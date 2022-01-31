"Омікрон" виявлено вже у 20 регіонах України, - Ляшко. ВIДЕО
Найбільшу кількість підтверджених випадків штаму коронавірусу "Омікрон" зареєстровано в Житомирській, Чернівецькій, Тернопільській областях і в Києві.
Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив на брифінгу в Києві, 31 січня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ України.
Ляшко також повідомив, що за три останні тижні добова кількість виявлених випадків COVID-19 зросла в сім разів, кількість госпіталізацій – удвічі.
При цьому, за словами Ляшка, кількість нових зареєстрованих випадків за минулий тиждень знову майже подвоїлася порівняно з позаминулим: 194 тисячі проти 110 тисяч.
Найзначніше збільшилася кількість випадків на території Житомирської області - вдвічі. Лідер приросту позаминулого тижня - Івано-Франківська область минулого тижня також мала приріст, але значно нижче: +35,6%. Регіон перебуває в червоній зоні за епіднебезпекою.
"Такий значний приріст нових випадків захворювань пов'язаний зі стрімким поширенням на території України варіанту "Омікрон" коронавірусу SARS-CoV-2", - сказав він.
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Сердечные приступы +269%. Перикардит +175% .Миокардит +285% .Легочная эмболия +467% Инфаркт головного мозга +393% . Паралич Белла +319% болезнь Гийена-Барре +250%. Иммунодефицит +275%. Нарушение менструального цикли а +476% . Рассеянный склероз +487% . Выкидыш + 306% . ВИЧ +590%. Боль в груди +1529% .Затрудненное дыхание +905%....
И это, чтобы "спастись" от гриппоподобной болезни, легко лечащейся дешевыми и доступными средствами!
Полная статья об этом - https://www.georgiarecord.com/military-med-skyrocketing-disease-data-leaked-biden-regime-knowingly-continues-destruction-of-force/
1. від поширення омікрону вакцина не рятує
2. хвиля омікрону так само швидко закінчується як і починається, інші країни це вже пройшли, можна у них статистику дивитись.