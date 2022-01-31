"Омікрон" виявлено вже у 20 регіонах України, - Ляшко. ВIДЕО

Найбільшу кількість підтверджених випадків штаму коронавірусу "Омікрон" зареєстровано в Житомирській, Чернівецькій, Тернопільській областях і в Києві.

Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив на брифінгу в Києві, 31 січня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ України.

Ляшко також повідомив, що за три останні тижні добова кількість виявлених випадків COVID-19 зросла в сім разів, кількість госпіталізацій – удвічі.

При цьому, за словами Ляшка, кількість нових зареєстрованих випадків за минулий тиждень знову майже подвоїлася порівняно з позаминулим: 194 тисячі проти 110 тисяч.

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Найзначніше збільшилася кількість випадків на території Житомирської області - вдвічі. Лідер приросту позаминулого тижня - Івано-Франківська область минулого тижня також мала приріст, але значно нижче: +35,6%. Регіон перебуває в червоній зоні за епіднебезпекою.

"Такий значний приріст нових випадків захворювань пов'язаний зі стрімким поширенням на території України варіанту "Омікрон" коронавірусу SARS-CoV-2", - сказав він.

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