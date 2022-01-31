"Омикрон" выявлен уже в 20 регионах Украины, - Ляшко. ВИДЕО

Наибольшее количество подтвержденных случаев штамма коронавируса "Омикрон" зарегистрировано в Житомирской, Черновицкой, Тернопольской областях и Киеве.

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил на брифинге в Киеве, 31 января, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ляшко также сообщил, что за три последние недели суточное количество выявленных случаев COVID-19 выросло в семь раз, количество госпитализаций – вдвое.

При этом, по словам Ляшко, количество новых зарегистрированных случаев за прошлую неделю снова почти удвоилось по сравнению с позапрошлой: 194 тысячи против 110 тысяч.

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Значительно увеличилось количество случаев на территории Житомирской области - вдвое. Лидер прироста позапрошлой недели – Ивано-Франковская область на прошлой неделе также имела прирост, но значительно ниже: +35,6%. Регион находится в красной зоне по эпидопасности.

"Такой значительный прирост новых случаев заболеваний связан со стремительным распространением на территории Украины варианта "Омикрон" коронавируса SARS-CoV-2", - сказал он.

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