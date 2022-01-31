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"Омикрон" выявлен уже в 20 регионах Украины, - Ляшко. ВИДЕО

Наибольшее количество подтвержденных случаев штамма коронавируса "Омикрон" зарегистрировано в Житомирской, Черновицкой, Тернопольской областях и Киеве.

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил на брифинге в Киеве, 31 января, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ляшко также сообщил, что за три последние недели суточное количество выявленных случаев COVID-19 выросло в семь раз, количество госпитализаций – вдвое.

При этом, по словам Ляшко, количество новых зарегистрированных случаев за прошлую неделю снова почти удвоилось по сравнению с позапрошлой: 194 тысячи против 110 тысяч.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина на пятом месте в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

Значительно увеличилось количество случаев на территории Житомирской области - вдвое. Лидер прироста позапрошлой недели – Ивано-Франковская область на прошлой неделе также имела прирост, но значительно ниже: +35,6%. Регион находится в красной зоне по эпидопасности.

"Такой значительный прирост новых случаев заболеваний связан со стремительным распространением на территории Украины варианта "Омикрон" коронавируса SARS-CoV-2", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если среди 100 человек хоть один с "Омикроном", то 90 из них точно заболеют, - главный инфекционист Львовской области Федоренко

Автор: 

Минздрав (4903) Ляшко Виктор (1365) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
В ходе исследования побочек у военных после уколов были взяты средние показатели состояния здоровья за пять лет, а затем сравнили послужной список с результатами после начала программы обязательной "военной" вакцинации. Результаты говорят сами за себя:
Сердечные приступы +269%. Перикардит +175% .Миокардит +285% .Легочная эмболия +467% Инфаркт головного мозга +393% . Паралич Белла +319% болезнь Гийена-Барре +250%. Иммунодефицит +275%. Нарушение менструального цикли а +476% . Рассеянный склероз +487% . Выкидыш + 306% . ВИЧ +590%. Боль в груди +1529% .Затрудненное дыхание +905%....
И это, чтобы "спастись" от гриппоподобной болезни, легко лечащейся дешевыми и доступными средствами!
Полная статья об этом - https://www.georgiarecord.com/military-med-skyrocketing-disease-data-leaked-biden-regime-knowingly-continues-destruction-of-force/
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31.01.2022 13:55 Ответить
+5
Хех. Здається ще ковтнемо ми наслідків ковідобєсія.
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31.01.2022 15:51 Ответить
+5
А можна просто не паритись? Чи так не вийде?
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31.01.2022 15:52 Ответить
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В оставшихся 4-х областях он тоже уже есть...
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31.01.2022 12:53 Ответить
Meли, Емеля.
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31.01.2022 13:32 Ответить
Нада просто вакцинуватися і не паритись .
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31.01.2022 13:41 Ответить
А можна просто не паритись? Чи так не вийде?
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31.01.2022 15:52 Ответить
в семье хороших знакомых,муж заболел третий раз ковидом. и это после двух прививок пфайзера.
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31.01.2022 13:51 Ответить
І що, кожного разу у реанімації?
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31.01.2022 16:44 Ответить
нет,дома лежит...
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31.01.2022 16:51 Ответить
Поки що.
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31.01.2022 22:18 Ответить
недостатньо привився
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01.02.2022 14:28 Ответить
В ходе исследования побочек у военных после уколов были взяты средние показатели состояния здоровья за пять лет, а затем сравнили послужной список с результатами после начала программы обязательной "военной" вакцинации. Результаты говорят сами за себя:
Сердечные приступы +269%. Перикардит +175% .Миокардит +285% .Легочная эмболия +467% Инфаркт головного мозга +393% . Паралич Белла +319% болезнь Гийена-Барре +250%. Иммунодефицит +275%. Нарушение менструального цикли а +476% . Рассеянный склероз +487% . Выкидыш + 306% . ВИЧ +590%. Боль в груди +1529% .Затрудненное дыхание +905%....
И это, чтобы "спастись" от гриппоподобной болезни, легко лечащейся дешевыми и доступными средствами!
Полная статья об этом - https://www.georgiarecord.com/military-med-skyrocketing-disease-data-leaked-biden-regime-knowingly-continues-destruction-of-force/
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31.01.2022 13:55 Ответить
Через рік появиться статистика по онкозахворюваннях
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31.01.2022 15:33 Ответить
Хех. Здається ще ковтнемо ми наслідків ковідобєсія.
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31.01.2022 15:51 Ответить
А можно уточнить , а кроме СПИДА который типа из за прививки появляется , слабоумие случайно не прогрессирует. Или нести кацапский бред можно и с умным видом.
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31.01.2022 22:23 Ответить
та вы не переживайте так и не заморачивайтесь этой темой... прививайтесь смело..
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31.01.2022 23:43 Ответить
Вам кацапам перед тем как писать всякий бред неплохо было бы мат часть выучить , ну или хотя бы со студентом мед института пообщаться , так хоть видимость правдоподобности будет. А так все ваши высеры , только исключительно для дебилов. Их хоть и было 73% в Украине , но в последнее время минимум на 50% их стало меньше , умнеют люди прямо на глазах.
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01.02.2022 05:38 Ответить
от т.з. ковидла по миру умерло всего - 0.5 % и в разы больше умерло от вакцин и побочек ..
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01.02.2022 13:23 Ответить
Ще б знати власне чим його виявляли.
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31.01.2022 15:49 Ответить
Идиот Ляшко, посмотри что происходит в Канаде. Таких как ты надо судить. Чьи деньги ты отрабатывает сволочь??? У на как в диктаторской России, за инакомыслие тебя признают врагом народа, как Стаса. Переворот готовил, такое только зелёная жаба могла придумать.
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31.01.2022 16:46 Ответить
хто-небудь, поясніть цьому придурку, що не треба вводити лохдаун чи навіть червоні зони, адже:
1. від поширення омікрону вакцина не рятує
2. хвиля омікрону так само швидко закінчується як і починається, інші країни це вже пройшли, можна у них статистику дивитись.
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31.01.2022 19:14 Ответить
Ой, досить вже над ваксерами стібатись, вони й так себе відчувають ішаками яких тр"хнула система
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31.01.2022 19:54 Ответить
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31.01.2022 21:36 Ответить
Вчера сдал тест с женой. у нас ковид. Детям купили тесты-антиген, у детей тоже. 14 дней сидим дома и думаем как не поругаться. )
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31.01.2022 22:22 Ответить
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01.02.2022 00:46 Ответить
 
 