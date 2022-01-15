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Дело заместителя Ермака Татарова "слили", - СМИ. ВИДЕО

Журналисты выяснили, как разваливали дело заместителя главы Офиса президента Олега Татарова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на публикацию Bihus.info.

"Речь идет о деле с квартирами Нацгвардии, которое начало расследовать НАБУ после нашего сюжета. Татаров фигурировал в нем как посредник между экс-нардепом Микитасем и экспертом МВД Дубоносом, получившим в качестве взятки паркоместо за 15 тысяч долларов", - объясняют в редакции.

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Там отмечают, что НАБУ удалось прижать Микитася, а с Татаровым "пошло не очень":

- сначала не удалось вручить подозрение, потому что "Венедиктова внезапно сменила прокуроров в уголовном производстве";

- подозрение Татарову со второй попытки вручил заместитель Венедиктовой Алексей Симоненко, "но есть одно но: вскоре он пришел к подозреваемому на день рождения с подарком" и провел там много времени;

- дело передали СБУ, и новые прокуроры даже не захотели применять меру пресечения.

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"Кстати, когда нужно было что-то подписывать, Венедиктова удобно оказывалась в отпуске, поэтому делом руководил Симоненко. С его легкой руки и формальных шагов в расследовании Шевченковский суд закрыл дело", - отмечают журналисты.

Автор: 

Бигус (192) Венедиктова Ирина (726) Татаров Олег (366)


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Топ комментарии
+55
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15.01.2022 19:11
+47
Бенядіктова , Татаров і інші члени цієї злочинноі влади - це одна банда , яку очолює ЗеБеня з посередником Портновим , який отримує вказівки
від ФСБшників 😡
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15.01.2022 19:16
+45
А їм пох. Вони мають повну владу, якої не було в жодного президента в історії.
Мудрий нарід мудро віддав злодюгам ключі від квартири, підписав довіреність, зняв штани і висунув голову в форточку.
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15.01.2022 19:54
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А що тут дивного-100% "свій" генеральний прокурор. Сам "найвеличніший, сонцеликий" говорили свого часу..зуб даю.
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16.01.2022 07:12 Ответить
"закрывать" надо будет как малоПИД,,,роского, бениного нарко-Дегенерата так и весь его Сброд!!!
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16.01.2022 09:15 Ответить
Але ж не за так
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16.01.2022 09:45 Ответить
Злила, бо зеля попросив..
В нього ж 100%во свій генпрокурор- ручна болонка.
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16.01.2022 10:18 Ответить
Надеюсь что когда власть поменяется, эта ватная подстилка ответит за все.
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16.01.2022 11:19 Ответить
Он рябашапка вже "відповів" - по студіям як правдолюб лазить . А сам людей садив по наказу бєні-зе .
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17.01.2022 02:12 Ответить
Порешали- решали грьобані.
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16.01.2022 15:27 Ответить
Инетесно, если этот Татаров - лютый ******, то почему охфис презедента так на него люто дрочит? Вообще ничем не примечательный замухрышка этот Олег. Ну не пойму никак
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16.01.2022 17:22 Ответить
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16.01.2022 19:29 Ответить
А я радий, що вона отримала по заслузі)))
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16.01.2022 23:29 Ответить
Мелочь, а приятно! Давно всем говорю о том, что люди, голосившие за зеушлепка и слуг урода должны страдать, что бы на своей шкуре прочувствовали результаты своего выбора .
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17.01.2022 10:39 Ответить
відповідати доведеться як не крути
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16.01.2022 21:24 Ответить
МОЧИТЕ !!!
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16.01.2022 21:24 Ответить
А воно саме сказало , що очко якогось государя , а не ген. прокурор .
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17.01.2022 02:15 Ответить
Первый кто должен сесть в тюрьму после смены зеленого режима, после ермака_Козыря_Михайлова_Лолиты, должна быть венедиктова и ее муж- мошенник https://hromadske.ua/ru/posts/muzh-genprokurora-venediktovoj-na-10-dnej-uvolilsya-iz-policii-chtoby-poluchit-750-tysyach-grn-pomoshi-bihusinfo, а потом уже двуликий анус портнов-татаров, демченко, из числа "слуг": воры, убийцы на дорогах (трухин), и пособники руSSни.
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17.01.2022 06:28 Ответить
УРОД И УРОДКА!
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17.01.2022 09:56 Ответить
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