"Омикрон" выявлен уже в 20 регионах Украины, - Ляшко. ВИДЕО
Наибольшее количество подтвержденных случаев штамма коронавируса "Омикрон" зарегистрировано в Житомирской, Черновицкой, Тернопольской областях и Киеве.
Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил на брифинге в Киеве, 31 января, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Ляшко также сообщил, что за три последние недели суточное количество выявленных случаев COVID-19 выросло в семь раз, количество госпитализаций – вдвое.
При этом, по словам Ляшко, количество новых зарегистрированных случаев за прошлую неделю снова почти удвоилось по сравнению с позапрошлой: 194 тысячи против 110 тысяч.
Значительно увеличилось количество случаев на территории Житомирской области - вдвое. Лидер прироста позапрошлой недели – Ивано-Франковская область на прошлой неделе также имела прирост, но значительно ниже: +35,6%. Регион находится в красной зоне по эпидопасности.
"Такой значительный прирост новых случаев заболеваний связан со стремительным распространением на территории Украины варианта "Омикрон" коронавируса SARS-CoV-2", - сказал он.
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Сердечные приступы +269%. Перикардит +175% .Миокардит +285% .Легочная эмболия +467% Инфаркт головного мозга +393% . Паралич Белла +319% болезнь Гийена-Барре +250%. Иммунодефицит +275%. Нарушение менструального цикли а +476% . Рассеянный склероз +487% . Выкидыш + 306% . ВИЧ +590%. Боль в груди +1529% .Затрудненное дыхание +905%....
И это, чтобы "спастись" от гриппоподобной болезни, легко лечащейся дешевыми и доступными средствами!
Полная статья об этом - https://www.georgiarecord.com/military-med-skyrocketing-disease-data-leaked-biden-regime-knowingly-continues-destruction-of-force/
1. від поширення омікрону вакцина не рятує
2. хвиля омікрону так само швидко закінчується як і починається, інші країни це вже пройшли, можна у них статистику дивитись.