Центр рекрутингу тероборони відкрили у Львові. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У приміщенні Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій відкрили центр рекрутингу тероборони. Тут охочі можуть отримати фахові консультації, подати заяви та документи на вступ до формування.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради, інформує Цензор.НЕТ.

У центрі передбачено робочі місця для двох фахівців. Один із них - оператор довідкової служби - консультуватиме й надаватиме довідкову інформацію щодо вступу до територіальної оборони, необхідних для цього документів тощо. Інший фахівець - представник бригади територіальної оборони - безпосередньо прийматиме документи на вступ до бригади.

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"Вони перевірять, чи є людина на військовому обліку, бо це перший крок для того, щоб підписати контракт на службу в резерві. Потім запропонують посаду, яка є в штаті сил територіальної оборони, і людина напише заяву на вступ до територіальної оборони - в нашій Львівській області це 103 бригада. Тоді отримає перелік документів, які їй необхідно буде зібрати для оформлення особової справи і подачі в районні центри комплектування та соціальної підтримки - колишні військкомати. Вони сформують особову справу і призвуть їх до лав Збройних сил України. Після цього підпишуть контракт для служби в резерві у складі сил територіальної оборони", - пояснив командир територіальної оборони Львівщини Валерій Курко.

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