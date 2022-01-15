Дело заместителя Ермака Татарова "слили", - СМИ. ВИДЕО

Журналисты выяснили, как разваливали дело заместителя главы Офиса президента Олега Татарова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на публикацию Bihus.info.

"Речь идет о деле с квартирами Нацгвардии, которое начало расследовать НАБУ после нашего сюжета. Татаров фигурировал в нем как посредник между экс-нардепом Микитасем и экспертом МВД Дубоносом, получившим в качестве взятки паркоместо за 15 тысяч долларов", - объясняют в редакции.

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Там отмечают, что НАБУ удалось прижать Микитася, а с Татаровым "пошло не очень":

- сначала не удалось вручить подозрение, потому что "Венедиктова внезапно сменила прокуроров в уголовном производстве";

- подозрение Татарову со второй попытки вручил заместитель Венедиктовой Алексей Симоненко, "но есть одно но: вскоре он пришел к подозреваемому на день рождения с подарком" и провел там много времени;

- дело передали СБУ, и новые прокуроры даже не захотели применять меру пресечения.

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"Кстати, когда нужно было что-то подписывать, Венедиктова удобно оказывалась в отпуске, поэтому делом руководил Симоненко. С его легкой руки и формальных шагов в расследовании Шевченковский суд закрыл дело", - отмечают журналисты.