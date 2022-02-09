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Центр рекрутинга теробороны открыли во Львове. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В помещении Львовского центра предоставления услуг участникам боевых действий открыли центр рекрутинга теробороны. Здесь желающие могут получить профессиональные консультации, подать заявления и документы на поступление в формирование.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета, информирует Цензор.НЕТ.

В центре предусмотрены рабочие места для двух специалистов. Один из них – оператор справочной службы – будет консультировать и предоставлять справочную информацию о вступлении в территориальную оборону, необходимых для этого документах и т.п. Другой специалист - представитель бригады территориальной обороны - будет непосредственно принимать документы на вступление в бригаду.

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"Они проверят, состоит ли человек на воинском учете, потому что это первый шаг для того, чтобы подписать контракт на службу в резерве. Затем предложат должность, которая есть в штате сил территориальной обороны, и человек напишет заявление на вступление в территориальную оборону – в нашей Львовской области это 103 бригада, потом получит перечень документов, которые ему необходимо будет собрать для оформления личного дела и подачи в районные центры комплектования и социальной поддержки - бывшие военкоматы, которые сформируют личное дело и призовут их в ряды Вооруженных сил Украины. После этого подпишут контракт для службы в резерве в составе сил территориальной обороны", – пояснил командир территориальной обороны Львовской области Валерий Курко.

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Автор: 

Львов (4602) тероборона (346)


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Классный флаг для террообороны
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09.02.2022 03:13 Ответить
Тем более , сто он висит в каждом селе на Западной Украине и даже в Днепре
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09.02.2022 03:16 Ответить
На очередной сессии Быстрецького сельсовета Ивано-Франковской области по инициативе местных https://lb.ua/tag/1243_vo_svoboda.html «свободовцев» было принято единогласно решение устанавливать на национальные праздники рядом с украинским национальным сине-желтым флагом - красно-черный флаг https://lb.ua/tag/810_ounupa.html ОУН-УПА .
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09.02.2022 03:18 Ответить
Депутаты Житомирского областного совета приняли решение использовать революционный красно-черный флаг ОУН во время празднования событий национально-освободительной борьбы и чествования памяти Героев национально-освободительной борьбы.
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09.02.2022 03:19 Ответить
оохх.... главное что б Армию не профукали с этой терробороной.... вроде и есть , вроде и надо, но глобальных государственных задач не решает и не решит....
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09.02.2022 08:26 Ответить
 
 