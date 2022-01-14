"Ксам-Жами": Путін знову не зміг вимовити ім'я президента Казахстану. ВIДЕО
Президент РФ Володимир Путін вдруге за тиждень не може правильно вимовити ім'я президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва.
Як інформує Цензор.НЕТ, під час зустрічі з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу президент країни-агресора Путін знову помилився та назвав президента Казахстану "Ксам-Жами".
Водночас ім'я по батькові Токаєва Путін назвав правильно - Кемельович.
Це вже не вперше, коли Путін плутає ім'я президента Казахстану. Раніше він назвав його - Кемел Жомартович Токаєв. А прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян назвав його Касим-Жомарт Токаєвич.
Топ коментарі
+34 Борменталь Незабаром
показати весь коментар14.01.2022 17:48
+33 Deodar Revolution
показати весь коментар14.01.2022 17:44
+32 Diogen Gdl
показати весь коментар14.01.2022 17:50
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Чин, чин Чингис-хан...
Забросаем Мацкву бомбами,
Йохо-хо-хо !!!!
Кемел, да только китайским оказался
сосиские сраны
Письки-мисиськи (пессимистически)
Кому не сиськи (коммунистический)
а звук был ок
надеюсь скоро сдохнет, падаль.
Ну или замену "нарисуют". Не удивлюсь, если этот "путин" ещё лет 50 будет править. Как только придёт в негодность - заменят 70-летнего на 50-летнего, а народ и не заметит.
В крайнем случае опять скажут ботокса закачал. Схавали в прошлый раз - в этот тем более схавают.
1. Не може кукуха поїхати одразу у групи людей.
2. Навряд чи група людей планує "всех убью - один останусь". Це швидше була би група зацікавлена у
а) збагаченні (та можливості користуватися своїми здобутками в будь-якій частині світу)
б) зберіганні влади (для подальшого збагачення, та уникнення відповідальності).
Але нинішні дії ставлять під загрозу обидва пункти.
Нинішню кацапську політику можна пояснити повною **анутістю однієї людини, але ж ніяк не групи достатньо розумних і хитрих (щоб таке замутити) людей (про рядових кацапів я не кажу - там клініка).
Они реально массово поехавшие и немыслимо примитивные. Посмотрите на окружение Путина, всю их верхушку. Жириновский тот же. А министр культуры кто? Дегенерат полный. КУЛЬТУРЫ, Карл!
И если они открыто возят кокс сотнями килограммов дипломатической почтой(!!!), совершенно не стесняясь и не поведя бровью даже после публичного разоблачения - какие ещё могут быть додумывания по отношению к их уровню?
К слову, даже во времена СССР, каким бы он ни был, при власти всё же интеллектуалы и образованные люди, которые придавали некую благообразную форму всему этому концлагерю, и даже во многом привлекательную.
Но дичь творили ровно такую же самую во внешней политике. Просто тогда на западе у лидеров были яйца, а сейчас розовые пони одни, вот гопники и распоясались.
Так что, могут там массово поехавшие быть, ещё как могут.
А то, что рожи у этого "путина" разные - просто видно, тут никакие теории заговора не нужны, достаточно верить своим глазам.
*****, а не с тобой ли хрюкала лаврошадь по телефону, когда проигогокал мудрую фразу;"Дебил бл#дь!"?
https://www.youtube.com/watch?v=Dqv9-Z14LCE
Барнаул Білборд до 9 травня "Они сражались за Родину" Поряд (на 2/3 "борду) фото екіпажу Ю88 у кабіні літака
Томськ - пам"ятник загиблим у "ВОВ" - Голова "ідеального німецького солдата" з геббельсівського плакату (Геббельс теж "обісрався" - той солдат виявився євреєм по матері!)
Липецьк Білборд з рекламою Управління лісового господарства - над лісом закладає красивий віраж бомбардувальник Хейнкель -111
Про білборд до Дня десантника з "російськими" десантниками (в ременях з "тризубами") вже мовчу - хлопці з Житомирської бригади сміялися коли себе впізнавали
- Коллеги! С вершины прожитых лет ,потраченных на руководство в развитии прогресса в России , я сделал неопровержимый вывод: россияне нуждаются и любят того правителя, который ведёт их к счастью при помощи кнута и топора, а не демократии! Они любят Ивана Грозного, Петра Первого, Екатерину Вторую, Николая Первого , Сталина! Когда они умирали - по ним плакали больше всего! А тех , кто с ними в «демократию» пытался играть - презирали! Вспомните судьбу Лжедмитрия, Петра Третьего, Павла Первого, Александра Второго, Хрущёва!
- Владимир Владимирович! Так Вы надеетесь, что по Вам будут плакать больше, чем по Сталину?
ну, не вчать в пітерських підворотнях ораторському мистецтву!