того правителя, который ведёт их к счастью при помощи кнута и топора, а не демократии! Они любят Ивана Грозного, Петра Первого, Екатерину Вторую, Николая Первого , Сталина! Когда они умирали - по ним плакали больше всего! А тех , кто с ними в «демократию» пытался играть - презирали! Вспомните судьбу Лжедмитрия, Петра Третьего, Павла Первого, Александра Второго, Хрущёва!

- Владимир Владимирович! Так Вы надеетесь, что по Вам будут плакать больше, чем по Сталину?
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14.01.2022 20:18 Ответить
чого причепилися?
ну, не вчать в пітерських підворотнях ораторському мистецтву!
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14.01.2022 18:44 Ответить
Русские президенты настолько суровы, что записывают новогодние обращения на 12 лет вперед...
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14.01.2022 18:57 Ответить
А вот у нас имена простые. Петя, Вова, Саша.
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14.01.2022 18:45 Ответить
Прості-прості Наприклад - "Іоханан"
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14.01.2022 19:54 Ответить
как не запомнить такой простой руская имя Косой Жармет Токарев ???
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14.01.2022 19:07 Ответить
Хрен его знает этого плюгавого чекистика, может оно специально коверкает. Соловей уже почти уложил в гроб Хутина, но только на словах на жаль. Понятно что и онко, и Паркинсона у царя имеются, оно уже не может играть в хоккей, а еще год назад миллиарды шайб закидывало. Видно что оно тухнет понемногу, но сколько это продлится неизвестно, есть ли деменция тоже неизвестно. Может и специально коверкать, тем более пресс служба пишет шпаргалки с именами и должностями Касымов и Муслимов
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14.01.2022 19:20 Ответить
вонючий педофиленок он и есть вонючий безграмотный педофиленок...
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14.01.2022 19:29 Ответить
Вот что интересно. Казахстан - огромная страна (9 место в мире по территории), ближайший сосед России, и ближайший союзник России. И при всем при этом Путин даже не соизволил запомнить имя их президента. Вы представляете, с каким пренебрежением он относится к своим "союзникам"-вассалам?! Как к насекомым без имени. Это я говорю и о тех верноподданнических малороссах, которые "старшему брату" любят в рот заглядывать. Срать на вас хотел ваш "старший брат", пустое место вы для кацапов.
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14.01.2022 19:36 Ответить
А министр обороны у них - Кужугет Шойгуевич
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14.01.2022 19:36 Ответить
Йёгуртович
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14.01.2022 19:48 Ответить
жзмжзпвкаевича, царь быдла и гопоты
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14.01.2022 19:49 Ответить
Срочно выдать путину пять орденов герой россии! И брови!
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14.01.2022 20:06 Ответить
беСпутин антихрист люциферович - оно же ********, чтоб вы понимали
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14.01.2022 20:42 Ответить
ввху*ло чувствует себя бессмертным небожителем, вечным правителем мордора. его мысли - в высших сферах, он почти что в нирване. он великий ученый и великий гуру, которому и даже поговорить наравных не с кем (Ганди-то умер) а тут все эти 6-ки, временный расходный материал, перед носом как мухи жужжат, мешают на великом сосредоточиться. запоминать имена мух? не царское это дело
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14.01.2022 21:20 Ответить
"да гранати у нєго... нє той сістєми..."(с)
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14.01.2022 22:08 Ответить
Наслідок перенесеного інсульту, нажаль не такий як сподівалися.
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15.01.2022 08:37 Ответить
НЕ играйте, детки в баскетбол!
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15.01.2022 11:20 Ответить
А нефиг придумывать такие сложные фамилии.
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15.01.2022 15:22 Ответить
Це все награно.Слідкуйте уважно ,які заяви та рішення буде приймати влада Казахстану закріпившись на штиках путіна.
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15.01.2022 16:02 Ответить
Если кто-то из нынешних или будущих руководителей стран Центральной Азии забудет имя нынешнего, либо будущего царя московии, пропоную простую и проверенную Україною форму к нему обращения - ХУ-ЛО ! Всего пять букв, друзья ! Легко запоминается.
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15.01.2022 21:25 Ответить
Он мог бы назвать его просто ***** N3 такаевича.. N2 лукашёнка.
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16.01.2022 13:00 Ответить
деменция
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16.01.2022 13:53 Ответить
для орды нормально не придирайтесь
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16.01.2022 15:11 Ответить
ЧЕШЕТ, ЧТО ПОПАЛО !!! ПУТИН - ПУТАЕТСЯ !)
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16.01.2022 21:48 Ответить
тупе теля.
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17.01.2022 03:39 Ответить
Это продумано все. Старая задрочка НКВД. Особая форма унижения, опускания даже. Всегда ведь с урками нюхались чекисты
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21.06.2022 18:05 Ответить
 
 