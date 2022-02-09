Центр рекрутинга теробороны открыли во Львове. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В помещении Львовского центра предоставления услуг участникам боевых действий открыли центр рекрутинга теробороны. Здесь желающие могут получить профессиональные консультации, подать заявления и документы на поступление в формирование.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета, информирует Цензор.НЕТ.

В центре предусмотрены рабочие места для двух специалистов. Один из них – оператор справочной службы – будет консультировать и предоставлять справочную информацию о вступлении в территориальную оборону, необходимых для этого документах и т.п. Другой специалист - представитель бригады территориальной обороны - будет непосредственно принимать документы на вступление в бригаду.

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"Они проверят, состоит ли человек на воинском учете, потому что это первый шаг для того, чтобы подписать контракт на службу в резерве. Затем предложат должность, которая есть в штате сил территориальной обороны, и человек напишет заявление на вступление в территориальную оборону – в нашей Львовской области это 103 бригада, потом получит перечень документов, которые ему необходимо будет собрать для оформления личного дела и подачи в районные центры комплектования и социальной поддержки - бывшие военкоматы, которые сформируют личное дело и призовут их в ряды Вооруженных сил Украины. После этого подпишут контракт для службы в резерве в составе сил территориальной обороны", – пояснил командир территориальной обороны Львовской области Валерий Курко.

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